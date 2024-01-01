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Программное обеспечение для генеративного искусственного интеллекта - Самые популярные приложения - Канада
Программное обеспечение генеративного искусственного интеллекта относится к категории программных приложений, которые используют алгоритмы генеративного искусственного интеллекта для автономного создания контента. Эти алгоритмы обычно основаны на методах глубокого обучения, в частности на генеративно-состязательных сетях (GAN) или вариационных автокодировщиках (VAE). Программное обеспечение Generative AI можно использовать для создания различных типов контента, включая, помимо прочего: * Изображения: создание реалистичных или абстрактных изображений, фотореалистичных лиц, пейзажей и многого другого. * Видео: создание видеорядов, анимации и визуальных эффектов. * Текст: создание текста на естественном языке, включая статьи, рассказы, стихи и фрагменты кода. * Музыка: создание музыкальных треков, мелодий и даже целых композиций. * Дизайн: Создание дизайна продуктов, логотипов, пользовательских интерфейсов и архитектурных макетов. Эти программные инструменты ценны для художников, дизайнеров, разработчиков и других специалистов, стремящихся оптимизировать свои творческие процессы, исследовать новые идеи или расширить существующие рабочие процессы. Программное обеспечение генеративного искусственного интеллекта часто позволяет пользователям контролировать различные параметры или входные ограничения, чтобы управлять процессом генерации и достигать желаемых результатов.
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ChatGPT
chatgpt.com
ChatGPT — это бесплатная система искусственного интеллекта. Используйте его для общения, получения ценной информации, автоматизации задач и наблюдения за будущим искусственного интеллекта — и все это в одном месте.
Perplexity AI
perplexity.ai
Perplexity AI — это исследовательская и диалоговая поисковая система на базе чат-бота, которая отвечает на запросы, используя прогнозируемый текст на естественном языке. Запущенный в 2022 году, Perplexity генерирует ответы, используя источники из Интернета, и цитирует ссылки в текстовом ответе.
Google Gemini
gemini.google.com
Gemini предоставляет вам прямой доступ к лучшему семейству моделей искусственного интеллекта Google, чтобы вы могли: - Получите помощь с письмом, мозговым штурмом, обучением и многим другим. - Обобщайте и находите краткую информацию из Gmail или Google Диска. - Создание изображений на лету - Исполь...
Grammarly
grammarly.com
Grammarly — ведущая в мире компания по помощи в написании текстов с использованием искусственного интеллекта, которой ежедневно доверяют более 30 миллионов человек и 70 000 профессиональных команд. От мгновенного создания первого черновика до доработки каждого сообщения — Grammarly помогает людям из...
Claude
claude.ai
Claude — ИИ-помощник нового поколения для решения ваших задач любого масштаба.
QuillBot
quillbot.com
QuillBot — это платформа для письма на базе искусственного интеллекта, помогающая более чем 35 миллионам активных пользователей в месяц в 150 странах. Благодаря своим инновационным продуктам, ориентированным на человека, QuillBot стремится сделать написание безболезненным, сохраняя при этом уникальн...
Microsoft Copilot
copilot.microsoft.com
Ваш повседневный AI-спутник. Microsoft Copilot использует возможности искусственного интеллекта для повышения производительности, раскрытия творческих способностей и помогает вам лучше понимать информацию с помощью простого чата.
Microsoft Designer
designer.microsoft.com
Приложение для графического дизайна, которое поможет вам создавать публикации в социальных сетях профессионального качества, приглашения, цифровые открытки, графику и многое другое. Начните со своей идеи и создайте для себя что-то уникальное.
Playground AI
playgroundai.com
Playground AI — это бесплатный онлайн-инструмент для создания изображений на базе искусственного интеллекта. Он направлен на удовлетворение различных творческих потребностей, включая создание произведений искусства, публикаций в социальных сетях, презентаций, плакатов, видео, логотипов и многого дру...
Intercom
intercom.com
Intercom — единственное комплексное решение для обслуживания клиентов, которое обеспечивает бесперебойное обслуживание клиентов за счет автоматизации и человеческой поддержки, повышая удовлетворенность клиентов при одновременном снижении затрат. Мы строим будущее, в котором большинство разговоров с ...
AWS Console
amazon.com
Amazon Web Services (AWS) — дочерняя компания Amazon, предоставляющая платформы облачных вычислений и API по требованию частным лицам, компаниям и правительствам на основе дозированной оплаты по мере использования. Эти веб-сервисы облачных вычислений предоставляют разнообразную базовую абстрактную т...
Google Cloud Platform
google.com
Google Cloud Platform (GCP), предлагаемая Google, представляет собой набор сервисов облачных вычислений, которые работают на той же инфраструктуре, которую Google использует внутри своих продуктов для конечных пользователей, таких как поиск Google, Gmail, хранилище файлов и YouTube. Наряду с набором...
Mailchimp
mailchimp.com
Mailchimp — американская платформа автоматизации маркетинга и служба электронного маркетинга. Платформа является торговым названием ее оператора Rocket Science Group, американской компании, основанной в 2001 году Беном Честнатом и Марком Армстронгом, к которой позднее присоединился Дэн Курзиус. «Mai...
Leonardo.AI
leonardo.ai
Создавайте качественные ресурсы для своих творческих проектов с помощью скорости и единообразия стиля на основе искусственного интеллекта.
AI Writer
ai-writer.com
Создавайте точный, релевантный и качественный контент за 2 минуты. AI-Writer — это самая точная платформа для создания контента, использующая самые современные модели написания искусственного интеллекта для создания статей только из заголовка.
Jenni AI
jenni.ai
Дженни — это помощник с искусственным интеллектом, созданный, чтобы помочь вам писать быстрее и точнее. Его функции включают в себя автозаполнение AI, результаты без плагиата, цитаты в тексте и возможности перефразирования. Он может помочь вам писать такой контент, как блоги, эссе, электронные пись...
DeepBrain AI
deepbrain.io
Инструмент DeepBrain AI предлагает предприятиям широкий выбор привлекательных аватаров AI. Этот инструмент подходит для различных этнических групп, возрастов и стилей, поэтому он идеально подходит для любых деловых потребностей. AI Studios также предлагает эти аватары на более чем 80 языках, что де...
NovelAI
novelai.net
NovelAI — это инструмент на основе искусственного интеллекта, предназначенный для помощи в создании письменного контента. Пишите ли вы роман, создаете повествование для игры или просто играете с рассказыванием историй, NovelAI предлагает уникальное сочетание творчества и технологий, которое поможет ...
Build AI
buildai.space
Создавайте собственные веб-приложения на базе искусственного интеллекта, адаптированные к вашему бизнесу. Никаких технических навыков не требуется. Создавайте интерфейсы искусственного интеллекта за считанные минуты. Просто опишите свое приложение, а наша платформа сделает все остальное. Кодировани...
Undetectable AI
undetectable.ai
Undetectable.ai — идеальное решение для тех, кто хочет использовать текст, сгенерированный искусственным интеллектом, без риска быть помеченным как искусственный детекторами искусственного интеллекта, такими как GPTzero. С Undetectable.ai вы можете быть уверены, что каждый детектор искусственного ин...
Rytr
rytr.me
Rytr — это платформа, предоставляющая решения для написания текстов с использованием искусственного интеллекта, предназначенные для различных нужд производства контента. Этот инструмент помогает как отдельным копирайтерам, так и предприятиям, помогая им более эффективно создавать оригинальный высоко...
Replit
replit.com
Repl.it — это стартап из Сан-Франциско и онлайн-IDE (интегрированная среда разработки). Его название происходит от аббревиатуры REPL, что означает «цикл чтения-оценки-печати». Сервис был создан иорданским программистом Амджадом Масадом и иорданским дизайнером Хайей Оде в 2016 году. Repl.it позволяет...
MetaVoice
themetavoice.xyz
Устройство смены голоса ИИ в реальном времени для Метавселенной. Говорите уверенно и позвольте своим эмоциям проявиться с помощью уникальных, ультрареалистичных модификаторов человеческого голоса.
TextCortex
textcortex.com
TextCortex сочетает в себе передовые алгоритмы NLG с проверенными маркетинговыми практиками для создания лучшего программного обеспечения с искусственным интеллектом для копирайтинга. Наши алгоритмы искусственного интеллекта, обученные на миллиардах строк текста, помогают маркетологам, предпринимат...
Copy.ai
copy.ai
Copy.ai — идеальное решение для корпоративных маркетинговых команд, стремящихся улучшить свою стратегию выхода на рынок и оптимизировать процесс создания контента. С помощью Copy.ai команды могут быстро создавать целевые рекламные тексты, которые напрямую отражают болевые точки и потребности конкре...
Headline Studio
coschedule.com
Создавайте заголовки, достойные кликов, для каждого типа создаваемого вами контента. Получайте отзывы, специально разработанные с учетом лучших практик для различных платформ, с предложениями, основанными на балансе слов, количестве слов, балансе символов и т. д. * Генерируйте десятки идей для заго...
Murf AI
murf.ai
Murf AI работает над упрощением голосового звука и созданием высококачественной озвучки, доступной каждому, с помощью искусственного интеллекта. Murf помогает пользователям создавать реалистичные голоса за считанные минуты без необходимости использования какого-либо записывающего оборудования. * Mu...
Wordtune
wordtune.com
Wordtune — это платформа генеративного искусственного интеллекта для повышения производительности труда. Используя надежный GenAI, профессионалы из всех областей могут развивать свою карьеру и выделяться на работе. Пишите ли вы электронные письма, создаете документы или отправляете мгновенные сообще...
TypingMind
typingmind.com
Typing Mind — это интерфейс пользовательского интерфейса чата, который позволяет вам использовать чаты ИИ всех популярных моделей ИИ с вашим ключом API (ChatGPT, Claude, Azure OpenAI, Gemini и т. д.). Используя ключ API с интерфейсом пользовательского интерфейса чата, например Typing Mind, вы получ...
Podium
podium.com
Podium — это универсальная платформа для преобразования потенциальных клиентов и коммуникации, работающая на базе искусственного интеллекта и готовая к интеграции с инструментами, которые вы уже используете. Более 100 000 компаний используют Podium, чтобы выделиться среди конкурентов. * Podium — эт...
SEMrush
semrush.com
Semrush — это ведущая SaaS-платформа для управления видимостью в Интернете, которая позволяет компаниям по всему миру проводить поисковую оптимизацию, оплату за клик, контент, социальные сети и конкурентные исследовательские кампании, а также получать измеримые результаты от онлайн-маркетинга. Semru...
getimg.ai
getimg.ai
Все, что вам нужно для создания изображений с помощью ИИ. Волшебные художественные инструменты искусственного интеллекта. Создавайте оригинальные изображения, изменяйте существующие, расширяйте изображения за пределы исходных границ и многое другое.
GetGenie Ai
getgenie.ai
Создавайте подробный контент, короткие копии и все, что между ними, с помощью GetGenie AI — вашего личного контента и помощника по SEO. Проанализируйте ключевые слова, вопросы на форуме и своих конкурентов, чтобы начать управлять поисковой выдачей — используя магию искусственного интеллекта Genie!
Fotor
fotor.com
AI Image Generator от Fotor — это онлайн-инструмент, предназначенный для создания изображений из текстовых подсказок. Он позволяет пользователям практически мгновенно визуализировать идеи, создавая на основе введенных данных искусство и изображения, сгенерированные искусственным интеллектом. В допо...
Frase
frase.io
Frase — это инструмент для написания AI и SEO, который может помочь в решении различных задач, связанных с созданием контента. Он бесплатен в использовании и не требует каких-либо знаний в области кодирования. Инструменты написания ИИ включают в себя генератор ИИ-контента, генератор введения, генер...
Synthesia
synthesia.io
Synthesia — это рейтинговая платформа для создания видео с использованием искусственного интеллекта. Тысячи компаний используют его для создания видеороликов на 120 языках, экономя до 80% своего времени и бюджета. Нам доверяют Accenture, BBC, Google, Amazon и другие компании. Создавайте видео с иск...
VEED
veed.io
VEED — это универсальная платформа для компаний, которые хотят масштабировать видеопроизводство. Клиенты из более чем 200 стран, занимающиеся маркетингом, продажами, обучением и разработкой, а также социальными сетями, создают видео в 30 раз быстрее, чем когда-либо прежде. VEED дает вашей команде в...
Writer
writer.com
Writer — это генеративная платформа искусственного интеллекта для предприятий. Writer дает вашим сотрудникам — продуктам, операциям, поддержке, маркетингу, HR и т. д. — возможность максимизировать творческий подход и повысить производительность в 10 раз, изменив способ их работы. Безопасная платфор...
Elai.io
elai.io
Elai.io — это универсальная платформа для создания видео с использованием искусственного интеллекта для корпоративного обучения. Elai, которому доверяют более 2000 клиентов, включая ведущие компании, такие как Fujitsu, Beiersdorf, Generali и другие, позволяет создавать интерактивный видеоконтент, оз...
ElevenLabs
elevenlabs.io
ElevenLabs — компания, занимающаяся исследованиями и внедрением AI Audio. Наша исследовательская группа разрабатывает модели AI Audio, которые генерируют реалистичные, универсальные и контекстно-зависимые речевые и звуковые эффекты. Наша команда разработчиков делает эти модели доступными для обычны...
WriterZen
writerzen.net
WriterZen — это программное обеспечение для работы с SEO-контентом, которое упрощает весь процесс: от исследования ключевых слов до написания контента. Он предназначен для пользователей всех уровней SEO. Инструмент включает в себя множество функций, таких как инструмент обнаружения тем для поиска и...
GoCharlie.AI
gocharlie.ai
GoCharlie — это инструмент на основе искусственного интеллекта, предназначенный для облегчения создания контента для брендов, направленного на привлечение нового трафика и увеличение доходов. Собственный искусственный помощник Чарли автоматизирует создание контента для различных платформ. Предложен...
Build Chatbot
buildchatbot.ai
Build Chatbot — это простой в использовании конструктор чат-ботов, который позволяет предприятиям и частным лицам за считанные минуты создавать собственных чат-ботов с искусственным интеллектом. Он может извлекать подробную информацию из различных типов файлов, таких как PDF, CSV, файлы DOCX, URL-ад...
Synthesys
synthesys.io
Платформа Synthesys была разработана актерами озвучивания и видео совместно с профессионалами в области лингвистики и искусственного интеллекта, которые осознали необходимость создания аудиовизуального контента с использованием искусственного интеллекта. Мы считаем, что персонализированный контент и...
Artsmart.ai
artsmart.ai
Artsmart.ai — это генератор изображений с искусственным интеллектом, который создает потрясающие реалистичные изображения из простого текста и графических подсказок. Если вам нужны изображения для маркетинговых материалов, вдохновения для дизайна или фотографий для электронной коммерции, Artsmart.ai...
Stockimg.ai
stockimg.ai
Генерация изображений с помощью ИИ для команд. Вы можете легко создавать логотипы с использованием ИИ, обложки книг с использованием ИИ, плакаты с использованием ИИ и многое другое — Stockimg AI
Wavel AI
wavel.ai
Wavel AI — это революционная платформа, которая поставила перед собой задачу изменить наше представление о языковых решениях в сфере цифрового контента. Уделяя особое внимание инновациям и качеству, компания Wavel AI разработала набор инструментов, позволяющих предприятиям и частным лицам максимальн...
Hypotenuse AI
hypotenuse.ai
Hypotenuse — это платформа, которая использует ИИ для написания контента, включая описания продуктов, статьи в блогах и рекламные подписи. Мы берем то, на что уходят недели, и превращаем это в дни.
WPCode
wpcode.com
Автоматизируйте свой сайт и приложения WordPress. Создавайте расширенные средства автоматизации за считанные минуты, которые подключаются к вашим любимым плагинам, другим сайтам WordPress и приложениям, отличным от WordPress. Это одновременно легко и мощно!
HeyGen
heygen.com
Профессиональные видеоролики с искусственным интеллектом можно создавать, просто печатая, щелкая и перетаскивая, вот и все! Благодаря беспрецедентному опыту настройки и персонализации, более 100 реалистичных ИИ-аватаров HeyGen могут стать вашим привлекательным представителем, говорящим на более чем...
Copyleaks
copyleaks.com
Copyleaks стремится создать безопасную среду, которая поощряет обмен идеями и повышает подлинность. Каждый день крупнейшие мировые компании, образовательные учреждения и миллионы людей доверяют эксклюзивному анализу текста Copyleaks с помощью искусственного интеллекта для выявления потенциального пл...
AI Majic
aimajic.com
Будущее написания ответов на часто задаваемые вопросы, генератора статей, улучшения контента, разделов блога, идей для блога и многого другого! Позвольте ИИ создавать контент для блогов, статей, веб-сайтов, социальных сетей и многого другого.
Artblast AI
artblastai.com
ArtBlast AI — это исключительное веб-приложение на базе искусственного интеллекта, которое позволяет пользователям раскрыть свой творческий потенциал и воплотить в жизнь свои художественные идеи. Благодаря удобному интерфейсу он позволяет пользователям, независимо от уровня их опыта, создавать потря...
Descript
descript.com
Descript — это новый вид видеоредактора, который так же прост, как документ. Функции Descript на базе искусственного интеллекта и интуитивно понятный интерфейс способствуют развитию каналов YouTube и TikTok, ведущих подкастов и компаний, использующих видео для маркетинга, продаж, внутреннего обучени...
Cohesive AI
cohesive.so
Попрощайтесь с подсказками ChatGPT! Cohesive сочетает в себе блестящие возможности искусственного интеллекта и вашу креативность, позволяя вам без труда создавать контент мирового класса. Уточняйте, редактируйте и публикуйте без проблем с помощью мощного редактора. Привет волшебному созданию контент...
Autocode
autocode.com
Уведомления о новых пользователях. Оповещения о покупке. Запланированные работы. Сообщество ботов. SQL-запросы. Внутренняя оснастка. Создавайте все, что захотите, с помощью JavaScript и API.
Yepic Studio
yepic.ai
Yepic Studio — это инструмент для создания видео с искусственным интеллектом, который позволяет пользователям создавать и переводить видеоролики в стиле «говорящей головы» за считанные минуты без необходимости использования дорогих камер, актеров или студий. Функция VidVoice обеспечивает безупречны...
ContentBot
contentbot.ai
ContentBot — это идеальный инструмент для любого маркетолога, который хочет быстрее писать контент с помощью искусственного интеллекта. Наш набор инструментов искусственного интеллекта поможет вам создавать содержательный контент, например сообщения в блогах и маркетинговые тексты, с помощью всего л...
Speechify
speechify.com
Speechify — это приложение для преобразования текста в речь, которое упрощает доступ к информации по всему миру. Более 20 миллионов человек используют наше расширение Google Chrome, веб-приложение, приложение для iOS и приложение для Android. Наша миссия — сделать так, чтобы чтение никогда не было п...