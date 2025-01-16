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Программное обеспечение для генеративного искусственного интеллекта - Самые популярные приложения - Португалия
Программное обеспечение генеративного искусственного интеллекта относится к категории программных приложений, которые используют алгоритмы генеративного искусственного интеллекта для автономного создания контента. Эти алгоритмы обычно основаны на методах глубокого обучения, в частности на генеративно-состязательных сетях (GAN) или вариационных автокодировщиках (VAE). Программное обеспечение Generative AI можно использовать для создания различных типов контента, включая, помимо прочего: * Изображения: создание реалистичных или абстрактных изображений, фотореалистичных лиц, пейзажей и многого другого. * Видео: создание видеорядов, анимации и визуальных эффектов. * Текст: создание текста на естественном языке, включая статьи, рассказы, стихи и фрагменты кода. * Музыка: создание музыкальных треков, мелодий и даже целых композиций. * Дизайн: Создание дизайна продуктов, логотипов, пользовательских интерфейсов и архитектурных макетов. Эти программные инструменты ценны для художников, дизайнеров, разработчиков и других специалистов, стремящихся оптимизировать свои творческие процессы, исследовать новые идеи или расширить существующие рабочие процессы. Программное обеспечение генеративного искусственного интеллекта часто позволяет пользователям контролировать различные параметры или входные ограничения, чтобы управлять процессом генерации и достигать желаемых результатов.
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ChatGPT
chatgpt.com
ChatGPT — это бесплатная система искусственного интеллекта. Используйте его для общения, получения ценной информации, автоматизации задач и наблюдения за будущим искусственного интеллекта — и все это в одном месте.
Perplexity AI
perplexity.ai
Perplexity AI — это исследовательская и диалоговая поисковая система на базе чат-бота, которая отвечает на запросы, используя прогнозируемый текст на естественном языке. Запущенный в 2022 году, Perplexity генерирует ответы, используя источники из Интернета, и цитирует ссылки в текстовом ответе.
Google Gemini
gemini.google.com
Gemini предоставляет вам прямой доступ к лучшему семейству моделей искусственного интеллекта Google, чтобы вы могли: - Получите помощь с письмом, мозговым штурмом, обучением и многим другим. - Обобщайте и находите краткую информацию из Gmail или Google Диска. - Создание изображений на лету - Используйте текст, голос, фотографии и камеру, чтобы получать помощь новыми способами. Ранее известный как Бард.
Bitrix24
bitrix24.com
Битрикс24 — это программное обеспечение, которое помогает компаниям и предпринимателям повысить свою эффективность внутри и снаружи. Наша платформа предлагает CRM, Контакт-центр, конструктор сайтов, интернет-магазин, маркетинговые кампании и другие инструменты продаж. Кроме того, есть безопасный интранет, управление задачами и проектами, обмен и хранение файлов в реальном времени, инструменты связи и организация. HR-основы и AI встроены в структуру Битрикс24. Битрикс24 — это инициатива компании Bitrix, Inc., запущенная как облачный сервис в апреле 2012 года. Теперь он доступен в облаке и локально. В 2024 году у нашей компании более 12 миллионов организаций. Битрикс24 гордится тем, что обслуживает клиентов от небольших организаций до компаний из списка Fortune 500.
AWS Console
amazon.com
Amazon Web Services (AWS) — дочерняя компания Amazon, предоставляющая платформы облачных вычислений и API по требованию частным лицам, компаниям и правительствам на основе дозированной оплаты по мере использования. Эти веб-сервисы облачных вычислений предоставляют разнообразную базовую абстрактную техническую инфраструктуру, а также строительные блоки и инструменты распределенных вычислений. Одним из таких сервисов является Amazon Elastic Compute Cloud (EC2), который позволяет пользователям иметь в своем распоряжении виртуальный кластер компьютеров, доступный постоянно через Интернет. Версия виртуальных компьютеров AWS имитирует большинство атрибутов реального компьютера, включая аппаратные центральные процессоры (ЦП) и графические процессоры (ГП) для обработки; локальная/оперативная память; жесткий диск/SSD-накопитель; выбор операционных систем; сеть; и предварительно загруженное прикладное программное обеспечение, такое как веб-серверы, базы данных и системы управления взаимоотношениями с клиентами (CRM). Технология AWS внедрена на серверных фермах по всему миру и поддерживается дочерней компанией Amazon. Плата основана на сочетании использования (известного как модель «Оплата по мере использования»), оборудования, операционной системы, программного обеспечения или сетевых функций, выбранных подписчиком, необходимых для доступности, резервирования, безопасности и опций обслуживания. Подписчики могут оплатить один виртуальный компьютер AWS, выделенный физический компьютер или их кластеры. В рамках соглашения о подписке Amazon обеспечивает безопасность систем подписчиков. AWS работает во многих географических регионах мира, включая 6 в Северной Америке. Amazon продает AWS подписчикам как способ получения крупномасштабных вычислительных мощностей быстрее и дешевле, чем создание реальной физической фермы серверов. Все услуги выставляются в зависимости от использования, но каждая услуга измеряет использование по-разному. По данным Synergy Group, по состоянию на 2017 год AWS владеет доминирующими 34% всех облачных технологий (IaaS, PaaS), в то время как следующим трем конкурентам Microsoft, Google и IBM принадлежит 11%, 8% и 6% соответственно.
Claude
claude.ai
Claude от Anthropic — это помощник нового поколения с искусственным интеллектом, созданный Anthropic и обученный быть безопасным, точным и надежным, чтобы помочь вам выполнять свою работу наилучшим образом.
Microsoft Copilot
copilot.microsoft.com
Ваш повседневный AI-спутник. Microsoft Copilot использует возможности искусственного интеллекта для повышения производительности, раскрытия творческих способностей и помогает вам лучше понимать информацию с помощью простого чата.
Hugging Face
huggingface.co
Сообщество искусственного интеллекта строит будущее. Создавайте, обучайте и развертывайте современные модели на основе эталонного открытого исходного кода в области машинного обучения.
Leonardo.AI
leonardo.ai
Создавайте качественные ресурсы для своих творческих проектов с помощью скорости и единообразия стиля на основе искусственного интеллекта.
Google Cloud Platform
google.com
Google Cloud Platform (GCP), предлагаемая Google, представляет собой набор сервисов облачных вычислений, которые работают на той же инфраструктуре, которую Google использует внутри своих продуктов для конечных пользователей, таких как поиск Google, Gmail, хранилище файлов и YouTube. Наряду с набором инструментов управления он предоставляет ряд модульных облачных сервисов, включая вычисления, хранение данных, анализ данных и машинное обучение. Для регистрации требуются данные кредитной карты или банковского счета. Google Cloud Platform предоставляет инфраструктуру как услугу, платформу как услугу и бессерверные вычислительные среды. В апреле 2008 года Google анонсировала App Engine, платформу для разработки и размещения веб-приложений в центрах обработки данных, управляемых Google, которая стала первой услугой облачных вычислений компании. Сервис стал общедоступным в ноябре 2011 года. С момента анонса App Engine Google добавила на платформу несколько облачных сервисов. Google Cloud Platform является частью Google Cloud, которая включает в себя общедоступную облачную инфраструктуру Google Cloud Platform, а также G Suite, корпоративные версии Android и Chrome OS, а также интерфейсы программирования приложений (API) для машинного обучения и корпоративных картографических служб.
Grammarly
grammarly.com
Grammarly — ведущая в мире компания по помощи в написании текстов с использованием искусственного интеллекта, которой ежедневно доверяют более 30 миллионов человек и 70 000 профессиональных команд. От мгновенного создания первого черновика до доработки каждого сообщения — Grammarly помогает людям из 96% компаний из списка Fortune 500 донести свою точку зрения и получить результаты без ущерба для безопасности или конфиденциальности. Мы верим, что хорошее письмо приносит результат. Продукты Grammarly — Grammarly Business, Grammarly Premium, Grammarly Free и Grammarly for Education — работают там, где вы находитесь, обеспечивая контекстно-зависимую поддержку письма в более чем 500 000 приложений и веб-сайтов. Основанная в 2009 году, компания Grammarly занимает седьмое место в рейтинге Forbes Cloud 100, входит в число 100 самых влиятельных компаний по версии TIME, одну из самых инновационных компаний в области искусственного интеллекта по версии Fast Company и одно из лучших рабочих мест по версии Inc. Мы работаем по гибридной модели работы «сначала удаленно», то есть в основном работаем из дома и встречаемся для личного сотрудничества в наших центрах в Северной Америке и Европе.
Microsoft Designer
designer.microsoft.com
Приложение для графического дизайна, которое поможет вам создавать публикации в социальных сетях профессионального качества, приглашения, цифровые открытки, графику и многое другое. Начните со своей идеи и создайте для себя что-то уникальное.
Mailchimp
mailchimp.com
Mailchimp — это универсальная маркетинговая платформа, созданная для малого бизнеса. С помощью таких инструментов, как отчетность и аналитика, маркетинговая CRM, кампании по электронной почте, информационные бюллетени и управление контентом, вы можете поставить своих клиентов в центр, чтобы вы могли более разумно продавать и быстрее развивать свой бизнес. Мобильное приложение Mailchimp Marketing & CRM поможет вам эффективнее продвигаться на рынке и быстрее развивать свой бизнес с первого дня. Получите доступ к необходимым инструментам, где бы вы ни находились, и приступайте к работе за считанные минуты — никакого опыта не требуется. С Mailchimp вы никогда не упустите возможность совершить продажу, вернуть клиентов, найти новых подписчиков или поделиться миссией своего бренда. Используйте Mailchimp для: * Маркетинговая CRM. Следите за своими контактами с помощью маркетинговой CRM от Mailchimp. Находите и добавляйте новых клиентов с помощью инструментов импорта контактов, таких как сканер визитных карточек. Отслеживайте рост аудитории и просматривайте информацию об отдельных контактах на информационной панели. Делайте все это в одном месте: звоните, отправляйте текстовые сообщения и электронную почту прямо из приложения. Делайте заметки и добавляйте теги после каждого взаимодействия, чтобы запомнить важные детали. * Отчеты и аналитика. Получите более глубокий анализ эффективности ваших продаж и маркетинга. Отслеживайте результаты всех своих кампаний и получайте практические рекомендации по их улучшению. Просматривайте отчеты и аналитику по кампаниям по электронной почте, целевым страницам, рекламе в Facebook и Instagram, публикациям в социальных сетях и открыткам. * Электронная почта и автоматизация. Создавайте, редактируйте и отправляйте маркетинговые кампании, информационные бюллетени и средства автоматизации по электронной почте. С помощью повторной отправки писем тем, кто не открывает, и ретаргетинга продуктов одним щелчком мыши вы сможете повторно привлечь клиентов и увеличить продажи в кратчайшие сроки. * Реклама в Facebook и Instagram. Составляйте и публикуйте объявления, устанавливайте бюджет и ориентируйтесь на определенную группу. Привлекайте новых людей, вовлекайте существующие контакты, настраивайте индивидуальные аудитории или возвращайте посетителей веб-сайта. * Маркетинговые рекомендации. Получите практические рекомендации, которые помогут улучшить ваш маркетинг. Узнайте, когда пришло время настроить электронное письмо о брошенной корзине или получить напоминание о необходимости установки логотипа вашего бренда. * Управление брендом — загружайте изображения со своего устройства прямо в Mailchimp и используйте их во всех своих кампаниях.
Midjourney
midjourney.com
Midjourney — это программа и сервис генеративного искусственного интеллекта, созданные и поддерживаемые независимой исследовательской лабораторией Midjourney, Inc. в Сан-Франциско. Midjourney генерирует изображения на основе описаний на естественном языке, называемых подсказками, аналогично DALL-E OpenAI и Stable Diffusion от Stability AI.
Replit
replit.com
Repl.it — это стартап из Сан-Франциско и онлайн-IDE (интегрированная среда разработки). Его название происходит от аббревиатуры REPL, что означает «цикл чтения-оценки-печати». Сервис был создан иорданским программистом Амджадом Масадом и иорданским дизайнером Хайей Оде в 2016 году. Repl.it позволяет пользователям писать код и создавать приложения и веб-сайты с помощью браузера. Кроме того, Repl.it позволяет пользователям делиться проектами различными способами. Они также проводят «джемы» — соревнования по программированию на определенную тему. Призы конкурса часто варьируются от временного обновления учетной записи, денег, криптовалюты или подарочной карты. Repl на Repl.it — это интерактивная среда программирования. Вы можете создать рабочую область на большинстве популярных языков программирования, где вам предоставляется контейнер на виртуальной машине, где может выполняться ваш код. В любом репле есть две основные части — редактор и консоль. Редактор использует Monaco, ту же технологию, которая используется в Visual Studio Code. На мобильных устройствах редактор — Ace. У Repl.it есть премиум-уровень, называемый планом «Хакер». Он позволяет иметь больше места для хранения, личный код и неограниченное количество соавторов в проекте, а план Github Education включает 3 месяца бесплатного пользования планом Hacker. На repl.it представлено более 60 различных языков программирования, включая Python, Ruby, HTML и Java. Компания получила финансирование от Y Combinator, Andreessen Horowitz, Bloomberg Beta и других. «В компании более 500 000 активных разработчиков еженедельно и более 3 миллионов пользователей. На сайте Repl.it также есть форум Talk. Этот форум используется многими разработчиками по всему миру, чтобы поделиться своими творениями. Форум поддерживается модераторами Repl Talk в чистоте.
Lilybank AI
lilybankai.com
LilybankAI — это платформа для создания контента на базе искусственного интеллекта, которая предлагает различные инструменты, которые помогут вам эффективно создавать высококачественный контент. Их ключевые предложения включают в себя: * Шаблоны AI — готовые шаблоны для различных категорий, таких как блоги, электронные письма, сообщения в социальных сетях и т. д., которые вы можете легко настроить. * Генератор изображений AI — создавайте уникальные изображения с помощью искусственного интеллекта, такого как DALL-E 2, DALL-E 3, Stable Diffusion и т. д. * Помощники с искусственным интеллектом — чат-боты, адаптированные к вашим потребностям, которые могут автоматически отвечать на запросы клиентов. * Речь AI в текст — точно конвертируйте аудио в текстовые расшифровки. * AI Voiceover — текст реалистичным человеческим голосом на более чем 100 языках. * AI Code — получайте предложения по коду и автозаполнение по мере ввода. LilybankAI упрощает создание контента с помощью передового искусственного интеллекта. Выполните три простых шага: * Введите данные — предоставьте свои идеи контента, текстовые расшифровки, изображения и т. д. * Генерация искусственного интеллекта — LilybankAI анализирует ваши входные данные и генерирует высококачественный результат, используя новейшие модели искусственного интеллекта. * Доставка контента. Платформа предоставляет вам отточенный, настроенный контент, который находит отклик у вашей аудитории. Вы получаете результаты в 10 раз быстрее без каких-либо творческих усилий. Простой в использовании интерфейс LilybankAI позволяет каждому легко создавать контент с использованием ИИ.
Scholarcy
scholarcy.com
Scholarcy — это ваш цифровой помощник по исследованиям, который читает за вас статьи и рассказывает о самых ярких моментах! Scholarcy преобразует ваши документы в доступные для поиска общие библиотеки сводных карточек, доступные на любом устройстве, с возможностью совместного ведения заметок и аннотаций. Создавайте сводные карточки из файлов PDF, Word, Powerpoint, ePub или RIS, импортируйте из Dropbox и экспортируйте в Word, Excel, EndNote, Zotero, Mendeley и многое другое!
QuillBot
quillbot.com
QuillBot — это платформа для письма на базе искусственного интеллекта, помогающая более чем 35 миллионам активных пользователей в месяц в 150 странах. Благодаря своим инновационным продуктам, ориентированным на человека, QuillBot стремится сделать написание безболезненным, сохраняя при этом уникальную точку зрения и голос пользователя.
PromeAI
promeai.com
PromeAI имеет мощные помощники по проектированию на базе искусственного интеллекта и обширную управляемую библиотеку стилей моделей AIGC (C-AIGC), позволяющую легко создавать потрясающую графику, видео и анимацию. PromeAI — незаменимый инструмент для архитекторов, дизайнеров интерьеров, дизайнеров продуктов и дизайнеров игр/анимации.
Playground AI
playgroundai.com
Playground AI — это бесплатный онлайн-инструмент для создания изображений на базе искусственного интеллекта. Он направлен на удовлетворение различных творческих потребностей, включая создание произведений искусства, публикаций в социальных сетях, презентаций, плакатов, видео, логотипов и многого другого. Он предоставляет удобный для новичков способ редактировать изображения на профессиональном уровне благодаря функциям, поддерживаемым искусственным интеллектом. Пользователи могут создавать уникальные произведения искусства, фотореалистичные изображения и экспериментировать с сочетанием реальных и синтетических изображений для создания потрясающих визуальных эффектов. Эта платформа также предлагает «Редактирование смешанных изображений» — динамичный способ объединения различных изображений в привлекательные композиции, тем самым предлагая огромную творческую гибкость. Предложение Playground AI выходит за рамки стандартного редактирования изображений, позволяя пользователям расширять изображения за пределы их исходных границ, плавно интегрировать объекты в различные сцены и материализовать свои творческие концепции в визуальной реальности. Он еще больше расширяет потенциал совместной работы, предоставляя функции для объединения идей с другими, тем самым расширяя возможности творчества. Несмотря на свои мощные возможности, Playground AI сохраняет приверженность удобству, доступности и инклюзивности, что делает его идеальным выбором как для опытных дизайнеров, так и для новичков, решающихся заняться созданием изображений.
GravityWrite
gravitywrite.com
GravityWrite — это инновационный инструмент для создания контента, который использует возможности искусственного интеллекта, чтобы помочь пользователям создавать высококачественный письменный контент. Благодаря передовым алгоритмам, настраиваемым параметрам и удобному интерфейсу GravityWrite стремится упростить процесс создания контента и повысить производительность. GravityWrite — это комплексный инструмент для создания контента, который использует технологию искусственного интеллекта для создания привлекательного и хорошо структурированного письменного контента. Он предлагает удобный интерфейс и ряд функций, которые позволяют легко создавать высококачественные статьи, сообщения в блогах, маркетинговые тексты и многое другое. GravityWrite стремится сэкономить время и усилия пользователей за счет автоматизации процесса создания контента. GravityWrite предлагает несколько функций, которые могут улучшить процесс создания контента: * Генерация контента с помощью искусственного интеллекта: GravityWrite использует передовые алгоритмы искусственного интеллекта для генерации высококачественных предложений по контенту на основе вашего ввода. Он анализирует данные из различных источников, чтобы предоставлять точные и актуальные рекомендации по контенту. * Параметры настройки: с GravityWrite у вас есть возможность настроить сгенерированный контент в соответствии с голосом вашего бренда и целевой аудиторией. Вы можете настроить тон, стиль и длину контента в соответствии с вашими конкретными потребностями. * Оптимизация ключевых слов: GravityWrite включает в себя интеллектуальную оптимизацию ключевых слов, помогая вам создавать оптимизированный для SEO контент, который может улучшить ваш рейтинг в поисковых системах. Путем плавной интеграции релевантных ключевых слов вы можете повысить видимость своего контента и привлечь больше органического трафика. * Обнаружение плагиата: GravityWrite включает встроенную функцию обнаружения плагиата, которая гарантирует, что создаваемый вами контент является оригинальным и уникальным. Это поможет вам сохранить авторитет и избежать возможных санкций со стороны поисковых систем. * Экономия времени: GravityWrite оптимизирует процесс создания контента, предоставляя вам хорошо структурированные предложения по контенту. Это экономит ваше время на исследования и написание статей, позволяя вам сосредоточиться на других аспектах вашей работы.
ElevenLabs
elevenlabs.io
ElevenLabs — компания, занимающаяся исследованиями и внедрением AI Audio. Наша исследовательская группа разрабатывает модели AI Audio, которые генерируют реалистичные, универсальные и контекстно-зависимые речевые и звуковые эффекты. Наша команда разработчиков делает эти модели доступными для обычных пользователей, потребителей и предприятий для создания и локализации контента. Наша технология используется для озвучивания аудиокниг и новостных статей, анимации персонажей видеоигр, помощи в подготовке к производству фильмов, автоматизации процессов локализации в сфере развлечений, создания динамического аудиоконтента для социальных сетей и рекламы, а также обучения медицинских работников. Он также вернул голоса тем, кто их потерял, и помог людям с потребностями доступности в их повседневной жизни.
Opus Clip
opus.pro
OpusClip — это платформа для редактирования видео с генеративным искусственным интеллектом, которая легко превращает ваши длинные кадры в короткие видеоролики, готовые к вирусному распространению, одним щелчком мыши. Opus Clip создан с целью демократизировать создание видеоконтента, сделав его доступным для всех, у кого есть что рассказать или есть желание поделиться, а не только для тех, у кого есть опыт в создании контента или редактировании видео.
Copy.ai
copy.ai
Copy.ai — идеальное решение для корпоративных маркетинговых команд, стремящихся улучшить свою стратегию выхода на рынок и оптимизировать процесс создания контента. С помощью Copy.ai команды могут быстро создавать целевые рекламные тексты, которые напрямую отражают болевые точки и потребности конкретных сегментов клиентов, помогая им более эффективно взаимодействовать с потенциальными клиентами и заключать больше сделок. Кроме того, нашу платформу можно использовать для создания контента, который помогает установить лидерство и завоевать доверие потенциальных клиентов, что также может помочь повысить эффективность подхода GTM команды.
Blackbox
blackbox.ai
BLACKBOX.AI — это LLM-программа по программированию, призванная изменить способы создания программного обеспечения. Создавая BLACKBOX.AI, мы преследуем следующие цели: Ускорьте темпы инноваций внутри компаний, заставив инженеров в 10 раз быстрее создавать и выпускать продукты. Ускорить рост числа инженеров-программистов по всему миру и увеличить число инженеров в 10 раз с примерно 100 миллионов до 1 миллиарда.
VEED AI Video Generator
veed.io
VEED — это универсальная платформа для компаний, которые хотят масштабировать видеопроизводство. Клиенты из более чем 200 стран, занимающиеся маркетингом, продажами, обучением и разработкой, а также социальными сетями, создают видео в 30 раз быстрее, чем когда-либо прежде. VEED дает вашей команде возможность: * Запись качественного контента * Редактируйте видео с легкостью * Транскрибировать автоматически Забудьте об изучении неуклюжего и дорогого программного обеспечения для редактирования или о том, чтобы полагаться на агентства. VEED — это интуитивно понятный набор инструментов для работы с видео. Каждый, от генерального директора до стажера, может использовать его для создания профессиональных видеороликов, не обладая профессиональными навыками. VEED Enterprise позволяет: * Сотрудничайте с другими членами команды в режиме реального времени. * Доступ к библиотеке, содержащей более 30 000+ медиа-ресурсов. * Используйте собственные шаблоны, чтобы сэкономить время. Да, и у VEED есть набор инструментов искусственного интеллекта, которые сделают производство в 10 раз более эффективным. VEED AI позволяет: * Преобразуйте текст в видео с помощью AI-аватаров. * Автоматически генерировать точные субтитры * Мгновенно удаляйте фоны видео и изображений * И многое другое VEED — это программное обеспечение, обеспечивающее разработку видеостратегий мирового уровня для более чем 3 миллионов авторов. * VEED — это платформа для редактирования видео, которая предлагает такие функции, как автоматические субтитры, обнаружение контента и различные варианты дизайна. * Пользователи часто отмечают простоту использования, точность субтитров и разнообразие вариантов дизайна, которые позволяют творчески редактировать видео и создавать видео профессионального качества. * Рецензенты столкнулись с такими проблемами, как ограничения на функции в зависимости от уровня членства, иногда медленное время обработки и желание использовать более продвинутые функции в базовом плане.
RenderNet
rendernet.ai
RenderNet AI — мощный генератор изображений, ориентированный на создание единообразных персонажей и управление их позой, композицией и стилем.
Shopia
shopia.ai
Shopia — это инструмент на базе искусственного интеллекта, который предлагает решения для SEO и маркетингового контента для бизнеса, фрилансеров и агентств. Он предоставляет доступ к команде из более чем 80 авторов, работающих с искусственным интеллектом, и помощнику по SEO, который может создавать описания продуктов, оптимизированную рекламу и полные статьи в блогах за считанные секунды. Инструмент предлагает планировщик и автор статей с искусственным интеллектом, позволяющий пользователям планировать свою контент-стратегию и создавать полные статьи, одновременно оптимизируя контент для SEO. Кроме того, Shopia предоставляет искусственный интеллект для листинга Amazon, который анализирует списки конкурентов и генерирует копии на основе данных. Инструмент также имеет API, который позволяет пользователям создавать собственные модели искусственного интеллекта для своего бренда. Shopia предлагает решения для электронной коммерции, авторов блогов и экспертов по социальным сетям, которые помогают ранжировать списки торговых площадок, управлять артикулами, создавать статьи и оптимизировать рекламу для более высокой рентабельности инвестиций. На платформе есть сеть талантов, которая связывает пользователей с фрилансерами с лучшими отзывами, которые могут помочь превратить созданный текст в готовый контент. Shopia также предлагает дорожную карту и учебные ресурсы, включая статьи, видеоролики и справочный центр, которые помогут пользователям ознакомиться с функциями приложения. В целом, Shopia — это комплексный инструмент, который использует возможности искусственного интеллекта для предоставления решений для предприятий и специалистов, стремящихся оптимизировать свои маркетинговые и SEO-стратегии.
Wordtune
wordtune.com
Wordtune — это платформа генеративного искусственного интеллекта для повышения производительности труда. Используя надежный GenAI, профессионалы из всех областей могут развивать свою карьеру и выделяться на работе. Пишите ли вы электронные письма, создаете документы или отправляете мгновенные сообщения коллегам или клиентам, Wordtune совершенствует ваше письмо и оптимизирует вашу работу с помощью искусственного интеллекта.
ProWritingAid
prowritingaid.com
Ваш личный тренер по письму. Средство проверки грамматики, редактор стилей и наставник по письму в одном пакете. Хорошее письмо зависит от гораздо большего, чем просто правильная грамматика. Вам нужен инструмент редактирования, который также выявляет проблемы стиля и сравнивает ваши произведения с произведениями лучших авторов в вашем жанре.
Runway
runwayml.com
Runway — компания, занимающаяся прикладными исследованиями в области искусственного интеллекта, формирующая новую эру искусства, развлечений и человеческого творчества. Все, что вам нужно для быстрого редактирования видео. Волшебные инструменты искусственного интеллекта, совместная работа в реальном времени, точное редактирование и многое другое. Ваш пакет для создания видео нового поколения.
LOVO
lovo.ai
LOVO — это платформа для создания контента профессионального уровня, основанная на генеративном искусственном интеллекте и передовых технологиях преобразования текста в речь, позволяющая создавать высококачественный аудио- и видеоконтент для маркетинга, рекламы, электронного обучения, адаптации и локализации. LOVO может похвастаться растущей библиотекой из более чем 500 человеческих эмоциональных голосов на более чем 100 языках, детальным управлением звуком и простым в использовании интерфейсом. Вот почему более 1 000 000 профессионалов доверяют LOVO свой аудио- и видеоконтент. * LOVO — это инструмент преобразования текста в голос с помощью искусственного интеллекта, который позволяет пользователям генерировать аудио из текста, предлагая различные голоса и языки, а также возможность точной настройки производительности. * Рецензенты часто отмечают естественное звучание голосов LOVO, простоту использования и возможность экономить время и деньги за счет создания аудио для небольших абзацев или целых сценариев. *Пользователи сообщали об ограничениях при выборе голоса, проблемах с разборчивостью некоторых голосов и отсутствии опций «чувства» или «настроения» в инструменте.
Booth AI
booth.ai
Создавайте фотографии продуктов профессионального качества с помощью искусственного интеллекта. Быстро создавайте высококачественные фотографии образа жизни, просто указав желаемый снимок и загрузив несколько образцов изображений продуктов.
Botpress
botpress.com
Botpress — это генеративная платформа искусственного интеллекта для создания чат-ботов ChatGPT, позволяющая пользователям создавать чат-боты с интуитивно понятным интерфейсом создания, основанная на новейших разработках LLM и GPT от OpenAI. Платформа предлагает широкий спектр функций, включая GPT-Native Engine и Conversation Studio, которая представляет собой редактор чат-ботов нового поколения. Кроме того, платформа включает в себя Hub — крупнейшую коллекцию интеграций, которые пользователи могут использовать для интеграции своих чат-ботов с другими инструментами и сервисами. Он также предлагает различные ресурсы, включая документацию, видеоуроки, SDK и форум сообщества на Discord. Botpress Cloud — это новая функция платформы, которую пользователи могут опробовать, чтобы быстрее создавать и развертывать своих чат-ботов, а ее редактор Visual Flow Editor предлагает интуитивно понятный визуальный редактор потока, который позволяет пользователям оживлять разговоры своих пользователей. Платформа также предоставляет различные готовые интеграции и навыки, основанные на крупнейшем сообществе чат-ботов с открытым исходным кодом, что позволяет пользователям ускорить процесс создания. Пользователи могут использовать аналитические данные платформы, полученные из аналитики, неправильного понимания и анализа настроений, для постоянного улучшения своего чат-бота. Кроме того, Botpress предлагает развертывание одним щелчком мыши по всем своим каналам, чтобы встречаться с пользователями там, где они находятся. Botpress пользуется доверием тысяч организаций и создал различные шаблоны, в том числе чат-боты Shopping Companion, Health Bot Template, Banking Support, IT Assistant, Telco Billing Advisor, Fitness Friend, HR Helper и Language Tutor. В целом, Botpress предлагает различные инструменты и функции, которые ускоряют и упрощают создание и развертывание чат-ботов.
GradientJ
gradientj.com
GradientJ помогает командам разработчиков развертывать большие языковые модели в нужном масштабе. Компании используют нас для создания приложений на базе LLM и мониторинга их работы. Наше приложение предоставляет инструменты для создания и сравнения подсказок, отслеживания производительности в реальном времени и постоянного улучшения моделей на основе отзывов людей.
HeyGen
heygen.com
Профессиональные видеоролики с искусственным интеллектом можно создавать, просто печатая, щелкая и перетаскивая, вот и все! Благодаря беспрецедентному опыту настройки и персонализации, более 100 реалистичных ИИ-аватаров HeyGen могут стать вашим привлекательным представителем, говорящим на более чем 40 языках с разными акцентами для различных сценариев использования, включая маркетинговое продвижение, персонализированные продажи, электронное обучение, обучение и развитие, пояснения и инструкции. видео. Никаких более дорогих и трудоемких съемок, видеоагентств или актеров/актрис. Теперь у вас есть персональная видеостудия! * Продукт представляет собой инструмент для создания видео, который позволяет пользователям создавать видеоролики с аватарами AI и функцией преобразования текста в речь. * Пользователям нравится простота использования, качество аватаров и синхронизации губ, а также скорость, с которой они могут создавать видео. * Рецензенты отметили проблемы со службой поддержки, скрытые ограничения на предварительный просмотр, дорогую кредитную систему и проблемы с функцией перевода видео.
Jenni AI
jenni.ai
Дженни — это помощник с искусственным интеллектом, созданный, чтобы помочь вам писать быстрее и точнее. Его функции включают в себя автозаполнение AI, результаты без плагиата, цитаты в тексте и возможности перефразирования. Он может помочь вам писать такой контент, как блоги, эссе, электронные письма, личные заявления, истории и речи. Дженни можно использовать для письма на любом языке, и ее любят писатели из ведущих учреждений, таких как Google, Гарвард, Кембридж, Массачусетский технологический институт и Астонский университет. Дженни также можно использовать для точного и творческого создания отчетов и подписей. Он использует комбинацию технологий искусственного интеллекта, таких как OpenAI, AI21, и пользовательских данных от каждого пользователя, для создания контента высочайшего качества. У Дженни также есть встроенная функция проверки на плагиат, позволяющая убедиться в оригинальности и точности контента. Вы можете попробовать Jenni бесплатно и начать писать с помощью самого продвинутого помощника по написанию текста с искусственным интеллектом уже сегодня.
Craft
craft.do
Craft — это рабочее пространство для совместной работы, где вся ваша команда может собраться вместе, чтобы делать заметки, создавать документы, управлять работой и вместе генерировать идеи. Ежедневные заметки Craft предлагают смену парадигмы командного сотрудничества. Ускорьте прогресс вашей команды с помощью структурированных ежедневных обновлений, расставьте приоритеты и устраните блокировщики — и все это в одном месте. Благодаря встроенному ИИ-помощнику вы можете быстро генерировать идеи, обобщать более длинный контент или получать помощь при редактировании документов.
Speechify
speechify.com
Speechify — это приложение для преобразования текста в речь, которое упрощает доступ к информации по всему миру. Более 20 миллионов человек используют наше расширение Google Chrome, веб-приложение, приложение для iOS и приложение для Android. Наша миссия — сделать так, чтобы чтение никогда не было препятствием для обучения. Наши замечательные пользователи — студенты, профессионалы и любители продуктивности. У многих из них есть различия в обучении, такие как дислексия и СДВГ, а многие просто хотят читать быстрее и слушать на ходу. С помощью Speechify вы можете превратить любую книгу, документ или веб-сайт в аудиофайл и слушать, пока вы находитесь в машине, стираете, гуляете с собакой, готовите ужин, тренируетесь, прыгаете с парашютом — каким бы ни был ваш распорядок дня! Speechify также поддерживает Medium, Star Tribune, The Direct и другие. Легко добавьте преобразование текста в речь на свой сайт. Клифф Вайцман, наш бесстрашный генеральный директор, основал Speechify в 2017 году в комнате общежития Университета Брауна, чтобы поделиться с другими невероятным программным обеспечением для преобразования текста в речь, над которым он работал. У Клиффа дислексия, и его расстраивало то, сколько времени и энергии ему требовалось для чтения. Усовершенствованная технология TTS полностью изменила правила игры: она позволила ему закончить чтение в 3 раза быстрее, чем обычному читателю, а также лучше понимать и сохранять информацию. В Speechify наша цель — сделать так, чтобы чтение никогда не было препятствием для обучения. Ничто не должно мешать вам быстро и эффективно усваивать информацию. Всего за несколько лет в Speechify наняли более 100 членов команды по всему миру. Мы гордимся невероятной командой, члены которой ранее были руководителями и старшими инженерами в таких компаниях, как Snapchat, Apple, Spotify, Amazon и Uber. Мы все любим владение и отдаем ему приоритет, принося пользу за счет скорости, обучаясь как можно большему и давая нашим пользователям почувствовать себя более уверенными.
ClipDrop
clipdrop.co
Создавайте профессиональные визуальные эффекты без фотостудии
Originality.ai
originality.ai
Originality.AI — это инструмент для веб-издателей, который помогает им быть уверенными в том, что они создают оригинальный контент. Оригинальный контент = уникальный контент, созданный людьми... тот, который нужен Google и читателям! Originality.AI обеспечивает возможность публикации оригинального контента с помощью... Детектор AI — встроенный искусственный интеллект Originality.AI создан для идентификации контента, созданного с помощью любого из популярных API-интерфейсов NLP, включая GPT-2, GPT-J, GPT-NEO и GPT-3 (первый в мире инструмент для идентификации GPT-3). ). Originality.AI может предсказать, был ли контент создан каким-либо из популярных помощников по написанию ИИ. Проверка на плагиат. Серьезным веб-издателям/контент-маркетологам необходимо убедиться, что они публикуют контент без плагиата, чтобы их контент имел наилучшие шансы на ранжирование. Originality.AI — это средство проверки на плагиат, созданное для серьезных веб-издателей, которым нужно управлять командой авторов. Он предлагает управление командой, панель мониторинга, историю сканирования, автоматические кредиты и полное сканирование сайта, просто введя URL-адрес.
Undetectable AI
undetectable.ai
Undetectable.ai — идеальное решение для тех, кто хочет использовать текст, сгенерированный искусственным интеллектом, без риска быть помеченным как искусственный детекторами искусственного интеллекта, такими как GPTzero. С Undetectable.ai вы можете быть уверены, что каждый детектор искусственного интеллекта на рынке воспримет ваше письмо как человеческое. Используя передовую технологию искусственного интеллекта, Undetectable.ai берет ваш контент, созданный искусственным интеллектом, и дополняет его тонкими вариациями, нюансами и несоответствиями, имитирующими образцы человеческого письма. В результате получается окончательный результат, неотличимый от текста, написанного человеком.
Rask.ai
rask.ai
Встречайте Rask AI — универсальный инструмент локализации, который позволяет создателям контента и компаниям быстро и эффективно переводить свои видео на более чем 130 языков. Благодаря технологиям «Преобразование текста в голос» и «Клонирование голоса» они могут добавлять к видео озвучку профессионального качества без необходимости записи или найма актера озвучивания. И теперь вы можете сохранить свой собственный голос или тон закадрового голоса при дублировании. В начале апреля 2023 года Rask AI получил награду «Продукт дня» на Product Hunt, и в течение первых нескольких недель проект достиг первого рубежа в 10 000 регистраций! Команда сняла ограничения в 20 минут и 100 МБ для пользователей с подпиской. Теперь авторы могут без ограничений дублировать длинные видеоролики для YouTube или курсов. И еще один плюс - процесс дубляжа стал в три раза быстрее и эффективнее! Обнаружение и перевод нескольких динамиков — это уникальная функция, которая, по нашему мнению, отличает нас от других услуг. Команда Раска по искусственному интеллекту гордится тем, что одна из первых предоставила такой опыт. Инструменты полностью интегрированы с популярными видеоплатформами и сайтами социальных сетей, такими как YouTube, Vimeo, Instagram, Twitter и TikTok. В начале мая команда добавит две замечательные функции. Вы синхронизируете движения губ с любым звуком. Вторая особенность – обобщение. Или просто это шорты. ИИ выберет из видео самые яркие моменты и превратит их в подборку самых пикантных эпизодов. Команда Rask AI разрушает языковые барьеры и помогает создателям контента и компаниям делиться своим контентом с различной аудиторией по всему миру, увеличивая потенциальный охват и влияние своего контента.
SEMrush
semrush.com
Semrush — это ведущая SaaS-платформа для управления видимостью в Интернете, которая позволяет компаниям по всему миру проводить поисковую оптимизацию, оплату за клик, контент, социальные сети и конкурентные исследовательские кампании, а также получать измеримые результаты от онлайн-маркетинга. Semrush предлагает компаниям идеи и решения для создания, управления и измерения кампаний по различным маркетинговым каналам. Semrush с более чем 87 000 платящих клиентов. Semrush в цифрах: - 808 миллионов профилей доменов для настольных компьютеров и 32,1 миллиона профилей доменов для мобильных устройств - Более 43 триллионов обратных ссылок и более 25 миллиардов URL-адресов, сканируемых в среднем в день - Более 24,3 миллиардов ключевых слов и 20 миллионов идей для одного ключевого слова - 30% компаний из списка Fortune 500 используют Semrush как их основной маркетинговый инструмент
GPTZero
gptzero.me
GPTZero — это ведущий детектор искусственного интеллекта для проверки того, был ли документ написан с использованием большой языковой модели, такой как ChatGPT. GPTZero обнаруживает искусственный интеллект на уровне предложения, абзаца и документа. Модель GPTZero была обучена на большом разнообразном корпусе текстов, написанных человеком и сгенерированных искусственным интеллектом, с упором на английскую прозу. На сегодняшний день GPTZero обслуживает более 2,5 миллионов пользователей по всему миру и работает с более чем 100 организациями в сфере образования, найма, издательской деятельности, юриспруденции и т. д.
D-ID
d-id.com
D-ID — это связующее звено инноваций в сфере генеративного искусственного интеллекта, превращающее неподвижные фотографии в динамичные видеоповествования с использованием искусственного интеллекта и интерактивные впечатления с участием цифровых людей. Его надежный API уникален своей способностью обеспечивать генерацию видео в реальном времени, что имеет решающее значение для потокового вещания в реальном времени и интерактивного взаимодействия в таких секторах, как клиентский опыт (CX), маркетинг, а также обучение и развитие. Студия самообслуживания Creative Reality™ Studio и мобильные приложения расширяют инновационный потенциал D-ID, упрощая создание и настройку видеороликов, созданных с помощью искусственного интеллекта, и воплощая стремление D-ID к усовершенствованию цифровых коммуникаций.
Reface
reface.ai
Reface — здесь вы можете менять лица в видео и GIF-файлах с помощью всего одного селфи, анимировать фотографии и превращать фотографии в мультфильмы.
Humbot
humbot.ai
Humbot — это гуманизатор искусственного интеллекта, который поможет вам обойти обнаружение искусственного интеллекта. Очеловечьте текст AI и пишите уверенно с помощью Humbot. Humbot предлагает передовую технологию для гуманизации текста ИИ и достижения 100% оценки человека, минуя обнаружение ИИ. Это гарантирует, что контент, созданный ИИ, является подлинным, оригинальным и необнаружимым большинством детекторов. Этот процесс быстрый, простой и позволяет получить высококачественный, читаемый текст без грамматических ошибок. Благодаря передовым технологиям он гарантирует оригинальность переписанного текста и предоставляет реальные примеры его эффективности. Пользователи высоко оценили его эффективность в уклонении от обнаружения и нашли его полезным для различных типов контента. Humbot также обеспечивает безопасность пользовательских данных. Благодаря своему инновационному подходу он получил положительные отзывы от создателей контента, исследователей и предприятий. Гуманизатор ИИ может принести пользу тем, кто пытается обойти обнаружение ИИ, не ставя под угрозу честность и целостность. В целом, Humbot предлагает надежное решение, позволяющее оставаться впереди в создании контента, легко обходя обнаружение искусственного интеллекта.
Journalist AI
tryjournalist.com
Журналистский искусственный интеллект — это мощный инструмент автоматического создания блогов с мощными моделями для всех мыслимых жанров блогов. ИИ использует лучшие практики SEO, предоставляет изображения без авторских прав, позволяет интегрировать видео YouTube, создавать статьи на основе ключевых слов и делает это на более чем 150 языках. Он имеет различные режимы: от правильного/фактического до творческого/оригинального, включая неформальную и убедительную формулировку. Созданные статьи можно публиковать непосредственно на вашем сайте благодаря удобной интеграции или просто скачивать в виде ZIP-файла. AI журналиста — это идеальный помощник в написании текстов, который поможет вам полностью автоматизировать свой блог и повысить эффективность написания статей и выход контента. Все, что вам нужно сделать, это предоставить ему несколько ключевых слов, заголовков или просто описание вашего бизнеса, а обо всем остальном он позаботится. Контуры и структуру статьи можно полностью настроить с помощью внешних и внутренних ссылок. Первый можно найти автоматически и в режиме реального времени, а второй генерируется независимо с помощью ИИ и его анализа на уровне всего сайта. Статьи можно создавать на более чем 150 языках, а контент будет выражать желаемый голос. Последнее может варьироваться от неформального до убедительного в зависимости от ваших личных предпочтений. Если вы удовлетворены созданными статьями, вы можете просто загрузить их или опубликовать напрямую благодаря интеграции с основными конструкторами веб-сайтов, такими как WordPress, Shopify, Wix и другими. Обратите внимание, что всего этого можно достичь через простой онлайн-интерфейс. Хотя Journalist AI не предлагает никаких опций API или расширений браузера, он имеет невероятно удобную и интуитивно понятную интеграцию со сторонними разработчиками. Эта интеграция, пожалуй, является самым мощным инструментом, поскольку позволяет быстро и легко публиковать статьи на вашем сайте. Отсутствие необходимости копировать контент и беспокоиться о его правильном оформлении сэкономит вам бесчисленные часы и головную боль.
Copyleaks
copyleaks.com
Copyleaks стремится создать безопасную среду, которая поощряет обмен идеями и повышает подлинность. Каждый день крупнейшие мировые компании, образовательные учреждения и миллионы людей доверяют эксклюзивному анализу текста Copyleaks с помощью искусственного интеллекта для выявления потенциального плагиата и контента, созданного искусственным интеллектом, обеспечения полной прозрачности в отношении ответственного внедрения искусственного интеллекта, обеспечения безошибочного написания и защиты интеллектуальной собственности. и авторское право. Укрепление цифрового доверия и уверенности: это путь Copyleaks.
Fotor
fotor.com
AI Image Generator от Fotor — это онлайн-инструмент, предназначенный для создания изображений из текстовых подсказок. Он позволяет пользователям практически мгновенно визуализировать идеи, создавая на основе введенных данных искусство и изображения, созданные искусственным интеллектом. В дополнение к функции создания изображений с помощью искусственного интеллекта Fotor также предлагает полный набор инструментов для редактирования изображений. К ним относятся изменение размера, обрезка, размытие, повышение резкости и добавление текста или границ к изображениям. Помимо традиционного редактирования, пользователи могут преобразовывать фотографии в эскизы или мультфильмы, создавать коллажи, объединять изображения и менять фон фотографий. Платформа также предоставляет инструменты для управления чертами лица, масштабирования изображений и даже создания файлов PNG. Возможности Fotor распространяются на создание логотипов, флаеров и плакатов для маркетинга, а также ресурсов для социальных сетей, таких как миниатюры YouTube или дизайн постов в Instagram. Платформа охватывает широкий спектр приложений, таких как редактирование текста на изображениях, раскрашивание фотографий и удаление объектов или фона из изображений. Помимо редактирования фотографий, Fotor предлагает аналогичные инструменты искусственного интеллекта для создания и улучшения видео и GIF-файлов, а также позволяет пользователям удалять водяные знаки или объекты.
Sourcegraph
sourcegraph.com
Sourcegraph — ведущая платформа анализа кода, которая революционизирует то, как разработчики понимают, исправляют и автоматизируют свой код. В Sourcegraph мы используем возможности искусственного интеллекта вместе с Cody, нашим помощником по программированию с использованием искусственного интеллекта, чтобы помочь разработчикам лучше понять свой код. Наша технология позволяет легко перемещаться по большим базам кода, находить соответствующие фрагменты кода и получать исторический контекст. Кроме того, наши инструменты поиска и анализа кода помогут вам быстро исправлять ошибки, рефакторить код и повышать производительность — и все это в одном простом в использовании интерфейсе. Более миллиона инженеров используют Sourcegraph для повышения безопасности кода, эффективного привлечения разработчиков, содействия повторному использованию кода, разрешения инцидентов и улучшения работоспособности кода. Интеллект кода — это важнейшая функция, которая повышает скорость разработки на предприятии, качество и стабильность программного обеспечения, а также работоспособность команды. Ведущие компании, такие как Databricks, Plaid, Uber, Lyft, Reddit, GE и Dropbox, полагаются на Sourcegraph при создании продуктов, на которые мы все полагаемся. Sourcegraph — полностью удаленная компания, поддерживаемая Andreessen Horowitz, Sequoia Capital, Craft Ventures, Redpoint Ventures и Goldcrest Capital.
Dreamlike
dreamlike.art
Создавайте потрясающие оригинальные произведения искусства за считанные секунды с помощью ИИ. Волшебные инструменты искусственного интеллекта. Создавайте бесконечные оригинальные изображения, изменяйте существующие и многое другое.
Stockimg.ai
stockimg.ai
Генерация изображений с помощью ИИ для команд. Вы можете легко создавать логотипы с использованием ИИ, обложки книг с использованием ИИ, плакаты с использованием ИИ и многое другое — Stockimg AI
Mistral AI
mistral.ai
Быстрые, с открытым исходным кодом и безопасные языковые модели. Облегченная специализация моделей для бизнес-примеров использования, использование частных данных и отзывов об использовании. Создан командой мирового класса в Европе, ориентированной на глобальный рынок.
Build AI
buildai.space
Создавайте собственные веб-приложения на базе искусственного интеллекта, адаптированные к вашему бизнесу. Никаких технических навыков не требуется. Создавайте интерфейсы искусственного интеллекта за считанные минуты. Просто опишите свое приложение, а наша платформа сделает все остальное. Кодирование не требуется!
Revoicer
revoicer.com
В мире создания цифрового контента влияние мощной озвучки невозможно переоценить. Будь то образовательные видеоролики, подкасты или реклама, правильный голос может привлечь внимание, передать эмоции и усилить общее сообщение. Именно здесь в игру вступает Revoicer, ведущий бренд в области технологий озвучивания. Основанная в 2021 году, Revoicer быстро стала популярным источником высококачественной, человечной озвучки, предлагая более 30 языков и множество функций, предназначенных для удовлетворения самых разных потребностей. Создание закадрового голоса с помощью Revoicer — это простой процесс, не требующий каких-либо технических навыков. Это полностью веб-приложение, а это значит, что не нужно ничего скачивать или устанавливать. Вот краткий обзор того, как работает это инновационное приложение: * Пользователи просто вставляют текст, который хотят преобразовать, в приложение Revoicer. * Они выбирают один из более чем 80 голосов искусственного интеллекта на нескольких языках и могут предварительно просмотреть каждый из них. * При нажатии кнопки «Создать» закадровый текст создается и готов к воспроизведению. * Если все устраивает, пользователь может загрузить файл MP3 для использования в различных проектах.
makereels.ai
makereels.ai
AI Text to Reels Maker — это инструмент для повышения производительности, который генерирует ролики из текста или контента, такого как факты, статистика, викторины, идеи и образовательные материалы по теме. Все ролики включают голосовое повествование с использованием продвинутого искусственного интеллекта или клонированной версии вашего голоса. Благодаря режиму автопилота он облегчает автоматическое создание и публикацию роликов на таких платформах, как TikTok, YouTube Shorts и Instagram Reels. При желании каждый ролик может быть проверен человеком перед публикацией. Все барабаны содержат название вашей компании и логотип. * Генерация сценариев AI: он создает сценарии роликов из различных текстовых подсказок или категорий, таких как факты, статистика, мелочи, идеи, реклама и другие. * Искусственный интеллект и клонированное голосовое повествование: выбирайте между голосовой библиотекой, созданной искусственным интеллектом, или клонируйте свой голос, чтобы придать ему уникальность. * Режим автопилота для создания роликов: автоматизируйте процесс создания и публикации ваших роликов. * Автоматическая публикация на платформах социальных сетей: публикуйте напрямую в TikTok, YouTube Shorts и Instagram Reels. * Возможность брендинга: включите название своего бренда или логотип на барабаны. * Разнообразные варианты шаблонов. Выбирайте из множества шаблонов, соответствующих вашему стилю контента. * Простой пользовательский интерфейс: простой в использовании дизайн для всех уровней пользователей. * Аналитика производительности: доступ к встроенным инструментам для отслеживания и анализа производительности ваших барабанов.
Dubverse
dubverse.ai
В быстро меняющемся мире создания цифрового контента Dubverse.ai меняет правила игры как для производителей видео, преподавателей, так и для бизнеса. Эта инновационная платформа использует возможности искусственного интеллекта для оптимизации и улучшения процесса производства видео, уделяя особое внимание преодолению языковых барьеров и обеспечению универсальной доступности контента. В основе предложений Dubverse.ai лежит надежный механизм Synthetic Media, который расширяет творческие способности человека с помощью передовых технологий искусственного интеллекта. Процесс прост, но эффективен: * Субтитры с искусственным интеллектом: автоматически генерируйте точные субтитры на разных языках, повышая вовлеченность и понимание зрителя. * Преобразование текста в речь: преобразуйте текст в естественную озвучку, делая ваши видео более динамичными и доступными для более широкой аудитории. Dubverse.ai включает в себя набор функций, предназначенных для удовлетворения различных потребностей в создании контента: * Многоязычная поддержка. Благодаря поддержке более чем 60 языков создатели контента могут охватить глобальную аудиторию без языковых ограничений. * Выбор динамиков: выбирайте из широкого спектра голосов искусственного интеллекта, чтобы найти идеальный вариант для тона и стиля вашего видео. * Редактор сценариев: интуитивно понятный редактор сценариев с переводом в реальном времени упрощает процесс редактирования. * Человеческие голоса: механизм преобразования текста в речь Dubverse.ai обеспечивает голоса, которые звучат естественно и привлекательно. * Встроенный общий доступ: легко сотрудничайте с другими и собирайте отзывы в одном месте. * Загружаемые субтитры: улучшите SEO и доступность вашего видео с помощью многоязычных субтитров.