Магазин приложений для веб-приложений
Найдите подходящее программное обеспечение и услуги.
Превратите веб-сайты в приложения с помощью WebCatalog Desktop и пользуйтесь множеством эксклюзивных приложений для Mac, Windows. Пространства помогают упорядочивать приложения, легко переключаться между аккаунтами и повышать продуктивность.
Программное обеспечение для геймификации - Самые популярные приложения - Сен-Пьер и Микелон
В сфере маркетинга программное обеспечение для геймификации использует знакомые элементы видеоигр, такие как значки, достижения, очки, таблицы лидеров и многое другое, для улучшения маркетинговых стратегий. Это программное обеспечение окажется полезным для маркетологов, стремящихся повысить лояльность клиентов, их пропаганду и вовлеченность. Когда бизнес стремится стимулировать клиентов к определенным действиям, таким как обмен контентом или совершение покупки, программное обеспечение для геймификации служит средством как для мониторинга, так и для вознаграждения за такое поведение. Помимо маркетинга, программное обеспечение для геймификации находит разнообразные применения в бизнес-сценариях. Например, отделы продаж могут использовать программное обеспечение для геймификации продаж, чтобы способствовать здоровой конкуренции и обеспечить дополнительный стимул мотивации для своих представителей. Кроме того, функции геймификации могут быть интегрированы в программное обеспечение для вовлечения сотрудников и платформы микрообучения. Программное обеспечение для геймификации, независимо от того, используется ли оно независимо или в сочетании с другими маркетинговыми инструментами, такими как программное обеспечение для управления лояльностью или программное обеспечение для продвижения бренда, представляет собой универсальный инструмент для улучшения различных аспектов бизнес-операций.
Отправить новое приложение
InAppStory
inappstory.com
Расширьте жизненный цикл мобильных пользователей за счет собственных каналов связи. Предоставляйте богатый контент и вовлекайте пользователей в воронку продаж с помощью историй! МИССИЯ InAppStory — международная компания-разработчик программного обеспечения, которая связывает существующий бизнес с потенциальными и текущими клиентами, обеспечивая более высокие конверсии, эффективный охват, лояльность клиентов и улучшение коммуникаций в мобильных приложениях и на веб-сайтах через истории. Наша компания предоставляет не просто платформу для создания историй, а продукт без кода, который продлевает жизненный цикл ваших мобильных клиентов. Мы считаемся решением нового поколения для вовлечения и удержания пользователей, поскольку миллионам пользователей изначально нравится формат Stories. КАК МЫ ЭТО ДЕЛАЕМ? Удобство и скорость имеют решающее значение, когда дело доходит до любого практического взаимодействия с потребителем. Наше решение без кода освобождает вашу команду от пресловутой разработки контента для каждого конкретного случая, когда компания хочет общаться внутри приложения. 2 часа с перерывом на кофе, и наша интеграция будет готова предоставлять богатый контент, одновременно привлекая конечных пользователей для общения внутри приложения. Наши клиенты, средний бизнес и предприятия, ценят наши усилия, помогающие им достичь лучших результатов: конверсий, данных о новых продуктах, показателей охвата и т. д. В то же время мы значительно повышаем лояльность их потребителей и увеличиваем цикл продаж. с историями, виджетами, геймифицированным опытом, персонализированным контентом, сегментацией аудитории, A/B-тестированием, опросами обратной связи, привлечением клиентов и пользовательским контентом. Наши клиенты также используют наше решение для внутренней адаптации сотрудников, коммуникаций и обучения. Прозрачный рост с помощью показателей, которые помогает наше решение: -ER -Общий охват -Средняя продолжительность сеанса -CLV -ROI -CTR -MAU/DAU -Привязчивость приложения -Общий доход -Показы -Коэффициент оттока -Общее количество посещений Вот что наши клиенты говорят о Особенность Stories: «Будьте готовы, что когда вы начнете использовать InAppStory, очень скоро она станет вашим основным каналом общения с клиентами!» КУЛЬТУРА Движущая сила нашей компании – люди. Ко всем нашим сотрудникам относятся одинаково, ценя каждое усилие, которое они вложили в нашу компанию. Мы обеспечиваем благоприятную среду, где каждый может реализовать свои идеи, попробовать что-то новое и стабильно развивать свой бизнес. У каждого своя история, но нас всех объединяет одно: мы усердно и разумно работаем, чтобы вместе строить лучшее будущее.
Centrical
centrical.com
Centrical — это платформа повышения эффективности работы сотрудников на базе искусственного интеллекта, которая обеспечивает лучшее в своем классе качество обслуживания клиентов ведущих мировых брендов благодаря успеху и росту агентов на переднем крае. Платформа обеспечивает унифицированный опыт работы сотрудников с управлением производительностью в режиме реального времени, адаптивным микрообучением, коучингом на основе искусственного интеллекта, управлением качеством и VoE с помощью геймифицированного решения, которое помогает организациям повысить производительность и продажи, сократить расходы, сократить отток сотрудников и повысить удовлетворенность клиентов. . Centrical была основана в 2013 году и обслуживает клиентов в 150 странах на 40 разных языках. У Centrical есть офисы в Нью-Йорке, Тель-Авиве и Лондоне, а в число клиентов входят ведущие транснациональные корпорации, такие как Microsoft, Tele Performance, Synchrony Financial и другие.
Loquiz
loquiz.com
Платформа геймификации для творчества, игры и роста. Идеально подходит для +туроператоров для проведения самостоятельных (аудио) туров, +специалистов по организации мероприятий для создания гибридных игр по построению команды, +менеджеров по персоналу для создания игр по адаптации новых сотрудников, +учителей для того, чтобы заставить студентов учиться и активно двигаться.
Enrichigo
enrichigo.com
Enrichigo — это платформа всплывающих окон для геймификации, которая позволяет создавать индивидуальные кампании скретч-карт для вашего веб-сайта. Чтобы упростить наш сервис, мы предлагаем только «скретч-карты». Так зачем же вам использовать скретч-карту на своем веб-сайте? Как бы просто это ни было: - Укрепите приверженность посетителей - Увеличьте продажи и количество потенциальных клиентов - Повысьте узнаваемость вашего бренда благодаря посетителям - Получите больше регистраций с помощью геймификации
Brame
brame.io
Компания Brame разработала программное решение, с помощью которого вы можете легко создавать собственные кампании по геймификации. Как и на веб-сайтах Wixx или Jimdoo, вы можете создать свою собственную игру, используя модульную систему, по подписке. Недорогой, простой в использовании и настраиваемый, без необходимости программирования.
Accept Mission
acceptmission.com
Accept Mission — это инновационная платформа, которую организации используют для сбора идей (кампаний, досок), управления идеями, управления портфолио и создания информационных панелей. Мы уникальны благодаря: - Геймификации - Привлекайте пользователей с помощью скрытого использования, списками лидеров, целями и интеллектуальными уведомлениями - Интегрированной платформой - все инновационные инструменты на одной платформе и полностью интегрированы. - Панели мониторинга и отчеты — измеряйте успех инноваций и оптимизируйте их. - Интеграции - интеграция с Excel, системами управления задачами и проектами, Power BI и интеграцией безопасности для единого входа.
InteractionUP
web.interactionup.com
Платформа взаимодействия поколения 2.0. Оживите свое взаимодействие с нашей уникальной платформой взаимодействия.
Gamify Route
gamifyroute.com
Gamify Route прост в использовании, обладает широкими возможностями настройки и имеет библиотеку готовых шаблонов, поэтому предприятия могут быстро и легко приступить к работе 🚀. С помощью Gamify Route вы можете проектировать и создавать интерактивные игровые страницы, отвечающие вашим бизнес-целям. От целевых страниц до страниц подписки, страниц проверки, страниц результатов, страниц претензий и страниц благодарности — эта надежная платформа предлагает все, что вам нужно для создания успешной игровой кампании. С помощью нашего интуитивно понятного редактора с возможностью перетаскивания вы можете легко настроить дизайн страницы и создать уникальный внешний вид для своего бренда 💼.
SuperLikers
superlikers.com
Создайте самую эффективную и захватывающую программу лояльности в своей отрасли и покорите сердца своих клиентов.
Socialman
socialman.net
Socialman — это SaaS-платформа для создания и управления подарками через несколько каналов социальных сетей. Это кроссплатформенное приложение, которое позволяет пользователям публиковать контент в Facebook, Twitter, YouTube, Instagram, TikTok, Pinterest, Telegram, Reddit, Spotify, Steam, Discord и Twitch. Доступны функции реферальных действий, викторин, опросов и открытых вопросов, а также варианты перенаправления пользователя в Google Play и App Store для загрузки контента по вашему выбору. Socialman — это инструмент для маркетологов, блоггеров и брендов, заинтересованных в улучшении взаимодействия и присутствия в социальных сетях.
NextBee
web.nextbee.com
Инструменты управления пропагандистской программой NextBee могут помочь ускорить распространение слухов о брендах с помощью запоминающихся, привлекательных и фирменных социальных виджетов, программируемых вознаграждений и правил признания, а также групповых задач.
Drimify
drimify.com
Платформа геймификации. Вовлекайте свою аудиторию. Достигайте своих целей. Настраивайте впечатления и игры за считанные минуты. НАША МИССИЯ Геймификация изменит мир Все любят играть. Это часть человеческой природы. В Drimify игра означает расширение границ творчества и инноваций. Наша цель — дать людям повсюду возможность создавать мощные геймификационные возможности для любой аудитории, возрастной группы или сектора — без необходимости навыков программирования. Платформа Drimify позволяет любому геймифицировать общение таким образом, чтобы это соответствовало нашим основным ценностям и отражало то, кем мы являемся: инновационными, целеустремленными, ответственными и всегда доступными. Игровой опыт разрушает границы и позволяет нам общаться друг с другом позитивным и значимым образом. Где бы вы ни находились в мире и куда бы игры ни привели нас в будущем, Drimify всегда рядом с вами. Возьмите суперспособности геймификации в свои руки, чтобы повысить уровень своих целей. #GamificationСуперсилы
QuizHub
quiz.konfhub.com
Представляем QuizHub: тесты в режиме реального времени с помощью ChatGPT. Повысьте качество прохождения тестов с помощью QuizHub, идеальной платформы, созданной для того, чтобы сделать онлайн-викторины интересными, интерактивными и простыми. QuizHub, оснащенный широким спектром инновационных функций, поднимает вопросы викторины на новую высоту, будь то в образовательных целях, корпоративном обучении или просто для развлечения с друзьями. Изучите невероятные функции, которые делают QuizHub идеальной платформой для увлекательных викторин: + Создавайте вопросы и ответы с помощью искусственного интеллекта: создавайте вопросы с помощью ChatGPT! Не нужно беспокоиться или прилагать усилия, чтобы задать вопросы. Вы можете воспользоваться преимуществами искусственного интеллекта, чтобы мгновенно генерировать вопросы по любой теме простым щелчком мыши! Вы поклонник ChatGPT? Мы легко интегрировали его в QuizHub, чтобы упростить вашу жизнь! + Простое создание викторин: с QuizHub создавать викторины очень просто. Наш интуитивно понятный интерфейс позволяет вам легко разрабатывать и настраивать тесты с различными типами вопросов, включая вопросы с несколькими вариантами ответов, «верно/неверно» и т. д. Адаптируйте свои тесты в соответствии с вашими конкретными потребностями и целями. +Интерактивный формат викторины: привлеките участников к участию в нашем интерактивном формате викторины. QuizHub предлагает подсчет очков в реальном времени, таблицы лидеров и мгновенную обратную связь, создавая динамичную и конкурентную атмосферу. Участники могут отслеживать свой прогресс, бросать вызов друзьям и бороться за первое место. + Интеграция мультимедиа: оживите викторины с помощью мультимедийных элементов. QuizHub поддерживает интеграцию изображений, аудио, кода и видео, что позволяет дополнять вопросы визуальным и слуховым контентом. Сделайте свои викторины более захватывающими, интересными и информативными. + Викторины с привязкой ко времени: установите таймеры для викторин, чтобы добавить элемент срочности и волнения. QuizHub позволяет вам устанавливать ограничения по времени для каждого вопроса, создавая захватывающую гонку на время. Идеально подходит для проверки знаний в стрессовых ситуациях или для повышения конкурентоспособности ваших викторин. + Аналитика и аналитика: получите ценную информацию об эффективности участников и эффективности викторин с помощью инструментов аналитики и отчетности QuizHub. Отслеживайте процент завершения, точность вопросов и выявляйте области, в которых участники преуспевают или нуждаются в улучшении. Используйте эту информацию для улучшения будущих тестов и оптимизации результатов обучения. +Безопасность и надежность: QuizHub уделяет приоритетное внимание безопасности и надежности данных. Будьте уверены, что ваши тесты и данные участников защищены надежными протоколами шифрования и безопасным хостингом. Сосредоточьтесь на проведении увлекательных викторин, не беспокоясь о технических сбоях или утечке данных. + Бесшовная интеграция: легко интегрируйте QuizHub в существующие платформы или системы управления обучением. Наша платформа предоставляет возможности бесшовной интеграции, что позволяет вам легко включать тесты на свои веб-сайты, в приложения или в среду электронного обучения. +Индивидуальный брендинг: настройте внешний вид ваших викторин в соответствии с вашим брендом. QuizHub предлагает варианты брендинга, позволяющие добавлять свой логотип, цвета и пользовательские темы, чтобы создать целостный и профессиональный опыт викторины, отражающий индивидуальность вашего бренда. + Легко присоединяйтесь к викторинам: присоединиться к викторине теперь так же просто, как 1..2..3! Пригласить участников присоединиться к вашей викторине еще никогда не было так просто. Теперь вы можете легко пригласить участников присоединиться к вашему тесту, используя QR-код, короткий URL-адрес или код теста. Откройте для себя безграничные возможности онлайн-викторин с помощью QuizHub. Будь то образовательные учреждения, программы корпоративного обучения или просто интересные викторины для друзей, QuizHub поможет вам. Посетите https://quiz.konfhub.com и измените свой опыт прохождения викторин уже сегодня.
Datagame
datagame.io
Datagame расширяет или заменяет традиционные онлайн-опросы интерактивными, удобными для мобильных устройств игровыми процессами. Эти геймифицированные опросы значительно повышают вовлеченность пользователей и уровень ответов, предоставляя более качественную и достоверную информацию. Растущий каталог Datagame включает в себя решения для MaxDiff, тестирования изображений и логотипов, исследований состояния бренда, отзывов клиентов и многого другого.
Captain Up
captainup.com
Captain Up, первая в мире облачная платформа для взаимодействия и удержания, максимизирует активность и лояльность клиентов, используя игровую механику и поведенческую психологию. Рекомендуемое решение ведущими брендами по всему миру: устанавливает золотой стандарт лояльности и геймификации.
Socialshaker
socialshaker.com
Socialshaker предлагает маркетологам набор из 30 механизмов для проведения конкурсов и розыгрышей игр в социальных сетях на Facebook, мобильных устройствах или на веб-сайтах.
Gleam
gleam.io
Gleam — это маркетинговая платформа для роста, которая помогает компаниям сосредоточиться на действиях. Действием может быть все, что вы хотите: подписчик электронной почты, лайк в Facebook, подписчик в Twitter или кто-то, кто упомянет вашу компанию через #хэштег.
myCred
mycred.me
myCred упрощает создание программы лояльности или геймификацию вашего веб-сайта, чтобы вы могли увеличить среднюю ценность клиента с меньшими маркетинговыми усилиями.
Gametize
gametize.com
Gametize — это платформа геймификации и взаимодействия с сообществом для предприятий любого размера. Его предложения включают простую в использовании систему управления контентом с множеством функций, настраиваемые достижения и награды, множество механизмов мотивации социального поведения, а также отчеты и аналитику.
Cool Tabs
cool-tabs.com
Управляйте своими маркетинговыми кампаниями в социальных сетях и на своем веб-сайте, привлекая потенциальных клиентов. Контролируйте свои социальные сети и выполняйте социальное прослушивание, мониторинг бренда и курирование контента в режиме реального времени. * Расширяйте свою цифровую аудиторию и получайте квалифицированных потенциальных клиентов с помощью простого интерактивного контента через ваше приложение, веб-сайт или социальные сети. * Анализируйте разговоры, которые ваши клиенты и пользователи ведут о вашем бренде в социальных сетях, на форумах и в СМИ.
BeeLiked
beeliked.com
BeeLiked — это геймифицированная платформа для создания интерактивных рекламных акций с целью увеличения количества потенциальных клиентов, вознаграждения и стимулирования отделов продаж, а также повышения лояльности клиентов. Превратите потенциальных клиентов в микроинфлюенсеров. Привлекайте и стимулируйте свою аудиторию с помощью персонализированных кампаний и рекламных акций независимо от канала. Создавайте высококачественные лиды, собирайте подписки на маркетинговые рассылки и получайте информацию, необходимую для определения следующего клиента. Стимулируйте и вознаграждайте своих сотрудников и партнеров по продажам. Повышайте эффективность продаж, поощряйте обучение и обеспечивайте мгновенное признание с помощью нашего спектра интерактивных решений.
Qualifio
qualifio.com
Qualifio позволяет крупным брендам и средствам массовой информации привлекать аудиторию по цифровым каналам с помощью более чем 50 шаблонных интерактивных форматов (викторины, конкурсы, опросы, тесты, анимационные игры и т. д.). Благодаря строгому соблюдению GDPR платформа позволяет собирать обширные собственные данные, которые можно передать в более широкие технологии клиента для обогащения данных. В настоящее время Qualifio используют более 400 предприятий, включая TF1, Nestl, PepsiCo, PSG, MediaMarkt, LOral, RTL и т. д.
CustomerGlu
customerglu.com
CustomerGlu — это платформа геймификации, призванная помочь вам создать богатый опыт в приложениях, способствующий привлечению и удержанию клиентов. Благодаря более чем 50 готовым шаблонам и возможности создавать свои собственные с нуля вы можете легко решить любую проблему удержания или вовлеченности, с которой вы сталкиваетесь. В CustomerGlu есть все необходимое для решения всех существующих проблем с удержанием и вовлечением. Если вы хотите рекомендовать продукты, уменьшить количество отказов в воронке продаж, улучшить повторные транзакции или стимулировать внедрение новых функций, CustomerGlu поможет вам. Ключевые особенности: Рекомендовать продукт: задайте ряд вопросов, чтобы дать персональную рекомендацию на основе ответов. Опрос новых пользователей. Проведите опрос новых пользователей, чтобы узнать, откуда они приходят, и узнать, в какие каналы инвестировать. Уменьшите количество отказов в воронке: улучшите конверсию, показав на странице корзины кнопку «Вращайте колесо», чтобы выиграть купон/ награда. Повторные транзакции: отображение скретч-карты после того, как пользователь разместил заказ, чтобы повысить вероятность повторения. Серия заказов: размещайте заказы последовательно каждую неделю/день и выработайте привычку совершать транзакции с платформой. Внедрение функций: дайте существующим клиентам ограниченное по времени задание опробовать функции и вознаградите их за это. И если вы не видите именно то, что ищете, не волнуйтесь — вы можете создавать свои собственные шаблоны с нуля, которые наилучшим образом соответствуют вашим потребностям. С CustomerGlu возможности безграничны. Почему стоит доверять CustomerGlu? Защита пользовательских данных — наша основная обязанность, и мы стремимся следовать мировым стандартам соответствия. Благодаря постоянному комплексному подходу к конфиденциальности и безопасности данных ваша конфиденциальность гарантируется с помощью CustomerGlu.
myQuiz
myquiz.org
Создавайте онлайн-викторины и интерактивные презентации, чтобы привлечь аудиторию. Работает на любом устройстве с подключением к Интернету. До 100 000 участников
Goosechase
goosechase.com
В Goosechase опыт – это все! Goosechase, изначально вдохновленная охотой за мусором, представляет собой платформу интерактивного опыта (IXP), которая позволяет лидерам, организациям и школам вовлекать, активировать и обучать свои сообщества. Созданная онлайн, но играемая в реальном мире, Goosechase оживляет сообщества с помощью увлекательных интерактивных задач, предназначенных для поддержки организаций. Интуитивно понятная платформа позволяет легко оказывать повторяемое, увлекательное и положительное влияние на любое сообщество. С момента своего появления в Канаде в 2011 году Goosechase помог сотням тысяч людей по всему миру организовать командообразование, обучение, сбор средств, образовательные, туристические и развлекательные мероприятия.
Interacty
interacty.me
Маркетологи (фрилансеры и агентства), производственные студии, издатели Interacty позволяет маркетологам привлекать аудиторию и увеличивать продажи с помощью интерактивного опыта и игр. Геймифицированный маркетинговый контент увеличивает вовлеченность и время внимания, а также привлекает больше потенциальных клиентов. Интерактив позволяет создавать более 20 различных игровых активностей. Вы можете в любое время создать викторину, игру на память, игру на совпадение, игру на поиск предметов, найди разницу, головоломку «до и после», гороскоп, печенье с предсказаниями, слайд-шоу и многое другое с помощью одной подписки. Вы можете создать свой проект или игру за считанные минуты, используя блоки контента с интуитивно понятным и гибким редактором. Interacty предлагает обширную коллекцию бизнес-шаблонов, позволяющих экономить время, а также отличную библиотеку идей — здесь вы обязательно найдете концепцию для своей следующей маркетинговой кампании. Interacty интегрируется с Unsplash, предоставляя вам доступ к тысячам бесплатных изображений. Готовый проект легко встроить на свой сайт простым копипастом. Вы также можете использовать ссылку, чтобы поделиться своим проектом в социальных сетях. Interacty поддерживает CNAME и Whitelabel, а дополнительные возможности дизайна со стилями CSS помогают поддерживать узнаваемость вашего бренда. Вы можете генерировать потенциальных клиентов с помощью интерактивных форм контента, которые интегрируются с вашей CRM. Interacty позволяет включать формы для потенциальных клиентов непосредственно в игру, поэтому сбор информации о клиентах является неотъемлемой частью процесса. Вы можете настроить автоматический редирект после прохождения игры, что существенно повышает конверсию. Вы можете создать игру со списком лидеров и добавить в нее таймер или обратный отсчет, чтобы мотивировать аудиторию набрать лучший результат. Это может быть очень полезно при проведении соревнований или розыгрышей призов, а также при создании игр для мероприятий. Если вы выступаете на мероприятии, добавьте игру в конце выступления, и аудитория запомнит ваше выступление. Вы можете просматривать статистику по играм и загружать списки потенциальных клиентов со своей панели управления, а интеграция с маркетинговыми инструментами, такими как Mailchimp, позволяет отправлять потенциальных клиентов непосредственно в существующую CRM. Функции геймификации Interacty позволяют маркетологам привлекать пользователей и достигать высоких бизнес-результатов.
Solitics
solitics.com
Solitics — это инновационная платформа взаимодействия с клиентами, специализирующаяся на активации посетителей, взаимодействии с клиентами и современном пакете аналитики. Платформа позволяет брендам B2C автоматизировать, персонализировать и полностью управлять жизненным циклом своих клиентов, реализуя самые амбициозные идеи и стимулируя рост. Благодаря стремлению к быстрому внедрению (через 45 дней!) и постоянным инновациям партнеры и клиенты Solitics становятся свидетелями выдающихся результатов по конверсии, удержанию и LTV. Сотни мировых брендов в различных отраслях привлекают своих клиентов инновационным и личным способом в режиме реального времени, используя Solitics.
SaaSquatch
saasquatch.com
SaaSquatch — это сложное программное обеспечение для реферального маркетинга и лояльности, которое привлекает ваших клиентов, где бы они ни находились — в вашем мобильном или веб-приложении или за его пределами. Некоторые из самых инновационных и известных брендов в мире используют SaaSquatch для вознаграждения своих сторонников, создания лояльных сообществ и ускорения роста доходов. Благодаря гибкости, позволяющей обрабатывать даже самые продвинутые программы лояльности и реферальные программы, SaaSquatch позволяет вам вознаграждать своих сторонников за любое выбранное вами поведение, а затем дает им возможность помочь расширить вашу клиентскую базу за счет рекомендаций. Наша система вознаграждений позволяет вам устанавливать уникальные условия для заработка, создавать уровни вознаграждений и предлагать множество различных вознаграждений для создания идеальной индивидуальной программы. Кроме того, встроенная интеграция, безопасность корпоративного уровня, обнаружение мошенничества и многоязычная поддержка обеспечивают возможность и масштабируемость для расширения вместе с вами. Используйте уже имеющиеся данные о клиентах для запуска кампаний, которые обеспечивают персонализированный пользовательский опыт, повышают лояльность клиентов и улучшают показатели удержания. Повысьте внедрение новых функций продукта и вовлекайте пользователей на всех этапах жизненного цикла клиента, чтобы никогда не упускать шанса на рост.
Scratcher
scratcher.io
Scratcher — ведущая платформа геймификации, предназначенная для маркетологов, электронной коммерции и бизнеса. Благодаря удобному редактору перетаскивания продавцы могут проектировать, настраивать и управлять интерактивным взаимодействием с клиентами. Платформа Scratcher спроектирована с учетом надежности, прочности и удобства для пользователя, что делает технологии корпоративного уровня доступными для предприятий любого размера. Представляя продукты или услуги в интерактивном режиме, компании могут привлечь свою аудиторию с помощью игровых форматов и повысить уровень обслуживания клиентов, чтобы увидеть увеличение количества потенциальных клиентов, более высокие коэффициенты конверсии и активацию клиентов. Scratcher обслуживает более 300 компаний по всему миру и реализовал более 5000 геймификационных кампаний со средним коэффициентом конверсии 40%.
ViralSweep
viralsweep.com
ViralSweep — это программный инструмент, который помогает брендам создавать, проводить и управлять рекламными акциями цифрового маркетинга, такими как лотереи, розыгрыши подарков, конкурсы, мгновенные выигрыши, реферальные кампании и многое другое. Пакет программного обеспечения предлагает такие функции, как A/B-тестирование для оптимизации рекламных акций, мощные интеграции для подключения к вашему текущему маркетинговому стеку, предотвращение мошенничества и спама со стороны участников, управление пользователями для мультибрендовой обработки, дополнительные рекламные записи с помощью социальных действий и подробные аналитика поступающей информации.
UpViral
upviral.com
UpViral — это идеальная платформа для вирусного реферального маркетинга. Это позволяет вам запускать такие кампании, как лотереи, вознаграждения и списки ожидания, которыми люди захотят поделиться со своими коллегами. После того как вы настроите свою первую кампанию, вы ощутите истинную силу сарафанного радио. Генерация трафика, сбор потенциальных клиентов и конвертация подписчиков в клиентов. UpViral — это самый быстрый и экономичный способ развития вашего бизнеса в Интернете. Начните 14-дневную пробную версию сегодня!