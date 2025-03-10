InAppStory

inappstory.com

Расширьте жизненный цикл мобильных пользователей за счет собственных каналов связи. Предоставляйте богатый контент и вовлекайте пользователей в воронку продаж с помощью историй! МИССИЯ InAppStory — международная компания-разработчик программного обеспечения, которая связывает существующий бизнес с потенциальными и текущими клиентами, обеспечивая более высокие конверсии, эффективный охват, лояльность клиентов и улучшение коммуникаций в мобильных приложениях и на веб-сайтах через истории. Наша компания предоставляет не просто платформу для создания историй, а продукт без кода, который продлевает жизненный цикл ваших мобильных клиентов. Мы считаемся решением нового поколения для вовлечения и удержания пользователей, поскольку миллионам пользователей изначально нравится формат Stories. КАК МЫ ЭТО ДЕЛАЕМ? Удобство и скорость имеют решающее значение, когда дело доходит до любого практического взаимодействия с потребителем. Наше решение без кода освобождает вашу команду от пресловутой разработки контента для каждого конкретного случая, когда компания хочет общаться внутри приложения. 2 часа с перерывом на кофе, и наша интеграция будет готова предоставлять богатый контент, одновременно привлекая конечных пользователей для общения внутри приложения. Наши клиенты, средний бизнес и предприятия, ценят наши усилия, помогающие им достичь лучших результатов: конверсий, данных о новых продуктах, показателей охвата и т. д. В то же время мы значительно повышаем лояльность их потребителей и увеличиваем цикл продаж. с историями, виджетами, геймифицированным опытом, персонализированным контентом, сегментацией аудитории, A/B-тестированием, опросами обратной связи, привлечением клиентов и пользовательским контентом. Наши клиенты также используют наше решение для внутренней адаптации сотрудников, коммуникаций и обучения. Прозрачный рост с помощью показателей, которые помогает наше решение: -ER -Общий охват -Средняя продолжительность сеанса -CLV -ROI -CTR -MAU/DAU -Привязчивость приложения -Общий доход -Показы -Коэффициент оттока -Общее количество посещений Вот что наши клиенты говорят о Особенность Stories: «Будьте готовы, что когда вы начнете использовать InAppStory, очень скоро она станет вашим основным каналом общения с клиентами!» КУЛЬТУРА Движущая сила нашей компании – люди. Ко всем нашим сотрудникам относятся одинаково, ценя каждое усилие, которое они вложили в нашу компанию. Мы обеспечиваем благоприятную среду, где каждый может реализовать свои идеи, попробовать что-то новое и стабильно развивать свой бизнес. У каждого своя история, но нас всех объединяет одно: мы усердно и разумно работаем, чтобы вместе строить лучшее будущее.