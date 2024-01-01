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Программное обеспечение для геймификации - Самые популярные приложения - Ангола
В сфере маркетинга программное обеспечение для геймификации использует знакомые элементы видеоигр, такие как значки, достижения, очки, таблицы лидеров и многое другое, для улучшения маркетинговых стратегий. Это программное обеспечение окажется полезным для маркетологов, стремящихся повысить лояльность клиентов, их пропаганду и вовлеченность. Когда бизнес стремится стимулировать клиентов к определенным действиям, таким как обмен контентом или совершение покупки, программное обеспечение для геймификации служит средством как для мониторинга, так и для вознаграждения за такое поведение. Помимо маркетинга, программное обеспечение для геймификации находит разнообразные применения в бизнес-сценариях. Например, отделы продаж могут использовать программное обеспечение для геймификации продаж, чтобы способствовать здоровой конкуренции и обеспечить дополнительный стимул мотивации для своих представителей. Кроме того, функции геймификации могут быть интегрированы в программное обеспечение для вовлечения сотрудников и платформы микрообучения. Программное обеспечение для геймификации, независимо от того, используется ли оно независимо или в сочетании с другими маркетинговыми инструментами, такими как программное обеспечение для управления лояльностью или программное обеспечение для продвижения бренда, представляет собой универсальный инструмент для улучшения различных аспектов бизнес-операций.
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myQuiz
myquiz.org
Создавайте онлайн-викторины и интерактивные презентации, чтобы привлечь аудиторию. Работает на любом устройстве с подключением к Интернету. До 100 000 участников
Solitics
solitics.com
Solitics — это инновационная платформа взаимодействия с клиентами, специализирующаяся на активации посетителей, взаимодействии с клиентами и современном пакете аналитики. Платформа позволяет брендам B2C автоматизировать, персонализировать и полностью управлять жизненным циклом своих клиентов, реализ...
Gleam
gleam.io
Gleam — это маркетинговая платформа для роста, которая помогает компаниям сосредоточиться на действиях. Действием может быть все, что вы хотите: подписчик электронной почты, лайк в Facebook, подписчик в Twitter или кто-то, кто упомянет вашу компанию через #хэштег.
UpViral
upviral.com
UpViral — это идеальная платформа для вирусного реферального маркетинга. Это позволяет вам запускать такие кампании, как лотереи, вознаграждения и списки ожидания, которыми люди захотят поделиться со своими коллегами. После того как вы настроите свою первую кампанию, вы ощутите истинную силу сарафан...
Goosechase
goosechase.com
В Goosechase опыт – это все! Goosechase, изначально вдохновленная охотой за мусором, представляет собой платформу интерактивного опыта (IXP), которая позволяет лидерам, организациям и школам вовлекать, активировать и обучать свои сообщества. Созданная онлайн, но играемая в реальном мире, Goosechase ...
QuizHub
quiz.konfhub.com
Представляем QuizHub: тесты в режиме реального времени с помощью ChatGPT. Повысьте качество прохождения тестов с помощью QuizHub, идеальной платформы, созданной для того, чтобы сделать онлайн-викторины интересными, интерактивными и простыми. QuizHub, оснащенный широким спектром инновационных функций...
Interacty
interacty.me
Маркетологи (фрилансеры и агентства), производственные студии, издатели Interacty позволяет маркетологам привлекать аудиторию и увеличивать продажи с помощью интерактивного опыта и игр. Геймифицированный маркетинговый контент увеличивает вовлеченность и время внимания, а также привлекает больше поте...
Socialman
socialman.net
Socialman — это SaaS-платформа для создания и управления подарками через несколько каналов социальных сетей. Это кроссплатформенное приложение, которое позволяет пользователям публиковать контент в Facebook, Twitter, YouTube, Instagram, TikTok, Pinterest, Telegram, Reddit, Spotify, Steam, Discord и ...
Loquiz
loquiz.com
Платформа геймификации для творчества, игры и роста. Идеально подходит для +туроператоров для проведения самостоятельных (аудио) туров, +специалистов по организации мероприятий для создания гибридных игр по построению команды, +менеджеров по персоналу для создания игр по адаптации новых сотрудников,...
Scratcher
scratcher.io
Scratcher — ведущая платформа геймификации, предназначенная для маркетологов, электронной коммерции и бизнеса. Благодаря удобному редактору перетаскивания продавцы могут проектировать, настраивать и управлять интерактивным взаимодействием с клиентами. Платформа Scratcher спроектирована с учетом наде...
Qualifio
qualifio.com
Qualifio позволяет крупным брендам и средствам массовой информации привлекать аудиторию по цифровым каналам с помощью более чем 50 шаблонных интерактивных форматов (викторины, конкурсы, опросы, тесты, анимационные игры и т. д.). Благодаря строгому соблюдению GDPR платформа позволяет собирать обширны...
SaaSquatch
saasquatch.com
SaaSquatch — это сложное программное обеспечение для реферального маркетинга и лояльности, которое привлекает ваших клиентов, где бы они ни находились — в вашем мобильном или веб-приложении или за его пределами. Некоторые из самых инновационных и известных брендов в мире используют SaaSquatch для во...
Gamify Route
gamifyroute.com
Gamify Route прост в использовании, обладает широкими возможностями настройки и имеет библиотеку готовых шаблонов, поэтому предприятия могут быстро и легко приступить к работе 🚀. С помощью Gamify Route вы можете проектировать и создавать интерактивные игровые страницы, отвечающие вашим бизнес-целям...
Captain Up
captainup.com
Captain Up, первая в мире облачная платформа для взаимодействия и удержания, максимизирует активность и лояльность клиентов, используя игровую механику и поведенческую психологию. Рекомендуемое решение ведущими брендами по всему миру: устанавливает золотой стандарт лояльности и геймификации.
Socialshaker
socialshaker.com
Socialshaker предлагает маркетологам набор из 30 механизмов для проведения конкурсов и розыгрышей игр в социальных сетях на Facebook, мобильных устройствах или на веб-сайтах.
Cool Tabs
cool-tabs.com
Управляйте своими маркетинговыми кампаниями в социальных сетях и на своем веб-сайте, привлекая потенциальных клиентов. Контролируйте свои социальные сети и выполняйте социальное прослушивание, мониторинг бренда и курирование контента в режиме реального времени. * Расширяйте свою цифровую аудиторию ...
ViralSweep
viralsweep.com
ViralSweep — это программный инструмент, который помогает брендам создавать, проводить и управлять рекламными акциями цифрового маркетинга, такими как лотереи, розыгрыши подарков, конкурсы, мгновенные выигрыши, реферальные кампании и многое другое. Пакет программного обеспечения предлагает такие фун...
Drimify
drimify.com
Платформа геймификации. Вовлекайте свою аудиторию. Достигайте своих целей. Настраивайте впечатления и игры за считанные минуты. НАША МИССИЯ Геймификация изменит мир Все любят играть. Это часть человеческой природы. В Drimify игра означает расширение границ творчества и инноваций. Наша цель — дать лю...
Datagame
datagame.io
Datagame расширяет или заменяет традиционные онлайн-опросы интерактивными, удобными для мобильных устройств игровыми процессами. Эти геймифицированные опросы значительно повышают вовлеченность пользователей и уровень ответов, предоставляя более качественную и достоверную информацию. Растущий каталог...
InAppStory
inappstory.com
Расширьте жизненный цикл мобильных пользователей за счет собственных каналов связи. Предоставляйте богатый контент и вовлекайте пользователей в воронку продаж с помощью историй! МИССИЯ InAppStory — международная компания-разработчик программного обеспечения, которая связывает существующий бизнес с п...
Gametize
gametize.com
Gametize — это платформа геймификации и взаимодействия с сообществом для предприятий любого размера. Его предложения включают простую в использовании систему управления контентом с множеством функций, настраиваемые достижения и награды, множество механизмов мотивации социального поведения, а также о...
BeeLiked
beeliked.com
BeeLiked — это геймифицированная платформа для создания интерактивных рекламных акций с целью увеличения количества потенциальных клиентов, вознаграждения и стимулирования отделов продаж, а также повышения лояльности клиентов. Превратите потенциальных клиентов в микроинфлюенсеров. Привлекайте и стим...
CustomerGlu
customerglu.com
CustomerGlu — это платформа геймификации, призванная помочь вам создать богатый опыт в приложениях, способствующий привлечению и удержанию клиентов. Благодаря более чем 50 готовым шаблонам и возможности создавать свои собственные с нуля вы можете легко решить любую проблему удержания или вовлеченнос...
Enrichigo
enrichigo.com
Enrichigo — это платформа всплывающих окон для геймификации, которая позволяет создавать индивидуальные кампании скретч-карт для вашего веб-сайта. Чтобы упростить наш сервис, мы предлагаем только «скретч-карты». Так зачем же вам использовать скретч-карту на своем веб-сайте? Как бы просто это ни было...
Brame
brame.io
Компания Brame разработала программное решение, с помощью которого вы можете легко создавать собственные кампании по геймификации. Как и на веб-сайтах Wixx или Jimdoo, вы можете создать свою собственную игру, используя модульную систему, по подписке. Недорогой, простой в использовании и настраиваемы...
Accept Mission
acceptmission.com
Accept Mission — это инновационная платформа, которую организации используют для сбора идей (кампаний, досок), управления идеями, управления портфолио и создания информационных панелей. Мы уникальны благодаря: - Геймификации - Привлекайте пользователей с помощью скрытого использования, списками лиде...
InteractionUP
web.interactionup.com
Платформа взаимодействия поколения 2.0. Оживите свое взаимодействие с нашей уникальной платформой взаимодействия.
SuperLikers
superlikers.com
Создайте самую эффективную и захватывающую программу лояльности в своей отрасли и покорите сердца своих клиентов.
NextBee
web.nextbee.com
Инструменты управления пропагандистской программой NextBee могут помочь ускорить распространение слухов о брендах с помощью запоминающихся, привлекательных и фирменных социальных виджетов, программируемых вознаграждений и правил признания, а также групповых задач.
myCred
mycred.me
myCred упрощает создание программы лояльности или геймификацию вашего веб-сайта, чтобы вы могли увеличить среднюю ценность клиента с меньшими маркетинговыми усилиями.