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Программное обеспечение для геймификации
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Программное обеспечение для геймификации - Самые популярные приложения

В сфере маркетинга программное обеспечение для геймификации использует знакомые элементы видеоигр, такие как значки, достижения, очки, таблицы лидеров и многое другое, для улучшения маркетинговых стратегий. Это программное обеспечение окажется полезным для маркетологов, стремящихся повысить лояльность клиентов, их пропаганду и вовлеченность. Когда бизнес стремится стимулировать клиентов к определенным действиям, таким как обмен контентом или совершение покупки, программное обеспечение для геймификации служит средством как для мониторинга, так и для вознаграждения за такое поведение. Помимо маркетинга, программное обеспечение для геймификации находит разнообразные применения в бизнес-сценариях. Например, отделы продаж могут использовать программное обеспечение для геймификации продаж, чтобы способствовать здоровой конкуренции и обеспечить дополнительный стимул мотивации для своих представителей. Кроме того, функции геймификации могут быть интегрированы в программное обеспечение для вовлечения сотрудников и платформы микрообучения. Программное обеспечение для геймификации, независимо от того, используется ли оно независимо или в сочетании с другими маркетинговыми инструментами, такими как программное обеспечение для управления лояльностью или программное обеспечение для продвижения бренда, представляет собой универсальный инструмент для улучшения различных аспектов бизнес-операций.

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Gleam

Gleam

gleam.io

Gleam - это платформа для маркетинга роста, помогающая предприятиям создавать конкурсы и лотереи, захватывать клиентов и управлять кампаниями через множество каналов.

myQuiz

myQuiz

myquiz.org

MyQuiz позволяет создавать онлайн-викторины и интерактивные презентации для вовлечения аудитории. Поддерживает до 100 000 участников при любом интернет-соединении.

Solitics

Solitics

solitics.com

Solitics — платформа для активации посетителей и управления взаимодействием с клиентами, интегрирующая данные для персонализированных маркетинговых стратегий.

QuizHub

QuizHub

quiz.konfhub.com

QuizHub - платформа для создания и участия в интерактивных тестах, поддерживающая живую таблицу лидеров и удобный интерфейс для пользователей.

Goosechase

Goosechase

goosechase.com

Goosechase — это платформа для создания интерактивных мероприятий, таких как охоты на мусорщики, для вовлечения и обучения сообществ.

Interacty

Interacty

interacty.me

Interacty позволяет создавать интерактивный контент и игры для вовлечения аудитории и увеличения продаж. Простота в использовании и интеграция с CRM.

Socialman

Socialman

socialman.net

Socialman - это SaaS-платформа для управления конкурсами и контентом в социальных сетях, таких как Facebook, Instagram, Twitter и другие.

ViralSweep

ViralSweep

viralsweep.com

ViralSweep — это инструмент для создания и управления цифровыми маркетинговыми акциями, такими как лотереи и конкурсы, с аналитикой и интеграциями.

UpViral

UpViral

upviral.com

UpViral – это платформа для проведения вирусных маркетинговых кампаний, включая конкурсы и призы, что помогает привлекать клиентов через обмен в социальных сетях.

Loquiz

Loquiz

loquiz.com

Loquiz - платформа для создания игр и аудиотуров, подходящая для туроператоров, событий, HR и образования с поддержкой мультимедиа и аналитики.

Scratcher

Scratcher

scratcher.io

Scratcher - платформа для геймификации, позволяющая бизнесам создавать интерактивные клиентские опыты с помощью простого редактора.

Gamify Route

Gamify Route

gamifyroute.com

Gamify Route позволяет создавать интерактивные игровые страницы для бизнеса с использованием настраиваемых шаблонов и интуитивного редактора.

Datagame

Datagame

datagame.io

Datagame предлагает интерактивные опросы в формате игр для улучшения вовлеченности пользователей и получения достоверных данных.

Gametize

Gametize

gametize.com

Gametize — это платформа для геймификации и вовлечения пользователей, предлагающая инструменты для создания игровых опытов и настройки для бизнеса в разных областях.

Qualifio

Qualifio

qualifio.com

Qualifio - платформа для создания интерактивных форматов (опросы, тесты), помогающая собирать данные о вовлечении клиентов и лояльности.

Captain Up

Captain Up

captainup.com

Captain Up - облачная платформа для вовлечения и удержания клиентов, использующая игровые механики и поведенческую психологию для повышения активности и лояльности.

Socialshaker

Socialshaker

socialshaker.com

Socialshaker предлагает маркетологам 30 механизмов для организации конкурсов и розыгрышей в социальных сетях на Facebook, мобильных устройствах и сайтах.

BeeLiked

BeeLiked

beeliked.com

BeeLiked - это платформа для создания интерактивных акций, ориентированных на вовлеченность клиентов, генерацию лидов и программы лояльности.

CustomerGlu

CustomerGlu

customerglu.com

CustomerGlu - платформа геймификации для создания интерактивных опытов в приложениях, способствующих вовлечению и удержанию клиентов.

Brame

Brame

brame.io

Brame - это платформа для создания кампаний геймификации, позволяющая пользователям без программирования адаптировать игровые элементы под маркетинговые цели.

Drimify

Drimify

drimify.com

Drimify - платформа геймификации, позволяющая пользователям создавать настраиваемые игровые опыты без необходимости в программировании.

InAppStory

InAppStory

inappstory.com

InAppStory - это инструмент для создания интерактивных историй и сообщений в приложениях, улучшающий вовлечение и удержание пользователей.

Cool Tabs

Cool Tabs

cool-tabs.com

Приложение Cool Tabs помогает управлять маркетинговыми кампаниями в соцсетях и на сайте, генерируя лиды и анализируя обсуждения бренда.

SaaSquatch

SaaSquatch

saasquatch.com

SaaSquatch — это программное обеспечение для управления рефералами и программами лояльности, помогающее компаниям увеличивать клиентов и их удержание.

Accept Mission

Accept Mission

acceptmission.com

Accept Mission — это платформа для сбора и управления идеями, интеграции с другими системами и анализа успеха инноваций.

NextBee

NextBee

web.nextbee.com

Программа управления advocacy от NextBee помогает увеличить охват брендов через социальные виджеты, награды и групповые вызовы.

myCred

myCred

mycred.me

myCred - плагин для WordPress, позволяющий создавать программы лояльности и геймификации. Позволяет управлять баллами и вознаграждениями для пользователей.

InteractionUP

InteractionUP

web.interactionup.com

InteractionUP — платформа для улучшения взаимодействия и общения в организациях с функциями чата, обмена документами и уведомлениями о новостях.

SuperLikers

SuperLikers

superlikers.com

SuperLikers — приложение для управления эффективной программой лояльности, помогающее привлечь и удержать клиентов.

Centrical

Centrical

centrical.com

Centrical — платформа для управления производительностью сотрудников с элементами микрообучения и геймификации, помогающая повышать эффективность и удовлетворенность.

Enrichigo

Enrichigo

enrichigo.com

Enrichigo - платформа для создания пользовательских скретч-карт на вашем сайте, помогающая привлечь посетителей и увеличить продажи.

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