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Программное обеспечение для генеративной инфраструктуры искусственного интеллекта - Самые популярные приложения - Аландские о-ва
Программное обеспечение для инфраструктуры генеративного искусственного интеллекта продолжает лидировать в инновациях, используя машинное обучение, понимание естественного языка и облачные вычисления для создания масштабируемых, эффективных и безопасных сред для обучения и развертывания генеративных моделей. Эти решения решают важнейшие проблемы масштабируемости моделей, скорости вывода и высокой доступности, облегчая разработку и использование больших языковых моделей (LLM) и других генеративных технологий искусственного интеллекта. Примечательно, что они могут похвастаться удобными интерфейсами, которые обеспечивают детальный контроль над распределением ресурсов, управлением затратами и оптимизацией производительности. Многие из этих инструментов ускоряют разработку, предлагая предварительно обученные модели и API. Передовые решения могут пойти еще дальше, включив функции цепочки API, интеграции конвейеров данных и развертываний в нескольких облаках, тем самым расширяя возможности генеративных моделей для взаимодействия с внешними системами и источниками данных. Надежные меры безопасности, включая шифрование данных и управление доступом на основе ролей, часто интегрируются для обеспечения безопасной обработки и соблюдения конфиденциальных данных. В дополнение к своим фундаментальным возможностям обучения и вывода, эти решения обычно предлагают расширенные функциональные возможности, такие как мониторинг в реальном времени, параметры тонкой настройки и полную документацию. Эти функции упрощают процессы настройки, развертывания и мониторинга как для разработчиков, так и для неразработчиков, делая генеративные модели ИИ более доступными и управляемыми. Следовательно, эти решения играют решающую роль в экосистеме искусственного интеллекта и обработки данных компании, особенно для компаний, стремящихся интегрировать искусственный интеллект в свои продукты, услуги или рабочие процессы. В отличие от обычных платформ облачных вычислений или более широких инструментов обработки данных и машинного обучения, решения генеративной инфраструктуры искусственного интеллекта специализируются на уникальных требованиях генеративных моделей. Они предоставляют полный набор функций для обучения, развертывания, безопасности и интеграции моделей. Это отличает их от заранее созданного программного обеспечения для генеративного ИИ, поскольку они снабжают ученых и инженеров данными инструментами и инфраструктурой, необходимыми для разработки индивидуальных генеративных решений на базе ИИ, адаптированных к их конкретным потребностям. Чтобы быть включенным в категорию «Генеративная инфраструктура искусственного интеллекта», продукт должен соответствовать определенным критериям: * Предлагайте масштабируемые возможности для обучения моделей и вывода. * Обеспечьте прозрачные и гибкие модели ценообразования для вычислительных ресурсов и вызовов API. * Обеспечьте безопасную обработку данных с помощью таких функций, как шифрование данных и соответствие GDPR. * Поддержка плавной интеграции с существующими конвейерами данных и рабочими процессами, предпочтительно через API или готовые соединители. Соответствуя этим критериям, программное обеспечение для инфраструктуры генеративного искусственного интеллекта позволяет организациям раскрыть весь потенциал технологий генеративного искусственного интеллекта, способствуя инновациям и конкурентоспособности в современном цифровом мире.
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Botpress
botpress.com
Botpress — это генеративная платформа искусственного интеллекта для создания чат-ботов ChatGPT, позволяющая пользователям создавать чат-боты с интуитивно понятным интерфейсом создания, основанная на новейших разработках LLM и GPT от OpenAI. Платформа предлагает широкий спектр функций, включая GPT-N...
Voiceflow
voiceflow.com
Voiceflow дает амбициозным командам возможность создавать эффективных агентов искусственного интеллекта. Voiceflow, любимый дизайнерами и разработчиками, помогает командам работать вместе над созданием, тестированием, поставкой, измерением и улучшением голосовых сообщений и чата. Команды разработчик...
Clarifai
clarifai.com
Clarifai — независимая компания в области искусственного интеллекта, специализирующаяся на компьютерном зрении, обработке естественного языка и распознавании звука. Clarifai, одна из первых платформ глубокого обучения, основанная в 2013 году, предоставляет платформу искусственного интеллекта для нес...
Together AI
together.ai
Together AI — исследовательская компания в области искусственного интеллекта. Мы вносим вклад в ведущие исследования, модели и наборы данных с открытым исходным кодом, чтобы продвинуть границы ИИ. Наши децентрализованные облачные сервисы позволяют разработчикам и исследователям в организациях любого...
Insighto.ai
insighto.ai
Insighto.ai — это конструктор чат-ботов с искусственным интеллектом без кода. Он позволяет вам создавать собственных чат-ботов ChatGPT, обученных на ваших собственных уникальных данных. Благодаря интуитивно понятной платформе Insighto без программирования создание собственного чат-бота с искусствен...
GradientJ
gradientj.com
GradientJ помогает командам разработчиков развертывать большие языковые модели в нужном масштабе. Компании используют нас для создания приложений на базе LLM и мониторинга их работы. Наше приложение предоставляет инструменты для создания и сравнения подсказок, отслеживания производительности в реаль...
Promptly
trypromptly.com
Платформа генеративного искусственного интеллекта с низким кодом для предприятий, делающая искусственный интеллект доступным для каждой организации.
Saturn Cloud
saturncloud.io
Saturn Cloud — это отмеченная наградами платформа машинного обучения для любого облака с более чем 100 000 пользователей, включая NVIDIA, CFA Institute, Snowflake, Flatiron School, Nestle и другие. Это комплексное решение для обработки данных и машинного обучения, развертывания и конвейеров данных в...
GPTGuard.ai
gptguard.ai
Обеспечьте безопасность и конфиденциальность всех ваших взаимодействий в ChatGPT и других LLM. Технология GPTGuard заменяет конфиденциальные данные в ваших подсказках синтетическими данными, не затрагивая контекст. Вы получаете все преимущества ChatGPT без каких-либо проблем с конфиденциальностью ил...
Tune AI
tunehq.ai
Tune AI способствует внедрению GenAI на предприятиях. Нас поддерживают Accel, Flipkart Ventures, Together Fund, Speciale Invest, Techstars и другие известные инвесторы. TuneChat: наше приложение для чата, основанное на моделях с открытым исходным кодом. TuneStudio: наша площадка для разработчиков,...
AICamp
aicamp.so
Благодаря уникальному сочетанию таких функций AICamp, как поддержка Multi-LLM и рабочее пространство с поддержкой искусственного интеллекта, вы можете сделать каждую командную задачу быстрее, проще и приятнее.
Katonic.ai
katonic.ai
Создавайте мощные приложения искусственного интеллекта за считанные минуты на платформе генеративного искусственного интеллекта Katonic без программирования. Повысьте производительность себя и своих сотрудников, улучшите качество обслуживания клиентов и делайте то, что могут сделать только крупные п...
Chooch
chooch.ai
Chooch — это ведущая платформа Vision AI, которая сочетает в себе генеративный искусственный интеллект и компьютерное зрение, чтобы помочь предприятиям автоматизировать повторяющиеся задачи визуального просмотра, выполняемые вручную, делая поиск видеоданных более эффективным и позволяя предприятиям ...
FinetuneDB
finetunedb.com
FinetuneDB — это платформа LLM Ops для точной настройки и оценки LLM, которая позволяет техническим командам широкого профиля легко создавать собственные модели ИИ.
BentoCloud
bentoml.com
Бессерверное облако для ИИ. BentoCloud — это полностью управляемая платформа для создания и эксплуатации приложений ИИ, обеспечивающая гибкую доставку продуктов командам ИИ. BentoML — это платформа, позволяющая разработчикам программного обеспечения создавать продукты искусственного интеллекта.
Vocode
vocode.dev
Vocode предоставляет инструменты и абстракции для создания любых голосовых приложений на основе LLM. Примеры того, что вы можете создать с помощью Vocode, включают настройку LLM для ответа/совершения телефонных звонков, работы в качестве личных помощников, присоединения к собраниям Zoom и многого др...
Vext
vextapp.com
Далее: ОС LLMOps Vext — это готовая к использованию платформа LLMOps, предлагающая возможности Zapier для искусственного интеллекта для пользователей, которые хотят быстро и масштабно заблокировать свой конвейер LLM. С помощью Vext вы можете легко и быстро разрабатывать собственные приложения иску...
PromptPrivacy
promptprivacy.com
Prompt Privacy — это передовая операционная система искусственного интеллекта первого поколения, специально разработанная для удовлетворения растущей потребности в конфиденциальности и безопасности в эпоху искусственного интеллекта. Благодаря уникальному дизайну без кода, Prompt Privacy предлагает ...
CalypsoAI
calypsoai.com
Поскольку искусственный интеллект продолжает революционизировать отрасли и становится все более распространенным в повседневном использовании, связанные с этим риски также растут. В CalypsoAI мы осознаем эти растущие риски. С помощью наших передовых решений AISec наша миссия — расширить возможности ...
OctoAI
octo.ai
OctoAI предоставляет инфраструктуру для запуска, настройки и масштабирования генеративных приложений искусственного интеллекта. OctoAI заставляет модели работать на вас, а не наоборот. Разработчики получают легкий доступ к эффективной инфраструктуре искусственного интеллекта, чтобы они могли запуска...
Opentune
opentune.ai
Opentune — передовое приложение, предназначенное для энтузиастов, разработчиков и новаторов в области искусственного интеллекта. Opentune предлагает комплексную платформу для управления, настройки и взаимодействия с большими языковыми моделями. Opentune предлагает специализированную поддержку и над...
ASKtoAI
asktoai.com
ASKtoAI — это передовой инструмент для создания контента на основе искусственного интеллекта. Он генерирует привлекательный текст, персонализированные изображения, уникальные голосовые записи и анимированные видео-аватары — все это предназначено для улучшения вашего корпоративного и личного общения....
Aporia
aporia.com
Aporia — ведущая платформа управления ИИ, которой доверяют как новые технологические стартапы, так и признанные компании из списка Fortune 500, чтобы гарантировать конфиденциальность, безопасность и надежность приложений ИИ. С помощью Aporia организации получают надежную защиту для искусственного ин...
Predibase
predibase.com
Predibase — это самый быстрый и эффективный способ создания LLM с открытым исходным кодом. Predibase, являясь платформой для разработчиков для обучения и обслуживания LoRA, позволяет командам инженеров легко настраивать и обслуживать любой LLM с открытым исходным кодом в современной инфраструктуре ...
MarkovML
markovml.com
MarkovML — это платформа с низким кодом на базе искусственного интеллекта, которая предлагает платформу для совместной работы для анализа данных и машинного обучения. Он обеспечивает удобный интерфейс для хранения и обмена моделями, экспериментами и наборами данных. Платформа призвана упростить про...
Defog
defog.ai
Defog.ai — это инструмент запроса данных на естественном языке, встроенный в приложения. Этот инструмент позволяет пользователям задавать вопросы о данных в свободной форме и получать доступ к данным из файлов CSV или предопределенных наборов данных. Данные можно запрашивать из таких баз данных, ка...
Archie
archie.8base.com
Опишите свою идею, и пусть Арчи бесплатно создаст проект дизайна продукта. * Вылечите писательский тупик: просто опишите свою идею в одном-двух предложениях, и Арчи сразу же начнет давать представление о том, что нужно построить. * Быстрая концептуализация: Blueprint значительно ускоряет переход от...
Robust Intelligence
robustintelligence.com
Robust Intelligence позволяет предприятиям обеспечить трансформацию искусственного интеллекта с помощью автоматизированного решения для защиты от угроз безопасности. Платформа Robust Intelligence включает в себя механизм для обнаружения и оценки уязвимостей модели, а также для рекомендации и обеспеч...
Autoblocks
autoblocks.ai
Autoblocks AI — это облачное рабочее пространство, которое позволяет группам разработчиков совместно оценивать, тестировать и улучшать свои продукты GenAI/LLM.
Preamble
preamble.com
Preamble предлагает простую в использовании платформу и рынок политик искусственного интеллекта для повышения безопасности и защищенности генеративных систем искусственного интеллекта и LLM. Мы даем возможность предприятиям обеспечивать безопасность, конфиденциальность, защищенность и соответствие т...
PentaPrompt
pentaprompt.com
PentaPrompt — это веб-приложение, которое обеспечивает доступ к мощным генеративным моделям искусственного интеллекта. Он приносит вам пользу, предлагая персонализированное создание, оптимизируя взаимодействие с моделями искусственного интеллекта и предоставляя вам доступ к лучшим моделям от несколь...
Lakera
lakera.ai
Lakera Guard дает организациям возможность создавать приложения GenAI, не беспокоясь о быстром внедрении, потере данных, вредоносном контенте и других рисках LLM. Возможности Lakera Guard основаны на собственных базах данных, которые объединяют информацию из приложений LLM, Gandalf, данных из открыт...
Qualetics
qualetics.com
Qualetics предоставляет революционную платформу искусственного интеллекта, которая позволяет вам легко использовать Data Science для вашего бизнеса без ограничений ресурсов и инфраструктуры. Компании любого размера, от стартапов до крупных предприятий, могут использовать платформу Qualetics для реше...
TrueFoundry
truefoundry.com
TrueFoundry — это облачная PaaS для команд машинного обучения, позволяющая создавать, развертывать и доставлять приложения ML/LLM в собственном облаке/локальной инфраструктуре более быстрым, масштабируемым и экономически эффективным способом с правильными средствами управления, что позволяет им дост...