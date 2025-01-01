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Программное обеспечение для генеративного искусственного интеллекта
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Программное обеспечение для генеративного искусственного интеллекта - Самые популярные приложения

Программное обеспечение генеративного искусственного интеллекта относится к категории программных приложений, которые используют алгоритмы генеративного искусственного интеллекта для автономного создания контента. Эти алгоритмы обычно основаны на методах глубокого обучения, в частности на генеративно-состязательных сетях (GAN) или вариационных автокодировщиках (VAE). Программное обеспечение Generative AI можно использовать для создания различных типов контента, включая, помимо прочего: * Изображения: создание реалистичных или абстрактных изображений, фотореалистичных лиц, пейзажей и многого другого. * Видео: создание видеорядов, анимации и визуальных эффектов. * Текст: создание текста на естественном языке, включая статьи, рассказы, стихи и фрагменты кода. * Музыка: создание музыкальных треков, мелодий и даже целых композиций. * Дизайн: Создание дизайна продуктов, логотипов, пользовательских интерфейсов и архитектурных макетов. Эти программные инструменты ценны для художников, дизайнеров, разработчиков и других специалистов, стремящихся оптимизировать свои творческие процессы, исследовать новые идеи или расширить существующие рабочие процессы. Программное обеспечение генеративного искусственного интеллекта часто позволяет пользователям контролировать различные параметры или входные ограничения, чтобы управлять процессом генерации и достигать желаемых результатов.

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ChatGPT

ChatGPT

chatgpt.com

ChatGPT - это AI-приложение для текстовых и голосовых взаимодействий, аналитики данных и автоматизации задач с функцией памяти и мультимодальными возможностями.

Google Gemini

Google Gemini

gemini.google.com

Google Gemini — это AI-приложение для помощи в написании, поиске информации и взаимодействии с медиа через текст, голос и изображения.

Perplexity

Perplexity

perplexity.ai

Perplexity AI - это чат-бот и поисковая система, использующая ИИ для предоставления ответов на вопросы с цитированием источников в реальном времени.

DeepSeek

DeepSeek

deepseek.com

DeepSeek — это бесплатный AI-ассистент, предлагающий текстовую генерацию, рассуждения, анализ кода и высокую многоязычную поддержку для различных пользователей.

Canva

Canva

canva.com

Canva - это платформа для графического дизайна, позволяющая создавать визуальный контент, включая графику для соцсетей, презентации и документы.

Claude

Claude

claude.ai

Клод - это чат-бот ИИ, который помогает решать задачи и генерировать текст, обеспечивая безопасность и поддержку на нескольких языках.

Microsoft Copilot

Microsoft Copilot

copilot.microsoft.com

Microsoft Copilot - AI-инструмент для повышения производительности, интегрируемый с приложениями Microsoft 365, помогающий создавать контент и автоматизировать задачи.

Leonardo.AI

Leonardo.AI

leonardo.ai

Leonardo.AI — это платформа для генерации изображений с помощью ИИ, позволяющая создавать высококачественные визуальные активы и 3D текстуры.

Midjourney

Midjourney

midjourney.com

Midjourney — это приложение на базе ИИ, которое генерирует изображения по текстовым подсказкам. Оно работает через веб-интерфейс и Discord.

ElevenLabs

ElevenLabs

elevenlabs.io

ElevenLabs - приложение для создания реалистичных голосов и звуков с использованием ИИ, поддерживающее 32 языка и позволяющее персонализировать аудиоконтент.

AWS Console

AWS Console

amazon.com

Консоль AWS позволяет пользователям управлять облачными сервисами Amazon Web Services через единый интерфейс, включая управление несколькими учетными записями.

Qwen

Qwen

qwenlm.ai

Qwen — это бесплатный чат-бот на основе ИИ, предлагающий помощь в различных задачах, таких как обработка документов, кодирование и анализ изображений.

Microsoft Designer

Microsoft Designer

designer.microsoft.com

Microsoft Designer - инструмент для создания изображений и редактирования фотографий с использованием ИИ. Позволяет генерировать контент и настраивать дизайн.

Runway

Runway

runwayml.com

Runway — это платформа для редактирования видео с ИИ-инструментами, генерацией изображений и функциями для командного сотрудничества.

Google Cloud Platform

Google Cloud Platform

google.com

Google Cloud Platform (GCP) предлагает облачные вычислительные услуги, включая хранилище данных и аналитику, для бизнеса и индивидуальных пользователей.

Hugging Face

Hugging Face

huggingface.co

Hugging Face - платформа с открытым исходным кодом для разработки, обучения и развертывания моделей ИИ, особенно в области обработки естественного языка.

Blackbox

Blackbox

blackbox.ai

Blackbox — это инструмент на основе ИИ, помогающий разработчикам повышать производительность, ускорять отладку и автоматизировать рутинные задачи.

Replit

Replit

replit.com

Replit - это облачная IDE, позволяющая писать код и создавать приложения в различных языках программирования с возможностью совместной работы и развертывания.

Speechify

Speechify

speechify.com

Speechify - приложение для преобразования текста в речь, поддерживающее различные форматы файлов и позволяющее пользователям слушать контент на ходу.

Playground AI

Playground AI

playground.com

Playground AI - это бесплатный онлайн-инструмент для создания изображений с помощью ИИ, позволяющий редактировать и комбинировать различные визуальные элементы.

VEED

VEED

veed.io

VEED — это универсальная платформа для создания и редактирования видео, позволяющая пользователям легко генерировать, редактировать и оптимизировать контент.

Intercom

Intercom

intercom.com

Intercom - это платформа для обслуживания клиентов, которая объединяет автоматизацию и человеческую поддержку для улучшения взаимодействия с клиентами и оптимизации процессов.

Mistral AI

Mistral AI

mistral.ai

Mistral AI - платформа для обработки естественного языка с открытым исходным кодом, предлагающая мощные языковые модели для различных бизнес-применений.

TypingMind

TypingMind

typingmind.com

TypingMind - интерфейс для общения с популярными AI моделями, позволяет использовать API ключи без подписки и всё хранится локально, обеспечивая приватность.

PolyBuzz

PolyBuzz

polybuzz.ai

PolyBuzz – это платформа для чатботов на основе ИИ, позволяющая вести динамичные беседы с более чем 20 миллионами уникальных персонажей.

1min.AI

1min.AI

1min.ai

Приложение 1min.AI объединяет различные модели ИИ для создания контента, редактирования и управления задачами, обеспечивая простой доступ и прозрачное использование.

Jasper

Jasper

jasper.ai

Jasper — AI-ассистент для создания контента, сохраняющий тон вашего бренда. Поддерживает различные форматы и интегрируется с другими инструментами.

Fotor

Fotor

fotor.com

Fotor — это онлайн-приложение для генерации изображений из текстов и редактирования фотографий с набором инструментов для обработки и создания графики.

HeyGen

HeyGen

heygen.com

HeyGen — это инструмент для создания видео с AI-аватарами и функцией текст-в-речь, позволяющий пользователям генерировать профессиональное видео легко и быстро.

OpusClip

OpusClip

opus.pro

OpusClip - это платформа для редактирования видео, которая преобразует длинные записи в короткие клипы с помощью ИИ, делая создание контента доступным для всех.

Copy.ai

Copy.ai

copy.ai

Copy.ai - это инструмент для генерации текста, помогающий маркетологам создавать целевой контент и рекламные копии, адаптированные к конкретным потребностям.

Writesonic

Writesonic

writesonic.com

Writesonic — это приложение для создания контента с помощью искусственного интеллекта, которое предлагает инструменты для текста, аудио и изображения.

D-ID

D-ID

d-id.com

D-ID – платформа для создания анимированных цифровых аватаров и видеоконтента с использованием искусственного интеллекта для образовательных и маркетинговых целей.

Fliki

Fliki

fliki.ai

Fliki — это инструмент для создания видео с помощью AI, позволяющий генерировать контент на основе идей пользователей или ссылок на продукты Amazon.

DeepBrain AI

DeepBrain AI

deepbrain.io

DeepBrain AI - платформа для создания видеоконтента с настройкой AI-аватаров, поддержкой 80 языков и инструментами редактирования.

ClipDrop

ClipDrop

clipdrop.co

ClipDrop - это приложение для редактирования изображений с AI, позволяющее удалять фон, улучшать качество и создавать вариации изображений.

Build AI

Build AI

buildai.space

Приложение Build AI позволяет создавать веб-приложения с поддержкой ИИ без необходимости программирования за счет простого описания.

getimg.ai

getimg.ai

getimg.ai

Getimg.ai — платформа для генерации изображений с помощью ИИ на основе текстовых подсказок и стилей, позволяющая модифицировать и расширять изображения.

Wonder Dynamics

Wonder Dynamics

wonderdynamics.com

Wonder Dynamics — это платформа ИИ, превращающая кадров живого действия в 3D-анимации, упрощая создание визуальных эффектов для независимых filmmakers.

Descript

Descript

descript.com

Descript - это платформа для редактирования видео и аудио, позволяющая работать с контентом так же просто, как с текстом, с функциями транскрипции и сотрудничества в реальном времени.

Meta AI Studio

Meta AI Studio

aistudio.instagram.com

Meta AI Studio позволяет пользователям создавать ИИ-персонажей на основе личных интересов для взаимодействия и выполнения различных задач.

GPTZero

GPTZero

gptzero.me

GPTZero - инструмент для определения, создан ли текст ИИ, поддерживающий анализ на уровне предложений, параграфов и документов.

Undetectable AI

Undetectable AI

undetectable.ai

Undetectable.ai помогает создавать текст, сгенерированный ИИ, который выглядит как написанный человеком, снижая вероятность его обнаружения детекторами ИИ.

PlayHT

PlayHT

play.ht

PlayHT — платформа для генерации ультрареалистичного озвучивания текста с использованием ИИ, предлагающая более 900 голосов на 142 языках.

Relevance AI

Relevance AI

relevanceai.com

Relevance AI — платформа для создания и управления агентами ИИ, позволяющая автоматизировать задачи без программирования.

Vertex AI Studio

Vertex AI Studio

cloud.google.com

Vertex AI Studio — платформа для настройки и развертывания генеративных моделей ИИ с удобным интерфейсом и поддержкой различных задач.

Synthesia

Synthesia

synthesia.io

Synthesia — это платформа для создания видео с помощью ИИ, которая преобразует текст в видеоролики с настроенными аватарами. Поддерживает более 140 языков.

Free text to speech

Free text to speech

text-to-speech.online

Приложение преобразует текст в естественную речь, поддерживает множественные языки и адаптивные параметры голоса для персонализации прослушивания.

Team-GPT

Team-GPT

team-gpt.com

Team-GPT — это платформа для совместной работы, позволяющая командам интегрировать ИИ в рабочие процессы для повышения эффективности.

AfforAI

AfforAI

afforai.com

AfforAI — ИИ чатбот, который ищет, суммирует и переводит информацию из разных источников для оптимизации научных исследований и работы с документами.

Reface

Reface

reface.ai

Reface – приложение для замены лиц в видео и GIF с помощью селфи, а также анимации фото и превращения их в мультфильмы.

Hypotenuse AI

Hypotenuse AI

hypotenuse.ai

Hypotenuse AI — это платформа для создания контента с помощью ИИ, включая статьи, описания продуктов и рекламу, оптимизируя процесс написания.

Ai Humanizer

Ai Humanizer

aihumanizer.ai

AI Humanizer — это приложение, которое преобразует текст, созданный ИИ, в человеческий, используя естественные стили письма для обхода обнаружения ИИ.

Flux AI Image Generator

Flux AI Image Generator

fluxaiimagegenerator.com

Generator изображений Flux AI создает качественные изображения из текстовых подсказок с помощью ИИ, предлагая разные модели для коммерческого и личного использования.

Writer

Writer

writer.com

Writer — это платформа генеративного ИИ для предприятий, помогающая в создании контента и анализе данных с соблюдением стандартов безопасности.

FakeYou

FakeYou

fakeyou.com

FakeYou – платформа для преобразования текста в речь и изменения голосовых записей с использованием технологий глубокого обучения.

PicLumen

PicLumen

piclumen.com

PicLumen — приложение для генерации изображений с помощью ИИ на основе текстовых и визуальных подсказок, предлагающее редактирование и улучшение изображений.

TTSMaker

TTSMaker

ttsmaker.com

TTSMaker - бесплатный инструмент для синтеза речи, который преобразует текст в аудио на разных языках и с различными стилями голосов.

Voiceflow

Voiceflow

voiceflow.com

Voiceflow позволяет создавать и разрабатывать разговорные ИИ-агенты, обеспечивая простой интерфейс и поддержку совместной работы команд.

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