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Программное обеспечение для генеративного искусственного интеллекта - Самые популярные приложения - Нидерланды
Программное обеспечение генеративного искусственного интеллекта относится к категории программных приложений, которые используют алгоритмы генеративного искусственного интеллекта для автономного создания контента. Эти алгоритмы обычно основаны на методах глубокого обучения, в частности на генеративно-состязательных сетях (GAN) или вариационных автокодировщиках (VAE). Программное обеспечение Generative AI можно использовать для создания различных типов контента, включая, помимо прочего: * Изображения: создание реалистичных или абстрактных изображений, фотореалистичных лиц, пейзажей и многого другого. * Видео: создание видеорядов, анимации и визуальных эффектов. * Текст: создание текста на естественном языке, включая статьи, рассказы, стихи и фрагменты кода. * Музыка: создание музыкальных треков, мелодий и даже целых композиций. * Дизайн: Создание дизайна продуктов, логотипов, пользовательских интерфейсов и архитектурных макетов. Эти программные инструменты ценны для художников, дизайнеров, разработчиков и других специалистов, стремящихся оптимизировать свои творческие процессы, исследовать новые идеи или расширить существующие рабочие процессы. Программное обеспечение генеративного искусственного интеллекта часто позволяет пользователям контролировать различные параметры или входные ограничения, чтобы управлять процессом генерации и достигать желаемых результатов.
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ChatGPT
chatgpt.com
ChatGPT — это бесплатная система искусственного интеллекта. Используйте его для общения, получения ценной информации, автоматизации задач и наблюдения за будущим искусственного интеллекта — и все это в одном месте.
Google Gemini
gemini.google.com
Gemini предоставляет вам прямой доступ к лучшему семейству моделей искусственного интеллекта Google, чтобы вы могли: - Получите помощь с письмом, мозговым штурмом, обучением и многим другим. - Обобщайте и находите краткую информацию из Gmail или Google Диска. - Создание изображений на лету - Исполь...
Perplexity AI
perplexity.ai
Perplexity AI — это исследовательская и диалоговая поисковая система на базе чат-бота, которая отвечает на запросы, используя прогнозируемый текст на естественном языке. Запущенный в 2022 году, Perplexity генерирует ответы, используя источники из Интернета, и цитирует ссылки в текстовом ответе.
Claude
claude.ai
Claude от Anthropic — это помощник нового поколения с искусственным интеллектом, созданный Anthropic и обученный быть безопасным, точным и надежным, чтобы помочь вам выполнять свою работу наилучшим образом.
QuillBot
quillbot.com
QuillBot — это платформа для письма на базе искусственного интеллекта, помогающая более чем 35 миллионам активных пользователей в месяц в 150 странах. Благодаря своим инновационным продуктам, ориентированным на человека, QuillBot стремится сделать написание безболезненным, сохраняя при этом уникальн...
Microsoft Copilot
copilot.microsoft.com
Ваш повседневный AI-спутник. Microsoft Copilot использует возможности искусственного интеллекта для повышения производительности, раскрытия творческих способностей и помогает вам лучше понимать информацию с помощью простого чата.
Leonardo.AI
leonardo.ai
Создавайте качественные ресурсы для своих творческих проектов с помощью скорости и единообразия стиля на основе искусственного интеллекта.
AI Writer
ai-writer.com
Создавайте точный, релевантный и качественный контент за 2 минуты. AI-Writer — это самая точная платформа для создания контента, использующая самые современные модели написания искусственного интеллекта для создания статей только из заголовка.
ElevenLabs
elevenlabs.io
ElevenLabs — компания, занимающаяся исследованиями и внедрением AI Audio. Наша исследовательская группа разрабатывает модели AI Audio, которые генерируют реалистичные, универсальные и контекстно-зависимые речевые и звуковые эффекты. Наша команда разработчиков делает эти модели доступными для обычны...
Midjourney
midjourney.com
Midjourney — это программа и сервис генеративного искусственного интеллекта, созданные и поддерживаемые независимой исследовательской лабораторией Midjourney, Inc. в Сан-Франциско. Midjourney генерирует изображения на основе описаний на естественном языке, называемых подсказками, аналогично DALL-E O...
Mailchimp
mailchimp.com
Mailchimp — это универсальная маркетинговая платформа, созданная для малого бизнеса. С помощью таких инструментов, как отчетность и аналитика, маркетинговая CRM, кампании по электронной почте, информационные бюллетени и управление контентом, вы можете поставить своих клиентов в центр, чтобы вы могли...
SEMrush
semrush.com
Semrush — это ведущая SaaS-платформа для управления видимостью в Интернете, которая позволяет компаниям по всему миру проводить поисковую оптимизацию, оплату за клик, контент, социальные сети и конкурентные исследовательские кампании, а также получать измеримые результаты от онлайн-маркетинга. Semru...
Copy.ai
copy.ai
Copy.ai — идеальное решение для корпоративных маркетинговых команд, стремящихся улучшить свою стратегию выхода на рынок и оптимизировать процесс создания контента. С помощью Copy.ai команды могут быстро создавать целевые рекламные тексты, которые напрямую отражают болевые точки и потребности конкре...
Speechify
speechify.com
Speechify — это приложение для преобразования текста в речь, которое упрощает доступ к информации по всему миру. Более 20 миллионов человек используют наше расширение Google Chrome, веб-приложение, приложение для iOS и приложение для Android. Наша миссия — сделать так, чтобы чтение никогда не было п...
Grammarly
grammarly.com
Grammarly — ведущая в мире компания по помощи в написании текстов с использованием искусственного интеллекта, которой ежедневно доверяют более 30 миллионов человек и 70 000 профессиональных команд. От мгновенного создания первого черновика до доработки каждого сообщения — Grammarly помогает людям из...
Jasper
jasper.ai
Джаспер: Брендовый AI For Business создает контент везде, где бы вы ни находились в Интернете, всегда от лица вашего бренда. Джаспер — ваш творческий помощник с искусственным интеллектом, который может учиться и писать в вашем уникальном фирменном тоне. Говорите ли вы смело, нахально, официально ил...
Intercom
intercom.com
Intercom — единственное комплексное решение для обслуживания клиентов, которое обеспечивает бесперебойное обслуживание клиентов за счет автоматизации и человеческой поддержки, повышая удовлетворенность клиентов при одновременном снижении затрат. Мы строим будущее, в котором большинство разговоров с ...
Hugging Face
huggingface.co
Сообщество искусственного интеллекта строит будущее. Создавайте, обучайте и развертывайте современные модели на основе эталонного открытого исходного кода в области машинного обучения.
AWS Console
amazon.com
Amazon Web Services (AWS) — дочерняя компания Amazon, предоставляющая платформы облачных вычислений и API по требованию частным лицам, компаниям и правительствам на основе дозированной оплаты по мере использования. Эти веб-сервисы облачных вычислений предоставляют разнообразную базовую абстрактную т...
Playground AI
playgroundai.com
Playground AI — это бесплатный онлайн-инструмент для создания изображений на базе искусственного интеллекта. Он направлен на удовлетворение различных творческих потребностей, включая создание произведений искусства, публикаций в социальных сетях, презентаций, плакатов, видео, логотипов и многого дру...
Artsmart.ai
artsmart.ai
Artsmart.ai — это генератор изображений с искусственным интеллектом, который создает потрясающие реалистичные изображения из простого текста и графических подсказок. Если вам нужны изображения для маркетинговых материалов, вдохновения для дизайна или фотографий для электронной коммерции, Artsmart.ai...
Murf AI
murf.ai
Murf AI работает над упрощением голосового звука и созданием высококачественной озвучки, доступной каждому, с помощью искусственного интеллекта. Murf помогает пользователям создавать реалистичные голоса за считанные минуты без необходимости использования какого-либо записывающего оборудования. * Mu...
Runway
runwayml.com
Runway — компания, занимающаяся прикладными исследованиями в области искусственного интеллекта, формирующая новую эру искусства, развлечений и человеческого творчества. Все, что вам нужно для быстрого редактирования видео. Волшебные инструменты искусственного интеллекта, совместная работа в реально...
VEED
veed.io
VEED — это универсальная платформа для компаний, которые хотят масштабировать видеопроизводство. Клиенты из более чем 200 стран, занимающиеся маркетингом, продажами, обучением и разработкой, а также социальными сетями, создают видео в 30 раз быстрее, чем когда-либо прежде. VEED дает вашей команде в...
Google Cloud Platform
google.com
Google Cloud Platform (GCP), предлагаемая Google, представляет собой набор сервисов облачных вычислений, которые работают на той же инфраструктуре, которую Google использует внутри своих продуктов для конечных пользователей, таких как поиск Google, Gmail, хранилище файлов и YouTube. Наряду с набором...
Microsoft Designer
designer.microsoft.com
Приложение для графического дизайна, которое поможет вам создавать публикации в социальных сетях профессионального качества, приглашения, цифровые открытки, графику и многое другое. Начните со своей идеи и создайте для себя что-то уникальное.
Jenni AI
jenni.ai
Дженни — это помощник с искусственным интеллектом, созданный, чтобы помочь вам писать быстрее и точнее. Его функции включают в себя автозаполнение AI, результаты без плагиата, цитаты в тексте и возможности перефразирования. Он может помочь вам писать такой контент, как блоги, эссе, электронные пись...
Cohesive AI
cohesive.so
Попрощайтесь с подсказками ChatGPT! Cohesive сочетает в себе блестящие возможности искусственного интеллекта и вашу креативность, позволяя вам без труда создавать контент мирового класса. Уточняйте, редактируйте и публикуйте без проблем с помощью мощного редактора. Привет волшебному созданию контент...
GetGenie Ai
getgenie.ai
Создавайте подробный контент, короткие копии и все, что между ними, с помощью GetGenie AI — вашего личного контента и помощника по SEO. Проанализируйте ключевые слова, вопросы на форуме и своих конкурентов, чтобы начать управлять поисковой выдачей — используя магию искусственного интеллекта Genie!
TypingMind
typingmind.com
Typing Mind — это интерфейс пользовательского интерфейса чата, который позволяет вам использовать чаты ИИ всех популярных моделей ИИ с вашим ключом API (ChatGPT, Claude, Azure OpenAI, Gemini и т. д.). Используя ключ API с интерфейсом пользовательского интерфейса чата, например Typing Mind, вы получ...
Replit
replit.com
Repl.it — это стартап из Сан-Франциско и онлайн-IDE (интегрированная среда разработки). Его название происходит от аббревиатуры REPL, что означает «цикл чтения-оценки-печати». Сервис был создан иорданским программистом Амджадом Масадом и иорданским дизайнером Хайей Оде в 2016 году. Repl.it позволяет...
Scholarcy
scholarcy.com
Scholarcy — это ваш цифровой помощник по исследованиям, который читает за вас статьи и рассказывает о самых ярких моментах! Scholarcy преобразует ваши документы в доступные для поиска общие библиотеки сводных карточек, доступные на любом устройстве, с возможностью совместного ведения заметок и анно...
Free text to speech
text-to-speech.online
Free Text to Speech — это мощный и бесплатный онлайн-инструмент для синтеза речи, который преобразует текст в естественный и плавный человеческий голос с различными настройками. Он предоставляет пользователям выбор из более чем 100 динамиков, поддерживает несколько языков и диалектов и даже может с...
HeyGen
heygen.com
Профессиональные видеоролики с искусственным интеллектом можно создавать, просто печатая, щелкая и перетаскивая, вот и все! Благодаря беспрецедентному опыту настройки и персонализации, более 100 реалистичных ИИ-аватаров HeyGen могут стать вашим привлекательным представителем, говорящим на более чем...
Fotor
fotor.com
AI Image Generator от Fotor — это онлайн-инструмент, предназначенный для создания изображений из текстовых подсказок. Он позволяет пользователям практически мгновенно визуализировать идеи, создавая на основе введенных данных искусство и изображения, сгенерированные искусственным интеллектом. В допо...
Apollo.io
apollo.io
Apollo — это платформа для взаимодействия с данными, которая встраивает интеллектуальные данные в ваши рабочие процессы, чтобы помочь вам реализовать, анализировать и улучшать свою стратегию роста.
Swell AI
swellai.com
Swell AI — это помощник по написанию текстов с искусственным интеллектом, разработанный специально для производителей подкастов, агентств и сетей. Это помогает создавать конвейеры контента и масштабировать рабочие процессы производства подкастов с использованием передового искусственного интеллекта....
PromeAI
promeai.com
PromeAI имеет мощные помощники по проектированию на базе искусственного интеллекта и обширную управляемую библиотеку стилей моделей AIGC (C-AIGC), позволяющую легко создавать потрясающую графику, видео и анимацию. PromeAI — незаменимый инструмент для архитекторов, дизайнеров интерьеров, дизайнеров п...
Mistral AI
mistral.ai
Быстрые, с открытым исходным кодом и безопасные языковые модели. Облегченная специализация моделей для бизнес-примеров использования, использование частных данных и отзывов об использовании. Создан командой мирового класса в Европе, ориентированной на глобальный рынок.
LOVO
lovo.ai
LOVO — это платформа для создания контента профессионального уровня, основанная на генеративном искусственном интеллекте и передовых технологиях преобразования текста в речь, позволяющая создавать высококачественный аудио- и видеоконтент для маркетинга, рекламы, электронного обучения, адаптации и ло...
Opus Clip
opus.pro
OpusClip — это платформа для редактирования видео с генеративным искусственным интеллектом, которая легко превращает ваши длинные кадры в короткие видеоролики, готовые к вирусному распространению, одним щелчком мыши. Opus Clip создан с целью демократизировать создание видеоконтента, сделав его дост...
Wonder Dynamics
wonderdynamics.com
Wonder Dynamics — стартап в области медиатехнологий, разрабатывающий инструмент для создания искусственного интеллекта, который позволит независимым кинематографистам создавать визуальные эффекты уровня блокбастеров за небольшую часть бюджета.
Paperpal
paperpal.com
Paperpal — это комплексный помощник по академическому письму с использованием искусственного интеллекта, который обеспечивает генеративную поддержку искусственного интеллекта, подсказки по языку в режиме реального времени и проверку на плагиат, чтобы помочь вам писать лучше, быстрее и с более высоки...
Craft
craft.do
Craft — это рабочее пространство для совместной работы, где вся ваша команда может собраться вместе, чтобы делать заметки, создавать документы, управлять работой и вместе генерировать идеи. Ежедневные заметки Craft предлагают смену парадигмы командного сотрудничества. Ускорьте прогресс вашей коман...
getimg.ai
getimg.ai
Все, что вам нужно для создания изображений с помощью ИИ. Волшебные художественные инструменты искусственного интеллекта. Создавайте оригинальные изображения, изменяйте существующие, расширяйте изображения за пределы исходных границ и многое другое.
Synthesia
synthesia.io
Synthesia — это рейтинговая платформа для создания видео с использованием искусственного интеллекта. Тысячи компаний используют его для создания видеороликов на 120 языках, экономя до 80% своего времени и бюджета. Нам доверяют Accenture, BBC, Google, Amazon и другие компании. Создавайте видеоролики...
PlayHT
play.ht
PlayHT — это платформа для генерации голоса на базе искусственного интеллекта, которая позволяет мгновенно создавать сверхреалистичные голоса в тексте. Их голосовой искусственный интеллект преобразует текст в естественно звучащие человеческие голоса на любом языке и с любым акцентом. * PlayHT испол...
Wavel AI
wavel.ai
Wavel AI — это революционная платформа, которая поставила перед собой задачу изменить наше представление о языковых решениях в сфере цифрового контента. Уделяя особое внимание инновациям и качеству, компания Wavel AI разработала набор инструментов, позволяющих предприятиям и частным лицам максимальн...
Craiyon
craiyon.com
Craiyon — это модель искусственного интеллекта, которая может рисовать изображения из любой текстовой подсказки!
Odio.ai
odio.ai
Odio.ai — это инновационный инструмент, который использует искусственный интеллект для легкого преобразования любого текста в аудио с ультрареалистичными голосами. Он позволяет в несколько кликов расшифровать текст в аудиофайл, а также создавать увлекательные подкасты и аудиокниги для вашей аудитори...
Luna.ai
luna.ai
Старая книга продаж сломана. Сегодняшние потенциальные клиенты не имеют терпения к этим универсальным спам-сообщениям. А поставщики услуг электронной почты ужесточили политику в отношении массовых холодных рассылок. Наступила новая эра, и старые методы уже не подходят. И если вы думаете, что просто...
D-ID
d-id.com
D-ID — это связующее звено инноваций в сфере генеративного искусственного интеллекта, превращающее неподвижные фотографии в динамичные видеоповествования с использованием искусственного интеллекта и интерактивные впечатления с участием цифровых людей. Его надежный API уникален своей способностью обе...
NovelAI
novelai.net
NovelAI — это инструмент на основе искусственного интеллекта, предназначенный для помощи в создании письменного контента. Пишите ли вы роман, создаете повествование для игры или просто играете с рассказыванием историй, NovelAI предлагает уникальное сочетание творчества и технологий, которое поможет ...
MetaVoice
themetavoice.xyz
Устройство смены голоса ИИ в реальном времени для Метавселенной. Говорите уверенно и позвольте своим эмоциям проявиться с помощью уникальных, ультрареалистичных модификаторов человеческого голоса.
DeepBrain AI
deepbrain.io
Инструмент DeepBrain AI предлагает предприятиям широкий выбор привлекательных аватаров AI. Этот инструмент подходит для различных этнических групп, возрастов и стилей, поэтому он идеально подходит для любых деловых потребностей. AI Studios также предлагает эти аватары на более чем 80 языках, что де...
Databricks
databricks.com
Databricks — компания, основанная создателями Apache Spark. Databricks вырос из проекта AMPLab в Калифорнийском университете в Беркли, который участвовал в создании Apache Spark, среды распределенных вычислений с открытым исходным кодом, построенной на основе Scala. Databricks разрабатывает веб-пла...
Build AI
buildai.space
Создавайте собственные веб-приложения на базе искусственного интеллекта, адаптированные к вашему бизнесу. Никаких технических навыков не требуется. Создавайте интерфейсы искусственного интеллекта за считанные минуты. Просто опишите свое приложение, а наша платформа сделает все остальное. Кодировани...
Booth AI
booth.ai
Создавайте фотографии продуктов профессионального качества с помощью искусственного интеллекта. Быстро создавайте высококачественные фотографии образа жизни, просто указав желаемый снимок и загрузив несколько образцов изображений продуктов.
Speakatoo
speakatoo.com
Speakatoo — это один из самых надежных и ведущих инструментов преобразования текста в речь, основанный на искусственном интеллекте, который на 100 % воспроизводит человеческий голос, специально разработанный и разработанный с учетом текущих проблем рынка для преодоления стоимости существующих решени...