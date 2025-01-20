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Программное обеспечение для генеративного искусственного интеллекта - Самые популярные приложения - Румыния
Программное обеспечение генеративного искусственного интеллекта относится к категории программных приложений, которые используют алгоритмы генеративного искусственного интеллекта для автономного создания контента. Эти алгоритмы обычно основаны на методах глубокого обучения, в частности на генеративно-состязательных сетях (GAN) или вариационных автокодировщиках (VAE). Программное обеспечение Generative AI можно использовать для создания различных типов контента, включая, помимо прочего: * Изображения: создание реалистичных или абстрактных изображений, фотореалистичных лиц, пейзажей и многого другого. * Видео: создание видеорядов, анимации и визуальных эффектов. * Текст: создание текста на естественном языке, включая статьи, рассказы, стихи и фрагменты кода. * Музыка: создание музыкальных треков, мелодий и даже целых композиций. * Дизайн: Создание дизайна продуктов, логотипов, пользовательских интерфейсов и архитектурных макетов. Эти программные инструменты ценны для художников, дизайнеров, разработчиков и других специалистов, стремящихся оптимизировать свои творческие процессы, исследовать новые идеи или расширить существующие рабочие процессы. Программное обеспечение генеративного искусственного интеллекта часто позволяет пользователям контролировать различные параметры или входные ограничения, чтобы управлять процессом генерации и достигать желаемых результатов.
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ChatGPT
chatgpt.com
ChatGPT — это бесплатная система искусственного интеллекта. Используйте его для общения, получения ценной информации, автоматизации задач и наблюдения за будущим искусственного интеллекта — и все это в одном месте.
Google Gemini
gemini.google.com
Gemini предоставляет вам прямой доступ к лучшему семейству моделей искусственного интеллекта Google, чтобы вы могли: - Получите помощь с письмом, мозговым штурмом, обучением и многим другим. - Обобщайте и находите краткую информацию из Gmail или Google Диска. - Создание изображений на лету - Используйте текст, голос, фотографии и камеру, чтобы получать помощь новыми способами. Ранее известный как Бард.
Perplexity AI
perplexity.ai
Perplexity AI — это исследовательская и диалоговая поисковая система на базе чат-бота, которая отвечает на запросы, используя прогнозируемый текст на естественном языке. Запущенный в 2022 году, Perplexity генерирует ответы, используя источники из Интернета, и цитирует ссылки в текстовом ответе.
Claude
claude.ai
Claude от Anthropic — это помощник нового поколения с искусственным интеллектом, созданный Anthropic и обученный быть безопасным, точным и надежным, чтобы помочь вам выполнять свою работу наилучшим образом.
Microsoft Copilot
copilot.microsoft.com
Ваш повседневный AI-спутник. Microsoft Copilot использует возможности искусственного интеллекта для повышения производительности, раскрытия творческих способностей и помогает вам лучше понимать информацию с помощью простого чата.
Dream Up (Deviant Art)
dreamup.com
DeviantArt DreamUp — это генератор искусственного интеллекта, который позволяет пользователям безопасно и справедливо создавать произведения искусства, созданные искусственным интеллектом. Этот инструмент позволяет создателям контролировать, как используются их произведения искусства, следует ли обучать модели и наборы данных ИИ на основе их контента, можно ли создавать изображения ИИ в их стиле и следует ли указывать их авторство, когда их стиль используется в качестве вдохновения. в изображениях, созданных DreamUp. Инструмент масштабирует все изображения до максимального разрешения и позволяет пользователям повторно запускать их, используя ту же подсказку, или корректировать исходную подсказку в новом направлении. Кроме того, DeviantArt DreamUp имеет автоматическую пометку #AIart и индикацию DreamUp для всех изображений, представленных на платформе. Это помогает пользователям контролировать, сколько произведений искусственного интеллекта они видят во время просмотра DeviantArt. Все изображения должны соответствовать Условиям обслуживания и Политике этикета. Все участники DeviantArt получают 5 бесплатных подсказок для начала работы.
Grammarly
grammarly.com
Grammarly — ведущая в мире компания по помощи в написании текстов с использованием искусственного интеллекта, которой ежедневно доверяют более 30 миллионов человек и 70 000 профессиональных команд. От мгновенного создания первого черновика до доработки каждого сообщения — Grammarly помогает людям из 96% компаний из списка Fortune 500 донести свою точку зрения и получить результаты без ущерба для безопасности или конфиденциальности. Мы верим, что хорошее письмо приносит результат. Продукты Grammarly — Grammarly Business, Grammarly Premium, Grammarly Free и Grammarly for Education — работают там, где вы находитесь, обеспечивая контекстно-зависимую поддержку письма в более чем 500 000 приложений и веб-сайтов. Основанная в 2009 году, компания Grammarly занимает седьмое место в рейтинге Forbes Cloud 100, входит в число 100 самых влиятельных компаний по версии TIME, одну из самых инновационных компаний в области искусственного интеллекта по версии Fast Company и одно из лучших рабочих мест по версии Inc. Мы работаем по гибридной модели работы «сначала удаленно», то есть в основном работаем из дома и встречаемся для личного сотрудничества в наших центрах в Северной Америке и Европе.
Google Cloud Platform
google.com
Google Cloud Platform (GCP), предлагаемая Google, представляет собой набор сервисов облачных вычислений, которые работают на той же инфраструктуре, которую Google использует внутри своих продуктов для конечных пользователей, таких как поиск Google, Gmail, хранилище файлов и YouTube. Наряду с набором инструментов управления он предоставляет ряд модульных облачных сервисов, включая вычисления, хранение данных, анализ данных и машинное обучение. Для регистрации требуются данные кредитной карты или банковского счета. Google Cloud Platform предоставляет инфраструктуру как услугу, платформу как услугу и бессерверные вычислительные среды. В апреле 2008 года Google анонсировала App Engine, платформу для разработки и размещения веб-приложений в центрах обработки данных, управляемых Google, которая стала первой услугой облачных вычислений компании. Сервис стал общедоступным в ноябре 2011 года. С момента анонса App Engine Google добавила на платформу несколько облачных сервисов. Google Cloud Platform является частью Google Cloud, которая включает в себя общедоступную облачную инфраструктуру Google Cloud Platform, а также G Suite, корпоративные версии Android и Chrome OS, а также интерфейсы программирования приложений (API) для машинного обучения и корпоративных картографических служб.
Microsoft Designer
designer.microsoft.com
Приложение для графического дизайна, которое поможет вам создавать публикации в социальных сетях профессионального качества, приглашения, цифровые открытки, графику и многое другое. Начните со своей идеи и создайте для себя что-то уникальное.
Playground AI
playgroundai.com
Playground AI — это бесплатный онлайн-инструмент для создания изображений на базе искусственного интеллекта. Он направлен на удовлетворение различных творческих потребностей, включая создание произведений искусства, публикаций в социальных сетях, презентаций, плакатов, видео, логотипов и многого другого. Он предоставляет удобный для новичков способ редактировать изображения на профессиональном уровне благодаря функциям, поддерживаемым искусственным интеллектом. Пользователи могут создавать уникальные произведения искусства, фотореалистичные изображения и экспериментировать с сочетанием реальных и синтетических изображений для создания потрясающих визуальных эффектов. Эта платформа также предлагает «Редактирование смешанных изображений» — динамичный способ объединения различных изображений в привлекательные композиции, тем самым предлагая огромную творческую гибкость. Предложение Playground AI выходит за рамки стандартного редактирования изображений, позволяя пользователям расширять изображения за пределы их исходных границ, плавно интегрировать объекты в различные сцены и материализовать свои творческие концепции в визуальной реальности. Он еще больше расширяет потенциал совместной работы, предоставляя функции для объединения идей с другими, тем самым расширяя возможности творчества. Несмотря на свои мощные возможности, Playground AI сохраняет приверженность удобству, доступности и инклюзивности, что делает его идеальным выбором как для опытных дизайнеров, так и для новичков, решающихся заняться созданием изображений.
ElevenLabs
elevenlabs.io
ElevenLabs — компания, занимающаяся исследованиями и внедрением AI Audio. Наша исследовательская группа разрабатывает модели AI Audio, которые генерируют реалистичные, универсальные и контекстно-зависимые речевые и звуковые эффекты. Наша команда разработчиков делает эти модели доступными для обычных пользователей, потребителей и предприятий для создания и локализации контента. Наша технология используется для озвучивания аудиокниг и новостных статей, анимации персонажей видеоигр, помощи в подготовке к производству фильмов, автоматизации процессов локализации в сфере развлечений, создания динамического аудиоконтента для социальных сетей и рекламы, а также обучения медицинских работников. Он также вернул голоса тем, кто их потерял, и помог людям с потребностями доступности в их повседневной жизни.
AWS Console
amazon.com
Amazon Web Services (AWS) — дочерняя компания Amazon, предоставляющая платформы облачных вычислений и API по требованию частным лицам, компаниям и правительствам на основе дозированной оплаты по мере использования. Эти веб-сервисы облачных вычислений предоставляют разнообразную базовую абстрактную техническую инфраструктуру, а также строительные блоки и инструменты распределенных вычислений. Одним из таких сервисов является Amazon Elastic Compute Cloud (EC2), который позволяет пользователям иметь в своем распоряжении виртуальный кластер компьютеров, доступный постоянно через Интернет. Версия виртуальных компьютеров AWS имитирует большинство атрибутов реального компьютера, включая аппаратные центральные процессоры (ЦП) и графические процессоры (ГП) для обработки; локальная/оперативная память; жесткий диск/SSD-накопитель; выбор операционных систем; сеть; и предварительно загруженное прикладное программное обеспечение, такое как веб-серверы, базы данных и системы управления взаимоотношениями с клиентами (CRM). Технология AWS внедрена на серверных фермах по всему миру и поддерживается дочерней компанией Amazon. Плата основана на сочетании использования (известного как модель «Оплата по мере использования»), оборудования, операционной системы, программного обеспечения или сетевых функций, выбранных подписчиком, необходимых для доступности, резервирования, безопасности и опций обслуживания. Подписчики могут оплатить один виртуальный компьютер AWS, выделенный физический компьютер или их кластеры. В рамках соглашения о подписке Amazon обеспечивает безопасность систем подписчиков. AWS работает во многих географических регионах мира, включая 6 в Северной Америке. Amazon продает AWS подписчикам как способ получения крупномасштабных вычислительных мощностей быстрее и дешевле, чем создание реальной физической фермы серверов. Все услуги выставляются в зависимости от использования, но каждая услуга измеряет использование по-разному. По данным Synergy Group, по состоянию на 2017 год AWS владеет доминирующими 34% всех облачных технологий (IaaS, PaaS), в то время как следующим трем конкурентам Microsoft, Google и IBM принадлежит 11%, 8% и 6% соответственно.
Mailchimp
mailchimp.com
Mailchimp — это универсальная маркетинговая платформа, созданная для малого бизнеса. С помощью таких инструментов, как отчетность и аналитика, маркетинговая CRM, кампании по электронной почте, информационные бюллетени и управление контентом, вы можете поставить своих клиентов в центр, чтобы вы могли более разумно продавать и быстрее развивать свой бизнес. Мобильное приложение Mailchimp Marketing & CRM поможет вам эффективнее продвигаться на рынке и быстрее развивать свой бизнес с первого дня. Получите доступ к необходимым инструментам, где бы вы ни находились, и приступайте к работе за считанные минуты — никакого опыта не требуется. С Mailchimp вы никогда не упустите возможность совершить продажу, вернуть клиентов, найти новых подписчиков или поделиться миссией своего бренда. Используйте Mailchimp для: * Маркетинговая CRM. Следите за своими контактами с помощью маркетинговой CRM от Mailchimp. Находите и добавляйте новых клиентов с помощью инструментов импорта контактов, таких как сканер визитных карточек. Отслеживайте рост аудитории и просматривайте информацию об отдельных контактах на информационной панели. Делайте все это в одном месте: звоните, отправляйте текстовые сообщения и электронную почту прямо из приложения. Делайте заметки и добавляйте теги после каждого взаимодействия, чтобы запомнить важные детали. * Отчеты и аналитика. Получите более глубокий анализ эффективности ваших продаж и маркетинга. Отслеживайте результаты всех своих кампаний и получайте практические рекомендации по их улучшению. Просматривайте отчеты и аналитику по кампаниям по электронной почте, целевым страницам, рекламе в Facebook и Instagram, публикациям в социальных сетях и открыткам. * Электронная почта и автоматизация. Создавайте, редактируйте и отправляйте маркетинговые кампании, информационные бюллетени и средства автоматизации по электронной почте. С помощью повторной отправки писем тем, кто не открывает, и ретаргетинга продуктов одним щелчком мыши вы сможете повторно привлечь клиентов и увеличить продажи в кратчайшие сроки. * Реклама в Facebook и Instagram. Составляйте и публикуйте объявления, устанавливайте бюджет и ориентируйтесь на определенную группу. Привлекайте новых людей, вовлекайте существующие контакты, настраивайте индивидуальные аудитории или возвращайте посетителей веб-сайта. * Маркетинговые рекомендации. Получите практические рекомендации, которые помогут улучшить ваш маркетинг. Узнайте, когда пришло время настроить электронное письмо о брошенной корзине или получить напоминание о необходимости установки логотипа вашего бренда. * Управление брендом — загружайте изображения со своего устройства прямо в Mailchimp и используйте их во всех своих кампаниях.
Copy.ai
copy.ai
Copy.ai — идеальное решение для корпоративных маркетинговых команд, стремящихся улучшить свою стратегию выхода на рынок и оптимизировать процесс создания контента. С помощью Copy.ai команды могут быстро создавать целевые рекламные тексты, которые напрямую отражают болевые точки и потребности конкретных сегментов клиентов, помогая им более эффективно взаимодействовать с потенциальными клиентами и заключать больше сделок. Кроме того, нашу платформу можно использовать для создания контента, который помогает установить лидерство и завоевать доверие потенциальных клиентов, что также может помочь повысить эффективность подхода GTM команды.
VEED AI Video Generator
veed.io
VEED — это универсальная платформа для компаний, которые хотят масштабировать видеопроизводство. Клиенты из более чем 200 стран, занимающиеся маркетингом, продажами, обучением и разработкой, а также социальными сетями, создают видео в 30 раз быстрее, чем когда-либо прежде. VEED дает вашей команде возможность: * Запись качественного контента * Редактируйте видео с легкостью * Транскрибировать автоматически Забудьте об изучении неуклюжего и дорогого программного обеспечения для редактирования или о том, чтобы полагаться на агентства. VEED — это интуитивно понятный набор инструментов для работы с видео. Каждый, от генерального директора до стажера, может использовать его для создания профессиональных видеороликов, не обладая профессиональными навыками. VEED Enterprise позволяет: * Сотрудничайте с другими членами команды в режиме реального времени. * Доступ к библиотеке, содержащей более 30 000+ медиа-ресурсов. * Используйте собственные шаблоны, чтобы сэкономить время. Да, и у VEED есть набор инструментов искусственного интеллекта, которые сделают производство в 10 раз более эффективным. VEED AI позволяет: * Преобразуйте текст в видео с помощью AI-аватаров. * Автоматически генерировать точные субтитры * Мгновенно удаляйте фоны видео и изображений * И многое другое VEED — это программное обеспечение, обеспечивающее разработку видеостратегий мирового уровня для более чем 3 миллионов авторов. * VEED — это платформа для редактирования видео, которая предлагает такие функции, как автоматические субтитры, обнаружение контента и различные варианты дизайна. * Пользователи часто отмечают простоту использования, точность субтитров и разнообразие вариантов дизайна, которые позволяют творчески редактировать видео и создавать видео профессионального качества. * Рецензенты столкнулись с такими проблемами, как ограничения на функции в зависимости от уровня членства, иногда медленное время обработки и желание использовать более продвинутые функции в базовом плане.
Runway
runwayml.com
Runway — компания, занимающаяся прикладными исследованиями в области искусственного интеллекта, формирующая новую эру искусства, развлечений и человеческого творчества. Все, что вам нужно для быстрого редактирования видео. Волшебные инструменты искусственного интеллекта, совместная работа в реальном времени, точное редактирование и многое другое. Ваш пакет для создания видео нового поколения.
Midjourney
midjourney.com
Midjourney — это программа и сервис генеративного искусственного интеллекта, созданные и поддерживаемые независимой исследовательской лабораторией Midjourney, Inc. в Сан-Франциско. Midjourney генерирует изображения на основе описаний на естественном языке, называемых подсказками, аналогично DALL-E OpenAI и Stable Diffusion от Stability AI.
QuillBot
quillbot.com
QuillBot — это платформа для письма на базе искусственного интеллекта, помогающая более чем 35 миллионам активных пользователей в месяц в 150 странах. Благодаря своим инновационным продуктам, ориентированным на человека, QuillBot стремится сделать написание безболезненным, сохраняя при этом уникальную точку зрения и голос пользователя.
Team-GPT
team-gpt.com
Team-GPT — это платформа для совместной работы, на которой команды численностью от 2 до 2000 человек могут использовать ИИ в своей работе. Учитесь, сотрудничайте и осваивайте искусственный интеллект в одном общем рабочем пространстве. Представьте себе мир, в котором коллективный разум вашей команды усиливается искусственным интеллектом, стимулируя творческий подход, повышая производительность и способствуя инновациям. Конечно, вы осознаете потенциал LLM, таких как ChatGPT, но убедить всю вашу команду не так просто. Вы хотите наладить эффективные рабочие процессы на базе искусственного интеллекта и делиться знаниями об искусственном интеллекте со всеми, но вам не хватает специальной платформы для достижения этой цели. Вы даже задаетесь вопросом: «Использует ли моя команда весь потенциал ИИ?» Встречайте команду-GPT.
WordHero
wordhero.co
WordHero — это помощник по написанию текстов с искусственным интеллектом, предназначенный для писателей, маркетологов и владельцев бизнеса. Создание различных форм контента: блогов, электронных писем, публикаций в социальных сетях, описаний продуктов и многого другого — всего за один клик занимает буквально несколько секунд. Разве не удивительно иметь инструмент для создания длинного поста в блоге для вашего бизнеса за считанные секунды? WordHero использует возможности OpenAI GPT-3, усовершенствованной языковой модели со 175 миллиардами параметров, чтобы сэкономить ваше время и усилия на исследованиях и написании. С WordHero в вашем распоряжении более 60 инструментов для письма. Они делят эти инструменты на 5 широких категорий:
Jenni AI
jenni.ai
Дженни — это помощник с искусственным интеллектом, созданный, чтобы помочь вам писать быстрее и точнее. Его функции включают в себя автозаполнение AI, результаты без плагиата, цитаты в тексте и возможности перефразирования. Он может помочь вам писать такой контент, как блоги, эссе, электронные письма, личные заявления, истории и речи. Дженни можно использовать для письма на любом языке, и ее любят писатели из ведущих учреждений, таких как Google, Гарвард, Кембридж, Массачусетский технологический институт и Астонский университет. Дженни также можно использовать для точного и творческого создания отчетов и подписей. Он использует комбинацию технологий искусственного интеллекта, таких как OpenAI, AI21, и пользовательских данных от каждого пользователя, для создания контента высочайшего качества. У Дженни также есть встроенная функция проверки на плагиат, позволяющая убедиться в оригинальности и точности контента. Вы можете попробовать Jenni бесплатно и начать писать с помощью самого продвинутого помощника по написанию текста с искусственным интеллектом уже сегодня.
Replit
replit.com
Repl.it — это стартап из Сан-Франциско и онлайн-IDE (интегрированная среда разработки). Его название происходит от аббревиатуры REPL, что означает «цикл чтения-оценки-печати». Сервис был создан иорданским программистом Амджадом Масадом и иорданским дизайнером Хайей Оде в 2016 году. Repl.it позволяет пользователям писать код и создавать приложения и веб-сайты с помощью браузера. Кроме того, Repl.it позволяет пользователям делиться проектами различными способами. Они также проводят «джемы» — соревнования по программированию на определенную тему. Призы конкурса часто варьируются от временного обновления учетной записи, денег, криптовалюты или подарочной карты. Repl на Repl.it — это интерактивная среда программирования. Вы можете создать рабочую область на большинстве популярных языков программирования, где вам предоставляется контейнер на виртуальной машине, где может выполняться ваш код. В любом репле есть две основные части — редактор и консоль. Редактор использует Monaco, ту же технологию, которая используется в Visual Studio Code. На мобильных устройствах редактор — Ace. У Repl.it есть премиум-уровень, называемый планом «Хакер». Он позволяет иметь больше места для хранения, личный код и неограниченное количество соавторов в проекте, а план Github Education включает 3 месяца бесплатного пользования планом Hacker. На repl.it представлено более 60 различных языков программирования, включая Python, Ruby, HTML и Java. Компания получила финансирование от Y Combinator, Andreessen Horowitz, Bloomberg Beta и других. «В компании более 500 000 активных разработчиков еженедельно и более 3 миллионов пользователей. На сайте Repl.it также есть форум Talk. Этот форум используется многими разработчиками по всему миру, чтобы поделиться своими творениями. Форум поддерживается модераторами Repl Talk в чистоте.
Jasper
jasper.ai
Джаспер: Брендовый AI For Business создает контент везде, где бы вы ни находились в Интернете, всегда от лица вашего бренда. Джаспер — ваш творческий помощник с искусственным интеллектом, который может учиться и писать в вашем уникальном фирменном тоне. Говорите ли вы смело, нахально, официально или говорите только в Интернете (вы делаете вы). Кроме того, расширение браузера Jasper Everywhere держит Jasper под рукой — от вашей CMS до электронной почты, социальных сетей и платформы вашей собственной компании с помощью Jasper API. Самое главное, Jasper обеспечивает безопасность и конфиденциальность ваших данных благодаря встроенным функциям безопасности, которые обновляются по мере развития протоколов безопасности. Создавайте контент в 5 раз быстрее с помощью искусственного интеллекта. Jasper — это инструмент копирайтинга высочайшего качества с искусственным интеллектом, получивший более 3000 пятизвездочных отзывов. Лучше всего подходит для написания постов в блогах, контента для социальных сетей и маркетинговых материалов.
Speechify
speechify.com
Speechify — это приложение для преобразования текста в речь, которое упрощает доступ к информации по всему миру. Более 20 миллионов человек используют наше расширение Google Chrome, веб-приложение, приложение для iOS и приложение для Android. Наша миссия — сделать так, чтобы чтение никогда не было препятствием для обучения. Наши замечательные пользователи — студенты, профессионалы и любители продуктивности. У многих из них есть различия в обучении, такие как дислексия и СДВГ, а многие просто хотят читать быстрее и слушать на ходу. С помощью Speechify вы можете превратить любую книгу, документ или веб-сайт в аудиофайл и слушать, пока вы находитесь в машине, стираете, гуляете с собакой, готовите ужин, тренируетесь, прыгаете с парашютом — каким бы ни был ваш распорядок дня! Speechify также поддерживает Medium, Star Tribune, The Direct и другие. Легко добавьте преобразование текста в речь на свой сайт. Клифф Вайцман, наш бесстрашный генеральный директор, основал Speechify в 2017 году в комнате общежития Университета Брауна, чтобы поделиться с другими невероятным программным обеспечением для преобразования текста в речь, над которым он работал. У Клиффа дислексия, и его расстраивало то, сколько времени и энергии ему требовалось для чтения. Усовершенствованная технология TTS полностью изменила правила игры: она позволила ему закончить чтение в 3 раза быстрее, чем обычному читателю, а также лучше понимать и сохранять информацию. В Speechify наша цель — сделать так, чтобы чтение никогда не было препятствием для обучения. Ничто не должно мешать вам быстро и эффективно усваивать информацию. Всего за несколько лет в Speechify наняли более 100 членов команды по всему миру. Мы гордимся невероятной командой, члены которой ранее были руководителями и старшими инженерами в таких компаниях, как Snapchat, Apple, Spotify, Amazon и Uber. Мы все любим владение и отдаем ему приоритет, принося пользу за счет скорости, обучаясь как можно большему и давая нашим пользователям почувствовать себя более уверенными.
Leonardo.AI
leonardo.ai
Создавайте качественные ресурсы для своих творческих проектов с помощью скорости и единообразия стиля на основе искусственного интеллекта.
PromeAI
promeai.com
PromeAI имеет мощные помощники по проектированию на базе искусственного интеллекта и обширную управляемую библиотеку стилей моделей AIGC (C-AIGC), позволяющую легко создавать потрясающую графику, видео и анимацию. PromeAI — незаменимый инструмент для архитекторов, дизайнеров интерьеров, дизайнеров продуктов и дизайнеров игр/анимации.
PlayHT
play.ht
PlayHT — это платформа для генерации голоса на базе искусственного интеллекта, которая позволяет мгновенно создавать сверхреалистичные голоса в тексте. Их голосовой искусственный интеллект преобразует текст в естественно звучащие человеческие голоса на любом языке и с любым акцентом. * PlayHT использует передовые технологии голосового искусственного интеллекта и машинного обучения для генерации человеческих голосов при вводе текста. * У них есть библиотека из более чем 900 голосов искусственного интеллекта на 142 языках и акцентах. * Вы просто вводите или вставляете текст в их онлайн-редактор преобразования текста в речь, и он немедленно синтезирует речь. * Вы можете настроить голос, скорость, высоту звука, произношение и многое другое. * Голоса звучат очень реалистично и человечно.
Fotor
fotor.com
AI Image Generator от Fotor — это онлайн-инструмент, предназначенный для создания изображений из текстовых подсказок. Он позволяет пользователям практически мгновенно визуализировать идеи, создавая на основе введенных данных искусство и изображения, созданные искусственным интеллектом. В дополнение к функции создания изображений с помощью искусственного интеллекта Fotor также предлагает полный набор инструментов для редактирования изображений. К ним относятся изменение размера, обрезка, размытие, повышение резкости и добавление текста или границ к изображениям. Помимо традиционного редактирования, пользователи могут преобразовывать фотографии в эскизы или мультфильмы, создавать коллажи, объединять изображения и менять фон фотографий. Платформа также предоставляет инструменты для управления чертами лица, масштабирования изображений и даже создания файлов PNG. Возможности Fotor распространяются на создание логотипов, флаеров и плакатов для маркетинга, а также ресурсов для социальных сетей, таких как миниатюры YouTube или дизайн постов в Instagram. Платформа охватывает широкий спектр приложений, таких как редактирование текста на изображениях, раскрашивание фотографий и удаление объектов или фона из изображений. Помимо редактирования фотографий, Fotor предлагает аналогичные инструменты искусственного интеллекта для создания и улучшения видео и GIF-файлов, а также позволяет пользователям удалять водяные знаки или объекты.
Intercom
intercom.com
Intercom — единственное комплексное решение для обслуживания клиентов, которое обеспечивает бесперебойное обслуживание клиентов за счет автоматизации и человеческой поддержки, повышая удовлетворенность клиентов при одновременном снижении затрат. Мы строим будущее, в котором большинство разговоров с клиентами успешно разрешаются без необходимости человеческой поддержки, что освобождает команду для работы над более ценными разговорами с клиентами. Более 25 000 организаций по всему миру, включая Atlassian, Amazon и Lyft Business, полагаются на Intercom, чтобы обеспечить беспрецедентный пользовательский опыт в любом масштабе. Платформа Intercom используется для отправки более 500 миллионов сообщений в месяц и позволяет взаимодействовать с более чем 600 миллионами активных конечных пользователей в месяц. Компания Intercom, основанная в 2011 году при поддержке ведущих венчурных капиталистов, в том числе Kleiner Perkins, Bessemer Venture Partners и Social Capital, ставит перед собой задачу сделать интернет-бизнес персонализированным.
Magai
magai.co
Magai — это платформа на базе искусственного интеллекта, которая помогает создателям контента ускорить процесс создания. Его мощный набор инструментов позволяет пользователям быстро и точно создавать и улучшать контент благодаря интуитивно понятному интерфейсу чата и передовым моделям искусственного интеллекта. Изменение способа создания контента: Magai — идеальное решение для создания контента. Magai — это революционная платформа, которая обещает революционизировать способ взаимодействия с искусственным интеллектом для создания, редактирования и управления контентом. Magai, пользующийся доверием лидеров отрасли и представленный во многих средствах массовой информации, не только предоставляет мощные модели чат-ботов с искусственным интеллектом, но и множество инструментов, которые добавляют невероятную функциональность в процесс создания контента.
Murf AI
murf.ai
Murf AI работает над упрощением голосового звука и созданием высококачественной озвучки, доступной каждому, с помощью искусственного интеллекта. Murf помогает пользователям создавать реалистичные голоса за считанные минуты без необходимости использования какого-либо записывающего оборудования. * Murf.ai — это инструмент, который преобразует текст в речь, создает видео и субтитры и предлагает различные голоса для настройки. * Рецензентам нравится интуитивно понятный интерфейс, разнообразие доступных голосов, возможность настройки произношения и плавная интеграция с другими платформами, такими как Canva. * Рецензенты упомянули такие проблемы, как голоса, которые иногда звучат как роботы, необходимость большего количества голосов на разных языках и с разными акцентами, а также высокая стоимость дополнительных функций.
Smodin
smodin.io
Smodin — это помощник по письму на базе искусственного интеллекта, который предоставляет различные инструменты, помогающие во всех аспектах письма и исследований. Он предлагает проверку на плагиат, цитаты, исправления грамматики, переводы, генерацию текста и многое другое. Smodin использует передовые модели и алгоритмы искусственного интеллекта для реализации своих функций письма. Вот обзор того, как работают некоторые основные функции: * Text Rewriter — эта функция использует искусственный интеллект для анализа текста и его переписывания, сохраняя исходное значение. Он перефразирует предложения и меняет формулировки для создания новых версий текста. * Средство проверки на плагиат. Средство проверки на плагиат сканирует текст и сравнивает его с миллиардами онлайн-источников с использованием искусственного интеллекта. Он выделяет любой дублированный или неоригинальный контент. * AI Writer — инструмент AI Writer генерирует новый текст по любой теме, используя большие языковые модели. Он может писать полные статьи, эссе, исследовательские работы и многое другое. * AI Grader — этот инструмент анализирует эссе и письменный текст, чтобы предоставить отзывы и предложения по улучшению. Он рассматривает такие элементы, как грамматика, структура, читабельность и многое другое. * Чат с искусственным интеллектом. Чат-бот использует диалоговый искусственный интеллект для естественного общения. Он может отвечать на вопросы, обобщать текст, создавать новый контент и многое другое через интуитивно понятный интерфейс чата.
Verbatik
verbatik.com
Verbatik — это инновационная служба преобразования текста в речь (TTS), которая преобразует текст в естественно звучащую речь с использованием передовых голосов искусственного интеллекта. Всего за 5 кликов пользователи могут превратить любой текст в высококачественные аудиофайлы в формате mp3 или wav. Verbatik использует современные алгоритмы машинного обучения для создания реалистично звучащих голосов. Пользователи просто: * Выбирайте из более чем 600 голосов искусственного интеллекта на 142 языках и с акцентами. * Ввод текста в редактор * Настройте тон голоса, эмоции, произношение * Нажмите «Синтезировать» и загрузите аудио. Verbatik обрабатывает текст любой длины и сложности, обеспечивая естественное звучание.
Meta AI Studio
aistudio.instagram.com
AI Studio в Meta создает ИИ-персонажей на основе вдохновения и личных интересов, что позволяет пользователям создавать уникальные ИИ.
Content at Scale
contentatscale.ai
Content at Scale's RankWell — это первый в мире незаметный автор SEO-контента с искусственным интеллектом, созданный для масштабирования контент-маркетинга, заменяя необходимость нанимать команду авторов без потери качества или риска для репутации. Переходите от ключевого слова к полному сообщению в блоге (заголовок, метаописание, введение и заключение) без какого-либо вмешательства человека.
Build AI
buildai.space
Создавайте собственные веб-приложения на базе искусственного интеллекта, адаптированные к вашему бизнесу. Никаких технических навыков не требуется. Создавайте интерфейсы искусственного интеллекта за считанные минуты. Просто опишите свое приложение, а наша платформа сделает все остальное. Кодирование не требуется!
Hugging Face
huggingface.co
Сообщество искусственного интеллекта строит будущее. Создавайте, обучайте и развертывайте современные модели на основе эталонного открытого исходного кода в области машинного обучения.
Databricks
databricks.com
Databricks — компания, основанная создателями Apache Spark. Databricks вырос из проекта AMPLab в Калифорнийском университете в Беркли, который участвовал в создании Apache Spark, среды распределенных вычислений с открытым исходным кодом, построенной на основе Scala. Databricks разрабатывает веб-платформу для работы со Spark, обеспечивающую автоматическое управление кластерами и блокноты в стиле IPython. Помимо создания платформы Databricks, компания участвует в организации массовых открытых онлайн-курсов по Spark и проводит крупнейшую конференцию по Spark — Spark Summit.
Apollo.io
apollo.io
Apollo — это платформа для взаимодействия с данными, которая встраивает интеллектуальные данные в ваши рабочие процессы, чтобы помочь вам реализовать, анализировать и улучшать свою стратегию роста.
Opus Clip
opus.pro
OpusClip — это платформа для редактирования видео с генеративным искусственным интеллектом, которая легко превращает ваши длинные кадры в короткие видеоролики, готовые к вирусному распространению, одним щелчком мыши. Opus Clip создан с целью демократизировать создание видеоконтента, сделав его доступным для всех, у кого есть что рассказать или есть желание поделиться, а не только для тех, у кого есть опыт в создании контента или редактировании видео.
Synthesia
synthesia.io
Synthesia — это рейтинговая платформа для создания видео с использованием искусственного интеллекта. Тысячи компаний используют его для создания видеороликов на 120 языках, экономя до 80% своего времени и бюджета. Нам доверяют Accenture, BBC, Google, Amazon и другие компании. Создавайте видеоролики с искусственным интеллектом, просто вводя текст. Простой в использовании, дешевый и масштабируемый. Создавайте интересные видеоролики с участием докладчиков — прямо из браузера.
Rephrase.info
rephrase.info
Rephrase.info — это онлайн-инструмент для перефразирования, который использует технологию искусственного интеллекта для перефразирования предложений. Инструмент заменяет слова со схожим значением и изменяет структуру предложений, сохраняя при этом исходное значение текста. Его можно использовать для различных целей, таких как написание сообщений в блогах, создание уникальных статей и копирайтинг для маркетинга. Инструмент предлагает различные режимы перефразирования, включая беглый, стандартный, творческий, умный и формальный, что позволяет пользователям выбирать наиболее подходящий стиль для их содержание. Он поддерживает несколько языков, что позволяет пользователям перефразировать текст на разных языках. Помимо помощи писателям-фрилансерам и профессионалам в продвижении их писательской карьеры, этот инструмент перефразирования также может помочь привлечь аудиторию, создавая высококачественный и уникальный контент. Он помогает повысить вовлеченность пользователей на веб-сайтах и обеспечивает конкурентное преимущество. Этот инструмент находит применение в образовании, исследованиях, писательстве и журналистике. Студенты могут положиться на него, чтобы создавать грамматически точные задания без плагиата. Учителя могут использовать его для учебных заметок, отчетов и викторин. Журналисты могут перефразировать текст в ясной и краткой форме, избегая дословного копирования из источников. Исследователи получают выгоду от способности инструмента обобщать и синтезировать сложные утверждения из нескольких источников. В письменной форме этот инструмент помогает создавать сообщения в блогах без плагиата и оптимизированные для SEO, заниматься написанием сценариев, убедительным копирайтингом и неограниченной генерацией контента. Rephrase.info известен своим высококачественным, связным и грамматически правильным перефразированным текстом. Он предлагает высокий лимит количества слов и неограниченное ежедневное использование по сравнению с другими инструментами. Платформа поддерживает широкий спектр языков, обеспечивая доступность для пользователей по всему миру.
Docsie
docsie.io
Docsie — это веб-платформа документации, которая позволяет компаниям создавать, поддерживать и публиковать отличную документацию по продуктам на нескольких языках. Эта платформа поможет вам проанализировать, как ваши клиенты взаимодействуют с вашей документацией, и предоставит вам идеи о том, как улучшить ваши документы. Если вы можете только представить, как растет ваш продукт, то же самое можно сказать и о документации по продукту. Использование документации, созданной в Docsie, облегчит вашим клиентам поиск соответствующих сведений о вашем продукте в вашей документации, сделает их счастливее в долгосрочной перспективе и поможет вам успешно их сохранить. Docsie также подключает вас к современному рынку переводов, который также помогает вам переводить документацию по вашим продуктам с помощью сертифицированных переводчиков, машинного обучения и усовершенствованных алгоритмов повышения скорости и точности перевода. Docsie — это универсальная веб-платформа для документации, которая позволяет компаниям создавать, поддерживать и публиковать отличную документацию по продуктам на нескольких языках. Наша платформа также помогает анализировать, как клиенты взаимодействуют со своей документацией, и предоставляет им идеи о том, как улучшить свою документацию.
NovelAI
novelai.net
NovelAI — это инструмент на основе искусственного интеллекта, предназначенный для помощи в создании письменного контента. Пишите ли вы роман, создаете повествование для игры или просто играете с рассказыванием историй, NovelAI предлагает уникальное сочетание творчества и технологий, которое поможет воплотить ваши идеи в жизнь. В отличие от традиционных средств письма, эта платформа использует передовой искусственный интеллект, чтобы не только предлагать улучшения, но и создавать контент, который может имитировать стиль и сложность человеческого писателя. NovelAI работает на основе сложной модели искусственного интеллекта, обученной на обширной базе данных литературы, от классических романов до современных произведений. Это обучение позволяет ИИ понимать и воспроизводить различные стили письма, структуры сюжета и развитие персонажей. Когда пользователь вводит подсказку или идею истории, ИИ использует это обучение для создания контента, соответствующего инструкциям пользователя, что делает его универсальным инструментом для различных творческих проектов.
Rephrase.ai
rephrase.ai
Преобразование текста в видео на основе генеративного искусственного интеллекта и вас. Rephrase Studio — это платформа для преобразования текста в видео, которая устраняет сложность производства видео и позволяет создавать профессионально выглядящие видеоролики с цифровым аватаром за считанные минуты.
TTSMaker
ttsmaker.com
TTSMaker — это бесплатный инструмент преобразования текста в речь, который предоставляет услуги синтеза речи и поддерживает несколько языков, включая английский, французский, немецкий, испанский, арабский, китайский, японский, корейский, вьетнамский и т. д., а также различные стили голоса. Вы можете использовать его для чтения текста и электронных книг вслух или скачивания аудиофайлов для коммерческого использования (это совершенно бесплатно). TTSMaker — отличный бесплатный инструмент TTS, который позволяет легко конвертировать текст в речь онлайн.
Voiceflow
voiceflow.com
Voiceflow дает амбициозным командам возможность создавать эффективные агенты искусственного интеллекта. Voiceflow, любимый дизайнерами и разработчиками, помогает командам работать вместе над созданием, тестированием, поставкой, измерением и улучшением голосовых сообщений и чатов. Команды разработчиков диалогового искусственного интеллекта на среднем рынке и в списке Fortune 500 — от ClickUp и Instacart до JP Morgan Chase и The Home Depot — доверяют Voiceflow как своей совместной платформе для создания агентов искусственного интеллекта. Интуитивно понятная среда создания агентов, база знаний и система управления контентом сочетаются с расширяемым набором инструментов разработчика для предоставления передовых агентов искусственного интеллекта, которые можно масштабировать в зависимости от уровня обслуживания клиентов. Сегодня более 250 000 амбициозных команд по всему миру создают агентов на базе Voiceflow.
Clarifai
clarifai.com
Clarifai — независимая компания в области искусственного интеллекта, специализирующаяся на компьютерном зрении, обработке естественного языка и распознавании звука. Clarifai, одна из первых платформ глубокого обучения, основанная в 2013 году, предоставляет платформу искусственного интеллекта для неструктурированных изображений, видео, текста и аудиоданных. Ее платформа поддерживает полный жизненный цикл искусственного интеллекта для исследования данных, маркировки данных, обучения моделей, оценки и вывода изображений, видео, текста и аудиоданных. Компания Clarifai со штаб-квартирой в Вашингтоне, округ Колумбия, использует машинное обучение и глубокие нейронные сети для автоматической идентификации и анализа изображений, видео, текста и аудио. Clarifai позволяет пользователям внедрять технологию искусственного интеллекта в свои продукты через API, Mobile SDK и/или локальные решения.
Corrector App
corrector.app
Приложение «Корректор» — лучшая программа для проверки грамматики, доступная на многих языках! Никакой учетной записи или загрузки не требуется. Попрощайтесь с грамматическими ошибками!
FakeYou
fakeyou.com
FakeYou — это платформа на базе искусственного интеллекта, которая позволяет пользователям преобразовывать текст в речь или конвертировать голосовые записи в другой голос с помощью технологии deepfake. Сервис предлагает преобразование текста в речь, преобразование голоса в голос и синхронизацию видео. FakeYou использует передовые модели глубокого обучения, обученные на многочасовых речевых данных, для создания реалистичных и естественно звучащих голосов. Пользователи могут вводить текст или аудио и выбирать один из множества поддерживаемых вариантов голоса, таких как знаменитости, мультфильмы, игровые персонажи и многое другое. Механизм преобразования текста в речь проанализирует входной текст и сгенерирует человеческий голос, читающий текст вслух. Механизм преобразования голоса может преобразовать запись голоса в другой голос, например, Гомера Симпсона или Барака Обамы.
Scholarcy
scholarcy.com
Scholarcy — это ваш цифровой помощник по исследованиям, который читает за вас статьи и рассказывает о самых ярких моментах! Scholarcy преобразует ваши документы в доступные для поиска общие библиотеки сводных карточек, доступные на любом устройстве, с возможностью совместного ведения заметок и аннотаций. Создавайте сводные карточки из файлов PDF, Word, Powerpoint, ePub или RIS, импортируйте из Dropbox и экспортируйте в Word, Excel, EndNote, Zotero, Mendeley и многое другое!
AI Writer
ai-writer.com
Создавайте точный, релевантный и качественный контент за 2 минуты. AI-Writer — это самая точная платформа для создания контента, использующая самые современные модели написания искусственного интеллекта для создания статей только из заголовка.
Aha!
aha.io
Ага! — это мировое программное обеспечение для разработки продуктов. Мы помогаем более чем 1 миллиону разработчиков продуктов воплотить свою стратегию в жизнь. В наш набор инструментов входит Aha! Дорожные карты, ага! Идеи, ага! Доски, ага! Знания, и Ага! Развивать. Команды по разработке продуктов полагаются на наш опыт, управляемые шаблоны и программы обучения через Aha! Академия должна быть лучшей. Мы гордимся тем, что являемся совершенно другим типом быстрорастущей SaaS-компании. Бизнес является самофинансируемым, прибыльным и на 100% удаленным. Мы признаны одной из лучших компаний, в которых можно работать полностью удаленно, поддерживаем движение Bootstrap и передали более 1 миллиона долларов нуждающимся людям через Aha! Заботится. * Ага! представляет собой комплексный набор инструментов, предназначенных для помощи менеджерам по продуктам в реализации оптимизированных и хорошо скоординированных стратегий продуктов с надежной средой, которую можно адаптировать в соответствии с конкретными требованиями рабочего процесса. * Рецензенты часто отмечают обширную функциональность инструмента, возможность настройки его в соответствии с потребностями своей организации, быструю и полезную техническую поддержку, а также эффективную интеграцию с другими платформами, такими как Jira и SFDC. * Рецензенты столкнулись с ограничениями в параметрах настройки, особенно в стилях шрифтов и стандартных значках, заметной сложностью на начальном этапе настройки, крутой кривой обучения и ограничениями в возможностях создания отчетов, особенно с невозможностью создавать отчеты об изменениях, внесенных в записи.
Conch
getconch.ai
Conch AI — это новый помощник в написании книг, который поможет превратить ваши мысли в слова. Используйте Conch для создания новых предложений и абзацев. Используйте функцию «Переписать», чтобы перефразировать текст. Используйте функцию следующего предложения в Документах Google и Gmail, чтобы сгенерировать следующее предложение. Конч тоже может помочь вам читать. С помощью инструмента «Суммаризатор» вы можете не только суммировать текст, но и использовать его для преобразования сложных фрагментов текста в простые для понимания предложения. Функции - Переписать: выделить и переписать предложения и абзацы. - Сумматор: суммируйте выбранный текст из PDF-файлов, книг и статей. - Раковина: отвечайте на любые вопросы или создавайте любой тип контента. - Шаблоны: создавайте вступления, схемы и многое другое. - Гуманизатор: перепишите текст, сгенерированный ИИ, чтобы пройти детекторы ИИ. - Finder: задавайте вопросы о текущем веб-сайте, любой статье или любом PDF-файле, и ИИ будет искать ответы. В 10 раз лучше, чем находка по умолчанию.
Narakeet
narakeet.com
Легко создавайте озвучку, используя реалистичный текст в речи. Хватит тратить время на запись голоса, исправление ошибок и синхронизацию изображения со звуком. Просто введите или загрузите свой сценарий, выберите один из более чем 500 наших голосов и получите профессионально звучащее аудио или видео за считанные минуты. Попробуйте Narakeet реалистичный синтез речи бесплатно, без необходимости регистрации.
Originality.ai
originality.ai
Originality.AI — это инструмент для веб-издателей, который помогает им быть уверенными в том, что они создают оригинальный контент. Оригинальный контент = уникальный контент, созданный людьми... тот, который нужен Google и читателям! Originality.AI обеспечивает возможность публикации оригинального контента с помощью... Детектор AI — встроенный искусственный интеллект Originality.AI создан для идентификации контента, созданного с помощью любого из популярных API-интерфейсов NLP, включая GPT-2, GPT-J, GPT-NEO и GPT-3 (первый в мире инструмент для идентификации GPT-3). ). Originality.AI может предсказать, был ли контент создан каким-либо из популярных помощников по написанию ИИ. Проверка на плагиат. Серьезным веб-издателям/контент-маркетологам необходимо убедиться, что они публикуют контент без плагиата, чтобы их контент имел наилучшие шансы на ранжирование. Originality.AI — это средство проверки на плагиат, созданное для серьезных веб-издателей, которым нужно управлять командой авторов. Он предлагает управление командой, панель мониторинга, историю сканирования, автоматические кредиты и полное сканирование сайта, просто введя URL-адрес.
GPTZero
gptzero.me
GPTZero — это ведущий детектор искусственного интеллекта для проверки того, был ли документ написан с использованием большой языковой модели, такой как ChatGPT. GPTZero обнаруживает искусственный интеллект на уровне предложения, абзаца и документа. Модель GPTZero была обучена на большом разнообразном корпусе текстов, написанных человеком и сгенерированных искусственным интеллектом, с упором на английскую прозу. На сегодняшний день GPTZero обслуживает более 2,5 миллионов пользователей по всему миру и работает с более чем 100 организациями в сфере образования, найма, издательской деятельности, юриспруденции и т. д.
Winston AI
gowinston.ai
Winston AI — это ведущий в отрасли инструмент обнаружения контента AI, помогающий проверять контент AI, созданный с помощью ChatGPT, GPT-4, Google Gemini и многих других моделей больших языков. Детектор контента AI — это программное обеспечение, созданное для обеспечения ясности в отношении оригинальности текста и определения того, был ли данный текст написан инструментом генерации текста AI, таким как ChatGPT, или он был написан человеком. При обнаружении контента ИИ для проведения такой оценки используются большие наборы данных и ряд других факторов.
Free text to speech
text-to-speech.online
Free Text to Speech — это мощный и бесплатный онлайн-инструмент для синтеза речи, который преобразует текст в естественный и плавный человеческий голос с различными настройками. Он предоставляет пользователям выбор из более чем 100 динамиков, поддерживает несколько языков и диалектов и даже может смешивать китайский и английский языки. Он также является гибким с точки зрения конфигурации параметров звука, позволяя пользователям регулировать скорость речи, высоту тона, артикуляцию, паузы и многое другое. Этот инструмент широко используется для чтения новостей, навигации в путешествиях, интеллектуального оборудования и трансляции уведомлений, а также может даже конвертировать текстовый контент в файлы MP3 для загрузки и сохранения. Кроме того, он предоставляет множество голосов нейронных сетей на 129 языках и их вариантах, что позволяет легко охватить глобальную аудиторию. Он поддерживается во всех основных браузерах, таких как Chrome, Firefox и Edge, а также WeChat. Пользователи мобильных устройств могут попробовать использовать Chrome, Firefox и новую версию Edge.