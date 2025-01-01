Магазин приложений для веб-приложений

Найдите подходящее программное обеспечение и услуги.

WebCatalog Desktop

Превратите веб-сайты в приложения с помощью WebCatalog Desktop и пользуйтесь множеством эксклюзивных приложений для Mac, Windows. Пространства помогают упорядочивать приложения, легко переключаться между аккаунтами и повышать продуктивность.

Скачать WebCatalog Desktop
Узнать больше
Все
Книги
Бизнес
Образование
Развлечения
Финансы
Еда и напитки
Графика и дизайн
Здоровье и фитнес
Стиль жизни
Медицина
Музыка и аудио
Новости
Фото и видео
Эффективная работа
Справочники
Покупки
Социальные сети
Разработка ПО
Спорт
Путешествия
Утилиты
Погода
Программное обеспечение для генеративной инфраструктуры искусственного интеллекта
Категории
Самые популярные
Недавно добавленные

Программное обеспечение для генеративной инфраструктуры искусственного интеллекта - Самые популярные приложения

Программное обеспечение для инфраструктуры генеративного искусственного интеллекта продолжает лидировать в инновациях, используя машинное обучение, понимание естественного языка и облачные вычисления для создания масштабируемых, эффективных и безопасных сред для обучения и развертывания генеративных моделей. Эти решения решают важнейшие проблемы масштабируемости моделей, скорости вывода и высокой доступности, облегчая разработку и использование больших языковых моделей (LLM) и других генеративных технологий искусственного интеллекта. Примечательно, что они могут похвастаться удобными интерфейсами, которые обеспечивают детальный контроль над распределением ресурсов, управлением затратами и оптимизацией производительности. Многие из этих инструментов ускоряют разработку, предлагая предварительно обученные модели и API. Передовые решения могут пойти еще дальше, включив функции цепочки API, интеграции конвейеров данных и развертываний в нескольких облаках, тем самым расширяя возможности генеративных моделей для взаимодействия с внешними системами и источниками данных. Надежные меры безопасности, включая шифрование данных и управление доступом на основе ролей, часто интегрируются для обеспечения безопасной обработки и соблюдения конфиденциальных данных. В дополнение к своим фундаментальным возможностям обучения и вывода, эти решения обычно предлагают расширенные функциональные возможности, такие как мониторинг в реальном времени, параметры тонкой настройки и полную документацию. Эти функции упрощают процессы настройки, развертывания и мониторинга как для разработчиков, так и для неразработчиков, делая генеративные модели ИИ более доступными и управляемыми. Следовательно, эти решения играют решающую роль в экосистеме искусственного интеллекта и обработки данных компании, особенно для компаний, стремящихся интегрировать искусственный интеллект в свои продукты, услуги или рабочие процессы. В отличие от обычных платформ облачных вычислений или более широких инструментов обработки данных и машинного обучения, решения генеративной инфраструктуры искусственного интеллекта специализируются на уникальных требованиях генеративных моделей. Они предоставляют полный набор функций для обучения, развертывания, безопасности и интеграции моделей. Это отличает их от заранее созданного программного обеспечения для генеративного ИИ, поскольку они снабжают ученых и инженеров данными инструментами и инфраструктурой, необходимыми для разработки индивидуальных генеративных решений на базе ИИ, адаптированных к их конкретным потребностям. Чтобы быть включенным в категорию «Генеративная инфраструктура искусственного интеллекта», продукт должен соответствовать определенным критериям: * Предлагайте масштабируемые возможности для обучения моделей и вывода. * Обеспечьте прозрачные и гибкие модели ценообразования для вычислительных ресурсов и вызовов API. * Обеспечьте безопасную обработку данных с помощью таких функций, как шифрование данных и соответствие GDPR. * Поддержка плавной интеграции с существующими конвейерами данных и рабочими процессами, предпочтительно через API или готовые соединители. Соответствуя этим критериям, программное обеспечение для инфраструктуры генеративного искусственного интеллекта позволяет организациям раскрыть весь потенциал технологий генеративного искусственного интеллекта, способствуя инновациям и конкурентоспособности в современном цифровом мире.

Отправить новое приложение


Voiceflow

Voiceflow

voiceflow.com

Voiceflow позволяет создавать и разрабатывать разговорные ИИ-агенты, обеспечивая простой интерфейс и поддержку совместной работы команд.

Botpress

Botpress

botpress.com

Botpress — платформа для создания чат-ботов на основе ИИ с удобным интерфейсом для разработки и интеграции в различные сервисы.

Clarifai

Clarifai

clarifai.com

Clarifai — платформа ИИ для анализа изображений, видео, текста и аудио, предлагающая инструменты для обучения моделей и интеграции в продукты.

Together AI

Together AI

together.ai

Together AI - платформа для разработчиков, позволяющая обучать и настраивать модели ИИ с открытым исходным кодом для различных приложений и оптимизации бизнеса.

Insighto.ai

Insighto.ai

insighto.ai

Insighto.ai — это инструмент для создания чат-ботов на основе ИИ без программирования. Позволяет импортировать данные и настраивать внешний вид бота.

GPTGuard.ai

GPTGuard.ai

gptguard.ai

GPTGuard.ai обеспечивает безопасность и конфиденциальность ваших взаимодействий с ChatGPT, заменяя чувствительные данные в запросах на синтетические.

Tune AI

Tune AI

tunehq.ai

Tune AI помогает предприятиям внедрять генерирующий ИИ через приложения TuneChat для общения, TuneStudio для настройки моделей и ChainFury как движок запросов.

GradientJ

GradientJ

gradientj.com

GradientJ помогает командам разрабатывать, развертывать и управлять крупными языковыми моделями, обеспечивая аналитику и поддержку масштабирования приложений.

Promptly

Promptly

trypromptly.com

Promptly - платформа для разработки подсказок для языковых моделей, упрощающая управление и оптимизацию их создания и тестирования.

FinetuneDB

FinetuneDB

finetunedb.com

FinetuneDB - платформа для тонкой настройки и оценки моделей ИИ, позволяющая легко создавать пользовательские языковые модели.

AICamp

AICamp

aicamp.so

Приложение AICamp поддерживает несколько ИИ-моделей и предлагает рабочее пространство, упрощая и ускоряя командные задачи.

Katonic.ai

Katonic.ai

katonic.ai

Katonic.ai - платформа для создания AI-приложений без программирования. Использует генеративный ИИ для автоматизации задач и улучшения бизнес-процессов.

Saturn Cloud

Saturn Cloud

saturncloud.io

Saturn Cloud - платформа для машинного обучения в облаке, обеспечивающая инструменты для анализа данных и разработки моделей с интеграцией Git.

Opentune

Opentune

opentune.ai

Opentune — это приложение для управления, настройки и взаимодействия с крупными языковыми моделями для разработчиков и исследователей в области ИИ.

CalypsoAI

CalypsoAI

calypsoai.com

CalypsoAI - платформа для повышения безопасности систем ИИ, тестирующая и защищающая их от уязвимостей и атак в реальном времени.

Robust Intelligence

Robust Intelligence

robustintelligence.com

Robust Intelligence обеспечивает безопасность AI-приложений, автоматически обнаруживая уязвимости и регулируя защитные меры на всех стадиях разработки.

PromptPrivacy

PromptPrivacy

promptprivacy.com

Prompt Privacy — это система ИИ, защищающая конфиденциальные данные в подсказках ЛЛМ, предотвращая утечки информации в приложениях.

ASKtoAI

ASKtoAI

asktoai.com

ASKtoAI — инструмент для создания контента с использованием ИИ. Генерирует текст, изображения, записи голоса и анимационные видео для личной и корпоративной коммуникации.

OctoAI

OctoAI

octo.ai

OctoAI предоставляет инфраструктуру для запуска и настройки приложений генеративного ИИ, упрощая разработку и масштабирование моделей.

BentoCloud

BentoCloud

bentoml.com

Bentocloud - это управляемая платформа для разработки и развертывания приложений ИИ, обеспечивающая автоматическое масштабирование ресурсов.

Vocode

Vocode

vocode.dev

Vocode — это платформа для разработки голосовых приложений на основе LLM, предлагающая инструменты для голосового взаимодействия и интеграцию с различными сервисами.

Chooch

Chooch

chooch.ai

Chooch - платформа для автоматизации визуального анализа данных, использующая ИИ для мониторинга и распознавания объектов в видео и изображениях.

PentaPrompt

PentaPrompt

pentaprompt.com

PentaPrompt — веб-приложение для работы с ИИ, позволяющее создавать персонализированные модели, управлять чатами и интегрировать личные базы знаний.

Vext

Vext

vextapp.com

Vext — платформа для быстрой разработки пользовательских ИИ-приложений, позволяющая создавать и управлять LLM-пайплайном.

Aporia

Aporia

aporia.com

Aporia - платформа для мониторинга и защиты AI, обеспечивающая надежность моделей машинного обучения и предотвращающая риск утечек данных и галлюцинаций.

Predibase

Predibase

predibase.com

Predibase - платформа для настройки и обслуживания открытых LLM, обеспечивающая быстрое развертывание и контроль данных в облаке.

Archie

Archie

archie.8base.com

Приложение Archie помогает генерировать план продукта, оценивает идеи, ускоряет создание концепции и предлагает новые решения для улучшения проекта.

Autoblocks

Autoblocks

autoblocks.ai

Autoblocks — это облачное пространство для совместной оценки, тестирования и улучшения продуктов на основе ИИ для продуктовых команд.

Preamble

Preamble

preamble.com

Приложение Preamble предоставляет платформу и рынок политик для обеспечения безопасности и соблюдения норм в системах генеративного ИИ и LLM.

MarkovML

MarkovML

markovml.com

MarkovML — платформа с низким кодом для анализа данных и машинного обучения, предлагает инструменты для управления данными и совместной работы.

Lakera

Lakera

lakera.ai

Lakera - платформа для повышения безопасности ЖИ-приложений, предотвращающая утечки данных и риски от атак на модели крупных языков.

Defog

Defog

defog.ai

Defog.ai — это инструмент для запросов данных на естественном языке, позволяющий пользователям получать информацию из баз данных и CSV-файлов.

TrueFoundry

TrueFoundry

truefoundry.com

TrueFoundry - облачная PaaS для команд машинного обучения, позволяющая быстро создавать и развертывать приложения ИИ на собственных облаках или локальной инфраструктуре.

Qualetics

Qualetics

qualetics.com

Qualetics – платформа ИИ для бизнеса, которая упрощает анализ данных и интеграцию решений ИИ в различные процессы для принятия более обоснованных решений.

Обзор

Desktop

Поддержка

Компания

Юридическая информация

© 2025 WebCatalog, Inc.