Программное обеспечение для генеративной инфраструктуры искусственного интеллекта - Самые популярные приложения - Суринам

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Программное обеспечение для инфраструктуры генеративного искусственного интеллекта продолжает лидировать в инновациях, используя машинное обучение, понимание естественного языка и облачные вычисления для создания масштабируемых, эффективных и безопасных сред для обучения и развертывания генеративных моделей. Эти решения решают важнейшие проблемы масштабируемости моделей, скорости вывода и высокой доступности, облегчая разработку и использование больших языковых моделей (LLM) и других генеративных технологий искусственного интеллекта. Примечательно, что они могут похвастаться удобными интерфейсами, которые обеспечивают детальный контроль над распределением ресурсов, управлением затратами и оптимизацией производительности. Многие из этих инструментов ускоряют разработку, предлагая предварительно обученные модели и API. Передовые решения могут пойти еще дальше, включив функции цепочки API, интеграции конвейеров данных и развертываний в нескольких облаках, тем самым расширяя возможности генеративных моделей для взаимодействия с внешними системами и источниками данных. Надежные меры безопасности, включая шифрование данных и управление доступом на основе ролей, часто интегрируются для обеспечения безопасной обработки и соблюдения конфиденциальных данных. В дополнение к своим фундаментальным возможностям обучения и вывода, эти решения обычно предлагают расширенные функциональные возможности, такие как мониторинг в реальном времени, параметры тонкой настройки и полную документацию. Эти функции упрощают процессы настройки, развертывания и мониторинга как для разработчиков, так и для неразработчиков, делая генеративные модели ИИ более доступными и управляемыми. Следовательно, эти решения играют решающую роль в экосистеме искусственного интеллекта и обработки данных компании, особенно для компаний, стремящихся интегрировать искусственный интеллект в свои продукты, услуги или рабочие процессы. В отличие от обычных платформ облачных вычислений или более широких инструментов обработки данных и машинного обучения, решения генеративной инфраструктуры искусственного интеллекта специализируются на уникальных требованиях генеративных моделей. Они предоставляют полный набор функций для обучения, развертывания, безопасности и интеграции моделей. Это отличает их от заранее созданного программного обеспечения для генеративного ИИ, поскольку они снабжают ученых и инженеров данными инструментами и инфраструктурой, необходимыми для разработки индивидуальных генеративных решений на базе ИИ, адаптированных к их конкретным потребностям. Чтобы быть включенным в категорию «Генеративная инфраструктура искусственного интеллекта», продукт должен соответствовать определенным критериям: * Предлагайте масштабируемые возможности для обучения моделей и вывода. * Обеспечьте прозрачные и гибкие модели ценообразования для вычислительных ресурсов и вызовов API. * Обеспечьте безопасную обработку данных с помощью таких функций, как шифрование данных и соответствие GDPR. * Поддержка плавной интеграции с существующими конвейерами данных и рабочими процессами, предпочтительно через API или готовые соединители. Соответствуя этим критериям, программное обеспечение для инфраструктуры генеративного искусственного интеллекта позволяет организациям раскрыть весь потенциал технологий генеративного искусственного интеллекта, способствуя инновациям и конкурентоспособности в современном цифровом мире.
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Opentune
opentune.ai
Opentune — передовое приложение, предназначенное для энтузиастов, разработчиков и новаторов в области искусственного интеллекта. Opentune предлагает комплексную платформу для управления, настройки и взаимодействия с большими языковыми моделями. Opentune предлагает специализированную поддержку и надежную инфраструктуру, адаптированную к потребностям вашей компании. Приоритизация безопасности и готовность способствовать развитию вашего бизнеса.
Insighto.ai
insighto.ai
Insighto.ai — это конструктор чат-ботов с искусственным интеллектом без кода. Он позволяет вам создавать собственных чат-ботов ChatGPT, обученных на ваших собственных уникальных данных. Благодаря интуитивно понятной платформе Insighto без программирования создание собственного чат-бота с искусственным интеллектом становится абсолютно простым. Все, что вам нужно сделать, это импортировать данные, настроить внешний вид вашего чат-бота и легко встроить его на свой веб-сайт.
Archie
archie.8base.com
Опишите свою идею, и пусть Арчи бесплатно создаст проект дизайна продукта. * Вылечите писательский тупик: просто опишите свою идею в одном-двух предложениях, и Арчи сразу же начнет давать представление о том, что нужно построить. * Быстрая концептуализация: Blueprint значительно ускоряет переход от идеи к осязаемой концепции дизайна. * Оценка на основе данных: Арчи предоставит первоначальную оценку вашей идеи с нескольких разных точек зрения. * Повышенная креативность: Арчи обнаружит вещи, о которых вы, возможно, даже не подумали, и предложит предложения, которые повысят ценность и надежность вашего проекта. * Обнародуйте свою идею: поделитесь своим планом с заинтересованными сторонами, чтобы получить дополнительную информацию и поддержку (необязательно).
ASKtoAI
asktoai.com
ASKtoAI — это передовой инструмент для создания контента на основе искусственного интеллекта. Он генерирует привлекательный текст, персонализированные изображения, уникальные голосовые записи и анимированные видео-аватары — все это предназначено для улучшения вашего корпоративного и личного общения. Преобразуйте свое творчество с помощью ASKtoAI.
CalypsoAI
calypsoai.com
Поскольку искусственный интеллект продолжает революционизировать отрасли и становится все более распространенным в повседневном использовании, связанные с этим риски также растут. В CalypsoAI мы осознаем эти растущие риски. С помощью наших передовых решений AISec наша миссия — расширить возможности как корпоративных, так и государственных организаций, предоставляя новаторские платформы безопасности с использованием искусственного интеллекта. Эти платформы тестируют, проверяют и защищают системы искусственного интеллекта, открывая новые возможности, совершенствуя процессы принятия решений и стимулируя инновации. Мы даем организациям возможность уверенно ориентироваться в сложной ситуации внедрения ИИ. CalypsoAI стремится формировать будущее, в котором технологии и безопасность объединяются, меняя методы работы бизнеса и способствуя созданию лучшего мира.
Defog
defog.ai
Defog.ai — это инструмент запроса данных на естественном языке, встроенный в приложения. Этот инструмент позволяет пользователям задавать вопросы о данных в свободной форме и получать доступ к данным из файлов CSV или предопределенных наборов данных. Данные можно запрашивать из таких баз данных, как Redshift и продажи билетов, с такими примерами, как образец набора данных под названием Tickit. Этот инструмент позволяет пользователям задавать вопросы на любом языке и дает ответы на длинные вопросы. В отличие от других решений, Defog предоставляет сверхвозможности обработки данных без ущерба для конфиденциальности, поскольку ему требуется доступ только к схеме базы данных, а не к фактическим данным. Инструмент поддерживается Y Combinator и имеет демо-версию, позволяющую пользователям встраивать супервозможности обработки данных в свои приложения.
GradientJ
gradientj.com
GradientJ помогает командам разработчиков развертывать большие языковые модели в нужном масштабе. Компании используют нас для создания приложений на базе LLM и мониторинга их работы. Наше приложение предоставляет инструменты для создания и сравнения подсказок, отслеживания производительности в реальном времени и постоянного улучшения моделей на основе отзывов людей.
Lakera
lakera.ai
Lakera Guard дает организациям возможность создавать приложения GenAI, не беспокоясь о быстром внедрении, потере данных, вредоносном контенте и других рисках LLM. Возможности Lakera Guard основаны на собственных базах данных, которые объединяют информацию из приложений LLM, Gandalf, данных из открытых источников и наших специальных исследований в области машинного обучения.
MarkovML
markovml.com
MarkovML — это платформа с низким кодом на базе искусственного интеллекта, которая предлагает платформу для совместной работы для анализа данных и машинного обучения. Он обеспечивает удобный интерфейс для хранения и обмена моделями, экспериментами и наборами данных. Платформа призвана упростить процесс анализа данных и разработки моделей за счет устранения необходимости кодирования. Платформа предлагает несколько функций для улучшения управления данными и их анализа. Он включает в себя интеллектуальный каталог данных, который служит централизованным узлом для деятельности, связанной с искусственным интеллектом, что позволяет легко управлять данными, улучшить управление данными и улучшить понимание данных. Платформа также предлагает неконтролируемые анализаторы данных на основе искусственного интеллекта, которые генерируют глубокие аналитические данные, измеряют качество данных и создают подробные визуальные отчеты для экспертного анализа. MarkovML предлагает конструктор приложений GenAI без кода, который позволяет экспертам в предметной области создавать приложения искусственного интеллекта без необходимости кодирование. Интуитивно понятный интерфейс перетаскивания позволяет создавать приложения для различных вариантов использования, таких как суммирование, классификация и семантический поиск. Кроме того, MarkovML предоставляет ответственных оценщиков искусственного интеллекта, которые помогают оценить стоимость, влияние на бизнес и предвзятость моделей. позволяя предприятиям максимально эффективно использовать возможности ИИ ответственным и экономически эффективным способом. Платформа также обеспечивает управление данными, конфиденциальность и безопасность. Кроме того, MarkovML предлагает беспрепятственное сотрудничество с помощью своего инструмента Snippet, который обеспечивает общее рабочее пространство для командных знаний, идей, показателей, анализа, обратной связи, визуализации и многого другого. Этот инструмент призван улучшить слаженность команд и максимизировать потенциал команд ИИ. В целом, MarkovML предназначен для предоставления интегрированной платформы для анализа данных, машинного обучения и совместной работы, позволяющей предприятиям использовать весь потенциал своих данных и продвигать свои инициативы в области ИИ. .
GPTGuard.ai
gptguard.ai
Держите все свои взаимодействия CHATGPT и другие взаимодействия LLM в безопасном и частном. Технология GptGuard заменяет конфиденциальные данные в ваших подсказках на синтетические данные, не влияя на контекст. Вы получаете все преимущества CHATGPT без каких -либо проблем с конфиденциальностью или безопасности.
PentaPrompt
pentaprompt.com
PentaPrompt — это веб-приложение, которое обеспечивает доступ к мощным генеративным моделям искусственного интеллекта. Он приносит вам пользу, предлагая персонализированное создание, оптимизируя взаимодействие с моделями искусственного интеллекта и предоставляя вам доступ к лучшим моделям от нескольких поставщиков — и все это в одном месте.
Preamble
preamble.com
Preamble предлагает простую в использовании платформу и рынок политик искусственного интеллекта для повышения безопасности и защищенности генеративных систем искусственного интеллекта и LLM. Мы даем возможность предприятиям обеспечивать безопасность, конфиденциальность, защищенность и соответствие требованиям ИИ. Preamble, Inc. — компания, возглавляемая ветеранами.
Predibase
predibase.com
Predibase — это самый быстрый и эффективный способ создания LLM с открытым исходным кодом. Predibase, являясь платформой для разработчиков для обучения и обслуживания LoRA, позволяет командам инженеров легко настраивать и обслуживать любой LLM с открытым исходным кодом в современной инфраструктуре в облаке с минимально возможными затратами. Predibase, созданная командой, которая создала внутренние платформы искусственного интеллекта в Apple и Uber, является быстрой, эффективной и масштабируемой для задач любого размера. Predibase сочетает простой в использовании декларативный интерфейс с высокопроизводительной мощностью графического процессора в бессерверной управляемой инфраструктуре для обучения и обслуживания, предоставляя инженерам решение для полного жизненного цикла машинного обучения. Самое главное, Predibase построен на основе открытого исходного кода, включая Ludwig и LoRAX, и может быть развернут в вашем частном облаке, поэтому все ваши данные и модели останутся под вашим контролем. Работая как с компаниями из списка Fortune 500, так и с быстрорастущими компаниями, Predibase помогает командам инженеров возвращать ценность, основанную на искусственном интеллекте, в их организации за дни, а не месяцы.
Promptly
trypromptly.com
Платформа генеративного искусственного интеллекта с низким кодом для предприятий, делающая искусственный интеллект доступным для каждой организации.
PromptPrivacy
promptprivacy.com
Prompt Privacy — это передовая операционная система искусственного интеллекта первого поколения, специально разработанная для удовлетворения растущей потребности в конфиденциальности и безопасности в эпоху искусственного интеллекта. Благодаря уникальному дизайну без кода, Prompt Privacy предлагает удобную и интуитивно понятную платформу для профессионалов, коммерческих компаний и предприятий, позволяющую использовать возможности искусственного интеллекта без ущерба для конфиденциальных данных.
Vext
vextapp.com
Далее: ОС LLMOps Vext — это готовая к использованию платформа LLMOps, предлагающая возможности Zapier для искусственного интеллекта для пользователей, которые хотят быстро и масштабно заблокировать свой конвейер LLM. С помощью Vext вы можете легко и быстро разрабатывать собственные приложения искусственного интеллекта, адаптированные к уникальным бизнес-потребностям и данным вашего бизнеса. Он не только предлагает простой способ преодолеть ограничения существующих технологий искусственного интеллекта, но также ускоряет развертывание инновационных решений искусственного интеллекта, обеспечивая вам конкурентное преимущество на рынке.
Vocode
vocode.dev
Vocode предоставляет инструменты и абстракции для создания любых голосовых приложений на основе LLM. Примеры того, что вы можете создать с помощью Vocode, включают настройку LLM для ответа/совершения телефонных звонков, работы в качестве личных помощников, присоединения к собраниям Zoom и многого другого. Что предоставляет Vocode: * Абстракции разговора (потоковое, пошаговое) * Функциональность разговора (конечная точка, отслеживание эмоций) * Интеграция со всеми лучшими поставщиками услуг преобразования речи в текст/текста в речь. * Кроссплатформенная поддержка (телефония, Интернет, Zoom)
Tune AI
tunehq.ai
Tune AI способствует внедрению GenAI на предприятиях. Нас поддерживают Accel, Flipkart Ventures, Together Fund, Speciale Invest, Techstars и другие известные инвесторы. TuneChat: наше приложение для чата, основанное на моделях с открытым исходным кодом. TuneStudio: наша площадка для разработчиков, позволяющая точно настраивать и развертывать LLM. ChainFury: наш движок подсказок с открытым исходным кодом, доступный на GitHub.
Voiceflow
voiceflow.com
Voiceflow дает амбициозным командам возможность создавать эффективные агенты искусственного интеллекта. Voiceflow, любимый дизайнерами и разработчиками, помогает командам работать вместе над созданием, тестированием, поставкой, измерением и улучшением голосовых сообщений и чатов. Команды разработчиков диалогового искусственного интеллекта на среднем рынке и в списке Fortune 500 — от ClickUp и Instacart до JP Morgan Chase и The Home Depot — доверяют Voiceflow как своей совместной платформе для создания агентов искусственного интеллекта. Интуитивно понятная среда создания агентов, база знаний и система управления контентом сочетаются с расширяемым набором инструментов разработчика для предоставления передовых агентов искусственного интеллекта, которые можно масштабировать в зависимости от уровня обслуживания клиентов. Сегодня более 250 000 амбициозных команд по всему миру создают агентов на базе Voiceflow.
Botpress
botpress.com
Botpress — это генеративная платформа искусственного интеллекта для создания чат-ботов ChatGPT, позволяющая пользователям создавать чат-боты с интуитивно понятным интерфейсом создания, основанная на новейших разработках LLM и GPT от OpenAI. Платформа предлагает широкий спектр функций, включая GPT-Native Engine и Conversation Studio, которая представляет собой редактор чат-ботов нового поколения. Кроме того, платформа включает в себя Hub — крупнейшую коллекцию интеграций, которые пользователи могут использовать для интеграции своих чат-ботов с другими инструментами и сервисами. Он также предлагает различные ресурсы, включая документацию, видеоуроки, SDK и форум сообщества на Discord. Botpress Cloud — это новая функция платформы, которую пользователи могут опробовать, чтобы быстрее создавать и развертывать своих чат-ботов, а ее редактор Visual Flow Editor предлагает интуитивно понятный визуальный редактор потока, который позволяет пользователям оживлять разговоры своих пользователей. Платформа также предоставляет различные готовые интеграции и навыки, основанные на крупнейшем сообществе чат-ботов с открытым исходным кодом, что позволяет пользователям ускорить процесс создания. Пользователи могут использовать аналитические данные платформы, полученные из аналитики, неправильного понимания и анализа настроений, для постоянного улучшения своего чат-бота. Кроме того, Botpress предлагает развертывание одним щелчком мыши по всем своим каналам, чтобы встречаться с пользователями там, где они находятся. Botpress пользуется доверием тысяч организаций и создал различные шаблоны, в том числе чат-боты Shopping Companion, Health Bot Template, Banking Support, IT Assistant, Telco Billing Advisor, Fitness Friend, HR Helper и Language Tutor. В целом, Botpress предлагает различные инструменты и функции, которые ускоряют и упрощают создание и развертывание чат-ботов.
Saturn Cloud
saturncloud.io
Saturn Cloud — это отмеченная наградами платформа машинного обучения для любого облака с более чем 100 000 пользователей, включая NVIDIA, CFA Institute, Snowflake, Flatiron School, Nestle и другие. Это комплексное решение для обработки данных и машинного обучения, развертывания и конвейеров данных в облаке. Пользователи могут развернуть ноутбук с 4 ТБ ОЗУ, добавить графический процессор, подключиться к распределенному кластеру рабочих процессов, создавать большие языковые модели и многое другое в полностью размещенной среде. Специалисты по данным и аналитики лучше всего работают, используя те инструменты, которые они хотят использовать. Вы можете использовать предпочитаемые вами языки, IDE и библиотеки машинного обучения в Saturn Cloud. Мы предлагаем полную интеграцию с Git, общие пользовательские образы и безопасное хранилище учетных данных, что упрощает масштабирование и создание вашей команды в облаке. Мы поддерживаем весь жизненный цикл машинного обучения — от экспериментов до производства, используя такие функции, как задания и развертывания. Эти функции и встроенные инструменты легко доступны для использования в группах, что экономит время и обеспечивает воспроизводимость работы. Saturn Cloud доступен в нескольких облаках: AWS, Azure, GCP и OCI. Свяжитесь с нами сегодня для бесплатной демо-версии.
Aporia
aporia.com
Aporia — ведущая платформа управления ИИ, которой доверяют как новые технологические стартапы, так и признанные компании из списка Fortune 500, чтобы гарантировать конфиденциальность, безопасность и надежность приложений ИИ. С помощью Aporia организации получают надежную защиту для искусственного интеллекта, эффективно предотвращая галлюцинации, утечку данных и оперативные атаки в режиме реального времени. В основе механизма обнаружения ограждений лежит Aporia Labs, команда, состоящая из специалистов по искусственному интеллекту и кибербезопасности. Эта команда занимается постоянными исследованиями и разработкой передовых методов выявления и смягчения галлюцинаций и оперативных атак, обеспечивая защиту репутации вашего бренда и доверия ваших пользователей.
Clarifai
clarifai.com
Clarifai — независимая компания в области искусственного интеллекта, специализирующаяся на компьютерном зрении, обработке естественного языка и распознавании звука. Clarifai, одна из первых платформ глубокого обучения, основанная в 2013 году, предоставляет платформу искусственного интеллекта для неструктурированных изображений, видео, текста и аудиоданных. Ее платформа поддерживает полный жизненный цикл искусственного интеллекта для исследования данных, маркировки данных, обучения моделей, оценки и вывода изображений, видео, текста и аудиоданных. Компания Clarifai со штаб-квартирой в Вашингтоне, округ Колумбия, использует машинное обучение и глубокие нейронные сети для автоматической идентификации и анализа изображений, видео, текста и аудио. Clarifai позволяет пользователям внедрять технологию искусственного интеллекта в свои продукты через API, Mobile SDK и/или локальные решения.
Chooch
chooch.ai
Chooch — это ведущая платформа Vision AI, которая сочетает в себе генеративный искусственный интеллект и компьютерное зрение, чтобы помочь предприятиям автоматизировать повторяющиеся задачи визуального просмотра, выполняемые вручную, делая поиск видеоданных более эффективным и позволяя предприятиям перераспределять человеческие ресурсы для более ценных видов деятельности. Генерирующий искусственный интеллект ImageChat от Chooch может систематически запрашивать видео и изображения с использованием технологии подсказок для отслеживания конкретных визуальных эффектов или действий и отправлять оповещения в реальном времени при их обнаружении для инициирования дальнейших действий. Chooch используется во многих различных приложениях, включая обнаружение краж в розничной торговле, мониторинг безопасности на рабочем месте, обнаружение оружия, мониторинг самообслуживания, управление цифровыми активами и многое другое.
Autoblocks
autoblocks.ai
Autoblocks AI — это облачное рабочее пространство, которое позволяет группам разработчиков совместно оценивать, тестировать и улучшать свои продукты GenAI/LLM.
Together AI
together.ai
Together AI — исследовательская компания в области искусственного интеллекта. Мы вносим вклад в ведущие исследования, модели и наборы данных с открытым исходным кодом, чтобы продвинуть границы ИИ. Наши децентрализованные облачные сервисы позволяют разработчикам и исследователям в организациях любого размера обучать, настраивать и развертывать генеративные модели ИИ. Мы верим, что открытые и прозрачные системы искусственного интеллекта будут стимулировать инновации и приносить наилучшие результаты для общества.
BentoCloud
bentoml.com
Бессерверное облако для ИИ. BentoCloud — это полностью управляемая платформа для создания и эксплуатации приложений ИИ, обеспечивающая гибкую доставку продуктов командам ИИ. BentoML — это платформа, позволяющая разработчикам программного обеспечения создавать продукты искусственного интеллекта.
TrueFoundry
truefoundry.com
TrueFoundry — это облачная PaaS для команд машинного обучения, позволяющая создавать, развертывать и доставлять приложения ML/LLM в собственном облаке/локальной инфраструктуре более быстрым, масштабируемым и экономически эффективным способом с правильными средствами управления, что позволяет им достичь 90 % быстрее, чем другие команды. TrueFoundry абстрагирует необходимое проектирование и предлагает ускорители GenAI — LLM PlayGround, LLM Gateway, LLM Deploy, LLM Finetune, RAG Playground и шаблоны приложений, которые могут позволить организации ускорить развертывание своей общей структуры GenAI/LLMOps. Предприятия могут подключать и использовать эти ускорители со своими внутренними системами, а также использовать их на базе наших ускорителей, чтобы предоставить разработчикам GenAI платформу LLMOps по своему выбору. TrueFoundry является модульным и полностью управляемым через API, имеет встроенную интеграцию с популярными на рынке инструментами, такими как LangChain, VectorDB, GuardRails и т. д. TrueFoundry работает с более чем 25 компаниями из списка Fortune 500, а также с высокотехнологичными компаниями среднего бизнеса, включая WadhwaniAI, WhatFix, 2 компании из списка Fortune 100 в сфере здравоохранения, Games24x7, AvisoAI и т. д. TrueFoundry поддерживается Sequoia, Eniac и ангелами, такими как Навал Равикант, Энтони Голдблум, а также более 50 руководителями AI и ML из ведущих технологических компаний, руководителями компаний из списка Fortune 500 и основателями таких компаний-единорогов, как AlphaSense, Innovaccer, WhatFix, Rubrik и т. д.
Qualetics
qualetics.com
Qualetics предоставляет революционную платформу искусственного интеллекта, которая позволяет вам легко использовать Data Science для вашего бизнеса без ограничений ресурсов и инфраструктуры. Компании любого размера, от стартапов до крупных предприятий, могут использовать платформу Qualetics для решения сложных бизнес-задач и стимулирования роста. Qualetics работает с вашим продуктом, системой или процессом для сбора данных и их обработки, используя глубокие технологии искусственного интеллекта, такие как машинное обучение, НЛП, компьютерное зрение, текстовый анализ и т. д. Затем все практические аналитические данные представляются вашей команде в простой форме. -понятная информационная панель, предлагающая информацию как на верхнем, так и на микроуровне. Qualetics не только позволяет вам получить правильную информацию о данных, но и вашей команде легче их понять и принять меры. Платформа системы управления искусственным интеллектом Qualetics (AIMS) представляет собой комбинацию инструментов, необходимых для маршрутизации данных, поступающих из нескольких каналов, в сложные системы машинного обучения и предоставления информации понятным и беспрепятственным способом для потребления предприятиями.
OctoAI
octo.ai
OctoAI предоставляет инфраструктуру для запуска, настройки и масштабирования генеративных приложений искусственного интеллекта. OctoAI заставляет модели работать на вас, а не наоборот. Разработчики получают легкий доступ к эффективной инфраструктуре искусственного интеллекта, чтобы они могли запускать выбранные модели, настраивать их для своего конкретного сценария использования и беспрепятственно масштабировать от разработки до производства. Благодаря самым быстрым базовым моделям на рынке (включая Llama-2, Stable Diffusion и SDXL), интегрированным решениям для настройки и системам машинного обучения мирового класса разработчики могут сосредоточиться на создании приложений, которые поражают своих клиентов, не становясь при этом экспертами по инфраструктуре искусственного интеллекта. . При поддержке ведущих фирм венчурного капитала компания имеет штаб-квартиру в Сиэтле, штат Вашингтон. OctoAI основана и возглавляется создателями Apache TVM, стека машинного обучения с открытым исходным кодом для повышения производительности и переносимости моделей.
Robust Intelligence
robustintelligence.com
Robust Intelligence позволяет предприятиям обеспечить трансформацию искусственного интеллекта с помощью автоматизированного решения для защиты от угроз безопасности. Платформа Robust Intelligence включает в себя механизм для обнаружения и оценки уязвимостей модели, а также для рекомендации и обеспечения соблюдения необходимых мер защиты для снижения угроз для приложений искусственного интеллекта в производстве. Это позволяет компаниям соответствовать стандартам безопасности и защиты ИИ с помощью единой интеграции, автоматически работающей в фоновом режиме для защиты приложений от разработки до производства. Robust Intelligence поддерживается Sequoia Capital и Tiger Global, и ей доверяют ведущие компании, включая ADP, JPMorgan Chase, Expedia, Deloitte, Cisco и Министерство обороны США, чтобы разблокировать миссию корпоративного искусственного интеллекта.
Katonic.ai
katonic.ai
Создавайте мощные приложения искусственного интеллекта за считанные минуты на платформе генеративного искусственного интеллекта Katonic без программирования. Повысьте производительность себя и своих сотрудников, улучшите качество обслуживания клиентов и делайте то, что могут сделать только крупные предприятия, — и все это с помощью генеративного искусственного интеллекта. * Никаких навыков кодирования не требуется. * Безопасность корпоративного уровня. * Более 50 программ LLM на выбор * Обучение на ваших собственных данных, с вашими собственными ограждениями.
AICamp
aicamp.so
Благодаря уникальному сочетанию таких функций AICamp, как поддержка Multi-LLM и рабочее пространство с поддержкой искусственного интеллекта, вы можете сделать каждую командную задачу быстрее, проще и приятнее.
FinetuneDB
finetunedb.com
FinetuneDB — это платформа LLM Ops для точной настройки и оценки LLM, которая позволяет техническим командам широкого профиля легко создавать собственные модели ИИ.
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