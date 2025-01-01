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Программное обеспечение для инфраструктуры генеративного искусственного интеллекта продолжает лидировать в инновациях, используя машинное обучение, понимание естественного языка и облачные вычисления для создания масштабируемых, эффективных и безопасных сред для обучения и развертывания генеративных моделей. Эти решения решают важнейшие проблемы масштабируемости моделей, скорости вывода и высокой доступности, облегчая разработку и использование больших языковых моделей (LLM) и других генеративных технологий искусственного интеллекта. Примечательно, что они могут похвастаться удобными интерфейсами, которые обеспечивают детальный контроль над распределением ресурсов, управлением затратами и оптимизацией производительности. Многие из этих инструментов ускоряют разработку, предлагая предварительно обученные модели и API. Передовые решения могут пойти еще дальше, включив функции цепочки API, интеграции конвейеров данных и развертываний в нескольких облаках, тем самым расширяя возможности генеративных моделей для взаимодействия с внешними системами и источниками данных. Надежные меры безопасности, включая шифрование данных и управление доступом на основе ролей, часто интегрируются для обеспечения безопасной обработки и соблюдения конфиденциальных данных. В дополнение к своим фундаментальным возможностям обучения и вывода, эти решения обычно предлагают расширенные функциональные возможности, такие как мониторинг в реальном времени, параметры тонкой настройки и полную документацию. Эти функции упрощают процессы настройки, развертывания и мониторинга как для разработчиков, так и для неразработчиков, делая генеративные модели ИИ более доступными и управляемыми. Следовательно, эти решения играют решающую роль в экосистеме искусственного интеллекта и обработки данных компании, особенно для компаний, стремящихся интегрировать искусственный интеллект в свои продукты, услуги или рабочие процессы. В отличие от обычных платформ облачных вычислений или более широких инструментов обработки данных и машинного обучения, решения генеративной инфраструктуры искусственного интеллекта специализируются на уникальных требованиях генеративных моделей. Они предоставляют полный набор функций для обучения, развертывания, безопасности и интеграции моделей. Это отличает их от заранее созданного программного обеспечения для генеративного ИИ, поскольку они снабжают ученых и инженеров данными инструментами и инфраструктурой, необходимыми для разработки индивидуальных генеративных решений на базе ИИ, адаптированных к их конкретным потребностям. Чтобы быть включенным в категорию «Генеративная инфраструктура искусственного интеллекта», продукт должен соответствовать определенным критериям: * Предлагайте масштабируемые возможности для обучения моделей и вывода. * Обеспечьте прозрачные и гибкие модели ценообразования для вычислительных ресурсов и вызовов API. * Обеспечьте безопасную обработку данных с помощью таких функций, как шифрование данных и соответствие GDPR. * Поддержка плавной интеграции с существующими конвейерами данных и рабочими процессами, предпочтительно через API или готовые соединители. Соответствуя этим критериям, программное обеспечение для инфраструктуры генеративного искусственного интеллекта позволяет организациям раскрыть весь потенциал технологий генеративного искусственного интеллекта, способствуя инновациям и конкурентоспособности в современном цифровом мире.
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Voiceflow
voiceflow.com
Voiceflow позволяет создавать и разрабатывать разговорные ИИ-агенты, обеспечивая простой интерфейс и поддержку совместной работы команд.
Botpress
botpress.com
Botpress — платформа для создания чат-ботов на основе ИИ с удобным интерфейсом для разработки и интеграции в различные сервисы.
Clarifai
clarifai.com
Clarifai — платформа ИИ для анализа изображений, видео, текста и аудио, предлагающая инструменты для обучения моделей и интеграции в продукты.
Together AI
together.ai
Together AI - платформа для разработчиков, позволяющая обучать и настраивать модели ИИ с открытым исходным кодом для различных приложений и оптимизации бизнеса.
Insighto.ai
insighto.ai
Insighto.ai — это инструмент для создания чат-ботов на основе ИИ без программирования. Позволяет импортировать данные и настраивать внешний вид бота.
GPTGuard.ai
gptguard.ai
GPTGuard.ai обеспечивает безопасность и конфиденциальность ваших взаимодействий с ChatGPT, заменяя чувствительные данные в запросах на синтетические.
Tune AI
tunehq.ai
Tune AI помогает предприятиям внедрять генерирующий ИИ через приложения TuneChat для общения, TuneStudio для настройки моделей и ChainFury как движок запросов.
GradientJ
gradientj.com
GradientJ помогает командам разрабатывать, развертывать и управлять крупными языковыми моделями, обеспечивая аналитику и поддержку масштабирования приложений.
Promptly
trypromptly.com
Promptly - платформа для разработки подсказок для языковых моделей, упрощающая управление и оптимизацию их создания и тестирования.
FinetuneDB
finetunedb.com
FinetuneDB - платформа для тонкой настройки и оценки моделей ИИ, позволяющая легко создавать пользовательские языковые модели.
AICamp
aicamp.so
Приложение AICamp поддерживает несколько ИИ-моделей и предлагает рабочее пространство, упрощая и ускоряя командные задачи.
Katonic.ai
katonic.ai
Katonic.ai - платформа для создания AI-приложений без программирования. Использует генеративный ИИ для автоматизации задач и улучшения бизнес-процессов.
Saturn Cloud
saturncloud.io
Saturn Cloud - платформа для машинного обучения в облаке, обеспечивающая инструменты для анализа данных и разработки моделей с интеграцией Git.
Opentune
opentune.ai
Opentune — это приложение для управления, настройки и взаимодействия с крупными языковыми моделями для разработчиков и исследователей в области ИИ.
CalypsoAI
calypsoai.com
CalypsoAI - платформа для повышения безопасности систем ИИ, тестирующая и защищающая их от уязвимостей и атак в реальном времени.
Robust Intelligence
robustintelligence.com
Robust Intelligence обеспечивает безопасность AI-приложений, автоматически обнаруживая уязвимости и регулируя защитные меры на всех стадиях разработки.
PromptPrivacy
promptprivacy.com
Prompt Privacy — это система ИИ, защищающая конфиденциальные данные в подсказках ЛЛМ, предотвращая утечки информации в приложениях.
ASKtoAI
asktoai.com
ASKtoAI — инструмент для создания контента с использованием ИИ. Генерирует текст, изображения, записи голоса и анимационные видео для личной и корпоративной коммуникации.
OctoAI
octo.ai
OctoAI предоставляет инфраструктуру для запуска и настройки приложений генеративного ИИ, упрощая разработку и масштабирование моделей.
BentoCloud
bentoml.com
Bentocloud - это управляемая платформа для разработки и развертывания приложений ИИ, обеспечивающая автоматическое масштабирование ресурсов.
Vocode
vocode.dev
Vocode — это платформа для разработки голосовых приложений на основе LLM, предлагающая инструменты для голосового взаимодействия и интеграцию с различными сервисами.
Chooch
chooch.ai
Chooch - платформа для автоматизации визуального анализа данных, использующая ИИ для мониторинга и распознавания объектов в видео и изображениях.
Vext
vextapp.com
Vext — платформа для быстрой разработки пользовательских ИИ-приложений, позволяющая создавать и управлять LLM-пайплайном.
PentaPrompt
pentaprompt.com
PentaPrompt — веб-приложение для работы с ИИ, позволяющее создавать персонализированные модели, управлять чатами и интегрировать личные базы знаний.
Aporia
aporia.com
Aporia - платформа для мониторинга и защиты AI, обеспечивающая надежность моделей машинного обучения и предотвращающая риск утечек данных и галлюцинаций.
Predibase
predibase.com
Predibase - платформа для настройки и обслуживания открытых LLM, обеспечивающая быстрое развертывание и контроль данных в облаке.
Archie
archie.8base.com
Приложение Archie помогает генерировать план продукта, оценивает идеи, ускоряет создание концепции и предлагает новые решения для улучшения проекта.
Autoblocks
autoblocks.ai
Autoblocks — это облачное пространство для совместной оценки, тестирования и улучшения продуктов на основе ИИ для продуктовых команд.
Preamble
preamble.com
Приложение Preamble предоставляет платформу и рынок политик для обеспечения безопасности и соблюдения норм в системах генеративного ИИ и LLM.
MarkovML
markovml.com
MarkovML — платформа с низким кодом для анализа данных и машинного обучения, предлагает инструменты для управления данными и совместной работы.
Lakera
lakera.ai
Lakera - платформа для повышения безопасности ЖИ-приложений, предотвращающая утечки данных и риски от атак на модели крупных языков.
Defog
defog.ai
Defog.ai — это инструмент для запросов данных на естественном языке, позволяющий пользователям получать информацию из баз данных и CSV-файлов.
TrueFoundry
truefoundry.com
TrueFoundry - облачная PaaS для команд машинного обучения, позволяющая быстро создавать и развертывать приложения ИИ на собственных облаках или локальной инфраструктуре.
Qualetics
qualetics.com
Qualetics – платформа ИИ для бизнеса, которая упрощает анализ данных и интеграцию решений ИИ в различные процессы для принятия более обоснованных решений.
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