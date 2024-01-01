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Программное обеспечение для генеративного искусственного интеллекта - Самые популярные приложения - Беларусь
Программное обеспечение генеративного искусственного интеллекта относится к категории программных приложений, которые используют алгоритмы генеративного искусственного интеллекта для автономного создания контента. Эти алгоритмы обычно основаны на методах глубокого обучения, в частности на генеративно-состязательных сетях (GAN) или вариационных автокодировщиках (VAE). Программное обеспечение Generative AI можно использовать для создания различных типов контента, включая, помимо прочего: * Изображения: создание реалистичных или абстрактных изображений, фотореалистичных лиц, пейзажей и многого другого. * Видео: создание видеорядов, анимации и визуальных эффектов. * Текст: создание текста на естественном языке, включая статьи, рассказы, стихи и фрагменты кода. * Музыка: создание музыкальных треков, мелодий и даже целых композиций. * Дизайн: Создание дизайна продуктов, логотипов, пользовательских интерфейсов и архитектурных макетов. Эти программные инструменты ценны для художников, дизайнеров, разработчиков и других специалистов, стремящихся оптимизировать свои творческие процессы, исследовать новые идеи или расширить существующие рабочие процессы. Программное обеспечение генеративного искусственного интеллекта часто позволяет пользователям контролировать различные параметры или входные ограничения, чтобы управлять процессом генерации и достигать желаемых результатов.
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ChatGPT
chatgpt.com
ChatGPT — это бесплатная система искусственного интеллекта. Используйте его для общения, получения ценной информации, автоматизации задач и наблюдения за будущим искусственного интеллекта — и все это в одном месте.
Google Gemini
gemini.google.com
Gemini предоставляет вам прямой доступ к лучшему семейству моделей искусственного интеллекта Google, чтобы вы могли: - Получите помощь с письмом, мозговым штурмом, обучением и многим другим. - Обобщайте и находите краткую информацию из Gmail или Google Диска. - Создание изображений на лету - Исполь...
VEED
veed.io
VEED — это универсальная платформа для компаний, которые хотят масштабировать видеопроизводство. Клиенты из более чем 200 стран, занимающиеся маркетингом, продажами, обучением и разработкой, а также социальными сетями, создают видео в 30 раз быстрее, чем когда-либо прежде. VEED дает вашей команде в...
Claude
claude.ai
Claude — ИИ-помощник нового поколения для решения ваших задач любого масштаба.
Microsoft Copilot
copilot.microsoft.com
Ваш повседневный AI-спутник. Microsoft Copilot использует возможности искусственного интеллекта для повышения производительности, раскрытия творческих способностей и помогает вам лучше понимать информацию с помощью простого чата.
Perplexity AI
perplexity.ai
Perplexity AI — это исследовательская и диалоговая поисковая система на базе чат-бота, которая отвечает на запросы, используя прогнозируемый текст на естественном языке. Запущенный в 2022 году, Perplexity генерирует ответы, используя источники из Интернета, и цитирует ссылки в текстовом ответе.
HeyGen
heygen.com
Профессиональные видеоролики с искусственным интеллектом можно создавать, просто печатая, щелкая и перетаскивая, вот и все! Благодаря беспрецедентному опыту настройки и персонализации, более 100 реалистичных ИИ-аватаров HeyGen могут стать вашим привлекательным представителем, говорящим на более чем...
ElevenLabs
elevenlabs.io
ElevenLabs — компания, занимающаяся исследованиями и внедрением AI Audio. Наша исследовательская группа разрабатывает модели AI Audio, которые генерируют реалистичные, универсальные и контекстно-зависимые речевые и звуковые эффекты. Наша команда разработчиков делает эти модели доступными для обычны...
Playground AI
playgroundai.com
Playground AI — это бесплатный онлайн-инструмент для создания изображений на базе искусственного интеллекта. Он направлен на удовлетворение различных творческих потребностей, включая создание произведений искусства, публикаций в социальных сетях, презентаций, плакатов, видео, логотипов и многого дру...
Reface
reface.ai
Reface — здесь вы можете менять лица в видео и GIF-файлах с помощью всего одного селфи, анимировать фотографии и превращать фотографии в мультфильмы.
Coqui
coqui.ai
Coqui занимается технологиями открытой речи и служит центром, где собираются исследователи, разработчики и практики речи. Наши проекты включают в себя механизмы STT и TTS на основе глубокого обучения, планировщик заданий и многое другое.
Replit
replit.com
Repl.it — это стартап из Сан-Франциско и онлайн-IDE (интегрированная среда разработки). Его название происходит от аббревиатуры REPL, что означает «цикл чтения-оценки-печати». Сервис был создан иорданским программистом Амджадом Масадом и иорданским дизайнером Хайей Оде в 2016 году. Repl.it позволяет...
Microsoft Designer
designer.microsoft.com
Приложение для графического дизайна, которое поможет вам создавать публикации в социальных сетях профессионального качества, приглашения, цифровые открытки, графику и многое другое. Начните со своей идеи и создайте для себя что-то уникальное.
Midjourney
midjourney.com
Midjourney — это программа и сервис генеративного искусственного интеллекта, созданные и поддерживаемые независимой исследовательской лабораторией Midjourney, Inc. в Сан-Франциско. Midjourney генерирует изображения на основе описаний на естественном языке, называемых подсказками, аналогично DALL-E O...
DeepBrain AI
deepbrain.io
Инструмент DeepBrain AI предлагает предприятиям широкий выбор привлекательных аватаров AI. Этот инструмент подходит для различных этнических групп, возрастов и стилей, поэтому он идеально подходит для любых деловых потребностей. AI Studios также предлагает эти аватары на более чем 80 языках, что де...
Fibery
fibery.io
Fibery — это платформа для поиска и разработки продуктов. Большинство продуктовых стратегий строятся на случайных разбросанных данных и мнениях. Fibery помогает вам анализировать отзывы пользователей или сигналы рынка и выявлять важные идеи, чтобы вы знали, над чем работать дальше. 💡 Начните беспла...
Ai Humanizer
aihumanizer.ai
AI Humanizer — это усовершенствованное средство удаления обнаружений AI, которое может преобразовывать текст AI в человеческий контент. Он может очеловечить текст ИИ, используя естественные, человеческие стили письма, чтобы он звучал достаточно аутентично, чтобы обойти обнаружение ИИ.
Verbatik
verbatik.com
Verbatik — это инновационная служба преобразования текста в речь (TTS), которая преобразует текст в естественно звучащую речь с использованием передовых голосов искусственного интеллекта. Всего за 5 кликов пользователи могут превратить любой текст в высококачественные аудиофайлы в формате mp3 или wa...
Odio.ai
odio.ai
Odio.ai — это инновационный инструмент, который использует искусственный интеллект для легкого преобразования любого текста в аудио с ультрареалистичными голосами. Он позволяет в несколько кликов расшифровать текст в аудиофайл, а также создавать увлекательные подкасты и аудиокниги для вашей аудитори...
Dubverse
dubverse.ai
В быстро меняющемся мире создания цифрового контента Dubverse.ai меняет правила игры как для производителей видео, преподавателей, так и для бизнеса. Эта инновационная платформа использует возможности искусственного интеллекта для оптимизации и улучшения процесса производства видео, уделяя особое вн...
QuillBot
quillbot.com
QuillBot — это платформа для письма на базе искусственного интеллекта, помогающая более чем 35 миллионам активных пользователей в месяц в 150 странах. Благодаря своим инновационным продуктам, ориентированным на человека, QuillBot стремится сделать написание безболезненным, сохраняя при этом уникальн...
Leonardo.AI
leonardo.ai
Создавайте качественные ресурсы для своих творческих проектов с помощью скорости и единообразия стиля на основе искусственного интеллекта.
AWS Console
amazon.com
Amazon Web Services (AWS) — дочерняя компания Amazon, предоставляющая платформы облачных вычислений и API по требованию частным лицам, компаниям и правительствам на основе дозированной оплаты по мере использования. Эти веб-сервисы облачных вычислений предоставляют разнообразную базовую абстрактную т...
Google Cloud Platform
google.com
Google Cloud Platform (GCP), предлагаемая Google, представляет собой набор сервисов облачных вычислений, которые работают на той же инфраструктуре, которую Google использует внутри своих продуктов для конечных пользователей, таких как поиск Google, Gmail, хранилище файлов и YouTube. Наряду с набором...
Runway
runwayml.com
Runway — компания, занимающаяся прикладными исследованиями в области искусственного интеллекта, формирующая новую эру искусства, развлечений и человеческого творчества. Все, что вам нужно для быстрого редактирования видео. Волшебные инструменты искусственного интеллекта, совместная работа в реально...
Intercom
intercom.com
Intercom — единственное комплексное решение для обслуживания клиентов, которое обеспечивает бесперебойное обслуживание клиентов за счет автоматизации и человеческой поддержки, повышая удовлетворенность клиентов при одновременном снижении затрат. Мы строим будущее, в котором большинство разговоров с ...
Podium
podium.com
Podium — это универсальная платформа для преобразования потенциальных клиентов и коммуникации, работающая на базе искусственного интеллекта и готовая к интеграции с инструментами, которые вы уже используете. Более 100 000 компаний используют Podium, чтобы выделиться среди конкурентов. * Podium — эт...
Fotor
fotor.com
AI Image Generator от Fotor — это онлайн-инструмент, предназначенный для создания изображений из текстовых подсказок. Он позволяет пользователям практически мгновенно визуализировать идеи, создавая на основе введенных данных искусство и изображения, сгенерированные искусственным интеллектом. В допо...
D-ID
d-id.com
D-ID — это связующее звено инноваций в сфере генеративного искусственного интеллекта, превращающее неподвижные фотографии в динамичные видеоповествования с использованием искусственного интеллекта и интерактивные впечатления с участием цифровых людей. Его надежный API уникален своей способностью обе...
Opus Clip
opus.pro
OpusClip — это платформа для редактирования видео с генеративным искусственным интеллектом, которая легко превращает ваши длинные кадры в короткие видеоролики, готовые к вирусному распространению, одним щелчком мыши. Opus Clip создан с целью демократизировать создание видеоконтента, сделав его дост...
Wonder Dynamics
wonderdynamics.com
Wonder Dynamics — стартап в области медиатехнологий, разрабатывающий инструмент для создания искусственного интеллекта, который позволит независимым кинематографистам создавать визуальные эффекты уровня блокбастеров за небольшую часть бюджета.
getimg.ai
getimg.ai
Все, что вам нужно для создания изображений с помощью ИИ. Волшебные художественные инструменты искусственного интеллекта. Создавайте оригинальные изображения, изменяйте существующие, расширяйте изображения за пределы исходных границ и многое другое.
GPTZero
gptzero.me
GPTZero — это ведущий детектор искусственного интеллекта для проверки того, был ли документ написан с использованием большой языковой модели, такой как ChatGPT. GPTZero обнаруживает искусственный интеллект на уровне предложения, абзаца и документа. Модель GPTZero была обучена на большом разнообразно...
Fliki
fliki.ai
Fliki помогает вам создавать аудио- и видеоконтент в любом масштабе с помощью генеративного искусственного интеллекта. * Fliki — это инструмент для создания видео, который использует технологию искусственного интеллекта для создания видео на основе идей, предоставленных пользователями, или ссылок н...
Resemble.ai
resemble.ai
Resemble AI создает собственные голоса ИИ, используя собственные модели глубокого обучения, которые создают высококачественный аудиоконтент, генерируемый ИИ, с использованием синтеза текста в речь и речи в речь. Resemble Localize, наш многоязычный инструмент локализации, переводит текст и может кон...
Mistral AI
mistral.ai
Быстрые, с открытым исходным кодом и безопасные языковые модели. Облегченная специализация моделей для бизнес-примеров использования, использование частных данных и отзывов об использовании. Создан командой мирового класса в Европе, ориентированной на глобальный рынок.
AI Code Mentor
code-mentor.ai
AI Code Mentor — это средство объяснения кода, основанное на искусственном интеллекте (ИИ), призванное помочь разработчикам всех уровней, особенно новичкам, понять, как работает код на различных языках программирования. Этот инструмент интуитивно понятен, вам просто нужно ввести интересующий вас ко...
Speakatoo
speakatoo.com
Speakatoo — это один из самых надежных и ведущих инструментов преобразования текста в речь, основанный на искусственном интеллекте, который на 100 % воспроизводит человеческий голос, специально разработанный и разработанный с учетом текущих проблем рынка для преодоления стоимости существующих решени...
Yepic Studio
yepic.ai
Yepic Studio — это инструмент для создания видео с искусственным интеллектом, который позволяет пользователям создавать и переводить видеоролики в стиле «говорящей головы» за считанные минуты без необходимости использования дорогих камер, актеров или студий. Функция VidVoice обеспечивает безупречны...
Reword
reword.co
Reword — это письменный редактор на базе искусственного интеллекта, который помогает командам совместно создавать выдающиеся статьи для своих читателей. Он предлагает ряд функций, таких как исследовательские возможности, которые доставляют соответствующую информацию непосредственно редактору, инстру...
Colossyan
colossyan.com
Здесь, в Colossyan, будущее обучения было построено с помощью ИИ-видео. Простая в использовании видеоплатформа искусственного интеллекта Colossyan меняет ландшафт создания контента L&D. Присоединяйтесь к ведущим компаниям, таким как Novartis, Continental, WSP и Paramount, и попрощайтесь с дорогосто...
Free text to speech
text-to-speech.online
Free Text to Speech — это мощный и бесплатный онлайн-инструмент для синтеза речи, который преобразует текст в естественный и плавный человеческий голос с различными настройками. Он предоставляет пользователям выбор из более чем 100 динамиков, поддерживает несколько языков и диалектов и даже может с...
Oxolo
oxolo.com
Oxolo создает глубокую технологическую платформу для генеративных медиа на базе искусственного интеллекта. С помощью нашей технологии каждый может создавать автоматизированные видеоролики, например видеоролики о продуктах, рекламу, контент для социальных сетей и многое другое. Мы виртуализируем кон...
Blogcast
blogcast.host
Создайте подкаст без записи. Создавайте четкую, естественно звучащую речь из сообщений в блогах и контента для подкастов, видео и многого другого с помощью технологии преобразования текста в речь. Микрофон не требуется!
Vidon.ai
vidon.ai
idon.ai автоматически создает привлекательные видеоролики из ваших сообщений в блоге. Используйте видео, чтобы выделиться в социальных сетях, повысить рейтинг в Google и поделиться своим контентом на платформах, предназначенных только для видео. Ключевые преимущества: * Выделитесь в социальных сет...
Ai Sofiya
aisofiya.com
София — это многофункциональный инструмент искусственного интеллекта, который не только обеспечивает преобразование TTS, но также обладает возможностями генерации текста и чат-бота. Это делает его универсальным инструментом, который можно использовать в широком спектре приложений и настроек, таких к...
Typecast
typecast.ai
Генератор голоса AI с эмоциональным преобразованием текста в речь от Typecast — это онлайн-инструмент, который позволяет пользователям преобразовывать текст в реалистичную речь. Благодаря библиотеке из более чем 400 гиперреалистичных голосов этот инструмент позволяет пользователям создавать контент ...
Munch
getmunch.com
Munch — новый дом для профессионалов в области контента. Он обеспечивает автоматическое перепрофилирование контента, интеллектуальное распространение и создание контента на основе данных с использованием новейших технологий искусственного интеллекта. Мунк извлекает самые интересные, трендовые и впе...
Captiwiz
captiwiz.com
Создавайте потрясающие видеоролики с субтитрами на основе искусственного интеллекта Создавайте увлекательные подписи, выделяйте ключевые слова и добавляйте музыку и анимированные смайлы за считанные секунды.
Salebot
salebot.ai
SaleBot — это универсальный конструктор чат-ботов, предназначенный для оптимизации взаимодействия с клиентами на различных платформах обмена сообщениями, включая Вконтакте, Telegram, Facebook, Viber, Talk-me, WhatsApp и Instagram. Эта платформа предоставляет предприятиям комплексный набор инструмент...
neural.love
neural.love
Neural.love — это онлайн-инструмент искусственного интеллекта, который предоставляет услуги по созданию и улучшению контента. Он предлагает бесплатный генератор изображений AI и AI Enhance, которые можно использовать для изменения стиля изображений, создания портретов и создания аватаров, созданных ...
Audyo
audyo.ai
Audyo — это инструмент для редактирования аудио, который предлагает множество функций, адаптированных к потребностям современных создателей контента. Некоторые из выдающихся особенностей включают в себя: * Голоса искусственного интеллекта человеческого качества. * Редактируйте аудио, как редактируя...
Rizzle
rizzle.com
Rizzle создает тизеры, основные моменты и клипы из подкастов и видео. Используя искусственный интеллект, Rizzle сокращает время редактирования с 8+ часов до менее чем 30 минут. Rizzle сотрудничает с Getty Images, MapTiler, OpenAI, Anthropic и другими, чтобы создавать видео исключительного качества.
Grammarly
grammarly.com
Grammarly — ведущая в мире компания по помощи в написании текстов с использованием искусственного интеллекта, которой ежедневно доверяют более 30 миллионов человек и 70 000 профессиональных команд. От мгновенного создания первого черновика до доработки каждого сообщения — Grammarly помогает людям из...
Mailchimp
mailchimp.com
Mailchimp — американская платформа автоматизации маркетинга и служба электронного маркетинга. Платформа является торговым названием ее оператора Rocket Science Group, американской компании, основанной в 2001 году Беном Честнатом и Марком Армстронгом, к которой позднее присоединился Дэн Курзиус. «Mai...
Wordtune
wordtune.com
Wordtune — это платформа генеративного искусственного интеллекта для повышения производительности труда. Используя надежный GenAI, профессионалы из всех областей могут развивать свою карьеру и выделяться на работе. Пишите ли вы электронные письма, создаете документы или отправляете мгновенные сообще...
Speechify
speechify.com
Speechify — это приложение для преобразования текста в речь, которое упрощает доступ к информации по всему миру. Более 20 миллионов человек используют наше расширение Google Chrome, веб-приложение, приложение для iOS и приложение для Android. Наша миссия — сделать так, чтобы чтение никогда не было п...
Jenni AI
jenni.ai
Дженни — это помощник с искусственным интеллектом, созданный, чтобы помочь вам писать быстрее и точнее. Его функции включают в себя автозаполнение AI, результаты без плагиата, цитаты в тексте и возможности перефразирования. Он может помочь вам писать такой контент, как блоги, эссе, электронные пись...
AI Writer
ai-writer.com
Создавайте точный, релевантный и качественный контент за 2 минуты. AI-Writer — это самая точная платформа для создания контента, использующая самые современные модели написания искусственного интеллекта для создания статей только из заголовка.