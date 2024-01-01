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Программное обеспечение для генеративной инфраструктуры искусственного интеллекта - Самые популярные приложения
Программное обеспечение для инфраструктуры генеративного искусственного интеллекта продолжает лидировать в инновациях, используя машинное обучение, понимание естественного языка и облачные вычисления для создания масштабируемых, эффективных и безопасных сред для обучения и развертывания генеративных моделей. Эти решения решают критически важные проблемы масштабируемости моделей, скорости вывода и высокой доступности, облегчая разработку и использование больших языковых моделей (LLM) и других генеративных технологий искусственного интеллекта. Примечательно, что они могут похвастаться удобными интерфейсами, которые обеспечивают детальный контроль над распределением ресурсов, управлением затратами и оптимизацией производительности. Многие из этих инструментов ускоряют разработку, предлагая предварительно обученные модели и API. Передовые решения могут пойти еще дальше, включив функции цепочки API, интеграции конвейеров данных и развертывания в нескольких облаках, тем самым расширяя возможности генеративных моделей для взаимодействия с внешними системами и источниками данных. Надежные меры безопасности, включая шифрование данных и управление доступом на основе ролей, часто интегрируются для обеспечения безопасной обработки и соблюдения конфиденциальных данных. В дополнение к своим фундаментальным возможностям обучения и вывода, эти решения обычно предлагают расширенные функциональные возможности, такие как мониторинг в реальном времени, параметры тонкой настройки и полную документацию. Эти функции упрощают процессы настройки, развертывания и мониторинга как для разработчиков, так и для неразработчиков, делая генеративные модели ИИ более доступными и управляемыми. Следовательно, эти решения играют решающую роль в экосистеме искусственного интеллекта и обработки данных компании, особенно для компаний, стремящихся интегрировать искусственный интеллект в свои продукты, услуги или рабочие процессы. В отличие от обычных платформ облачных вычислений или более широких инструментов обработки данных и машинного обучения, решения генеративной инфраструктуры искусственного интеллекта специализируются на уникальных требованиях генеративных моделей. Они предоставляют полный набор функций для обучения, развертывания, безопасности и интеграции моделей. Это отличает их от заранее созданного программного обеспечения для генеративного ИИ, поскольку они снабжают ученых и инженеров данными инструментами и инфраструктурой, необходимыми для разработки индивидуальных генеративных решений на базе ИИ, адаптированных к их конкретным потребностям. Чтобы быть включенным в категорию «Генеративная инфраструктура искусственного интеллекта», продукт должен соответствовать определенным критериям: * Предлагайте масштабируемые возможности для обучения моделей и вывода. * Обеспечьте прозрачные и гибкие модели ценообразования для вычислительных ресурсов и вызовов API. * Обеспечьте безопасную обработку данных с помощью таких функций, как шифрование данных и соответствие GDPR. * Поддержка плавной интеграции с существующими конвейерами данных и рабочими процессами, предпочтительно через API или готовые соединители. Соответствуя этим критериям, программное обеспечение для инфраструктуры генеративного искусственного интеллекта позволяет организациям раскрыть весь потенциал технологий генеративного искусственного интеллекта, способствуя инновациям и конкурентоспособности в современном цифровом мире.
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Voiceflow
voiceflow.com
Совместная платформа для создания ИИ-агентов. Команды используют Voiceflow для разработки, тестирования и запуска агентов чата или голосового искусственного интеллекта — вместе, быстрее и в большом масштабе.
Clarifai
clarifai.com
Clarifai — это ведущая платформа для производства полнофункциональных технологий искусственного интеллекта, LLM и компьютерного зрения для моделирования неструктурированных изображений, видео, текста и аудиоданных.
Together AI
together.ai
Самая быстрая облачная платформа для создания и запуска генеративного искусственного интеллекта.
Saturn Cloud
saturncloud.io
Любимый специалистами по данным, управляемый ИТ-специалистами. Ваше универсальное решение для обработки данных и разработки, развертывания и конвейеров данных в облаке.
Promptly
trypromptly.com
Платформа генеративного искусственного интеллекта с низким кодом для предприятий, делающая искусственный интеллект доступным для каждой организации.
Katonic.ai
katonic.ai
Создавайте мощные приложения искусственного интеллекта за считанные минуты на платформе генеративного искусственного интеллекта Katonic без программирования. Повысьте производительность себя и своих сотрудников, улучшите качество обслуживания клиентов и делайте то, что могут сделать только крупные п...
GradientJ
gradientj.com
GradientJ помогает командам разработчиков развертывать большие языковые модели в нужном масштабе. Компании используют нас для создания приложений на базе LLM и мониторинга их работы. Наше приложение предоставляет инструменты для создания и сравнения подсказок, отслеживания производительности в реаль...
Chooch
chooch.ai
Решения Chooch для компьютерного зрения помогают предприятиям автоматизировать визуальный анализ своих видео- и графических данных, чтобы обнаружить и понять значение самых тонких визуальных элементов — и все это в режиме реального времени, чтобы предоставить полезную информацию для принятия бизнес-...
BentoCloud
bentoml.com
Бессерверное облако для искусственного интеллекта. BentoCloud — это полностью управляемая платформа для создания и эксплуатации приложений искусственного интеллекта, обеспечивающая гибкую доставку продуктов командам искусственного интеллекта. BentoML — это платформа, позволяющая разработчикам прогр...
Insighto.ai
insighto.ai
Insighto.ai — это конструктор чат-ботов с искусственным интеллектом без кода. Он позволяет вам создавать собственных чат-ботов ChatGPT, обученных на ваших уникальных данных. Благодаря интуитивно понятной платформе Insighto без программирования создание собственного чат-бота с искусственным интеллек...
Vext
vextapp.com
Далее: ОС LLMOps Vext — это готовая платформа LLMOps, предлагающая возможности «Zapier для искусственного интеллекта» для пользователей, которые хотят быстро и масштабно блокировать свой конвейер LLM. С помощью Vext вы можете легко и быстро разрабатывать собственные приложения искусственного интел...
PromptPrivacy
promptprivacy.com
Prompt Privacy — это передовая операционная система искусственного интеллекта первого поколения, специально разработанная для удовлетворения растущей потребности в конфиденциальности и безопасности в эпоху искусственного интеллекта. Благодаря уникальному дизайну без кода, Prompt Privacy предлагает ...
CalypsoAI
calypsoai.com
Поскольку искусственный интеллект продолжает производить революцию в отраслях и становится все более распространенным в повседневном использовании, связанные с этим риски также растут. В CalypsoAI мы осознаем эти растущие риски. С помощью наших передовых решений AISec наша миссия — расширить возможн...
FinetuneDB
finetunedb.com
FinetuneDB — это платформа LLM Ops для точной настройки и оценки LLM, которая позволяет техническим командам широкого профиля легко создавать собственные модели ИИ.
AICamp
aicamp.so
Благодаря уникальному сочетанию таких функций AICamp, как поддержка Multi-LLM и рабочее пространство с поддержкой искусственного интеллекта, вы можете сделать каждую командную задачу быстрее, проще и приятнее.
Tune AI
tunehq.ai
Tune AI способствует внедрению GenAI на предприятиях. Нас поддерживают Accel, Flipkart Ventures, Together Fund, Speciale Invest, Techstars и другие известные инвесторы. TuneChat: наше приложение для чата, основанное на моделях с открытым исходным кодом. TuneStudio: наша площадка для разработчиков,...
Predibase
predibase.com
Predibase — это самый быстрый и эффективный способ создания LLM с открытым исходным кодом. Predibase, являясь платформой для разработчиков для обучения и обслуживания LoRA, позволяет командам инженеров легко настраивать и обслуживать любой LLM с открытым исходным кодом в современной инфраструктуре ...
Aporia
aporia.com
Используйте функцию ML Observability от Aporia, чтобы обнаруживать дрейф и деградацию модели, централизовать управление моделями, объяснять прогнозы и улучшать модели ML в рабочей среде.
Vocode
vocode.dev
Vocode предоставляет инструменты и абстракции для создания любых голосовых приложений на основе LLM. Примеры того, что вы можете создать с помощью Vocode, включают настройку LLM для ответа/совершения телефонных звонков, работы в качестве личных помощников, присоединения к собраниям Zoom и многого др...
Preamble
preamble.com
Preamble предлагает простую в использовании платформу и рынок политик искусственного интеллекта для повышения безопасности и защищенности генеративных систем искусственного интеллекта и LLM. Мы даем возможность предприятиям обеспечивать безопасность, конфиденциальность, защищенность и соответствие т...
PentaPrompt
pentaprompt.com
PentaPrompt — это веб-приложение, которое обеспечивает доступ к мощным генеративным моделям искусственного интеллекта. Он приносит вам пользу, предлагая персонализированное создание, оптимизируя взаимодействие с моделями искусственного интеллекта и предоставляя вам доступ к лучшим моделям от несколь...
Opentune
opentune.ai
Opentune — передовое приложение, предназначенное для энтузиастов, разработчиков и новаторов в области искусственного интеллекта. Opentune предлагает комплексную платформу для управления, настройки и взаимодействия с большими языковыми моделями. Opentune предлагает специализированную поддержку и над...
MarkovML
markovml.com
Наша миссия в MarkovML — предоставить предприятиям возможность использовать преобразующую силу своих данных с помощью искусственного интеллекта и ускорить рост своего бизнеса. Мы предоставляем работникам умственного труда инструменты искусственного интеллекта без кода, позволяя им сосредоточиться н...
Lakera
lakera.ai
Lakera Guard дает организациям возможность создавать приложения GenAI, не беспокоясь о быстром внедрении, потере данных, вредоносном контенте и других рисках LLM. Возможности Lakera Guard основаны на собственных базах данных, которые объединяют информацию из приложений LLM, Gandalf, данных из открыт...
Defog
defog.ai
Аналитик искусственного интеллекта на уровне человека для каждого корпоративного пользователя. Разверните точный анализ данных с помощью искусственного интеллекта с помощью универсальной платформы Defog.
ASKtoAI
asktoai.com
ASKtoAI — это передовой инструмент для создания контента на основе искусственного интеллекта. Он генерирует привлекательный текст, персонализированные изображения, уникальные голосовые записи и анимированные видеоролики-аватары — все это предназначено для улучшения вашего корпоративного и личного об...
Archie
archie.8base.com
Опишите свою идею, и пусть Арчи бесплатно создаст проект дизайна продукта. * Вылечите писательский тупик: просто опишите свою идею в одном-двух предложениях, и Арчи сразу же начнет давать представление о том, что нужно построить. * Быстрая концептуализация: Blueprint значительно ускоряет переход от...
GPTGuard.ai
gptguard.ai
Обеспечьте безопасность и конфиденциальность всех ваших взаимодействий в ChatGPT и других LLM. Технология GPTGuard заменяет конфиденциальные данные в ваших подсказках синтетическими данными, не затрагивая контекст. Вы получаете все преимущества ChatGPT без каких-либо проблем с конфиденциальностью ил...
Robust Intelligence
robustintelligence.com
Robust Intelligence позволяет предприятиям обеспечить трансформацию искусственного интеллекта с помощью автоматизированного решения для защиты от угроз безопасности. Платформа Robust Intelligence включает в себя механизм для обнаружения и оценки уязвимостей модели, а также для рекомендации и обеспеч...
OctoAI
octo.ai
OctoAI предоставляет инфраструктуру для запуска, настройки и масштабирования генеративных приложений искусственного интеллекта. OctoAI заставляет модели работать на вас, а не наоборот. Разработчики получают легкий доступ к эффективной инфраструктуре искусственного интеллекта, чтобы они могли запуска...
Qualetics
qualetics.com
Qualetics предоставляет революционную платформу искусственного интеллекта, которая позволяет вам легко использовать Data Science для вашего бизнеса без ограничений ресурсов и инфраструктуры. Компании любого размера, от стартапов до крупных предприятий, могут использовать платформу Qualetics для реше...
TrueFoundry
truefoundry.com
TrueFoundry — это облачная PaaS для команд машинного обучения, позволяющая создавать, развертывать и доставлять приложения ML/LLM в собственном облаке/локальной инфраструктуре более быстрым, масштабируемым и экономически эффективным способом с правильными средствами управления, что позволяет им дост...
Autoblocks
autoblocks.ai
Создавайте более качественные и дифференцированные продукты искусственного интеллекта. Облачное рабочее пространство для совместной работы для быстрой разработки продуктов GenAI.