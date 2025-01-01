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Программное обеспечение для генеративной инфраструктуры искусственного интеллекта - Самые популярные приложения - Непал
Программное обеспечение для инфраструктуры генеративного искусственного интеллекта продолжает лидировать в инновациях, используя машинное обучение, понимание естественного языка и облачные вычисления для создания масштабируемых, эффективных и безопасных сред для обучения и развертывания генеративных моделей. Эти решения решают важнейшие проблемы масштабируемости моделей, скорости вывода и высокой доступности, облегчая разработку и использование больших языковых моделей (LLM) и других генеративных технологий искусственного интеллекта. Примечательно, что они могут похвастаться удобными интерфейсами, которые обеспечивают детальный контроль над распределением ресурсов, управлением затратами и оптимизацией производительности. Многие из этих инструментов ускоряют разработку, предлагая предварительно обученные модели и API. Передовые решения могут пойти еще дальше, включив функции цепочки API, интеграции конвейеров данных и развертываний в нескольких облаках, тем самым расширяя возможности генеративных моделей для взаимодействия с внешними системами и источниками данных. Надежные меры безопасности, включая шифрование данных и управление доступом на основе ролей, часто интегрируются для обеспечения безопасной обработки и соблюдения конфиденциальных данных. В дополнение к своим фундаментальным возможностям обучения и вывода, эти решения обычно предлагают расширенные функциональные возможности, такие как мониторинг в реальном времени, параметры тонкой настройки и полную документацию. Эти функции упрощают процессы настройки, развертывания и мониторинга как для разработчиков, так и для неразработчиков, делая генеративные модели ИИ более доступными и управляемыми. Следовательно, эти решения играют решающую роль в экосистеме искусственного интеллекта и обработки данных компании, особенно для компаний, стремящихся интегрировать искусственный интеллект в свои продукты, услуги или рабочие процессы. В отличие от обычных платформ облачных вычислений или более широких инструментов обработки данных и машинного обучения, решения генеративной инфраструктуры искусственного интеллекта специализируются на уникальных требованиях генеративных моделей. Они предоставляют полный набор функций для обучения, развертывания, безопасности и интеграции моделей. Это отличает их от заранее созданного программного обеспечения для генеративного ИИ, поскольку они снабжают ученых и инженеров данными инструментами и инфраструктурой, необходимыми для разработки индивидуальных генеративных решений на базе ИИ, адаптированных к их конкретным потребностям. Чтобы быть включенным в категорию «Генеративная инфраструктура искусственного интеллекта», продукт должен соответствовать определенным критериям: * Предлагайте масштабируемые возможности для обучения моделей и вывода. * Обеспечьте прозрачные и гибкие модели ценообразования для вычислительных ресурсов и вызовов API. * Обеспечьте безопасную обработку данных с помощью таких функций, как шифрование данных и соответствие GDPR. * Поддержка плавной интеграции с существующими конвейерами данных и рабочими процессами, предпочтительно через API или готовые соединители. Соответствуя этим критериям, программное обеспечение для инфраструктуры генеративного искусственного интеллекта позволяет организациям раскрыть весь потенциал технологий генеративного искусственного интеллекта, способствуя инновациям и конкурентоспособности в современном цифровом мире.
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Botpress
botpress.com
Botpress — это генеративная платформа искусственного интеллекта для создания чат-ботов ChatGPT, позволяющая пользователям создавать чат-боты с интуитивно понятным интерфейсом создания, основанная на новейших разработках LLM и GPT от OpenAI. Платформа предлагает широкий спектр функций, включая GPT-N...
Voiceflow
voiceflow.com
Voiceflow дает амбициозным командам возможность создавать эффективные агенты искусственного интеллекта. Voiceflow, любимый дизайнерами и разработчиками, помогает командам работать вместе над созданием, тестированием, поставкой, измерением и улучшением голосовых функций и чата. Команды разработчиков ...
Clarifai
clarifai.com
Clarifai — независимая компания в области искусственного интеллекта, специализирующаяся на компьютерном зрении, обработке естественного языка и распознавании звука. Clarifai, одна из первых платформ глубокого обучения, основанная в 2013 году, предоставляет платформу искусственного интеллекта для нес...
Together AI
together.ai
Together AI — исследовательская компания в области искусственного интеллекта. Мы вносим вклад в ведущие исследования, модели и наборы данных с открытым исходным кодом, чтобы продвинуть границы ИИ. Наши децентрализованные облачные сервисы позволяют разработчикам и исследователям в организациях любого...
Insighto.ai
insighto.ai
Insighto.ai — это конструктор чат-ботов с искусственным интеллектом без кода. Он позволяет вам создавать собственных чат-ботов ChatGPT, обученных на ваших собственных уникальных данных. Благодаря интуитивно понятной платформе Insighto без программирования создание собственного чат-бота с искусствен...
GradientJ
gradientj.com
GradientJ помогает командам разработчиков развертывать большие языковые модели в нужном масштабе. Компании используют нас для создания приложений на базе LLM и мониторинга их работы. Наше приложение предоставляет инструменты для создания и сравнения подсказок, отслеживания производительности в реаль...
GPTGuard.ai
gptguard.ai
Обеспечьте безопасность и конфиденциальность всех ваших взаимодействий в ChatGPT и других LLM. Технология GPTGuard заменяет конфиденциальные данные в ваших подсказках синтетическими данными, не затрагивая контекст. Вы получаете все преимущества ChatGPT без каких-либо проблем с конфиденциальностью ил...
Tune AI
tunehq.ai
Tune AI способствует внедрению GenAI на предприятиях. Нас поддерживают Accel, Flipkart Ventures, Together Fund, Speciale Invest, Techstars и другие известные инвесторы. TuneChat: наше приложение для чата, основанное на моделях с открытым исходным кодом. TuneStudio: наша площадка для разработчиков,...
Promptly
trypromptly.com
Платформа генеративного искусственного интеллекта с низким кодом для предприятий, делающая искусственный интеллект доступным для каждой организации.
AICamp
aicamp.so
Благодаря уникальному сочетанию таких функций AICamp, как поддержка Multi-LLM и рабочее пространство с поддержкой искусственного интеллекта, вы можете сделать каждую командную задачу быстрее, проще и приятнее.
Saturn Cloud
saturncloud.io
Saturn Cloud — это отмеченная наградами платформа машинного обучения для любого облака с более чем 100 000 пользователей, включая NVIDIA, CFA Institute, Snowflake, Flatiron School, Nestle и другие. Это комплексное решение для обработки данных и машинного обучения, развертывания и конвейеров данных в...
Katonic.ai
katonic.ai
Создавайте мощные приложения искусственного интеллекта за считанные минуты на платформе генеративного искусственного интеллекта Katonic без программирования. Повысьте производительность себя и своих сотрудников, улучшите качество обслуживания клиентов и делайте то, что могут сделать только крупные п...
FinetuneDB
finetunedb.com
FinetuneDB — это платформа LLM Ops для точной настройки и оценки LLM, которая позволяет техническим командам широкого профиля легко создавать собственные модели ИИ.
Chooch
chooch.ai
Chooch — это ведущая платформа Vision AI, которая сочетает в себе генеративный искусственный интеллект и компьютерное зрение, чтобы помочь предприятиям автоматизировать повторяющиеся задачи визуального просмотра, выполняемые вручную, делая поиск видеоданных более эффективным и позволяя предприятиям ...
CalypsoAI
calypsoai.com
Поскольку искусственный интеллект продолжает революционизировать отрасли и становится все более распространенным в повседневном использовании, связанные с этим риски также растут. В CalypsoAI мы осознаем эти растущие риски. С помощью наших передовых решений AISec наша миссия — расширить возможности ...
ASKtoAI
asktoai.com
ASKtoAI — это передовой инструмент для создания контента на основе искусственного интеллекта. Он генерирует привлекательный текст, персонализированные изображения, уникальные голосовые записи и анимированные видео-аватары — все это предназначено для улучшения вашего корпоративного и личного общения....
BentoCloud
bentoml.com
Бессерверное облако для ИИ. BentoCloud — это полностью управляемая платформа для создания и эксплуатации приложений ИИ, обеспечивающая гибкую доставку продуктов командам ИИ. BentoML — это платформа, позволяющая разработчикам программного обеспечения создавать продукты искусственного интеллекта.
PromptPrivacy
promptprivacy.com
Prompt Privacy — это передовая операционная система искусственного интеллекта первого поколения, специально разработанная для удовлетворения растущей потребности в конфиденциальности и безопасности в эпоху искусственного интеллекта. Благодаря уникальному дизайну без кода, Prompt Privacy предлагает ...
Opentune
opentune.ai
Opentune — передовое приложение, предназначенное для энтузиастов, разработчиков и новаторов в области искусственного интеллекта. Opentune предлагает комплексную платформу для управления, настройки и взаимодействия с большими языковыми моделями. Opentune предлагает специализированную поддержку и над...
OctoAI
octo.ai
OctoAI предоставляет инфраструктуру для запуска, настройки и масштабирования генеративных приложений искусственного интеллекта. OctoAI заставляет модели работать на вас, а не наоборот. Разработчики получают легкий доступ к эффективной инфраструктуре искусственного интеллекта, чтобы они могли запуска...
Vocode
vocode.dev
Vocode предоставляет инструменты и абстракции для создания любых голосовых приложений на основе LLM. Примеры того, что вы можете создать с помощью Vocode, включают настройку LLM для ответа/совершения телефонных звонков, работы в качестве личных помощников, присоединения к собраниям Zoom и многого др...
Vext
vextapp.com
Далее: ОС LLMOps Vext — это готовая к использованию платформа LLMOps, предлагающая возможности Zapier для искусственного интеллекта для пользователей, которые хотят быстро и масштабно заблокировать свой конвейер LLM. С помощью Vext вы можете легко и быстро разрабатывать собственные приложения иску...
Robust Intelligence
robustintelligence.com
Robust Intelligence позволяет предприятиям обеспечить трансформацию искусственного интеллекта с помощью автоматизированного решения для защиты от угроз безопасности. Платформа Robust Intelligence включает в себя механизм для обнаружения и оценки уязвимостей модели, а также для рекомендации и обеспеч...
Archie
archie.8base.com
Опишите свою идею, и пусть Арчи бесплатно создаст проект дизайна продукта. * Вылечите писательский тупик: просто опишите свою идею в одном-двух предложениях, и Арчи сразу же начнет давать представление о том, что нужно построить. * Быстрая концептуализация: Blueprint значительно ускоряет переход от...
Autoblocks
autoblocks.ai
Autoblocks AI — это облачное рабочее пространство, которое позволяет группам разработчиков совместно оценивать, тестировать и улучшать свои продукты GenAI/LLM.
Aporia
aporia.com
Aporia — ведущая платформа управления ИИ, которой доверяют как новые технологические стартапы, так и признанные компании из списка Fortune 500, чтобы гарантировать конфиденциальность, безопасность и надежность приложений ИИ. С помощью Aporia организации получают надежную защиту для искусственного ин...
Predibase
predibase.com
Predibase — это самый быстрый и эффективный способ создания LLM с открытым исходным кодом. Predibase, являясь платформой для разработчиков для обучения и обслуживания LoRA, позволяет командам инженеров легко настраивать и обслуживать любой LLM с открытым исходным кодом в современной инфраструктуре ...
Preamble
preamble.com
Preamble предлагает простую в использовании платформу и рынок политик искусственного интеллекта для повышения безопасности и защищенности генеративных систем искусственного интеллекта и LLM. Мы даем возможность предприятиям обеспечивать безопасность, конфиденциальность, защищенность и соответствие т...
PentaPrompt
pentaprompt.com
PentaPrompt — это веб-приложение, которое обеспечивает доступ к мощным генеративным моделям искусственного интеллекта. Он приносит вам пользу, предлагая персонализированное создание, оптимизируя взаимодействие с моделями искусственного интеллекта и предоставляя вам доступ к лучшим моделям от несколь...
MarkovML
markovml.com
MarkovML — это платформа с низким кодом на базе искусственного интеллекта, которая предлагает платформу для совместной работы для анализа данных и машинного обучения. Он обеспечивает удобный интерфейс для хранения и обмена моделями, экспериментами и наборами данных. Платформа призвана упростить про...
Lakera
lakera.ai
Lakera Guard дает организациям возможность создавать приложения GenAI, не беспокоясь о быстром внедрении, потере данных, вредоносном контенте и других рисках LLM. Возможности Lakera Guard основаны на собственных базах данных, которые объединяют информацию из приложений LLM, Gandalf, данных из открыт...
Defog
defog.ai
Defog.ai — это инструмент запроса данных на естественном языке, встроенный в приложения. Этот инструмент позволяет пользователям задавать вопросы о данных в свободной форме и получать доступ к данным из файлов CSV или предопределенных наборов данных. Данные можно запрашивать из таких баз данных, ка...
TrueFoundry
truefoundry.com
TrueFoundry — это облачная PaaS для команд машинного обучения, позволяющая создавать, развертывать и доставлять приложения ML/LLM в собственном облаке/локальной инфраструктуре более быстрым, масштабируемым и экономически эффективным способом с правильными средствами управления, что позволяет им дост...
Qualetics
qualetics.com
Qualetics предоставляет революционную платформу искусственного интеллекта, которая позволяет вам легко использовать Data Science для вашего бизнеса без ограничений ресурсов и инфраструктуры. Компании любого размера, от стартапов до крупных предприятий, могут использовать платформу Qualetics для реше...