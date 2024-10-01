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Программное обеспечение для генеративного искусственного интеллекта - Самые популярные приложения - Германия
Программное обеспечение генеративного искусственного интеллекта относится к категории программных приложений, которые используют алгоритмы генеративного искусственного интеллекта для автономного создания контента. Эти алгоритмы обычно основаны на методах глубокого обучения, в частности на генеративно-состязательных сетях (GAN) или вариационных автокодировщиках (VAE). Программное обеспечение Generative AI можно использовать для создания различных типов контента, включая, помимо прочего: * Изображения: создание реалистичных или абстрактных изображений, фотореалистичных лиц, пейзажей и многого другого. * Видео: создание видеорядов, анимации и визуальных эффектов. * Текст: создание текста на естественном языке, включая статьи, рассказы, стихи и фрагменты кода. * Музыка: создание музыкальных треков, мелодий и даже целых композиций. * Дизайн: Создание дизайна продуктов, логотипов, пользовательских интерфейсов и архитектурных макетов. Эти программные инструменты ценны для художников, дизайнеров, разработчиков и других специалистов, стремящихся оптимизировать свои творческие процессы, исследовать новые идеи или расширить существующие рабочие процессы. Программное обеспечение генеративного искусственного интеллекта часто позволяет пользователям контролировать различные параметры или входные ограничения, чтобы управлять процессом генерации и достигать желаемых результатов.
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ChatGPT
chatgpt.com
ChatGPT — это бесплатная система искусственного интеллекта. Используйте его для общения, получения ценной информации, автоматизации задач и наблюдения за будущим искусственного интеллекта — и все это в одном месте.
Perplexity AI
perplexity.ai
Perplexity AI — это исследовательская и диалоговая поисковая система на базе чат-бота, которая отвечает на запросы, используя прогнозируемый текст на естественном языке. Запущенный в 2022 году, Perplexity генерирует ответы, используя источники из Интернета, и цитирует ссылки в текстовом ответе.
Google Gemini
gemini.google.com
Gemini предоставляет вам прямой доступ к лучшему семейству моделей искусственного интеллекта Google, чтобы вы могли: - Получите помощь с письмом, мозговым штурмом, обучением и многим другим. - Обобщайте и находите краткую информацию из Gmail или Google Диска. - Создание изображений на лету - Исполь...
Claude
claude.ai
Claude — ИИ-помощник нового поколения для решения ваших задач любого масштаба.
Microsoft Copilot
copilot.microsoft.com
Ваш повседневный AI-спутник. Microsoft Copilot использует возможности искусственного интеллекта для повышения производительности, раскрытия творческих способностей и помогает вам лучше понимать информацию с помощью простого чата.
Leonardo.AI
leonardo.ai
Создавайте качественные ресурсы для своих творческих проектов с помощью скорости и единообразия стиля на основе искусственного интеллекта.
Grammarly
grammarly.com
Grammarly — ведущая в мире компания по помощи в написании текстов с использованием искусственного интеллекта, которой ежедневно доверяют более 30 миллионов человек и 70 000 профессиональных команд. От мгновенного создания первого черновика до доработки каждого сообщения — Grammarly помогает людям из...
Microsoft Designer
designer.microsoft.com
Приложение для графического дизайна, которое поможет вам создавать публикации в социальных сетях профессионального качества, приглашения, цифровые открытки, графику и многое другое. Начните со своей идеи и создайте для себя что-то уникальное.
ElevenLabs
elevenlabs.io
ElevenLabs — компания, занимающаяся исследованиями и внедрением AI Audio. Наша исследовательская группа разрабатывает модели AI Audio, которые генерируют реалистичные, универсальные и контекстно-зависимые речевые и звуковые эффекты. Наша команда разработчиков делает эти модели доступными для обычны...
Midjourney
midjourney.com
Midjourney — это программа и сервис генеративного искусственного интеллекта, созданные и поддерживаемые независимой исследовательской лабораторией Midjourney, Inc. в Сан-Франциско. Midjourney генерирует изображения на основе описаний на естественном языке, называемых подсказками, аналогично DALL-E O...
Runway
runwayml.com
Runway — компания, занимающаяся прикладными исследованиями в области искусственного интеллекта, формирующая новую эру искусства, развлечений и человеческого творчества. Все, что вам нужно для быстрого редактирования видео. Волшебные инструменты искусственного интеллекта, совместная работа в реально...
Mailchimp
mailchimp.com
Mailchimp — это универсальная маркетинговая платформа, созданная для малого бизнеса. С помощью таких инструментов, как отчетность и аналитика, маркетинговая CRM, кампании по электронной почте, информационные бюллетени и управление контентом, вы можете поставить своих клиентов в центр, чтобы вы могли...
Playground AI
playgroundai.com
Playground AI — это бесплатный онлайн-инструмент для создания изображений на базе искусственного интеллекта. Он направлен на удовлетворение различных творческих потребностей, включая создание произведений искусства, публикаций в социальных сетях, презентаций, плакатов, видео, логотипов и многого дру...
Intercom
intercom.com
Intercom — единственное комплексное решение для обслуживания клиентов, которое обеспечивает бесперебойное обслуживание клиентов за счет автоматизации и человеческой поддержки, повышая удовлетворенность клиентов при одновременном снижении затрат. Мы строим будущее, в котором большинство разговоров с ...
QuillBot
quillbot.com
QuillBot — это платформа для письма на базе искусственного интеллекта, помогающая более чем 35 миллионам активных пользователей в месяц в 150 странах. Благодаря своим инновационным продуктам, ориентированным на человека, QuillBot стремится сделать написание безболезненным, сохраняя при этом уникальн...
Copy.ai
copy.ai
Copy.ai — идеальное решение для корпоративных маркетинговых команд, стремящихся улучшить свою стратегию выхода на рынок и оптимизировать процесс создания контента. С помощью Copy.ai команды могут быстро создавать целевые рекламные тексты, которые напрямую отражают болевые точки и потребности конкре...
AWS Console
amazon.com
Amazon Web Services (AWS) — дочерняя компания Amazon, предоставляющая платформы облачных вычислений и API по требованию частным лицам, компаниям и правительствам на основе дозированной оплаты по мере использования. Эти веб-сервисы облачных вычислений предоставляют разнообразную базовую абстрактную т...
Jasper
jasper.ai
Джаспер: Брендовый AI For Business создает контент везде, где бы вы ни находились в Интернете, всегда от лица вашего бренда. Джаспер — ваш творческий помощник с искусственным интеллектом, который может учиться и писать в вашем уникальном фирменном тоне. Говорите ли вы смело, нахально, официально ил...
ClipDrop
clipdrop.co
Создавайте профессиональные визуальные эффекты без фотостудии
D-ID
d-id.com
D-ID — это связующее звено инноваций в сфере генеративного искусственного интеллекта, превращающее неподвижные фотографии в динамичные видеоповествования с использованием искусственного интеллекта и интерактивные впечатления с участием цифровых людей. Его надежный API уникален своей способностью обе...
Google Cloud Platform
google.com
Google Cloud Platform (GCP), предлагаемая Google, представляет собой набор сервисов облачных вычислений, которые работают на той же инфраструктуре, которую Google использует внутри своих продуктов для конечных пользователей, таких как поиск Google, Gmail, хранилище файлов и YouTube. Наряду с набором...
TypingMind
typingmind.com
Typing Mind — это интерфейс пользовательского интерфейса чата, который позволяет вам использовать чаты ИИ всех популярных моделей ИИ с вашим ключом API (ChatGPT, Claude, Azure OpenAI, Gemini и т. д.). Используя ключ API с интерфейсом пользовательского интерфейса чата, например Typing Mind, вы получ...
ContextMinds
contextminds.com
ContextMinds — это бесплатный инструмент, который помогает вам проводить мозговой штурм, исследовать и планировать контент-проекты в одном месте. Вы можете создавать схемы контента, краткие описания или даже целую стратегию с помощью мощной базы данных искусственного интеллекта, которая гарантирует,...
Hugging Face
huggingface.co
Сообщество искусственного интеллекта строит будущее. Создавайте, обучайте и развертывайте современные модели на основе эталонного открытого исходного кода в области машинного обучения.
Wonder Dynamics
wonderdynamics.com
Wonder Dynamics — стартап в области медиатехнологий, разрабатывающий инструмент для создания искусственного интеллекта, который позволит независимым кинематографистам создавать визуальные эффекты уровня блокбастеров за небольшую часть бюджета.
Tidio
tidio.com
Tidio — мировой лидер в области программного обеспечения для обслуживания клиентов. Удобная платформа Tidio позволяет более чем 300 000 компаниям по всему миру предоставлять более разумную и быструю поддержку своим клиентам. Tidio предлагает полный набор решений для обслуживания клиентов, чат-боты,...
Synthesia
synthesia.io
Synthesia — это рейтинговая платформа для создания видео с использованием искусственного интеллекта. Тысячи компаний используют его для создания видеороликов на 120 языках, экономя до 80% своего времени и бюджета. Нам доверяют Accenture, BBC, Google, Amazon и другие компании. Создавайте видеоролики...
Descript
descript.com
Descript — это новый вид видеоредактора, который так же прост, как документ. Функции Descript на базе искусственного интеллекта и интуитивно понятный интерфейс способствуют развитию каналов YouTube и TikTok, ведущих подкастов и компаний, использующих видео для маркетинга, продаж, внутреннего обучени...
Speechify
speechify.com
Speechify — это приложение для преобразования текста в речь, которое упрощает доступ к информации по всему миру. Более 20 миллионов человек используют наше расширение Google Chrome, веб-приложение, приложение для iOS и приложение для Android. Наша миссия — сделать так, чтобы чтение никогда не было п...
Frase
frase.io
Frase — это инструмент для написания AI и SEO, который может помочь в решении различных задач, связанных с созданием контента. Он бесплатен в использовании и не требует каких-либо знаний в области кодирования. Инструменты написания ИИ включают в себя генератор ИИ-контента, генератор введения, генер...
Opus Clip
opus.pro
OpusClip — это платформа для редактирования видео с генеративным искусственным интеллектом, которая легко превращает ваши длинные кадры в короткие видеоролики, готовые к вирусному распространению, одним щелчком мыши. Opus Clip создан с целью демократизировать создание видеоконтента, сделав его дост...
nichesss
nichesss.com
nichesss — это генератор контента и идей на базе искусственного интеллекта, цель которого — помочь предпринимателям, маркетологам, блоггерам и агентствам создавать высококонверсионные маркетинговые тексты и контент. Благодаря более чем 150+ инструментам искусственного интеллекта ниша может генериро...
Upword
upword.ai
Upword AI — это передовая платформа для исследований и управления знаниями в области искусственного интеллекта, созданная для оптимизации рабочих процессов отдельных лиц, команд и организаций. Upword легко интегрирует набор мощных инструментов искусственного интеллекта, которые помогают пользователя...
Replit
replit.com
Repl.it — это стартап из Сан-Франциско и онлайн-IDE (интегрированная среда разработки). Его название происходит от аббревиатуры REPL, что означает «цикл чтения-оценки-печати». Сервис был создан иорданским программистом Амджадом Масадом и иорданским дизайнером Хайей Оде в 2016 году. Repl.it позволяет...
Writesonic
writesonic.com
Writesonic совершает революцию в сфере создания контента и качества обслуживания клиентов, выступая вашим надежным помощником в создании увлекательного контента и разработке мощных чат-ботов с искусственным интеллектом. Наша платформа сочетает в себе мощь искусственного интеллекта и креативность, пр...
HelloScribe
helloscribe.ai
HelloScribe — это инструмент искусственного интеллекта (ИИ), предназначенный для помощи в детальном планировании и разработке стратегии. Этот инструмент, предназначенный для широкого круга пользователей, предлагает приложения в различных областях, включая продажи и развитие бизнеса, маркетинг и рекл...
Rytr
rytr.me
Rytr — это платформа, предоставляющая решения для написания текстов с использованием искусственного интеллекта, предназначенные для различных нужд производства контента. Этот инструмент помогает как отдельным копирайтерам, так и предприятиям, помогая им более эффективно создавать оригинальный высоко...
ChibiAI
chibi.ai
Окончательно. Инструмент для письма с искусственным интеллектом на самом деле ориентирован на письмо. Думайте о Чиби как о своем творческом партнере по писательству. Он заканчивает ваши мысли, дает вам новые идеи и подталкивает вас, когда наступает писательский тупик.
Team-GPT
team-gpt.com
Team-GPT — это платформа для совместной работы, на которой команды численностью от 2 до 2000 человек могут использовать ИИ в своей работе. Учитесь, сотрудничайте и осваивайте искусственный интеллект в одном общем рабочем пространстве. Представьте себе мир, в котором коллективный разум вашей команд...
Fotor
fotor.com
AI Image Generator от Fotor — это онлайн-инструмент, предназначенный для создания изображений из текстовых подсказок. Он позволяет пользователям практически мгновенно визуализировать идеи, создавая на основе введенных данных искусство и изображения, сгенерированные искусственным интеллектом. В допо...
WriterZen
writerzen.net
WriterZen — это программное обеспечение для работы с SEO-контентом, которое упрощает весь процесс: от исследования ключевых слов до написания контента. Он предназначен для пользователей всех уровней SEO. Инструмент включает в себя множество функций, таких как инструмент обнаружения тем для поиска и...
Bramework
bramework.com
Bramework — это помощник по написанию текстов с искусственным интеллектом, призванный помочь блоггерам, фрилансерам и агентствам сэкономить часы времени на написании блогов. С Bramework вы можете: * Преодолеть писательский кризис * Проведите исследование ключевых слов. * Напишите названия блогов * ...
PlayHT
play.ht
PlayHT — это платформа для генерации голоса на базе искусственного интеллекта, которая позволяет мгновенно создавать сверхреалистичные голоса в тексте. Их голосовой искусственный интеллект преобразует текст в естественно звучащие человеческие голоса на любом языке и с любым акцентом. * PlayHT испол...
VEED
veed.io
VEED — это универсальная платформа для компаний, которые хотят масштабировать видеопроизводство. Клиенты из более чем 200 стран, занимающиеся маркетингом, продажами, обучением и разработкой, а также социальными сетями, создают видео в 30 раз быстрее, чем когда-либо прежде. VEED дает вашей команде в...
Fibery
fibery.io
Fibery — это платформа для поиска и разработки продуктов. Большинство продуктовых стратегий строятся на случайных разбросанных данных и мнениях. Fibery помогает вам анализировать отзывы пользователей или сигналы рынка и выявлять важные идеи, чтобы вы знали, над чем работать дальше. 💡 Начните беспла...
Headline Studio
coschedule.com
Создавайте заголовки, достойные кликов, для каждого типа создаваемого вами контента. Получайте отзывы, специально разработанные с учетом лучших практик для различных платформ, с предложениями, основанными на балансе слов, количестве слов, балансе символов и т. д. * Генерируйте десятки идей для заго...
AI Writer
ai-writer.com
Создавайте точный, релевантный и качественный контент за 2 минуты. AI-Writer — это самая точная платформа для создания контента, использующая самые современные модели написания искусственного интеллекта для создания статей только из заголовка.
Blackbox
blackbox.ai
BLACKBOX.AI — это LLM-программа по программированию, призванная изменить способы создания программного обеспечения. Создавая BLACKBOX.AI, мы преследуем следующие цели: Ускорьте темпы инноваций внутри компаний, заставив инженеров в 10 раз быстрее создавать и выпускать продукты. Ускорить рост числа ...
Writecream
writecream.com
Writecream — это инновационный маркетинговый инструмент на базе искусственного интеллекта, который использует передовое машинное обучение для написания текстов для рекламы Google, целевых страниц, описаний продуктов, сообщений в блогах, социальных сетей и многого другого. Кроме того, вы можете испол...
NovelAI
novelai.net
NovelAI — это инструмент на основе искусственного интеллекта, предназначенный для помощи в создании письменного контента. Пишите ли вы роман, создаете повествование для игры или просто играете с рассказыванием историй, NovelAI предлагает уникальное сочетание творчества и технологий, которое поможет ...
HeyGen
heygen.com
Профессиональные видеоролики с искусственным интеллектом можно создавать, просто печатая, щелкая и перетаскивая, вот и все! Благодаря беспрецедентному опыту настройки и персонализации, более 100 реалистичных ИИ-аватаров HeyGen могут стать вашим привлекательным представителем, говорящим на более чем...
Simplified
simplified.com
Simplified — это платформа для проектирования и совместной работы для современных маркетинговых команд. Теперь можно быстро создавать фирменный контент для всех каналов без необходимости редактировать его вручную после загрузки ресурсов; Simplified сделает все это за вас! Таким образом, вы сведете к...
FakeYou
fakeyou.com
FakeYou — это платформа на базе искусственного интеллекта, которая позволяет пользователям преобразовывать текст в речь или конвертировать голосовые записи в другой голос с помощью технологии deepfake. Сервис предлагает преобразование текста в речь, преобразование голоса в голос и синхронизацию виде...
Craft
craft.do
Craft — это рабочее пространство для совместной работы, где вся ваша команда может собраться вместе, чтобы делать заметки, создавать документы, управлять работой и вместе генерировать идеи. Ежедневные заметки Craft предлагают смену парадигмы командного сотрудничества. Ускорьте прогресс вашей коман...
neuroflash
neuroflash.com
Neuroflash генерирует лучшие тексты на немецком языке в регионе DACH. Цель состоит в том, чтобы наша технология искусственного интеллекта полностью автоматически генерировала 5 профессиональных текстовых предложений по заданной теме всего за 5 секунд. Neuroflash использует многоязычные модели совре...
Sudowrite
sudowrite.com
Sudowrite — это помощник по письму на базе искусственного интеллекта, который может помочь писателям овладеть искусством рассказывания историй и ускорить процесс творческого письма. Один из лучших генераторов историй с использованием искусственного интеллекта, этот инструмент не только исправляет гр...
Apollo.io
apollo.io
Apollo — это платформа для взаимодействия с данными, которая встраивает интеллектуальные данные в ваши рабочие процессы, чтобы помочь вам реализовать, анализировать и улучшать свою стратегию роста.
LOVO
lovo.ai
LOVO — это платформа для создания контента профессионального уровня, основанная на генеративном искусственном интеллекте и передовых технологиях преобразования текста в речь, позволяющая создавать высококачественный аудио- и видеоконтент для маркетинга, рекламы, электронного обучения, адаптации и ло...
Jenni AI
jenni.ai
Дженни — это помощник с искусственным интеллектом, созданный, чтобы помочь вам писать быстрее и точнее. Его функции включают в себя автозаполнение AI, результаты без плагиата, цитаты в тексте и возможности перефразирования. Он может помочь вам писать такой контент, как блоги, эссе, электронные пись...