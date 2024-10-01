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Программное обеспечение для генеративного искусственного интеллекта - Самые популярные приложения - Нидерланды

Программное обеспечение генеративного искусственного интеллекта относится к категории программных приложений, которые используют алгоритмы генеративного искусственного интеллекта для автономного создания контента. Эти алгоритмы обычно основаны на методах глубокого обучения, в частности на генеративно-состязательных сетях (GAN) или вариационных автокодировщиках (VAE). Программное обеспечение Generative AI можно использовать для создания различных типов контента, включая, помимо прочего: * Изображения: создание реалистичных или абстрактных изображений, фотореалистичных лиц, пейзажей и многого другого. * Видео: создание видеорядов, анимации и визуальных эффектов. * Текст: создание текста на естественном языке, включая статьи, рассказы, стихи и фрагменты кода. * Музыка: создание музыкальных треков, мелодий и даже целых композиций. * Дизайн: Создание дизайна продуктов, логотипов, пользовательских интерфейсов и архитектурных макетов. Эти программные инструменты ценны для художников, дизайнеров, разработчиков и других специалистов, стремящихся оптимизировать свои творческие процессы, исследовать новые идеи или расширить существующие рабочие процессы. Программное обеспечение генеративного искусственного интеллекта часто позволяет пользователям контролировать различные параметры или входные ограничения, чтобы управлять процессом генерации и достигать желаемых результатов.

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ChatGPT

ChatGPT

chatgpt.com

ChatGPT — это бесплатная система искусственного интеллекта. Используйте его для общения, получения ценной информации, автоматизации задач и наблюдения за будущим искусственного интеллекта — и все это в одном месте.

Google Gemini

Google Gemini

gemini.google.com

Gemini предоставляет вам прямой доступ к лучшему семейству моделей искусственного интеллекта Google, чтобы вы могли: - Получите помощь с письмом, мозговым штурмом, обучением и многим другим. - Обобщайте и находите краткую информацию из Gmail или Google Диска. - Создание изображений на лету - Исполь...

Perplexity AI

Perplexity AI

perplexity.ai

Perplexity AI — это исследовательская и диалоговая поисковая система на базе чат-бота, которая отвечает на запросы, используя прогнозируемый текст на естественном языке. Запущенный в 2022 году, Perplexity генерирует ответы, используя источники из Интернета, и цитирует ссылки в текстовом ответе.

Claude

Claude

claude.ai

Claude от Anthropic — это помощник нового поколения с искусственным интеллектом, созданный Anthropic и обученный быть безопасным, точным и надежным, чтобы помочь вам выполнять свою работу наилучшим образом.

QuillBot

QuillBot

quillbot.com

QuillBot — это платформа для письма на базе искусственного интеллекта, помогающая более чем 35 миллионам активных пользователей в месяц в 150 странах. Благодаря своим инновационным продуктам, ориентированным на человека, QuillBot стремится сделать написание безболезненным, сохраняя при этом уникальн...

Microsoft Copilot

Microsoft Copilot

copilot.microsoft.com

Ваш повседневный AI-спутник. Microsoft Copilot использует возможности искусственного интеллекта для повышения производительности, раскрытия творческих способностей и помогает вам лучше понимать информацию с помощью простого чата.

Leonardo.AI

Leonardo.AI

leonardo.ai

Создавайте качественные ресурсы для своих творческих проектов с помощью скорости и единообразия стиля на основе искусственного интеллекта.

AI Writer

AI Writer

ai-writer.com

Создавайте точный, релевантный и качественный контент за 2 минуты. AI-Writer — это самая точная платформа для создания контента, использующая самые современные модели написания искусственного интеллекта для создания статей только из заголовка.

ElevenLabs

ElevenLabs

elevenlabs.io

ElevenLabs — компания, занимающаяся исследованиями и внедрением AI Audio. Наша исследовательская группа разрабатывает модели AI Audio, которые генерируют реалистичные, универсальные и контекстно-зависимые речевые и звуковые эффекты. Наша команда разработчиков делает эти модели доступными для обычны...

Midjourney

Midjourney

midjourney.com

Midjourney — это программа и сервис генеративного искусственного интеллекта, созданные и поддерживаемые независимой исследовательской лабораторией Midjourney, Inc. в Сан-Франциско. Midjourney генерирует изображения на основе описаний на естественном языке, называемых подсказками, аналогично DALL-E O...

Mailchimp

Mailchimp

mailchimp.com

Mailchimp — это универсальная маркетинговая платформа, созданная для малого бизнеса. С помощью таких инструментов, как отчетность и аналитика, маркетинговая CRM, кампании по электронной почте, информационные бюллетени и управление контентом, вы можете поставить своих клиентов в центр, чтобы вы могли...

SEMrush

SEMrush

semrush.com

Semrush — это ведущая SaaS-платформа для управления видимостью в Интернете, которая позволяет компаниям по всему миру проводить поисковую оптимизацию, оплату за клик, контент, социальные сети и конкурентные исследовательские кампании, а также получать измеримые результаты от онлайн-маркетинга. Semru...

Copy.ai

Copy.ai

copy.ai

Copy.ai — идеальное решение для корпоративных маркетинговых команд, стремящихся улучшить свою стратегию выхода на рынок и оптимизировать процесс создания контента. С помощью Copy.ai команды могут быстро создавать целевые рекламные тексты, которые напрямую отражают болевые точки и потребности конкре...

Speechify

Speechify

speechify.com

Speechify — это приложение для преобразования текста в речь, которое упрощает доступ к информации по всему миру. Более 20 миллионов человек используют наше расширение Google Chrome, веб-приложение, приложение для iOS и приложение для Android. Наша миссия — сделать так, чтобы чтение никогда не было п...

Grammarly

Grammarly

grammarly.com

Grammarly — ведущая в мире компания по помощи в написании текстов с использованием искусственного интеллекта, которой ежедневно доверяют более 30 миллионов человек и 70 000 профессиональных команд. От мгновенного создания первого черновика до доработки каждого сообщения — Grammarly помогает людям из...

Jasper

Jasper

jasper.ai

Джаспер: Брендовый AI For Business создает контент везде, где бы вы ни находились в Интернете, всегда от лица вашего бренда. Джаспер — ваш творческий помощник с искусственным интеллектом, который может учиться и писать в вашем уникальном фирменном тоне. Говорите ли вы смело, нахально, официально ил...

Intercom

Intercom

intercom.com

Intercom — единственное комплексное решение для обслуживания клиентов, которое обеспечивает бесперебойное обслуживание клиентов за счет автоматизации и человеческой поддержки, повышая удовлетворенность клиентов при одновременном снижении затрат. Мы строим будущее, в котором большинство разговоров с ...

Hugging Face

Hugging Face

huggingface.co

Сообщество искусственного интеллекта строит будущее. Создавайте, обучайте и развертывайте современные модели на основе эталонного открытого исходного кода в области машинного обучения.

AWS Console

AWS Console

amazon.com

Amazon Web Services (AWS) — дочерняя компания Amazon, предоставляющая платформы облачных вычислений и API по требованию частным лицам, компаниям и правительствам на основе дозированной оплаты по мере использования. Эти веб-сервисы облачных вычислений предоставляют разнообразную базовую абстрактную т...

Playground AI

Playground AI

playgroundai.com

Playground AI — это бесплатный онлайн-инструмент для создания изображений на базе искусственного интеллекта. Он направлен на удовлетворение различных творческих потребностей, включая создание произведений искусства, публикаций в социальных сетях, презентаций, плакатов, видео, логотипов и многого дру...

Artsmart.ai

Artsmart.ai

artsmart.ai

Artsmart.ai — это генератор изображений с искусственным интеллектом, который создает потрясающие реалистичные изображения из простого текста и графических подсказок. Если вам нужны изображения для маркетинговых материалов, вдохновения для дизайна или фотографий для электронной коммерции, Artsmart.ai...

Murf AI

Murf AI

murf.ai

Murf AI работает над упрощением голосового звука и созданием высококачественной озвучки, доступной каждому, с помощью искусственного интеллекта. Murf помогает пользователям создавать реалистичные голоса за считанные минуты без необходимости использования какого-либо записывающего оборудования. * Mu...

Runway

Runway

runwayml.com

Runway — компания, занимающаяся прикладными исследованиями в области искусственного интеллекта, формирующая новую эру искусства, развлечений и человеческого творчества. Все, что вам нужно для быстрого редактирования видео. Волшебные инструменты искусственного интеллекта, совместная работа в реально...

VEED

VEED

veed.io

VEED — это универсальная платформа для компаний, которые хотят масштабировать видеопроизводство. Клиенты из более чем 200 стран, занимающиеся маркетингом, продажами, обучением и разработкой, а также социальными сетями, создают видео в 30 раз быстрее, чем когда-либо прежде. VEED дает вашей команде в...

Google Cloud Platform

Google Cloud Platform

google.com

Google Cloud Platform (GCP), предлагаемая Google, представляет собой набор сервисов облачных вычислений, которые работают на той же инфраструктуре, которую Google использует внутри своих продуктов для конечных пользователей, таких как поиск Google, Gmail, хранилище файлов и YouTube. Наряду с набором...

Microsoft Designer

Microsoft Designer

designer.microsoft.com

Приложение для графического дизайна, которое поможет вам создавать публикации в социальных сетях профессионального качества, приглашения, цифровые открытки, графику и многое другое. Начните со своей идеи и создайте для себя что-то уникальное.

Jenni AI

Jenni AI

jenni.ai

Дженни — это помощник с искусственным интеллектом, созданный, чтобы помочь вам писать быстрее и точнее. Его функции включают в себя автозаполнение AI, результаты без плагиата, цитаты в тексте и возможности перефразирования. Он может помочь вам писать такой контент, как блоги, эссе, электронные пись...

Cohesive AI

Cohesive AI

cohesive.so

Попрощайтесь с подсказками ChatGPT! Cohesive сочетает в себе блестящие возможности искусственного интеллекта и вашу креативность, позволяя вам без труда создавать контент мирового класса. Уточняйте, редактируйте и публикуйте без проблем с помощью мощного редактора. Привет волшебному созданию контент...

GetGenie Ai

GetGenie Ai

getgenie.ai

Создавайте подробный контент, короткие копии и все, что между ними, с помощью GetGenie AI — вашего личного контента и помощника по SEO. Проанализируйте ключевые слова, вопросы на форуме и своих конкурентов, чтобы начать управлять поисковой выдачей — используя магию искусственного интеллекта Genie!

TypingMind

TypingMind

typingmind.com

Typing Mind — это интерфейс пользовательского интерфейса чата, который позволяет вам использовать чаты ИИ всех популярных моделей ИИ с вашим ключом API (ChatGPT, Claude, Azure OpenAI, Gemini и т. д.). Используя ключ API с интерфейсом пользовательского интерфейса чата, например Typing Mind, вы получ...

Replit

Replit

replit.com

Repl.it — это стартап из Сан-Франциско и онлайн-IDE (интегрированная среда разработки). Его название происходит от аббревиатуры REPL, что означает «цикл чтения-оценки-печати». Сервис был создан иорданским программистом Амджадом Масадом и иорданским дизайнером Хайей Оде в 2016 году. Repl.it позволяет...

Scholarcy

Scholarcy

scholarcy.com

Scholarcy — это ваш цифровой помощник по исследованиям, который читает за вас статьи и рассказывает о самых ярких моментах! Scholarcy преобразует ваши документы в доступные для поиска общие библиотеки сводных карточек, доступные на любом устройстве, с возможностью совместного ведения заметок и анно...

Free text to speech

Free text to speech

text-to-speech.online

Free Text to Speech — это мощный и бесплатный онлайн-инструмент для синтеза речи, который преобразует текст в естественный и плавный человеческий голос с различными настройками. Он предоставляет пользователям выбор из более чем 100 динамиков, поддерживает несколько языков и диалектов и даже может с...

HeyGen

HeyGen

heygen.com

Профессиональные видеоролики с искусственным интеллектом можно создавать, просто печатая, щелкая и перетаскивая, вот и все! Благодаря беспрецедентному опыту настройки и персонализации, более 100 реалистичных ИИ-аватаров HeyGen могут стать вашим привлекательным представителем, говорящим на более чем...

Fotor

Fotor

fotor.com

AI Image Generator от Fotor — это онлайн-инструмент, предназначенный для создания изображений из текстовых подсказок. Он позволяет пользователям практически мгновенно визуализировать идеи, создавая на основе введенных данных искусство и изображения, сгенерированные искусственным интеллектом. В допо...

Apollo.io

Apollo.io

apollo.io

Apollo — это платформа для взаимодействия с данными, которая встраивает интеллектуальные данные в ваши рабочие процессы, чтобы помочь вам реализовать, анализировать и улучшать свою стратегию роста.

Swell AI

Swell AI

swellai.com

Swell AI — это помощник по написанию текстов с искусственным интеллектом, разработанный специально для производителей подкастов, агентств и сетей. Это помогает создавать конвейеры контента и масштабировать рабочие процессы производства подкастов с использованием передового искусственного интеллекта....

PromeAI

PromeAI

promeai.com

PromeAI имеет мощные помощники по проектированию на базе искусственного интеллекта и обширную управляемую библиотеку стилей моделей AIGC (C-AIGC), позволяющую легко создавать потрясающую графику, видео и анимацию. PromeAI — незаменимый инструмент для архитекторов, дизайнеров интерьеров, дизайнеров п...

Mistral AI

Mistral AI

mistral.ai

Быстрые, с открытым исходным кодом и безопасные языковые модели. Облегченная специализация моделей для бизнес-примеров использования, использование частных данных и отзывов об использовании. Создан командой мирового класса в Европе, ориентированной на глобальный рынок.

LOVO

LOVO

lovo.ai

LOVO — это платформа для создания контента профессионального уровня, основанная на генеративном искусственном интеллекте и передовых технологиях преобразования текста в речь, позволяющая создавать высококачественный аудио- и видеоконтент для маркетинга, рекламы, электронного обучения, адаптации и ло...

Opus Clip

Opus Clip

opus.pro

OpusClip — это платформа для редактирования видео с генеративным искусственным интеллектом, которая легко превращает ваши длинные кадры в короткие видеоролики, готовые к вирусному распространению, одним щелчком мыши. Opus Clip создан с целью демократизировать создание видеоконтента, сделав его дост...

Wonder Dynamics

Wonder Dynamics

wonderdynamics.com

Wonder Dynamics — стартап в области медиатехнологий, разрабатывающий инструмент для создания искусственного интеллекта, который позволит независимым кинематографистам создавать визуальные эффекты уровня блокбастеров за небольшую часть бюджета.

Paperpal

Paperpal

paperpal.com

Paperpal — это комплексный помощник по академическому письму с использованием искусственного интеллекта, который обеспечивает генеративную поддержку искусственного интеллекта, подсказки по языку в режиме реального времени и проверку на плагиат, чтобы помочь вам писать лучше, быстрее и с более высоки...

Craft

Craft

craft.do

Craft — это рабочее пространство для совместной работы, где вся ваша команда может собраться вместе, чтобы делать заметки, создавать документы, управлять работой и вместе генерировать идеи. Ежедневные заметки Craft предлагают смену парадигмы командного сотрудничества. Ускорьте прогресс вашей коман...

getimg.ai

getimg.ai

getimg.ai

Все, что вам нужно для создания изображений с помощью ИИ. Волшебные художественные инструменты искусственного интеллекта. Создавайте оригинальные изображения, изменяйте существующие, расширяйте изображения за пределы исходных границ и многое другое.

Synthesia

Synthesia

synthesia.io

Synthesia — это рейтинговая платформа для создания видео с использованием искусственного интеллекта. Тысячи компаний используют его для создания видеороликов на 120 языках, экономя до 80% своего времени и бюджета. Нам доверяют Accenture, BBC, Google, Amazon и другие компании. Создавайте видеоролики...

PlayHT

PlayHT

play.ht

PlayHT — это платформа для генерации голоса на базе искусственного интеллекта, которая позволяет мгновенно создавать сверхреалистичные голоса в тексте. Их голосовой искусственный интеллект преобразует текст в естественно звучащие человеческие голоса на любом языке и с любым акцентом. * PlayHT испол...

Wavel AI

Wavel AI

wavel.ai

Wavel AI — это революционная платформа, которая поставила перед собой задачу изменить наше представление о языковых решениях в сфере цифрового контента. Уделяя особое внимание инновациям и качеству, компания Wavel AI разработала набор инструментов, позволяющих предприятиям и частным лицам максимальн...

Craiyon

Craiyon

craiyon.com

Craiyon — это модель искусственного интеллекта, которая может рисовать изображения из любой текстовой подсказки!

Odio.ai

Odio.ai

odio.ai

Odio.ai — это инновационный инструмент, который использует искусственный интеллект для легкого преобразования любого текста в аудио с ультрареалистичными голосами. Он позволяет в несколько кликов расшифровать текст в аудиофайл, а также создавать увлекательные подкасты и аудиокниги для вашей аудитори...

Luna.ai

Luna.ai

luna.ai

Старая книга продаж сломана. Сегодняшние потенциальные клиенты не имеют терпения к этим универсальным спам-сообщениям. А поставщики услуг электронной почты ужесточили политику в отношении массовых холодных рассылок. Наступила новая эра, и старые методы уже не подходят. И если вы думаете, что просто...

D-ID

D-ID

d-id.com

D-ID — это связующее звено инноваций в сфере генеративного искусственного интеллекта, превращающее неподвижные фотографии в динамичные видеоповествования с использованием искусственного интеллекта и интерактивные впечатления с участием цифровых людей. Его надежный API уникален своей способностью обе...

NovelAI

NovelAI

novelai.net

NovelAI — это инструмент на основе искусственного интеллекта, предназначенный для помощи в создании письменного контента. Пишите ли вы роман, создаете повествование для игры или просто играете с рассказыванием историй, NovelAI предлагает уникальное сочетание творчества и технологий, которое поможет ...

MetaVoice

MetaVoice

themetavoice.xyz

Устройство смены голоса ИИ в реальном времени для Метавселенной. Говорите уверенно и позвольте своим эмоциям проявиться с помощью уникальных, ультрареалистичных модификаторов человеческого голоса.

DeepBrain AI

DeepBrain AI

deepbrain.io

Инструмент DeepBrain AI предлагает предприятиям широкий выбор привлекательных аватаров AI. Этот инструмент подходит для различных этнических групп, возрастов и стилей, поэтому он идеально подходит для любых деловых потребностей. AI Studios также предлагает эти аватары на более чем 80 языках, что де...

Databricks

Databricks

databricks.com

Databricks — компания, основанная создателями Apache Spark. Databricks вырос из проекта AMPLab в Калифорнийском университете в Беркли, который участвовал в создании Apache Spark, среды распределенных вычислений с открытым исходным кодом, построенной на основе Scala. Databricks разрабатывает веб-пла...

Build AI

Build AI

buildai.space

Создавайте собственные веб-приложения на базе искусственного интеллекта, адаптированные к вашему бизнесу. Никаких технических навыков не требуется. Создавайте интерфейсы искусственного интеллекта за считанные минуты. Просто опишите свое приложение, а наша платформа сделает все остальное. Кодировани...

Booth AI

Booth AI

booth.ai

Создавайте фотографии продуктов профессионального качества с помощью искусственного интеллекта. Быстро создавайте высококачественные фотографии образа жизни, просто указав желаемый снимок и загрузив несколько образцов изображений продуктов.

Speakatoo

Speakatoo

speakatoo.com

Speakatoo — это один из самых надежных и ведущих инструментов преобразования текста в речь, основанный на искусственном интеллекте, который на 100 % воспроизводит человеческий голос, специально разработанный и разработанный с учетом текущих проблем рынка для преодоления стоимости существующих решени...

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