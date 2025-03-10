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Программное обеспечение для инфраструктуры генеративного искусственного интеллекта продолжает лидировать в инновациях, используя машинное обучение, понимание естественного языка и облачные вычисления для создания масштабируемых, эффективных и безопасных сред для обучения и развертывания генеративных моделей. Эти решения решают важнейшие проблемы масштабируемости моделей, скорости вывода и высокой доступности, облегчая разработку и использование больших языковых моделей (LLM) и других генеративных технологий искусственного интеллекта. Примечательно, что они могут похвастаться удобными интерфейсами, которые обеспечивают детальный контроль над распределением ресурсов, управлением затратами и оптимизацией производительности. Многие из этих инструментов ускоряют разработку, предлагая предварительно обученные модели и API. Передовые решения могут пойти еще дальше, включив функции цепочки API, интеграции конвейеров данных и развертываний в нескольких облаках, тем самым расширяя возможности генеративных моделей для взаимодействия с внешними системами и источниками данных. Надежные меры безопасности, включая шифрование данных и управление доступом на основе ролей, часто интегрируются для обеспечения безопасной обработки и соблюдения конфиденциальных данных. В дополнение к своим фундаментальным возможностям обучения и вывода, эти решения обычно предлагают расширенные функциональные возможности, такие как мониторинг в реальном времени, параметры тонкой настройки и полную документацию. Эти функции упрощают процессы настройки, развертывания и мониторинга как для разработчиков, так и для неразработчиков, делая генеративные модели ИИ более доступными и управляемыми. Следовательно, эти решения играют решающую роль в экосистеме искусственного интеллекта и обработки данных компании, особенно для компаний, стремящихся интегрировать искусственный интеллект в свои продукты, услуги или рабочие процессы. В отличие от обычных платформ облачных вычислений или более широких инструментов обработки данных и машинного обучения, решения генеративной инфраструктуры искусственного интеллекта специализируются на уникальных требованиях генеративных моделей. Они предоставляют полный набор функций для обучения, развертывания, безопасности и интеграции моделей. Это отличает их от заранее созданного программного обеспечения для генеративного ИИ, поскольку они снабжают ученых и инженеров данными инструментами и инфраструктурой, необходимыми для разработки индивидуальных генеративных решений на базе ИИ, адаптированных к их конкретным потребностям. Чтобы быть включенным в категорию «Генеративная инфраструктура искусственного интеллекта», продукт должен соответствовать определенным критериям: * Предлагайте масштабируемые возможности для обучения моделей и вывода. * Обеспечьте прозрачные и гибкие модели ценообразования для вычислительных ресурсов и вызовов API. * Обеспечьте безопасную обработку данных с помощью таких функций, как шифрование данных и соответствие GDPR. * Поддержка плавной интеграции с существующими конвейерами данных и рабочими процессами, предпочтительно через API или готовые соединители. Соответствуя этим критериям, программное обеспечение для инфраструктуры генеративного искусственного интеллекта позволяет организациям раскрыть весь потенциал технологий генеративного искусственного интеллекта, способствуя инновациям и конкурентоспособности в современном цифровом мире.
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Opentune
opentune.ai
Opentune — передовое приложение, предназначенное для энтузиастов, разработчиков и новаторов в области искусственного интеллекта. Opentune предлагает комплексную платформу для управления, настройки и взаимодействия с большими языковыми моделями. Opentune предлагает специализированную поддержку и надежную инфраструктуру, адаптированную к потребностям вашей компании. Приоритизация безопасности и готовность способствовать развитию вашего бизнеса.
Insighto.ai
insighto.ai
Insighto.ai — это инструмент для создания чат-ботов на основе ИИ без программирования. Позволяет импортировать данные и настраивать внешний вид бота.
Archie
archie.8base.com
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ASKtoAI
asktoai.com
ASKtoAI — это передовой инструмент для создания контента на основе искусственного интеллекта. Он генерирует привлекательный текст, персонализированные изображения, уникальные голосовые записи и анимированные видео-аватары — все это предназначено для улучшения вашего корпоративного и личного общения. Преобразуйте свое творчество с помощью ASKtoAI.
CalypsoAI
calypsoai.com
CalypsoAI - платформа для повышения безопасности систем ИИ, тестирующая и защищающая их от уязвимостей и атак в реальном времени.
Defog
defog.ai
Defog.ai — это инструмент запроса данных на естественном языке, встроенный в приложения. Этот инструмент позволяет пользователям задавать вопросы о данных в свободной форме и получать доступ к данным из файлов CSV или предопределенных наборов данных. Данные можно запрашивать из таких баз данных, как Redshift и продажи билетов, с такими примерами, как образец набора данных под названием Tickit. Этот инструмент позволяет пользователям задавать вопросы на любом языке и дает ответы на длинные вопросы. В отличие от других решений, Defog предоставляет сверхвозможности обработки данных без ущерба для конфиденциальности, поскольку ему требуется доступ только к схеме базы данных, а не к фактическим данным. Инструмент поддерживается Y Combinator и имеет демо-версию, позволяющую пользователям встраивать супервозможности обработки данных в свои приложения.
GradientJ
gradientj.com
GradientJ помогает командам разрабатывать, развертывать и управлять крупными языковыми моделями, обеспечивая аналитику и поддержку масштабирования приложений.
Lakera
lakera.ai
Lakera Guard дает организациям возможность создавать приложения GenAI, не беспокоясь о быстром внедрении, потере данных, вредоносном контенте и других рисках LLM. Возможности Lakera Guard основаны на собственных базах данных, которые объединяют информацию из приложений LLM, Gandalf, данных из открытых источников и наших специальных исследований в области машинного обучения.
MarkovML
markovml.com
MarkovML — это платформа с низким кодом на базе искусственного интеллекта, которая предлагает платформу для совместной работы для анализа данных и машинного обучения. Он обеспечивает удобный интерфейс для хранения и обмена моделями, экспериментами и наборами данных. Платформа призвана упростить процесс анализа данных и разработки моделей за счет устранения необходимости кодирования. Платформа предлагает несколько функций для улучшения управления данными и их анализа. Он включает в себя интеллектуальный каталог данных, который служит централизованным узлом для деятельности, связанной с искусственным интеллектом, что позволяет легко управлять данными, улучшить управление данными и улучшить понимание данных. Платформа также предлагает неконтролируемые анализаторы данных на основе искусственного интеллекта, которые генерируют глубокие аналитические данные, измеряют качество данных и создают подробные визуальные отчеты для экспертного анализа. MarkovML предлагает конструктор приложений GenAI без кода, который позволяет экспертам в предметной области создавать приложения искусственного интеллекта без необходимости кодирование. Интуитивно понятный интерфейс перетаскивания позволяет создавать приложения для различных вариантов использования, таких как суммирование, классификация и семантический поиск. Кроме того, MarkovML предоставляет ответственных оценщиков искусственного интеллекта, которые помогают оценить стоимость, влияние на бизнес и предвзятость моделей. позволяя предприятиям максимально эффективно использовать возможности ИИ ответственным и экономически эффективным способом. Платформа также обеспечивает управление данными, конфиденциальность и безопасность. Кроме того, MarkovML предлагает беспрепятственное сотрудничество с помощью своего инструмента Snippet, который обеспечивает общее рабочее пространство для командных знаний, идей, показателей, анализа, обратной связи, визуализации и многого другого. Этот инструмент призван улучшить слаженность команд и максимизировать потенциал команд ИИ. В целом, MarkovML предназначен для предоставления интегрированной платформы для анализа данных, машинного обучения и совместной работы, позволяющей предприятиям использовать весь потенциал своих данных и продвигать свои инициативы в области ИИ. .
GPTGuard.ai
gptguard.ai
GPTGuard.ai обеспечивает безопасность и конфиденциальность ваших взаимодействий с ChatGPT, заменяя чувствительные данные в запросах на синтетические.
PentaPrompt
pentaprompt.com
PentaPrompt — веб-приложение для работы с ИИ, позволяющее создавать персонализированные модели, управлять чатами и интегрировать личные базы знаний.
Preamble
preamble.com
Preamble предлагает простую в использовании платформу и рынок политик искусственного интеллекта для повышения безопасности и защищенности генеративных систем искусственного интеллекта и LLM. Мы даем возможность предприятиям обеспечивать безопасность, конфиденциальность, защищенность и соответствие требованиям ИИ. Preamble, Inc. — компания, возглавляемая ветеранами.
Predibase
predibase.com
Predibase — это самый быстрый и эффективный способ создания LLM с открытым исходным кодом. Predibase, являясь платформой для разработчиков для обучения и обслуживания LoRA, позволяет командам инженеров легко настраивать и обслуживать любой LLM с открытым исходным кодом в современной инфраструктуре в облаке с минимально возможными затратами. Predibase, созданная командой, которая создала внутренние платформы искусственного интеллекта в Apple и Uber, является быстрой, эффективной и масштабируемой для задач любого размера. Predibase сочетает простой в использовании декларативный интерфейс с высокопроизводительной мощностью графического процессора в бессерверной управляемой инфраструктуре для обучения и обслуживания, предоставляя инженерам решение для полного жизненного цикла машинного обучения. Самое главное, Predibase построен на основе открытого исходного кода, включая Ludwig и LoRAX, и может быть развернут в вашем частном облаке, поэтому все ваши данные и модели останутся под вашим контролем. Работая как с компаниями из списка Fortune 500, так и с быстрорастущими компаниями, Predibase помогает командам инженеров возвращать ценность, основанную на искусственном интеллекте, в их организации за дни, а не месяцы.
Promptly
trypromptly.com
Promptly - платформа для разработки подсказок для языковых моделей, упрощающая управление и оптимизацию их создания и тестирования.
PromptPrivacy
promptprivacy.com
Prompt Privacy — это система ИИ, защищающая конфиденциальные данные в подсказках ЛЛМ, предотвращая утечки информации в приложениях.
Vext
vextapp.com
Далее: ОС LLMOps Vext — это готовая к использованию платформа LLMOps, предлагающая возможности Zapier для искусственного интеллекта для пользователей, которые хотят быстро и масштабно заблокировать свой конвейер LLM. С помощью Vext вы можете легко и быстро разрабатывать собственные приложения искусственного интеллекта, адаптированные к уникальным бизнес-потребностям и данным вашего бизнеса. Он не только предлагает простой способ преодолеть ограничения существующих технологий искусственного интеллекта, но также ускоряет развертывание инновационных решений искусственного интеллекта, обеспечивая вам конкурентное преимущество на рынке.
Vocode
vocode.dev
Vocode — это платформа для разработки голосовых приложений на основе LLM, предлагающая инструменты для голосового взаимодействия и интеграцию с различными сервисами.
Tune AI
tunehq.ai
Tune AI помогает предприятиям внедрять генерирующий ИИ через приложения TuneChat для общения, TuneStudio для настройки моделей и ChainFury как движок запросов.
Voiceflow
voiceflow.com
Voiceflow позволяет создавать и разрабатывать разговорные ИИ-агенты, обеспечивая простой интерфейс и поддержку совместной работы команд.
Botpress
botpress.com
Botpress — платформа для создания чат-ботов на основе ИИ с удобным интерфейсом для разработки и интеграции в различные сервисы.
Saturn Cloud
saturncloud.io
Saturn Cloud - платформа для машинного обучения в облаке, обеспечивающая инструменты для анализа данных и разработки моделей с интеграцией Git.
Aporia
aporia.com
Aporia — ведущая платформа управления ИИ, которой доверяют как новые технологические стартапы, так и признанные компании из списка Fortune 500, чтобы гарантировать конфиденциальность, безопасность и надежность приложений ИИ. С помощью Aporia организации получают надежную защиту для искусственного интеллекта, эффективно предотвращая галлюцинации, утечку данных и оперативные атаки в режиме реального времени. В основе механизма обнаружения ограждений лежит Aporia Labs, команда, состоящая из специалистов по искусственному интеллекту и кибербезопасности. Эта команда занимается постоянными исследованиями и разработкой передовых методов выявления и смягчения галлюцинаций и оперативных атак, обеспечивая защиту репутации вашего бренда и доверия ваших пользователей.
Clarifai
clarifai.com
Clarifai — платформа ИИ для анализа изображений, видео, текста и аудио, предлагающая инструменты для обучения моделей и интеграции в продукты.
Chooch
chooch.ai
Chooch - платформа для автоматизации визуального анализа данных, использующая ИИ для мониторинга и распознавания объектов в видео и изображениях.
Autoblocks
autoblocks.ai
Autoblocks AI — это облачное рабочее пространство, которое позволяет группам разработчиков совместно оценивать, тестировать и улучшать свои продукты GenAI/LLM.
Together AI
together.ai
Together AI - платформа для разработчиков, позволяющая обучать и настраивать модели ИИ с открытым исходным кодом для различных приложений и оптимизации бизнеса.
BentoCloud
bentoml.com
Bentocloud - это управляемая платформа для разработки и развертывания приложений ИИ, обеспечивающая автоматическое масштабирование ресурсов.
TrueFoundry
truefoundry.com
TrueFoundry — это облачная PaaS для команд машинного обучения, позволяющая создавать, развертывать и доставлять приложения ML/LLM в собственном облаке/локальной инфраструктуре более быстрым, масштабируемым и экономически эффективным способом с правильными средствами управления, что позволяет им достичь 90 % быстрее, чем другие команды. TrueFoundry абстрагирует необходимое проектирование и предлагает ускорители GenAI — LLM PlayGround, LLM Gateway, LLM Deploy, LLM Finetune, RAG Playground и шаблоны приложений, которые могут позволить организации ускорить развертывание своей общей структуры GenAI/LLMOps. Предприятия могут подключать и использовать эти ускорители со своими внутренними системами, а также использовать их на базе наших ускорителей, чтобы предоставить разработчикам GenAI платформу LLMOps по своему выбору. TrueFoundry является модульным и полностью управляемым через API, имеет встроенную интеграцию с популярными на рынке инструментами, такими как LangChain, VectorDB, GuardRails и т. д. TrueFoundry работает с более чем 25 компаниями из списка Fortune 500, а также с высокотехнологичными компаниями среднего бизнеса, включая WadhwaniAI, WhatFix, 2 компании из списка Fortune 100 в сфере здравоохранения, Games24x7, AvisoAI и т. д. TrueFoundry поддерживается Sequoia, Eniac и ангелами, такими как Навал Равикант, Энтони Голдблум, а также более 50 руководителями AI и ML из ведущих технологических компаний, руководителями компаний из списка Fortune 500 и основателями таких компаний-единорогов, как AlphaSense, Innovaccer, WhatFix, Rubrik и т. д.
Qualetics
qualetics.com
Qualetics предоставляет революционную платформу искусственного интеллекта, которая позволяет вам легко использовать Data Science для вашего бизнеса без ограничений ресурсов и инфраструктуры. Компании любого размера, от стартапов до крупных предприятий, могут использовать платформу Qualetics для решения сложных бизнес-задач и стимулирования роста. Qualetics работает с вашим продуктом, системой или процессом для сбора данных и их обработки, используя глубокие технологии искусственного интеллекта, такие как машинное обучение, НЛП, компьютерное зрение, текстовый анализ и т. д. Затем все практические аналитические данные представляются вашей команде в простой форме. -понятная информационная панель, предлагающая информацию как на верхнем, так и на микроуровне. Qualetics не только позволяет вам получить правильную информацию о данных, но и вашей команде легче их понять и принять меры. Платформа системы управления искусственным интеллектом Qualetics (AIMS) представляет собой комбинацию инструментов, необходимых для маршрутизации данных, поступающих из нескольких каналов, в сложные системы машинного обучения и предоставления информации понятным и беспрепятственным способом для потребления предприятиями.
OctoAI
octo.ai
OctoAI предоставляет инфраструктуру для запуска и настройки приложений генеративного ИИ, упрощая разработку и масштабирование моделей.
Robust Intelligence
robustintelligence.com
Robust Intelligence позволяет предприятиям обеспечить трансформацию искусственного интеллекта с помощью автоматизированного решения для защиты от угроз безопасности. Платформа Robust Intelligence включает в себя механизм для обнаружения и оценки уязвимостей модели, а также для рекомендации и обеспечения соблюдения необходимых мер защиты для снижения угроз для приложений искусственного интеллекта в производстве. Это позволяет компаниям соответствовать стандартам безопасности и защиты ИИ с помощью единой интеграции, автоматически работающей в фоновом режиме для защиты приложений от разработки до производства. Robust Intelligence поддерживается Sequoia Capital и Tiger Global, и ей доверяют ведущие компании, включая ADP, JPMorgan Chase, Expedia, Deloitte, Cisco и Министерство обороны США, чтобы разблокировать миссию корпоративного искусственного интеллекта.
Katonic.ai
katonic.ai
Katonic.ai - платформа для создания AI-приложений без программирования. Использует генеративный ИИ для автоматизации задач и улучшения бизнес-процессов.
AICamp
aicamp.so
Приложение AICamp поддерживает несколько ИИ-моделей и предлагает рабочее пространство, упрощая и ускоряя командные задачи.
FinetuneDB
finetunedb.com
FinetuneDB - платформа для тонкой настройки и оценки моделей ИИ, позволяющая легко создавать пользовательские языковые модели.
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