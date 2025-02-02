Программное обеспечение для генеративного искусственного интеллекта - Самые популярные приложения - Швеция

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Программное обеспечение генеративного искусственного интеллекта относится к категории программных приложений, которые используют алгоритмы генеративного искусственного интеллекта для автономного создания контента. Эти алгоритмы обычно основаны на методах глубокого обучения, в частности на генеративно-состязательных сетях (GAN) или вариационных автокодировщиках (VAE). Программное обеспечение Generative AI можно использовать для создания различных типов контента, включая, помимо прочего: * Изображения: создание реалистичных или абстрактных изображений, фотореалистичных лиц, пейзажей и многого другого. * Видео: создание видеорядов, анимации и визуальных эффектов. * Текст: создание текста на естественном языке, включая статьи, рассказы, стихи и фрагменты кода. * Музыка: создание музыкальных треков, мелодий и даже целых композиций. * Дизайн: Создание дизайна продуктов, логотипов, пользовательских интерфейсов и архитектурных макетов. Эти программные инструменты ценны для художников, дизайнеров, разработчиков и других специалистов, стремящихся оптимизировать свои творческие процессы, исследовать новые идеи или расширить существующие рабочие процессы. Программное обеспечение генеративного искусственного интеллекта часто позволяет пользователям контролировать различные параметры или входные ограничения, чтобы управлять процессом генерации и достигать желаемых результатов.
Отправить новое приложение
ChatGPT
chatgpt.com
ChatGPT — это бесплатная система искусственного интеллекта. Используйте его для общения, получения ценной информации, автоматизации задач и наблюдения за будущим искусственного интеллекта — и все это в одном месте.
Perplexity AI
perplexity.ai
Perplexity AI — это исследовательская и диалоговая поисковая система на базе чат-бота, которая отвечает на запросы, используя прогнозируемый текст на естественном языке. Запущенный в 2022 году, Perplexity генерирует ответы, используя источники из Интернета, и цитирует ссылки в текстовом ответе.
Google Gemini
gemini.google.com
Gemini предоставляет вам прямой доступ к лучшему семейству моделей искусственного интеллекта Google, чтобы вы могли: - Получите помощь с письмом, мозговым штурмом, обучением и многим другим. - Обобщайте и находите краткую информацию из Gmail или Google Диска. - Создание изображений на лету - Используйте текст, голос, фотографии и камеру, чтобы получать помощь новыми способами. Ранее известный как Бард.
Microsoft Copilot
copilot.microsoft.com
Ваш повседневный AI-спутник. Microsoft Copilot использует возможности искусственного интеллекта для повышения производительности, раскрытия творческих способностей и помогает вам лучше понимать информацию с помощью простого чата.
Claude
claude.ai
Claude от Anthropic — это помощник нового поколения с искусственным интеллектом, созданный Anthropic и обученный быть безопасным, точным и надежным, чтобы помочь вам выполнять свою работу наилучшим образом.
VEED AI Video Generator
veed.io
VEED — это универсальная платформа для компаний, которые хотят масштабировать видеопроизводство. Клиенты из более чем 200 стран, занимающиеся маркетингом, продажами, обучением и разработкой, а также социальными сетями, создают видео в 30 раз быстрее, чем когда-либо прежде. VEED дает вашей команде возможность: * Запись качественного контента * Редактируйте видео с легкостью * Транскрибировать автоматически Забудьте об изучении неуклюжего и дорогого программного обеспечения для редактирования или о том, чтобы полагаться на агентства. VEED — это интуитивно понятный набор инструментов для работы с видео. Каждый, от генерального директора до стажера, может использовать его для создания профессиональных видеороликов, не обладая профессиональными навыками. VEED Enterprise позволяет: * Сотрудничайте с другими членами команды в режиме реального времени. * Доступ к библиотеке, содержащей более 30 000+ медиа-ресурсов. * Используйте собственные шаблоны, чтобы сэкономить время. Да, и у VEED есть набор инструментов искусственного интеллекта, которые сделают производство в 10 раз более эффективным. VEED AI позволяет: * Преобразуйте текст в видео с помощью AI-аватаров. * Автоматически генерировать точные субтитры * Мгновенно удаляйте фоны видео и изображений * И многое другое VEED — это программное обеспечение, обеспечивающее разработку видеостратегий мирового уровня для более чем 3 миллионов авторов. * VEED — это платформа для редактирования видео, которая предлагает такие функции, как автоматические субтитры, обнаружение контента и различные варианты дизайна. * Пользователи часто отмечают простоту использования, точность субтитров и разнообразие вариантов дизайна, которые позволяют творчески редактировать видео и создавать видео профессионального качества. * Рецензенты столкнулись с такими проблемами, как ограничения на функции в зависимости от уровня членства, иногда медленное время обработки и желание использовать более продвинутые функции в базовом плане.
DeepSeek
deepseek.com
DeepSeek, разгадывает тайну аги с любопытством. Ответьте на основной вопрос с долгосрочным.
Intercom
intercom.com
Intercom — единственное комплексное решение для обслуживания клиентов, которое обеспечивает бесперебойное обслуживание клиентов за счет автоматизации и человеческой поддержки, повышая удовлетворенность клиентов при одновременном снижении затрат. Мы строим будущее, в котором большинство разговоров с клиентами успешно разрешаются без необходимости человеческой поддержки, что освобождает команду для работы над более ценными разговорами с клиентами. Более 25 000 организаций по всему миру, включая Atlassian, Amazon и Lyft Business, полагаются на Intercom, чтобы обеспечить беспрецедентный пользовательский опыт в любом масштабе. Платформа Intercom используется для отправки более 500 миллионов сообщений в месяц и позволяет взаимодействовать с более чем 600 миллионами активных конечных пользователей в месяц. Компания Intercom, основанная в 2011 году при поддержке ведущих венчурных капиталистов, в том числе Kleiner Perkins, Bessemer Venture Partners и Social Capital, ставит перед собой задачу сделать интернет-бизнес персонализированным.
Writesonic
writesonic.com
Writesonic совершает революцию в сфере создания контента и качества обслуживания клиентов, выступая вашим надежным помощником в создании увлекательного контента и разработке мощных чат-ботов с искусственным интеллектом. Их платформа сочетает в себе мощь искусственного интеллекта и креативность, предоставляя комплексный набор инструментов для создания контента, создания аудио и создания изображений. Они дают каждому возможность писать что угодно, публиковать где угодно и с беспрецедентной легкостью оптимизировать свой контент. Их надежный конструктор чат-ботов с искусственным интеллектом Botsonic легко интегрируется с такими платформами, как Slack, WhatsApp, Telegram и FB Messenger, обеспечивая бесперебойное многоканальное общение. Он также предлагает функцию Hand-off, облегчающую плавный переход от взаимодействия с ботом к взаимодействию с человеком. Благодаря интеграции с Zapier они автоматизируют задачи и оптимизируют рабочие процессы, повышая вовлеченность клиентов. Botsonic соответствует требованиям GDPR и обещает безопасное взаимодействие с клиентами. Вместе их набор инструментов направлен на переосмысление создания контента и качества обслуживания клиентов, делая Writesonic универсальным решением для всех ваших цифровых потребностей.
Fibery
fibery.io
Fibery — это платформа для поиска и разработки продуктов. Большинство продуктовых стратегий строятся на случайных разбросанных данных и мнениях. Fibery помогает вам анализировать отзывы пользователей или сигналы рынка и выявлять важные идеи, чтобы вы знали, над чем работать дальше. 💡 Начните бесплатную 14-дневную пробную версию на сайте fibrey.io.
Leonardo.AI
leonardo.ai
Создавайте качественные ресурсы для своих творческих проектов с помощью скорости и единообразия стиля на основе искусственного интеллекта.
Replit
replit.com
Repl.it — это стартап из Сан-Франциско и онлайн-IDE (интегрированная среда разработки). Его название происходит от аббревиатуры REPL, что означает «цикл чтения-оценки-печати». Сервис был создан иорданским программистом Амджадом Масадом и иорданским дизайнером Хайей Оде в 2016 году. Repl.it позволяет пользователям писать код и создавать приложения и веб-сайты с помощью браузера. Кроме того, Repl.it позволяет пользователям делиться проектами различными способами. Они также проводят «джемы» — соревнования по программированию на определенную тему. Призы конкурса часто варьируются от временного обновления учетной записи, денег, криптовалюты или подарочной карты. Repl на Repl.it — это интерактивная среда программирования. Вы можете создать рабочую область на большинстве популярных языков программирования, где вам предоставляется контейнер на виртуальной машине, где может выполняться ваш код. В любом репле есть две основные части — редактор и консоль. Редактор использует Monaco, ту же технологию, которая используется в Visual Studio Code. На мобильных устройствах редактор — Ace. У Repl.it есть премиум-уровень, называемый планом «Хакер». Он позволяет иметь больше места для хранения, личный код и неограниченное количество соавторов в проекте, а план Github Education включает 3 месяца бесплатного пользования планом Hacker. На repl.it представлено более 60 различных языков программирования, включая Python, Ruby, HTML и Java. Компания получила финансирование от Y Combinator, Andreessen Horowitz, Bloomberg Beta и других. «В компании более 500 000 активных разработчиков еженедельно и более 3 миллионов пользователей. На сайте Repl.it также есть форум Talk. Этот форум используется многими разработчиками по всему миру, чтобы поделиться своими творениями. Форум поддерживается модераторами Repl Talk в чистоте.
ElevenLabs
elevenlabs.io
ElevenLabs — компания, занимающаяся исследованиями и внедрением AI Audio. Наша исследовательская группа разрабатывает модели AI Audio, которые генерируют реалистичные, универсальные и контекстно-зависимые речевые и звуковые эффекты. Наша команда разработчиков делает эти модели доступными для обычных пользователей, потребителей и предприятий для создания и локализации контента. Наша технология используется для озвучивания аудиокниг и новостных статей, анимации персонажей видеоигр, помощи в подготовке к производству фильмов, автоматизации процессов локализации в сфере развлечений, создания динамического аудиоконтента для социальных сетей и рекламы, а также обучения медицинских работников. Он также вернул голоса тем, кто их потерял, и помог людям с потребностями доступности в их повседневной жизни.
Midjourney
midjourney.com
Midjourney — это программа и сервис генеративного искусственного интеллекта, созданные и поддерживаемые независимой исследовательской лабораторией Midjourney, Inc. в Сан-Франциско. Midjourney генерирует изображения на основе описаний на естественном языке, называемых подсказками, аналогично DALL-E OpenAI и Stable Diffusion от Stability AI.
Grammarly
grammarly.com
Grammarly — ведущая в мире компания по помощи в написании текстов с использованием искусственного интеллекта, которой ежедневно доверяют более 30 миллионов человек и 70 000 профессиональных команд. От мгновенного создания первого черновика до доработки каждого сообщения — Grammarly помогает людям из 96% компаний из списка Fortune 500 донести свою точку зрения и получить результаты без ущерба для безопасности или конфиденциальности. Мы верим, что хорошее письмо приносит результат. Продукты Grammarly — Grammarly Business, Grammarly Premium, Grammarly Free и Grammarly for Education — работают там, где вы находитесь, обеспечивая контекстно-зависимую поддержку письма в более чем 500 000 приложений и веб-сайтов. Основанная в 2009 году, компания Grammarly занимает седьмое место в рейтинге Forbes Cloud 100, входит в число 100 самых влиятельных компаний по версии TIME, одну из самых инновационных компаний в области искусственного интеллекта по версии Fast Company и одно из лучших рабочих мест по версии Inc. Мы работаем по гибридной модели работы «сначала удаленно», то есть в основном работаем из дома и встречаемся для личного сотрудничества в наших центрах в Северной Америке и Европе.
Playground AI
playgroundai.com
Playground AI — это бесплатный онлайн-инструмент для создания изображений на базе искусственного интеллекта. Он направлен на удовлетворение различных творческих потребностей, включая создание произведений искусства, публикаций в социальных сетях, презентаций, плакатов, видео, логотипов и многого другого. Он предоставляет удобный для новичков способ редактировать изображения на профессиональном уровне благодаря функциям, поддерживаемым искусственным интеллектом. Пользователи могут создавать уникальные произведения искусства, фотореалистичные изображения и экспериментировать с сочетанием реальных и синтетических изображений для создания потрясающих визуальных эффектов. Эта платформа также предлагает «Редактирование смешанных изображений» — динамичный способ объединения различных изображений в привлекательные композиции, тем самым предлагая огромную творческую гибкость. Предложение Playground AI выходит за рамки стандартного редактирования изображений, позволяя пользователям расширять изображения за пределы их исходных границ, плавно интегрировать объекты в различные сцены и материализовать свои творческие концепции в визуальной реальности. Он еще больше расширяет потенциал совместной работы, предоставляя функции для объединения идей с другими, тем самым расширяя возможности творчества. Несмотря на свои мощные возможности, Playground AI сохраняет приверженность удобству, доступности и инклюзивности, что делает его идеальным выбором как для опытных дизайнеров, так и для новичков, решающихся заняться созданием изображений.
Microsoft Designer
designer.microsoft.com
Приложение для графического дизайна, которое поможет вам создавать публикации в социальных сетях профессионального качества, приглашения, цифровые открытки, графику и многое другое. Начните со своей идеи и создайте для себя что-то уникальное.
Speechify
speechify.com
Speechify — это приложение для преобразования текста в речь, которое упрощает доступ к информации по всему миру. Более 20 миллионов человек используют наше расширение Google Chrome, веб-приложение, приложение для iOS и приложение для Android. Наша миссия — сделать так, чтобы чтение никогда не было препятствием для обучения. Наши замечательные пользователи — студенты, профессионалы и любители продуктивности. У многих из них есть различия в обучении, такие как дислексия и СДВГ, а многие просто хотят читать быстрее и слушать на ходу. С помощью Speechify вы можете превратить любую книгу, документ или веб-сайт в аудиофайл и слушать, пока вы находитесь в машине, стираете, гуляете с собакой, готовите ужин, тренируетесь, прыгаете с парашютом — каким бы ни был ваш распорядок дня! Speechify также поддерживает Medium, Star Tribune, The Direct и другие. Легко добавьте преобразование текста в речь на свой сайт. Клифф Вайцман, наш бесстрашный генеральный директор, основал Speechify в 2017 году в комнате общежития Университета Брауна, чтобы поделиться с другими невероятным программным обеспечением для преобразования текста в речь, над которым он работал. У Клиффа дислексия, и его расстраивало то, сколько времени и энергии ему требовалось для чтения. Усовершенствованная технология TTS полностью изменила правила игры: она позволила ему закончить чтение в 3 раза быстрее, чем обычному читателю, а также лучше понимать и сохранять информацию. В Speechify наша цель — сделать так, чтобы чтение никогда не было препятствием для обучения. Ничто не должно мешать вам быстро и эффективно усваивать информацию. Всего за несколько лет в Speechify наняли более 100 членов команды по всему миру. Мы гордимся невероятной командой, члены которой ранее были руководителями и старшими инженерами в таких компаниях, как Snapchat, Apple, Spotify, Amazon и Uber. Мы все любим владение и отдаем ему приоритет, принося пользу за счет скорости, обучаясь как можно большему и давая нашим пользователям почувствовать себя более уверенными.
Google Cloud Platform
google.com
Google Cloud Platform (GCP), предлагаемая Google, представляет собой набор сервисов облачных вычислений, которые работают на той же инфраструктуре, которую Google использует внутри своих продуктов для конечных пользователей, таких как поиск Google, Gmail, хранилище файлов и YouTube. Наряду с набором инструментов управления он предоставляет ряд модульных облачных сервисов, включая вычисления, хранение данных, анализ данных и машинное обучение. Для регистрации требуются данные кредитной карты или банковского счета. Google Cloud Platform предоставляет инфраструктуру как услугу, платформу как услугу и бессерверные вычислительные среды. В апреле 2008 года Google анонсировала App Engine, платформу для разработки и размещения веб-приложений в центрах обработки данных, управляемых Google, которая стала первой услугой облачных вычислений компании. Сервис стал общедоступным в ноябре 2011 года. С момента анонса App Engine Google добавила на платформу несколько облачных сервисов. Google Cloud Platform является частью Google Cloud, которая включает в себя общедоступную облачную инфраструктуру Google Cloud Platform, а также G Suite, корпоративные версии Android и Chrome OS, а также интерфейсы программирования приложений (API) для машинного обучения и корпоративных картографических служб.
Jasper
jasper.ai
Джаспер: Брендовый AI For Business создает контент везде, где бы вы ни находились в Интернете, всегда от лица вашего бренда. Джаспер — ваш творческий помощник с искусственным интеллектом, который может учиться и писать в вашем уникальном фирменном тоне. Говорите ли вы смело, нахально, официально или говорите только в Интернете (вы делаете вы). Кроме того, расширение браузера Jasper Everywhere держит Jasper под рукой — от вашей CMS до электронной почты, социальных сетей и платформы вашей собственной компании с помощью Jasper API. Самое главное, Jasper обеспечивает безопасность и конфиденциальность ваших данных благодаря встроенным функциям безопасности, которые обновляются по мере развития протоколов безопасности. Создавайте контент в 5 раз быстрее с помощью искусственного интеллекта. Jasper — это инструмент копирайтинга высочайшего качества с искусственным интеллектом, получивший более 3000 пятизвездочных отзывов. Лучше всего подходит для написания постов в блогах, контента для социальных сетей и маркетинговых материалов.
AWS Console
amazon.com
Amazon Web Services (AWS) — дочерняя компания Amazon, предоставляющая платформы облачных вычислений и API по требованию частным лицам, компаниям и правительствам на основе дозированной оплаты по мере использования. Эти веб-сервисы облачных вычислений предоставляют разнообразную базовую абстрактную техническую инфраструктуру, а также строительные блоки и инструменты распределенных вычислений. Одним из таких сервисов является Amazon Elastic Compute Cloud (EC2), который позволяет пользователям иметь в своем распоряжении виртуальный кластер компьютеров, доступный постоянно через Интернет. Версия виртуальных компьютеров AWS имитирует большинство атрибутов реального компьютера, включая аппаратные центральные процессоры (ЦП) и графические процессоры (ГП) для обработки; локальная/оперативная память; жесткий диск/SSD-накопитель; выбор операционных систем; сеть; и предварительно загруженное прикладное программное обеспечение, такое как веб-серверы, базы данных и системы управления взаимоотношениями с клиентами (CRM). Технология AWS внедрена на серверных фермах по всему миру и поддерживается дочерней компанией Amazon. Плата основана на сочетании использования (известного как модель «Оплата по мере использования»), оборудования, операционной системы, программного обеспечения или сетевых функций, выбранных подписчиком, необходимых для доступности, резервирования, безопасности и опций обслуживания. Подписчики могут оплатить один виртуальный компьютер AWS, выделенный физический компьютер или их кластеры. В рамках соглашения о подписке Amazon обеспечивает безопасность систем подписчиков. AWS работает во многих географических регионах мира, включая 6 в Северной Америке. Amazon продает AWS подписчикам как способ получения крупномасштабных вычислительных мощностей быстрее и дешевле, чем создание реальной физической фермы серверов. Все услуги выставляются в зависимости от использования, но каждая услуга измеряет использование по-разному. По данным Synergy Group, по состоянию на 2017 год AWS владеет доминирующими 34% всех облачных технологий (IaaS, PaaS), в то время как следующим трем конкурентам Microsoft, Google и IBM принадлежит 11%, 8% и 6% соответственно.
Runway
runwayml.com
Runway — компания, занимающаяся прикладными исследованиями в области искусственного интеллекта, формирующая новую эру искусства, развлечений и человеческого творчества. Все, что вам нужно для быстрого редактирования видео. Волшебные инструменты искусственного интеллекта, совместная работа в реальном времени, точное редактирование и многое другое. Ваш пакет для создания видео нового поколения.
AIWRITER
aiwriter.fi
AIWriter — это платформа SaaS (программное обеспечение как услуга), которая использует сложную технологию искусственного интеллекта OpenAI GPT4 для создания различного текстового контента, такого как статьи, блоги, реклама, средства массовой информации и т. д., на 33 языках. Пользователи также могут создавать изображения AI, просто описывая изображение с помощью OpenAI DALL-E AI Solution. Пользователи могут ввести приглашение или тему в AIWriter, и платформа сгенерирует полный фрагмент текста на основе этого ввода, используя технологию GPT4.
AI Writer
ai-writer.com
Создавайте точный, релевантный и качественный контент за 2 минуты. AI-Writer — это самая точная платформа для создания контента, использующая самые современные модели написания искусственного интеллекта для создания статей только из заголовка.
TextCortex
textcortex.com
TextCortex сочетает в себе передовые алгоритмы NLG с проверенными маркетинговыми практиками для создания лучшего программного обеспечения с искусственным интеллектом для копирайтинга. Наши алгоритмы искусственного интеллекта, обученные на миллиардах строк текста, помогают маркетологам, предпринимателям в области электронной коммерции и копирайтерам каждый день делать больше со своим контентом. По данным DT2 Invest и Европейской комиссии, TextCortex входит в число 200 самых популярных европейских стартапов в области искусственного интеллекта на ранней стадии. Благодаря нашему прикладному и целевому подходу мы сокращаем не только время вычислений, но и наше воздействие на окружающую среду.
Copy.ai
copy.ai
Copy.ai — идеальное решение для корпоративных маркетинговых команд, стремящихся улучшить свою стратегию выхода на рынок и оптимизировать процесс создания контента. С помощью Copy.ai команды могут быстро создавать целевые рекламные тексты, которые напрямую отражают болевые точки и потребности конкретных сегментов клиентов, помогая им более эффективно взаимодействовать с потенциальными клиентами и заключать больше сделок. Кроме того, нашу платформу можно использовать для создания контента, который помогает установить лидерство и завоевать доверие потенциальных клиентов, что также может помочь повысить эффективность подхода GTM команды.
SEMrush
semrush.com
Semrush — это ведущая SaaS-платформа для управления видимостью в Интернете, которая позволяет компаниям по всему миру проводить поисковую оптимизацию, оплату за клик, контент, социальные сети и конкурентные исследовательские кампании, а также получать измеримые результаты от онлайн-маркетинга. Semrush предлагает компаниям идеи и решения для создания, управления и измерения кампаний по различным маркетинговым каналам. Semrush с более чем 87 000 платящих клиентов. Semrush в цифрах: - 808 миллионов профилей доменов для настольных компьютеров и 32,1 миллиона профилей доменов для мобильных устройств - Более 43 триллионов обратных ссылок и более 25 миллиардов URL-адресов, сканируемых в среднем в день - Более 24,3 миллиардов ключевых слов и 20 миллионов идей для одного ключевого слова - 30% компаний из списка Fortune 500 используют Semrush как их основной маркетинговый инструмент
QuillBot
quillbot.com
QuillBot — это платформа для письма на базе искусственного интеллекта, помогающая более чем 35 миллионам активных пользователей в месяц в 150 странах. Благодаря своим инновационным продуктам, ориентированным на человека, QuillBot стремится сделать написание безболезненным, сохраняя при этом уникальную точку зрения и голос пользователя.
Ai Humanizer
aihumanizer.ai
AI Humanizer — это усовершенствованное средство удаления обнаружений AI, которое может преобразовывать текст AI в человеческий контент. Он может очеловечить текст ИИ, используя естественные, человеческие стили письма, чтобы он звучал достаточно аутентично, чтобы обойти обнаружение ИИ.
Jenni AI
jenni.ai
Дженни — это помощник с искусственным интеллектом, созданный, чтобы помочь вам писать быстрее и точнее. Его функции включают в себя автозаполнение AI, результаты без плагиата, цитаты в тексте и возможности перефразирования. Он может помочь вам писать такой контент, как блоги, эссе, электронные письма, личные заявления, истории и речи. Дженни можно использовать для письма на любом языке, и ее любят писатели из ведущих учреждений, таких как Google, Гарвард, Кембридж, Массачусетский технологический институт и Астонский университет. Дженни также можно использовать для точного и творческого создания отчетов и подписей. Он использует комбинацию технологий искусственного интеллекта, таких как OpenAI, AI21, и пользовательских данных от каждого пользователя, для создания контента высочайшего качества. У Дженни также есть встроенная функция проверки на плагиат, позволяющая убедиться в оригинальности и точности контента. Вы можете попробовать Jenni бесплатно и начать писать с помощью самого продвинутого помощника по написанию текста с искусственным интеллектом уже сегодня.
Fotor
fotor.com
AI Image Generator от Fotor — это онлайн-инструмент, предназначенный для создания изображений из текстовых подсказок. Он позволяет пользователям практически мгновенно визуализировать идеи, создавая на основе введенных данных искусство и изображения, созданные искусственным интеллектом. В дополнение к функции создания изображений с помощью искусственного интеллекта Fotor также предлагает полный набор инструментов для редактирования изображений. К ним относятся изменение размера, обрезка, размытие, повышение резкости и добавление текста или границ к изображениям. Помимо традиционного редактирования, пользователи могут преобразовывать фотографии в эскизы или мультфильмы, создавать коллажи, объединять изображения и менять фон фотографий. Платформа также предоставляет инструменты для управления чертами лица, масштабирования изображений и даже создания файлов PNG. Возможности Fotor распространяются на создание логотипов, флаеров и плакатов для маркетинга, а также ресурсов для социальных сетей, таких как миниатюры YouTube или дизайн постов в Instagram. Платформа охватывает широкий спектр приложений, таких как редактирование текста на изображениях, раскрашивание фотографий и удаление объектов или фона из изображений. Помимо редактирования фотографий, Fotor предлагает аналогичные инструменты искусственного интеллекта для создания и улучшения видео и GIF-файлов, а также позволяет пользователям удалять водяные знаки или объекты.
Resemble.ai
resemble.ai
Resemble AI создает собственные голоса ИИ, используя собственные модели глубокого обучения, которые создают высококачественный аудиоконтент, генерируемый ИИ, с использованием синтеза текста в речь и речи в речь. Resemble Localize, наш многоязычный инструмент локализации, переводит текст и может конвертировать ваш голос искусственного интеллекта на более чем 100 языков. Resemble Fill — это наша функция генеративной заливки (зарисовки звука), которая позволяет вам изменять существующую речь с помощью клонированного голоса искусственного интеллекта. Fill можно использовать для редактирования программных аудиообъявлений, динамической вставки потоковой рекламы (SAI), голосовых помощников и многого другого. Недавно мы выиграли премию Webby Award 2023 за «Лучшее использование голосовых технологий» за вклад нашего голосового искусственного интеллекта в фильм Netflix «Дневники Энди Уорхола», номинированный на премию «Эмми». Наряду с Netflix мы сотрудничаем с Byju's, The World Bank Group, Boingo, Universal Pictures, Paramount Pictures и другими.
Outwrite
outwrite.com
Станьте лучшим писателем с Outwrite для Chrome. Наше расширение для браузера — это больше, чем просто средство проверки грамматики — оно помогает превратить ваши идеи в мощные предложения. Он работает везде, где вы пишете в Интернете, включая Gmail, Outlook, Google Docs, LinkedIn и WordPress. Вы можете использовать Outwrite, чтобы переписывать предложения, исправлять грамматические ошибки, улучшать словарный запас, обнаруживать пассивный залог (и многое другое).
Mailchimp
mailchimp.com
Mailchimp — это универсальная маркетинговая платформа, созданная для малого бизнеса. С помощью таких инструментов, как отчетность и аналитика, маркетинговая CRM, кампании по электронной почте, информационные бюллетени и управление контентом, вы можете поставить своих клиентов в центр, чтобы вы могли более разумно продавать и быстрее развивать свой бизнес. Мобильное приложение Mailchimp Marketing & CRM поможет вам эффективнее продвигаться на рынке и быстрее развивать свой бизнес с первого дня. Получите доступ к необходимым инструментам, где бы вы ни находились, и приступайте к работе за считанные минуты — никакого опыта не требуется. С Mailchimp вы никогда не упустите возможность совершить продажу, вернуть клиентов, найти новых подписчиков или поделиться миссией своего бренда. Используйте Mailchimp для: * Маркетинговая CRM. Следите за своими контактами с помощью маркетинговой CRM от Mailchimp. Находите и добавляйте новых клиентов с помощью инструментов импорта контактов, таких как сканер визитных карточек. Отслеживайте рост аудитории и просматривайте информацию об отдельных контактах на информационной панели. Делайте все это в одном месте: звоните, отправляйте текстовые сообщения и электронную почту прямо из приложения. Делайте заметки и добавляйте теги после каждого взаимодействия, чтобы запомнить важные детали. * Отчеты и аналитика. Получите более глубокий анализ эффективности ваших продаж и маркетинга. Отслеживайте результаты всех своих кампаний и получайте практические рекомендации по их улучшению. Просматривайте отчеты и аналитику по кампаниям по электронной почте, целевым страницам, рекламе в Facebook и Instagram, публикациям в социальных сетях и открыткам. * Электронная почта и автоматизация. Создавайте, редактируйте и отправляйте маркетинговые кампании, информационные бюллетени и средства автоматизации по электронной почте. С помощью повторной отправки писем тем, кто не открывает, и ретаргетинга продуктов одним щелчком мыши вы сможете повторно привлечь клиентов и увеличить продажи в кратчайшие сроки. * Реклама в Facebook и Instagram. Составляйте и публикуйте объявления, устанавливайте бюджет и ориентируйтесь на определенную группу. Привлекайте новых людей, вовлекайте существующие контакты, настраивайте индивидуальные аудитории или возвращайте посетителей веб-сайта. * Маркетинговые рекомендации. Получите практические рекомендации, которые помогут улучшить ваш маркетинг. Узнайте, когда пришло время настроить электронное письмо о брошенной корзине или получить напоминание о необходимости установки логотипа вашего бренда. * Управление брендом — загружайте изображения со своего устройства прямо в Mailchimp и используйте их во всех своих кампаниях.
Apollo.io
apollo.io
Apollo — это платформа для взаимодействия с данными, которая встраивает интеллектуальные данные в ваши рабочие процессы, чтобы помочь вам реализовать, анализировать и улучшать свою стратегию роста.
Reface
reface.ai
Reface — здесь вы можете менять лица в видео и GIF-файлах с помощью всего одного селфи, анимировать фотографии и превращать фотографии в мультфильмы.
Hugging Face
huggingface.co
Сообщество искусственного интеллекта строит будущее. Создавайте, обучайте и развертывайте современные модели на основе эталонного открытого исходного кода в области машинного обучения.
HeyGen
heygen.com
Профессиональные видеоролики с искусственным интеллектом можно создавать, просто печатая, щелкая и перетаскивая, вот и все! Благодаря беспрецедентному опыту настройки и персонализации, более 100 реалистичных ИИ-аватаров HeyGen могут стать вашим привлекательным представителем, говорящим на более чем 40 языках с разными акцентами для различных сценариев использования, включая маркетинговое продвижение, персонализированные продажи, электронное обучение, обучение и развитие, пояснения и инструкции. видео. Никаких более дорогих и трудоемких съемок, видеоагентств или актеров/актрис. Теперь у вас есть персональная видеостудия! * Продукт представляет собой инструмент для создания видео, который позволяет пользователям создавать видеоролики с аватарами AI и функцией преобразования текста в речь. * Пользователям нравится простота использования, качество аватаров и синхронизации губ, а также скорость, с которой они могут создавать видео. * Рецензенты отметили проблемы со службой поддержки, скрытые ограничения на предварительный просмотр, дорогую кредитную систему и проблемы с функцией перевода видео.
Flux AI Image Generator
fluxaiimagegenerator.com
Генератор изображений FLUX AI — это современная модель преобразования текста в изображение, разработанная Black Forest Labs. Он создает высококачественные изображения на основе текстовых подсказок, используя передовые методы искусственного интеллекта для создания реалистичных и художественных визуальных эффектов.
Sudowrite
sudowrite.com
Sudowrite — это помощник по письму на базе искусственного интеллекта, который может помочь писателям овладеть искусством рассказывания историй и ускорить процесс творческого письма. Один из лучших генераторов историй с использованием искусственного интеллекта, этот инструмент не только исправляет грамматические и орфографические ошибки. Он выходит за рамки этого, предлагая способы улучшить ваш стиль письма, воплощая в жизнь новых персонажей и помогая вам сделать ваши истории более интересными. Это похоже на то, как если бы у вас был опытный словесник, готовый помочь вам найти правильные слова, перефразировать предложения и даже придумать повороты сюжета, о которых вы, возможно, даже не догадывались. Sudowrite использует современные методы глубокого обучения для создания реалистичного и контекстуально соответствующего текста. Sudowrite основан на GPT-3 и GPT-4, моделях трансформаторов с более чем 175 миллиардами параметров, которые изучают общие концепции на основе своих обучающих данных. Модель генерирует текст, угадывая, что, скорее всего, будет дальше, по одному слову за раз. Sudowrite не предназначен для написания за вас, но может помочь вам значительно улучшить и ускорить процесс написания. Это отличный инструмент для авторов, творческих людей и авторов романов.
Murf AI
murf.ai
Murf AI работает над упрощением голосового звука и созданием высококачественной озвучки, доступной каждому, с помощью искусственного интеллекта. Murf помогает пользователям создавать реалистичные голоса за считанные минуты без необходимости использования какого-либо записывающего оборудования. * Murf.ai — это инструмент, который преобразует текст в речь, создает видео и субтитры и предлагает различные голоса для настройки. * Рецензентам нравится интуитивно понятный интерфейс, разнообразие доступных голосов, возможность настройки произношения и плавная интеграция с другими платформами, такими как Canva. * Рецензенты упомянули такие проблемы, как голоса, которые иногда звучат как роботы, необходимость большего количества голосов на разных языках и с разными акцентами, а также высокая стоимость дополнительных функций.
FakeYou
fakeyou.com
FakeYou — это платформа на базе искусственного интеллекта, которая позволяет пользователям преобразовывать текст в речь или конвертировать голосовые записи в другой голос с помощью технологии deepfake. Сервис предлагает преобразование текста в речь, преобразование голоса в голос и синхронизацию видео. FakeYou использует передовые модели глубокого обучения, обученные на многочасовых речевых данных, для создания реалистичных и естественно звучащих голосов. Пользователи могут вводить текст или аудио и выбирать один из множества поддерживаемых вариантов голоса, таких как знаменитости, мультфильмы, игровые персонажи и многое другое. Механизм преобразования текста в речь проанализирует входной текст и сгенерирует человеческий голос, читающий текст вслух. Механизм преобразования голоса может преобразовать запись голоса в другой голос, например, Гомера Симпсона или Барака Обамы.
HyperWrite
hyperwriteai.com
HyperWrite — это помощник по письму на базе искусственного интеллекта, который поможет вам писать в 10 раз быстрее и преодолеть писательский тупик. Используйте HyperWrite, чтобы создавать более качественные публикации в блогах, электронные письма, тексты и многое другое. Попробуйте наш редактор документов на базе искусственного интеллекта и интеллектуальные шаблоны или загрузите расширение HyperWrite Chrome, чтобы воспользоваться преимуществами написания с помощью искусственного интеллекта на ваших любимых сайтах.
GPTZero
gptzero.me
GPTZero — это ведущий детектор искусственного интеллекта для проверки того, был ли документ написан с использованием большой языковой модели, такой как ChatGPT. GPTZero обнаруживает искусственный интеллект на уровне предложения, абзаца и документа. Модель GPTZero была обучена на большом разнообразном корпусе текстов, написанных человеком и сгенерированных искусственным интеллектом, с упором на английскую прозу. На сегодняшний день GPTZero обслуживает более 2,5 миллионов пользователей по всему миру и работает с более чем 100 организациями в сфере образования, найма, издательской деятельности, юриспруденции и т. д.
Craft
craft.do
Craft — это рабочее пространство для совместной работы, где вся ваша команда может собраться вместе, чтобы делать заметки, создавать документы, управлять работой и вместе генерировать идеи. Ежедневные заметки Craft предлагают смену парадигмы командного сотрудничества. Ускорьте прогресс вашей команды с помощью структурированных ежедневных обновлений, расставьте приоритеты и устраните блокировщики — и все это в одном месте. Благодаря встроенному ИИ-помощнику вы можете быстро генерировать идеи, обобщать более длинный контент или получать помощь при редактировании документов.
Rask.ai
rask.ai
Встречайте Rask AI — универсальный инструмент локализации, который позволяет создателям контента и компаниям быстро и эффективно переводить свои видео на более чем 130 языков. Благодаря технологиям «Преобразование текста в голос» и «Клонирование голоса» они могут добавлять к видео озвучку профессионального качества без необходимости записи или найма актера озвучивания. И теперь вы можете сохранить свой собственный голос или тон закадрового голоса при дублировании. В начале апреля 2023 года Rask AI получил награду «Продукт дня» на Product Hunt, и в течение первых нескольких недель проект достиг первого рубежа в 10 000 регистраций! Команда сняла ограничения в 20 минут и 100 МБ для пользователей с подпиской. Теперь авторы могут без ограничений дублировать длинные видеоролики для YouTube или курсов. И еще один плюс - процесс дубляжа стал в три раза быстрее и эффективнее! Обнаружение и перевод нескольких динамиков — это уникальная функция, которая, по нашему мнению, отличает нас от других услуг. Команда Раска по искусственному интеллекту гордится тем, что одна из первых предоставила такой опыт. Инструменты полностью интегрированы с популярными видеоплатформами и сайтами социальных сетей, такими как YouTube, Vimeo, Instagram, Twitter и TikTok. В начале мая команда добавит две замечательные функции. Вы синхронизируете движения губ с любым звуком. Вторая особенность – обобщение. Или просто это шорты. ИИ выберет из видео самые яркие моменты и превратит их в подборку самых пикантных эпизодов. Команда Rask AI разрушает языковые барьеры и помогает создателям контента и компаниям делиться своим контентом с различной аудиторией по всему миру, увеличивая потенциальный охват и влияние своего контента.
Yepic Studio
yepic.ai
Yepic Studio — это инструмент для создания видео с искусственным интеллектом, который позволяет пользователям создавать и переводить видеоролики в стиле «говорящей головы» за считанные минуты без необходимости использования дорогих камер, актеров или студий. Функция VidVoice обеспечивает безупречный синхронный перевод на 8 языков, а также живое дублирование в реальном времени на 5 языках. API Yepic позволяет масштабировать создание видео в реальном времени, что делает автоматизацию рабочих процессов с видео более эффективной. Yepic Studio может персонализировать видео с динамическим контентом на 68 языках, используя набор аватаров, а также функцию говорящего фото, которая превращает изображения в аватары. VidVoice позволяет динамически дублировать видеоконтент в режиме реального времени, позволяя пользователям легко преодолевать языковые барьеры. Варианты использования Yepic и VidVoice включают электронную коммерцию, образование и недвижимость. Инструмент для создания видео получил высокую оценку клиентов на обзорных платформах, таких как G2 и Trustpilot, причем пользователи высоко оценили его простоту использования, разнообразие функций и эффективность создания качественных видеороликов. Исследовательская группа Yepic сотрудничает с CVSSP Университета Суррея, авторитетным учреждением, занимающимся исследованиями восприятия аудиовизуальных машин. Yepic активно нанимает целеустремленных, чутких и любопытных людей, которые хотят присоединиться к их команде и изменить лицо общения.
PicFinder
picfinder.ai
PicFinder делает создание изображений таким же быстрым, как и поиск изображений. Для создателей он делает мозговой штурм, раскадровку и итерацию контента намного быстрее, чем любой другой ИИ. Для команд это позволяет использовать пользовательский контент в реальном времени для игр или приложений, где опыт персонализируется на месте для пользователя, и он становится создателем. С помощью PicFinder уже создано более 100 миллионов изображений.
Odio.ai
odio.ai
Odio.ai — это инновационный инструмент, который использует искусственный интеллект для легкого преобразования любого текста в аудио с ультрареалистичными голосами. Он позволяет в несколько кликов расшифровать текст в аудиофайл, а также создавать увлекательные подкасты и аудиокниги для вашей аудитории! У вас есть большой выбор реалистичных голосов, как мужских, так и женских, чтобы идеально передать голос вашего текста. Он включает в себя более 900 голосов на более чем 120 языках! Голоса генерируются с использованием последних достижений искусственного интеллекта, что обеспечивает высокое качество звука. Функции: * Преобразование текста в аудио * Создание подкастов из текста * Создать аудиокнигу из текста * Более 900 голосов, созданных искусственным интеллектом * Предлагается более 120 языков * Добавить несколько собеседников * Экспорт в файл .mp3 и обмен ссылками. * Параметры настройки произношения, такие как скорость, высота звука, громкость, способ произношения и т. д. С Odio.ai вы сможете в мгновение ока преобразовать все свои тексты в аудиофайл. Все, что вам нужно сделать, это скопировать/вставить текст, выбрать нужные голоса, и инструмент автоматически экспортирует ваш звуковой файл. Вы сможете настроить мельчайшие детали произношения, такие как время пауз, скорость, тон, способ произнесения слов…, что позволит вам получить реалистичную визуализацию, чтобы передать все желаемые эмоции в ваших текстах. Вы также можете добавить несколько собеседников в один проект, чтобы создать динамичный диалог во время чтения. * Преобразование текста в аудио с помощью искусственного интеллекта. * Выберите нужные голоса * Настройка речи * Включите несколько голосов в один проект * Легко экспортируйте созданный аудиофайл Благодаря своим функциям Odio.ai позволяет вам создавать и размещать собственный подкаст. Вы можете составлять различные эпизоды из аудиозаписей своих текстов и легко делиться страницей хостинга. Odio также предоставляет вам доступ к RSS-каналу, если вы хотите поделиться своим подкастом на другой платформе. * Сделать подкаст * Составляйте эпизоды из текстов, преобразованных в аудио. * Доступ к странице общедоступного хостинга. * Поделиться RSS-каналом Odio также позволяет создавать книги в аудиоверсии. Эта функция также использует искусственный интеллект аудиотранскрипции, чтобы оживить ваши тексты. Вы можете составить аудиоверсию своей книги по главам и поделиться ею с профессиональным качеством звука. Odio также дает вам возможность добавить кнопку со ссылкой для оплаты на общедоступную страницу вашей книги, если, например, вы хотите поделиться только отрывком или предложить возможность покупки печатной версии… * Создать аудиокнигу * Составляйте аудиоглавы из конвертированных текстов. * Используйте реалистичные голоса, чтобы читать главы * Получите доступ к общедоступной странице хостинга вашей аудиокниги. * Добавьте кнопку, чтобы включить ссылку для оплаты.
TTSMaker
ttsmaker.com
TTSMaker — это бесплатный инструмент преобразования текста в речь, который предоставляет услуги синтеза речи и поддерживает несколько языков, включая английский, французский, немецкий, испанский, арабский, китайский, японский, корейский, вьетнамский и т. д., а также различные стили голоса. Вы можете использовать его для чтения текста и электронных книг вслух или скачивания аудиофайлов для коммерческого использования (это совершенно бесплатно). TTSMaker — отличный бесплатный инструмент TTS, который позволяет легко конвертировать текст в речь онлайн.
ClipDrop
clipdrop.co
Создавайте профессиональные визуальные эффекты без фотостудии. ClipDrop — это набор инструментов визуального редактирования и создания на базе искусственного интеллекта, основанный на Stability AI. Платформа имеет массу функций, включая инструменты для удаления фона, очистки объектов, масштабирования изображения, повторного освещения и т. д. ClipDrop также предлагает API, позволяющий разработчикам легко интегрировать возможности искусственного интеллекта в свои собственные приложения. Одна из новейших функций ClipDrop, Reimagine XL, позволяет создавать бесконечные вариации изображений, идеально подходящие для дизайнерских работ и концепт-арта.
PicLumen
piclumen.com
Генерация изображений AI с помощью методов преобразования текста в изображение и изображения в изображение. Неограниченное количество бесплатных творений без водяных знаков в различных стилях.
Narakeet
narakeet.com
Легко создавайте озвучку, используя реалистичный текст в речи. Хватит тратить время на запись голоса, исправление ошибок и синхронизацию изображения со звуком. Просто введите или загрузите свой сценарий, выберите один из более чем 500 наших голосов и получите профессионально звучащее аудио или видео за считанные минуты. Попробуйте Narakeet реалистичный синтез речи бесплатно, без необходимости регистрации.
Databricks
databricks.com
Databricks — компания, основанная создателями Apache Spark. Databricks вырос из проекта AMPLab в Калифорнийском университете в Беркли, который участвовал в создании Apache Spark, среды распределенных вычислений с открытым исходным кодом, построенной на основе Scala. Databricks разрабатывает веб-платформу для работы со Spark, обеспечивающую автоматическое управление кластерами и блокноты в стиле IPython. Помимо создания платформы Databricks, компания участвует в организации массовых открытых онлайн-курсов по Spark и проводит крупнейшую конференцию по Spark — Spark Summit.
Tidio
tidio.com
Tidio — мировой лидер в области программного обеспечения для обслуживания клиентов. Удобная платформа Tidio позволяет более чем 300 000 компаниям по всему миру предоставлять более разумную и быструю поддержку своим клиентам. Tidio предлагает полный набор решений для обслуживания клиентов, чат-боты, системы обработки заявок и виртуальных агентов поддержки на базе искусственного интеллекта, которые помогут вам решить проблемы клиентов и повысить показатели конверсии. Программное обеспечение Tidio работает во всех основных системах управления контентом, платформах электронной коммерции и социальных сетях. Компания Tidio, основанная в 2013 году, выросла до 180+ сотрудников и имеет офисы в Сан-Франциско, Щецине и Варшаве. Tidio обслуживает клиентов всех размеров из более чем 205 стран, включая Mercedes, Shell и Praktiker. Виджет живого чата Tidio каждый месяц просматривают 510 миллионов уникальных пользователей.
AfforAI
afforai.com
Afforai — это чат-бот с искусственным интеллектом, который ищет, обобщает и переводит информацию из нескольких источников для проведения достоверных исследований. Добавьте объемные исследовательские документы в стопки требований к соблюдению требований и извлеките необходимые вам ключевые выводы. Afforai — ваш второй мозг, помогающий вам извлекать бесконечные знания для проведения заслуживающих доверия исследований. Исследователи используют нас для поиска, обобщения и извлечения информации из тысяч документов, независимо от языковых и культурных барьеров.
Spike
spikenow.com
Spike решает проблему коммуникационного хаоса между командами и отдельными людьми, объединяя электронную почту, командный чат, совместную документацию и собрания в один канал. Spike для личного использования: улучшите качество работы с электронной почтой с помощью диалогового приложения электронной почты Spike, которое превращает ваши электронные письма в чат. Это похоже на мощную платформу обмена сообщениями, которая отдает приоритет самым важным сообщениям, чтобы вы могли сосредоточиться на самых важных вещах. Используйте существующую электронную почту и наслаждайтесь работой с электронной почтой без помех. Spike для команд: ясность общения для команд! Spike предлагает комплексный пакет повышения производительности для команд. Он объединяет командный чат, электронную почту, видеоконференции, инструменты искусственного интеллекта и документы для совместной работы в единый канал. Легко общайтесь и сотрудничайте с внутренними командами и внешними заинтересованными сторонами, включая коллег, партнеров, клиентов и поставщиков, независимо от того, используют они Spike или нет. Spike — это первая служба деловой электронной почты, предназначенная для эффективного командного взаимодействия. Поддерживайте целостность бренда, используя собственный домен электронной почты или приобретая собственный домен у Spike. Наслаждайтесь безопасной, надежной и архивируемой электронной почтой и сообщениями, обеспечивающими бесперебойную связь.
Smodin
smodin.io
Smodin — это помощник по письму на базе искусственного интеллекта, который предоставляет различные инструменты, помогающие во всех аспектах письма и исследований. Он предлагает проверку на плагиат, цитаты, исправления грамматики, переводы, генерацию текста и многое другое. Smodin использует передовые модели и алгоритмы искусственного интеллекта для реализации своих функций письма. Вот обзор того, как работают некоторые основные функции: * Text Rewriter — эта функция использует искусственный интеллект для анализа текста и его переписывания, сохраняя исходное значение. Он перефразирует предложения и меняет формулировки для создания новых версий текста. * Средство проверки на плагиат. Средство проверки на плагиат сканирует текст и сравнивает его с миллиардами онлайн-источников с использованием искусственного интеллекта. Он выделяет любой дублированный или неоригинальный контент. * AI Writer — инструмент AI Writer генерирует новый текст по любой теме, используя большие языковые модели. Он может писать полные статьи, эссе, исследовательские работы и многое другое. * AI Grader — этот инструмент анализирует эссе и письменный текст, чтобы предоставить отзывы и предложения по улучшению. Он рассматривает такие элементы, как грамматика, структура, читабельность и многое другое. * Чат с искусственным интеллектом. Чат-бот использует диалоговый искусственный интеллект для естественного общения. Он может отвечать на вопросы, обобщать текст, создавать новый контент и многое другое через интуитивно понятный интерфейс чата.
Wordtune
wordtune.com
Wordtune — это платформа генеративного искусственного интеллекта для повышения производительности труда. Используя надежный GenAI, профессионалы из всех областей могут развивать свою карьеру и выделяться на работе. Пишите ли вы электронные письма, создаете документы или отправляете мгновенные сообщения коллегам или клиентам, Wordtune совершенствует ваше письмо и оптимизирует вашу работу с помощью искусственного интеллекта.
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