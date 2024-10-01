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Программное обеспечение для генеративного искусственного интеллекта - Самые популярные приложения - Китай
Программное обеспечение генеративного искусственного интеллекта относится к категории программных приложений, которые используют алгоритмы генеративного искусственного интеллекта для автономного создания контента. Эти алгоритмы обычно основаны на методах глубокого обучения, в частности на генеративно-состязательных сетях (GAN) или вариационных автокодировщиках (VAE). Программное обеспечение Generative AI можно использовать для создания различных типов контента, включая, помимо прочего: * Изображения: создание реалистичных или абстрактных изображений, фотореалистичных лиц, пейзажей и многого другого. * Видео: создание видеорядов, анимации и визуальных эффектов. * Текст: создание текста на естественном языке, включая статьи, рассказы, стихи и фрагменты кода. * Музыка: создание музыкальных треков, мелодий и даже целых композиций. * Дизайн: Создание дизайна продуктов, логотипов, пользовательских интерфейсов и архитектурных макетов. Эти программные инструменты ценны для художников, дизайнеров, разработчиков и других специалистов, стремящихся оптимизировать свои творческие процессы, исследовать новые идеи или расширить существующие рабочие процессы. Программное обеспечение генеративного искусственного интеллекта часто позволяет пользователям контролировать различные параметры или входные ограничения, чтобы управлять процессом генерации и достигать желаемых результатов.
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ChatGPT
chatgpt.com
ChatGPT — это бесплатная система искусственного интеллекта. Используйте его для общения, получения ценной информации, автоматизации задач и наблюдения за будущим искусственного интеллекта — и все это в одном месте.
Google Gemini
gemini.google.com
Gemini предоставляет вам прямой доступ к лучшему семейству моделей искусственного интеллекта Google, чтобы вы могли: - Получите помощь с письмом, мозговым штурмом, обучением и многим другим. - Обобщайте и находите краткую информацию из Gmail или Google Диска. - Создание изображений на лету - Исполь...
Perplexity AI
perplexity.ai
Perplexity AI — это исследовательская и диалоговая поисковая система на базе чат-бота, которая отвечает на запросы, используя прогнозируемый текст на естественном языке. Запущенный в 2022 году, Perplexity генерирует ответы, используя источники из Интернета, и цитирует ссылки в текстовом ответе.
Claude
claude.ai
Claude — ИИ-помощник нового поколения для решения ваших задач любого масштаба.
Microsoft Copilot
copilot.microsoft.com
Ваш повседневный AI-спутник. Microsoft Copilot использует возможности искусственного интеллекта для повышения производительности, раскрытия творческих способностей и помогает вам лучше понимать информацию с помощью простого чата.
HeyGen
heygen.com
Профессиональные видеоролики с искусственным интеллектом можно создавать, просто печатая, щелкая и перетаскивая, вот и все! Благодаря беспрецедентному опыту настройки и персонализации, более 100 реалистичных ИИ-аватаров HeyGen могут стать вашим привлекательным представителем, говорящим на более чем...
TTSMaker
ttsmaker.com
TTSMaker — это бесплатный инструмент преобразования текста в речь, который предоставляет услуги синтеза речи и поддерживает несколько языков, включая английский, французский, немецкий, испанский, арабский, китайский, японский, корейский, вьетнамский и т. д., а также различные стили голоса. Вы можете...
Grammarly
grammarly.com
Grammarly — ведущая в мире компания по помощи в написании текстов с использованием искусственного интеллекта, которой ежедневно доверяют более 30 миллионов человек и 70 000 профессиональных команд. От мгновенного создания первого черновика до доработки каждого сообщения — Grammarly помогает людям из...
QuillBot
quillbot.com
QuillBot — это платформа для письма на базе искусственного интеллекта, помогающая более чем 35 миллионам активных пользователей в месяц в 150 странах. Благодаря своим инновационным продуктам, ориентированным на человека, QuillBot стремится сделать написание безболезненным, сохраняя при этом уникальн...
Leonardo.AI
leonardo.ai
Создавайте качественные ресурсы для своих творческих проектов с помощью скорости и единообразия стиля на основе искусственного интеллекта.
Wordtune
wordtune.com
Wordtune — это платформа генеративного искусственного интеллекта для повышения производительности труда. Используя надежный GenAI, профессионалы из всех областей могут развивать свою карьеру и выделяться на работе. Пишите ли вы электронные письма, создаете документы или отправляете мгновенные сообще...
Playground AI
playgroundai.com
Playground AI — это бесплатный онлайн-инструмент для создания изображений на базе искусственного интеллекта. Он направлен на удовлетворение различных творческих потребностей, включая создание произведений искусства, публикаций в социальных сетях, презентаций, плакатов, видео, логотипов и многого дру...
Runway
runwayml.com
Runway — компания, занимающаяся прикладными исследованиями в области искусственного интеллекта, формирующая новую эру искусства, развлечений и человеческого творчества. Все, что вам нужно для быстрого редактирования видео. Волшебные инструменты искусственного интеллекта, совместная работа в реально...
Midjourney
midjourney.com
Midjourney — это программа и сервис генеративного искусственного интеллекта, созданные и поддерживаемые независимой исследовательской лабораторией Midjourney, Inc. в Сан-Франциско. Midjourney генерирует изображения на основе описаний на естественном языке, называемых подсказками, аналогично DALL-E O...
ElevenLabs
elevenlabs.io
ElevenLabs — компания, занимающаяся исследованиями и внедрением AI Audio. Наша исследовательская группа разрабатывает модели AI Audio, которые генерируют реалистичные, универсальные и контекстно-зависимые речевые и звуковые эффекты. Наша команда разработчиков делает эти модели доступными для обычны...
Jenni AI
jenni.ai
Дженни — это помощник с искусственным интеллектом, созданный, чтобы помочь вам писать быстрее и точнее. Его функции включают в себя автозаполнение AI, результаты без плагиата, цитаты в тексте и возможности перефразирования. Он может помочь вам писать такой контент, как блоги, эссе, электронные пись...
Hugging Face
huggingface.co
Сообщество искусственного интеллекта строит будущее. Создавайте, обучайте и развертывайте современные модели на основе эталонного открытого исходного кода в области машинного обучения.
ClipDrop
clipdrop.co
Создавайте профессиональные визуальные эффекты без фотостудии
AWS Console
amazon.com
Amazon Web Services (AWS) — дочерняя компания Amazon, предоставляющая платформы облачных вычислений и API по требованию частным лицам, компаниям и правительствам на основе дозированной оплаты по мере использования. Эти веб-сервисы облачных вычислений предоставляют разнообразную базовую абстрактную т...
Microsoft Designer
designer.microsoft.com
Приложение для графического дизайна, которое поможет вам создавать публикации в социальных сетях профессионального качества, приглашения, цифровые открытки, графику и многое другое. Начните со своей идеи и создайте для себя что-то уникальное.
AI Writer
ai-writer.com
Создавайте точный, релевантный и качественный контент за 2 минуты. AI-Writer — это самая точная платформа для создания контента, использующая самые современные модели написания искусственного интеллекта для создания статей только из заголовка.
Craft
craft.do
Craft — это рабочее пространство для совместной работы, где вся ваша команда может собраться вместе, чтобы делать заметки, создавать документы, управлять работой и вместе генерировать идеи. Ежедневные заметки Craft предлагают смену парадигмы командного сотрудничества. Ускорьте прогресс вашей коман...
AKOOL
content.akool.com
AKOOL — это революционная платформа генеративного искусственного интеллекта для персонализированного визуального маркетинга и рекламы. С помощью AKOOL создатели маркетинга и новаторы могут создавать индивидуальный, привлекательный опыт, который вовлекает людей в бренд и превращает их в лояльных клие...
Smodin
smodin.io
Smodin — это помощник по письму на базе искусственного интеллекта, который предоставляет различные инструменты, помогающие во всех аспектах письма и исследований. Он предлагает проверку на плагиат, цитаты, исправления грамматики, переводы, генерацию текста и многое другое. Smodin использует передов...
Fliki
fliki.ai
Fliki помогает вам создавать аудио- и видеоконтент в любом масштабе с помощью генеративного искусственного интеллекта. * Fliki — это инструмент для создания видео, который использует технологию искусственного интеллекта для создания видео на основе идей, предоставленных пользователями, или ссылок н...
Google Cloud Platform
google.com
Google Cloud Platform (GCP), предлагаемая Google, представляет собой набор сервисов облачных вычислений, которые работают на той же инфраструктуре, которую Google использует внутри своих продуктов для конечных пользователей, таких как поиск Google, Gmail, хранилище файлов и YouTube. Наряду с набором...
Jasper
jasper.ai
Джаспер: Брендовый AI For Business создает контент везде, где бы вы ни находились в Интернете, всегда от лица вашего бренда. Джаспер — ваш творческий помощник с искусственным интеллектом, который может учиться и писать в вашем уникальном фирменном тоне. Говорите ли вы смело, нахально, официально ил...
Fotor
fotor.com
AI Image Generator от Fotor — это онлайн-инструмент, предназначенный для создания изображений из текстовых подсказок. Он позволяет пользователям практически мгновенно визуализировать идеи, создавая на основе введенных данных искусство и изображения, сгенерированные искусственным интеллектом. В допо...
D-ID
d-id.com
D-ID — это связующее звено инноваций в сфере генеративного искусственного интеллекта, превращающее неподвижные фотографии в динамичные видеоповествования с использованием искусственного интеллекта и интерактивные впечатления с участием цифровых людей. Его надежный API уникален своей способностью обе...
DeepBrain AI
deepbrain.io
Инструмент DeepBrain AI предлагает предприятиям широкий выбор привлекательных аватаров AI. Этот инструмент подходит для различных этнических групп, возрастов и стилей, поэтому он идеально подходит для любых деловых потребностей. AI Studios также предлагает эти аватары на более чем 80 языках, что де...
VEED
veed.io
VEED — это универсальная платформа для компаний, которые хотят масштабировать видеопроизводство. Клиенты из более чем 200 стран, занимающиеся маркетингом, продажами, обучением и разработкой, а также социальными сетями, создают видео в 30 раз быстрее, чем когда-либо прежде. VEED дает вашей команде в...
PromeAI
promeai.com
PromeAI имеет мощные помощники по проектированию на базе искусственного интеллекта и обширную управляемую библиотеку стилей моделей AIGC (C-AIGC), позволяющую легко создавать потрясающую графику, видео и анимацию. PromeAI — незаменимый инструмент для архитекторов, дизайнеров интерьеров, дизайнеров п...
Paperpal
paperpal.com
Paperpal — это комплексный помощник по академическому письму с использованием искусственного интеллекта, который обеспечивает генеративную поддержку искусственного интеллекта, подсказки по языку в режиме реального времени и проверку на плагиат, чтобы помочь вам писать лучше, быстрее и с более высоки...
GPTZero
gptzero.me
GPTZero — это ведущий детектор искусственного интеллекта для проверки того, был ли документ написан с использованием большой языковой модели, такой как ChatGPT. GPTZero обнаруживает искусственный интеллект на уровне предложения, абзаца и документа. Модель GPTZero была обучена на большом разнообразно...
LongShot
longshot.ai
LongShot — это продвинутый инструмент искусственного интеллекта, предназначенный для поддержки создания и оптимизации контента. Он предлагает ряд функций для оптимизации рабочего процесса с контентом, от планирования до публикации. Его планировщик контента использует реальные данные для создания ин...
CodeMate AI
codemate.ai
CodeMate, самый быстрый способ написать код без ошибок. CodeMate — это инструмент на базе искусственного интеллекта, призванный помочь разработчикам писать код в 10 раз быстрее за счет автоматического исправления ошибок, не покидая своей среды. Это как иметь пару программистов, которые всегда готовы...
Woord
getwoord.com
Woord — это служба преобразования текста в речь (TTS), которая преобразует текст в высококачественный, естественно звучащий звук с использованием реалистичных человеческих голосов. Он позволяет пользователям превращать любой текстовый контент из Интернета в аудиофайлы. Woord использует передовые те...
TTSynth.com
ttsynth.com
Создавайте реалистичный звук с помощью нашего бесплатного онлайн-конструктора TTS. Легко преобразовывайте текст в речь и загружайте высококачественные файлы TTS MP3. Наслаждайтесь беспрепятственным использованием нескольких языков и естественным звучанием голосов. * Преобразуйте текст в естественно...
Copy.ai
copy.ai
Copy.ai — идеальное решение для корпоративных маркетинговых команд, стремящихся улучшить свою стратегию выхода на рынок и оптимизировать процесс создания контента. С помощью Copy.ai команды могут быстро создавать целевые рекламные тексты, которые напрямую отражают болевые точки и потребности конкре...
Murf AI
murf.ai
Murf AI работает над упрощением голосового звука и созданием высококачественной озвучки, доступной каждому, с помощью искусственного интеллекта. Murf помогает пользователям создавать реалистичные голоса за считанные минуты без необходимости использования какого-либо записывающего оборудования. * Mu...
TypingMind
typingmind.com
Typing Mind — это интерфейс пользовательского интерфейса чата, который позволяет вам использовать чаты ИИ всех популярных моделей ИИ с вашим ключом API (ChatGPT, Claude, Azure OpenAI, Gemini и т. д.). Используя ключ API с интерфейсом пользовательского интерфейса чата, например Typing Mind, вы получ...
Opus Clip
opus.pro
OpusClip — это платформа для редактирования видео с генеративным искусственным интеллектом, которая легко превращает ваши длинные кадры в короткие видеоролики, готовые к вирусному распространению, одним щелчком мыши. Opus Clip создан с целью демократизировать создание видеоконтента, сделав его дост...
Blackbox
blackbox.ai
BLACKBOX.AI — это LLM-программа по программированию, призванная изменить способы создания программного обеспечения. Создавая BLACKBOX.AI, мы преследуем следующие цели: Ускорьте темпы инноваций внутри компаний, заставив инженеров в 10 раз быстрее создавать и выпускать продукты. Ускорить рост числа ...
Writesonic
writesonic.com
Writesonic совершает революцию в сфере создания контента и качества обслуживания клиентов, выступая вашим надежным помощником в создании увлекательного контента и разработке мощных чат-ботов с искусственным интеллектом. Наша платформа сочетает в себе мощь искусственного интеллекта и креативность, пр...
Tidio
tidio.com
Tidio — мировой лидер в области программного обеспечения для обслуживания клиентов. Удобная платформа Tidio позволяет более чем 300 000 компаниям по всему миру предоставлять более разумную и быструю поддержку своим клиентам. Tidio предлагает полный набор решений для обслуживания клиентов, чат-боты,...
Rask.ai
rask.ai
Встречайте Rask AI — универсальный инструмент локализации, который позволяет создателям контента и компаниям быстро и эффективно переводить свои видео на более чем 130 языков. Благодаря технологиям «Преобразование текста в голос» и «Клонирование голоса» они могут добавлять к видео озвучку профессион...
Revoicer
revoicer.com
В мире создания цифрового контента влияние мощной озвучки невозможно переоценить. Будь то образовательные видеоролики, подкасты или реклама, правильный голос может привлечь внимание, передать эмоции и усилить общее сообщение. Именно здесь в игру вступает Revoicer, ведущий бренд в области технологий ...
Free text to speech
text-to-speech.online
Free Text to Speech — это мощный и бесплатный онлайн-инструмент для синтеза речи, который преобразует текст в естественный и плавный человеческий голос с различными настройками. Он предоставляет пользователям выбор из более чем 100 динамиков, поддерживает несколько языков и диалектов и даже может с...
Molin AI
molin.ai
Molin AI — это SaaS-стартап, специализирующийся на разработке чат-ботов с искусственным интеллектом для магазинов электронной коммерции, где каждый может за считанные минуты создать своего собственного чат-бота с искусственным интеллектом. Без какого-либо опыта кодирования. - интегрируется со всеми ...
Hour One
hourone.ai
Hour One совершает революцию в создании контента для бизнеса, централизуя все рабочие процессы на одной платформе на базе искусственного интеллекта. Мы можем похвастаться самыми реалистичными на рынке аватарами с естественными движениями, которые ярко оживляют ваши бизнес-сообщения. Наши шаблоны, на...
ScholarAI
scholarai.io
ScholarAI — это плагин, который позволяет пользователям получать доступ к научной литературе в открытом доступе из рецензируемых журналов. Для пользователей ScholarAI Premium доступен наш новый специализированный второй пилот для науки в эпоху искусственного интеллекта на базе GPT-4 Turbo.
Wordvice AI
wordvice.ai
Wordvice AI — это автоматизированный онлайн-помощник по письму, предлагающий полный набор инструментов для написания и редактирования, включая AI корректор, AI Paraphraser, AI Summarizer, Language Translator и средство проверки на плагиат. Wordvice AI стремится стать вашим универсальным ресурсом для...
Spinnerchief
spinnerchief.com
Настольная версия SpinnerChief 8 будет запущена до 1 декабря и будет предлагать локализованное решение для обработки текста с использованием искусственного интеллекта, неограниченную обработку статей с использованием искусственного интеллекта и вызовы интерфейса API. Он эффективно обрабатывает больш...
Mailchimp
mailchimp.com
Mailchimp — американская платформа автоматизации маркетинга и служба электронного маркетинга. Платформа является торговым названием ее оператора Rocket Science Group, американской компании, основанной в 2001 году Беном Честнатом и Марком Армстронгом, к которой позднее присоединился Дэн Курзиус. «Mai...
NovelAI
novelai.net
NovelAI — это инструмент на основе искусственного интеллекта, предназначенный для помощи в создании письменного контента. Пишите ли вы роман, создаете повествование для игры или просто играете с рассказыванием историй, NovelAI предлагает уникальное сочетание творчества и технологий, которое поможет ...
Wonder Dynamics
wonderdynamics.com
Wonder Dynamics — стартап в области медиатехнологий, разрабатывающий инструмент для создания искусственного интеллекта, который позволит независимым кинематографистам создавать визуальные эффекты уровня блокбастеров за небольшую часть бюджета.
MetaVoice
themetavoice.xyz
Устройство смены голоса ИИ в реальном времени для Метавселенной. Говорите уверенно и позвольте своим эмоциям проявиться с помощью уникальных, ультрареалистичных модификаторов человеческого голоса.
Rytr
rytr.me
Rytr — это платформа, предоставляющая решения для написания текстов с использованием искусственного интеллекта, предназначенные для различных нужд производства контента. Этот инструмент помогает как отдельным копирайтерам, так и предприятиям, помогая им более эффективно создавать оригинальный высоко...
Descript
descript.com
Descript — это новый вид видеоредактора, который так же прост, как документ. Функции Descript на базе искусственного интеллекта и интуитивно понятный интерфейс способствуют развитию каналов YouTube и TikTok, ведущих подкастов и компаний, использующих видео для маркетинга, продаж, внутреннего обучени...