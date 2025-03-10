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В сфере маркетинга программное обеспечение для геймификации использует знакомые элементы видеоигр, такие как значки, достижения, очки, таблицы лидеров и многое другое, для улучшения маркетинговых стратегий. Это программное обеспечение окажется полезным для маркетологов, стремящихся повысить лояльность клиентов, их пропаганду и вовлеченность. Когда бизнес стремится стимулировать клиентов к определенным действиям, таким как обмен контентом или совершение покупки, программное обеспечение для геймификации служит средством как для мониторинга, так и для вознаграждения за такое поведение. Помимо маркетинга, программное обеспечение для геймификации находит разнообразные применения в бизнес-сценариях. Например, отделы продаж могут использовать программное обеспечение для геймификации продаж, чтобы способствовать здоровой конкуренции и обеспечить дополнительный стимул мотивации для своих представителей. Кроме того, функции геймификации могут быть интегрированы в программное обеспечение для вовлечения сотрудников и платформы микрообучения. Программное обеспечение для геймификации, независимо от того, используется ли оно независимо или в сочетании с другими маркетинговыми инструментами, такими как программное обеспечение для управления лояльностью или программное обеспечение для продвижения бренда, представляет собой универсальный инструмент для улучшения различных аспектов бизнес-операций.
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InAppStory
inappstory.com
Расширьте жизненный цикл мобильных пользователей за счет собственных каналов связи. Предоставляйте богатый контент и вовлекайте пользователей в воронку продаж с помощью историй! МИССИЯ InAppStory — международная компания-разработчик программного обеспечения, которая связывает существующий бизнес с потенциальными и текущими клиентами, обеспечивая более высокие конверсии, эффективный охват, лояльность клиентов и улучшение коммуникаций в мобильных приложениях и на веб-сайтах через истории. Наша компания предоставляет не просто платформу для создания историй, а продукт без кода, который продлевает жизненный цикл ваших мобильных клиентов. Мы считаемся решением нового поколения для вовлечения и удержания пользователей, поскольку миллионам пользователей изначально нравится формат Stories. КАК МЫ ЭТО ДЕЛАЕМ? Удобство и скорость имеют решающее значение, когда дело доходит до любого практического взаимодействия с потребителем. Наше решение без кода освобождает вашу команду от пресловутой разработки контента для каждого конкретного случая, когда компания хочет общаться внутри приложения. 2 часа с перерывом на кофе, и наша интеграция будет готова предоставлять богатый контент, одновременно привлекая конечных пользователей для общения внутри приложения. Наши клиенты, средний бизнес и предприятия, ценят наши усилия, помогающие им достичь лучших результатов: конверсий, данных о новых продуктах, показателей охвата и т. д. В то же время мы значительно повышаем лояльность их потребителей и увеличиваем цикл продаж. с историями, виджетами, геймифицированным опытом, персонализированным контентом, сегментацией аудитории, A/B-тестированием, опросами обратной связи, привлечением клиентов и пользовательским контентом. Наши клиенты также используют наше решение для внутренней адаптации сотрудников, коммуникаций и обучения. Прозрачный рост с помощью показателей, которые помогает наше решение: -ER -Общий охват -Средняя продолжительность сеанса -CLV -ROI -CTR -MAU/DAU -Привязчивость приложения -Общий доход -Показы -Коэффициент оттока -Общее количество посещений Вот что наши клиенты говорят о Особенность Stories: «Будьте готовы, что когда вы начнете использовать InAppStory, очень скоро она станет вашим основным каналом общения с клиентами!» КУЛЬТУРА Движущая сила нашей компании – люди. Ко всем нашим сотрудникам относятся одинаково, ценя каждое усилие, которое они вложили в нашу компанию. Мы обеспечиваем благоприятную среду, где каждый может реализовать свои идеи, попробовать что-то новое и стабильно развивать свой бизнес. У каждого своя история, но нас всех объединяет одно: мы усердно и разумно работаем, чтобы вместе строить лучшее будущее.
Centrical
centrical.com
Centricalis A AI Platform Performance Performance Platform, которая приводит к лучшему опыту клиентов для ведущих мировых брендов через успех и рост агента. Платформа предоставляет унифицированный опыт сотрудников с управлением эффективностью в реальном времени, адаптивном микрообущении, коучинке с AI, управлением качеством и VOE, благодаря игровому решению, чтобы помочь организациям повысить производительность и продажи, снизить затраты, снизить истощение и повышение удовлетворенности клиентов Полем Centrical был основан в 2013 году и обслуживает клиентов в 150 странах на 40 различных языках. Centrical имеет офисы в Нью-Йорке, Тель-Авиве и Лондоне, и клиенты включают в себя ведущие многонациональные предприятия, такие как Microsoft, Teleperformance, Synchrony Financial и многое другое.
Loquiz
loquiz.com
Loquiz - платформа для создания игр и аудиотуров, подходящая для туроператоров, событий, HR и образования с поддержкой мультимедиа и аналитики.
Enrichigo
enrichigo.com
Enrichigo — это платформа всплывающих окон для геймификации, которая позволяет создавать индивидуальные кампании скретч-карт для вашего веб-сайта. Чтобы упростить наш сервис, мы предлагаем только «скретч-карты». Так зачем же вам использовать скретч-карту на своем веб-сайте? Как бы просто это ни было: - Укрепите приверженность посетителей - Увеличьте продажи и количество потенциальных клиентов - Повысьте узнаваемость вашего бренда благодаря посетителям - Получите больше регистраций с помощью геймификации
Brame
brame.io
Brame - это платформа для создания кампаний геймификации, позволяющая пользователям без программирования адаптировать игровые элементы под маркетинговые цели.
Accept Mission
acceptmission.com
Accept Mission — это инновационная платформа, которую организации используют для сбора идей (кампаний, досок), управления идеями, управления портфолио и создания информационных панелей. Мы уникальны благодаря: - Геймификации - Привлекайте пользователей с помощью скрытого использования, списками лидеров, целями и интеллектуальными уведомлениями - Интегрированной платформой - все инновационные инструменты на одной платформе и полностью интегрированы. - Панели мониторинга и отчеты — измеряйте успех инноваций и оптимизируйте их. - Интеграции - интеграция с Excel, системами управления задачами и проектами, Power BI и интеграцией безопасности для единого входа.
InteractionUP
web.interactionup.com
Платформа взаимодействия поколения 2.0. Оживите свое взаимодействие с нашей уникальной платформой взаимодействия.
Gamify Route
gamifyroute.com
Gamify Route прост в использовании, обладает широкими возможностями настройки и имеет библиотеку готовых шаблонов, поэтому предприятия могут быстро и легко приступить к работе 🚀. С помощью Gamify Route вы можете проектировать и создавать интерактивные игровые страницы, отвечающие вашим бизнес-целям. От целевых страниц до страниц подписки, страниц проверки, страниц результатов, страниц претензий и страниц благодарности — эта надежная платформа предлагает все, что вам нужно для создания успешной игровой кампании. С помощью нашего интуитивно понятного редактора с возможностью перетаскивания вы можете легко настроить дизайн страницы и создать уникальный внешний вид для своего бренда 💼.
SuperLikers
superlikers.com
Создайте самую эффективную и захватывающую программу лояльности в своей отрасли и покорите сердца своих клиентов.
Socialman
socialman.net
Socialman - это SaaS-платформа для управления конкурсами и контентом в социальных сетях, таких как Facebook, Instagram, Twitter и другие.
NextBee
web.nextbee.com
Инструменты управления пропагандистской программой NextBee могут помочь ускорить распространение слухов о брендах с помощью запоминающихся, привлекательных и фирменных социальных виджетов, программируемых вознаграждений и правил признания, а также групповых задач.
Drimify
drimify.com
Drimify - платформа геймификации, позволяющая пользователям создавать настраиваемые игровые опыты без необходимости в программировании.
QuizHub
quiz.konfhub.com
QuizHub - платформа для создания и участия в интерактивных тестах, поддерживающая живую таблицу лидеров и удобный интерфейс для пользователей.
Datagame
datagame.io
Datagame расширяет или заменяет традиционные онлайн-опросы интерактивными, удобными для мобильных устройств игровыми процессами. Эти геймифицированные опросы значительно повышают вовлеченность пользователей и уровень ответов, предоставляя более качественную и достоверную информацию. Растущий каталог Datagame включает в себя решения для MaxDiff, тестирования изображений и логотипов, исследований состояния бренда, отзывов клиентов и многого другого.
Captain Up
captainup.com
Captain Up, первая в мире облачная платформа для взаимодействия и удержания, максимизирует активность и лояльность клиентов, используя игровую механику и поведенческую психологию. Рекомендуемое решение ведущими брендами по всему миру: устанавливает золотой стандарт лояльности и геймификации.
Socialshaker
socialshaker.com
Socialshaker предлагает маркетологам набор из 30 механизмов для проведения конкурсов и розыгрышей игр в социальных сетях на Facebook, мобильных устройствах или на веб-сайтах.
Gleam
gleam.io
Gleam - это платформа для маркетинга роста, помогающая предприятиям создавать конкурсы и лотереи, захватывать клиентов и управлять кампаниями через множество каналов.
myCred
mycred.me
myCred упрощает создание программы лояльности или геймификацию вашего веб-сайта, чтобы вы могли увеличить среднюю ценность клиента с меньшими маркетинговыми усилиями.
Gametize
gametize.com
Gametize — это платформа для геймификации и вовлечения пользователей, предлагающая инструменты для создания игровых опытов и настройки для бизнеса в разных областях.
Cool Tabs
cool-tabs.com
Управляйте своими маркетинговыми кампаниями в социальных сетях и на своем веб-сайте, привлекая потенциальных клиентов. Контролируйте свои социальные сети и выполняйте социальное прослушивание, мониторинг бренда и курирование контента в режиме реального времени. * Расширяйте свою цифровую аудиторию и получайте квалифицированных потенциальных клиентов с помощью простого интерактивного контента через ваше приложение, веб-сайт или социальные сети. * Анализируйте разговоры, которые ваши клиенты и пользователи ведут о вашем бренде в социальных сетях, на форумах и в СМИ.
BeeLiked
beeliked.com
BeeLiked - это платформа для создания интерактивных акций, ориентированных на вовлеченность клиентов, генерацию лидов и программы лояльности.
Qualifio
qualifio.com
Qualifio - платформа для создания интерактивных форматов (опросы, тесты), помогающая собирать данные о вовлечении клиентов и лояльности.
CustomerGlu
customerglu.com
CustomerGlu — это платформа геймификации, призванная помочь вам создать богатый опыт в приложениях, способствующий привлечению и удержанию клиентов. Благодаря более чем 50 готовым шаблонам и возможности создавать свои собственные с нуля вы можете легко решить любую проблему удержания или вовлеченности, с которой вы сталкиваетесь. В CustomerGlu есть все необходимое для решения всех существующих проблем с удержанием и вовлечением. Если вы хотите рекомендовать продукты, уменьшить количество отказов в воронке продаж, улучшить повторные транзакции или стимулировать внедрение новых функций, CustomerGlu поможет вам. Ключевые особенности: Рекомендовать продукт: задайте ряд вопросов, чтобы дать персональную рекомендацию на основе ответов. Опрос новых пользователей. Проведите опрос новых пользователей, чтобы узнать, откуда они приходят, и узнать, в какие каналы инвестировать. Уменьшите количество отказов в воронке: улучшите конверсию, показав на странице корзины кнопку «Вращайте колесо», чтобы выиграть купон/ награда. Повторные транзакции: отображение скретч-карты после того, как пользователь разместил заказ, чтобы повысить вероятность повторения. Серия заказов: размещайте заказы последовательно каждую неделю/день и выработайте привычку совершать транзакции с платформой. Внедрение функций: дайте существующим клиентам ограниченное по времени задание опробовать функции и вознаградите их за это. И если вы не видите именно то, что ищете, не волнуйтесь — вы можете создавать свои собственные шаблоны с нуля, которые наилучшим образом соответствуют вашим потребностям. С CustomerGlu возможности безграничны. Почему стоит доверять CustomerGlu? Защита пользовательских данных — наша основная обязанность, и мы стремимся следовать мировым стандартам соответствия. Благодаря постоянному комплексному подходу к конфиденциальности и безопасности данных ваша конфиденциальность гарантируется с помощью CustomerGlu.
myQuiz
myquiz.org
MyQuiz позволяет создавать онлайн-викторины и интерактивные презентации для вовлечения аудитории. Поддерживает до 100 000 участников при любом интернет-соединении.
Goosechase
goosechase.com
Goosechase — это платформа для создания интерактивных мероприятий, таких как охоты на мусорщики, для вовлечения и обучения сообществ.
Interacty
interacty.me
Interacty позволяет создавать интерактивный контент и игры для вовлечения аудитории и увеличения продаж. Простота в использовании и интеграция с CRM.
Solitics
solitics.com
Solitics — платформа для активации посетителей и управления взаимодействием с клиентами, интегрирующая данные для персонализированных маркетинговых стратегий.
SaaSquatch
saasquatch.com
SaaSquatch — это сложное программное обеспечение для реферального маркетинга и лояльности, которое привлекает ваших клиентов, где бы они ни находились — в вашем мобильном или веб-приложении или за его пределами. Некоторые из самых инновационных и известных брендов в мире используют SaaSquatch для вознаграждения своих сторонников, создания лояльных сообществ и ускорения роста доходов. Благодаря гибкости, позволяющей обрабатывать даже самые продвинутые программы лояльности и реферальные программы, SaaSquatch позволяет вам вознаграждать своих сторонников за любое выбранное вами поведение, а затем дает им возможность помочь расширить вашу клиентскую базу за счет рекомендаций. Наша система вознаграждений позволяет вам устанавливать уникальные условия для заработка, создавать уровни вознаграждений и предлагать множество различных вознаграждений для создания идеальной индивидуальной программы. Кроме того, встроенная интеграция, безопасность корпоративного уровня, обнаружение мошенничества и многоязычная поддержка обеспечивают возможность и масштабируемость для расширения вместе с вами. Используйте уже имеющиеся данные о клиентах для запуска кампаний, которые обеспечивают персонализированный пользовательский опыт, повышают лояльность клиентов и улучшают показатели удержания. Повысьте внедрение новых функций продукта и вовлекайте пользователей на всех этапах жизненного цикла клиента, чтобы никогда не упускать шанса на рост.
Scratcher
scratcher.io
Scratcher — ведущая платформа геймификации, предназначенная для маркетологов, электронной коммерции и бизнеса. Благодаря удобному редактору перетаскивания продавцы могут проектировать, настраивать и управлять интерактивным взаимодействием с клиентами. Платформа Scratcher спроектирована с учетом надежности, прочности и удобства для пользователя, что делает технологии корпоративного уровня доступными для предприятий любого размера. Представляя продукты или услуги в интерактивном режиме, компании могут привлечь свою аудиторию с помощью игровых форматов и повысить уровень обслуживания клиентов, чтобы увидеть увеличение количества потенциальных клиентов, более высокие коэффициенты конверсии и активацию клиентов. Scratcher обслуживает более 300 компаний по всему миру и реализовал более 5000 геймификационных кампаний со средним коэффициентом конверсии 40%.
ViralSweep
viralsweep.com
ViralSweep — это инструмент для создания и управления цифровыми маркетинговыми акциями, такими как лотереи и конкурсы, с аналитикой и интеграциями.
UpViral
upviral.com
UpViral – это платформа для проведения вирусных маркетинговых кампаний, включая конкурсы и призы, что помогает привлекать клиентов через обмен в социальных сетях.
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