Сервисы потоковой передачи игр - Самые популярные приложения

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Облачные игровые сервисы, также известные как платформы потоковой передачи игр, коренным образом меняют способы игры в видеоигры, перемещая вычислительную мощность, традиционно размещаемую на игровых консолях или ПК, на удаленные серверы. Эти платформы используют надежные интернет-соединения для потоковой передачи контента видеоигр непосредственно на устройства игроков, устраняя необходимость в высокопроизводительном оборудовании и обеспечивая игровой процесс на различных устройствах, включая смартфоны, планшеты, смарт-телевизоры и недорогие компьютеры. По своей сути облачные игровые сервисы работают путем рендеринга игровой графики и обработки входных данных игрока на мощных удаленных серверах, передавая результирующий аудиовизуальный вывод на устройство игрока в режиме реального времени. Такой подход значительно снижает задержку и позволяет геймерам наслаждаться высококачественным игровым процессом без необходимости дорогостоящего обновления оборудования.
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Xbox Cloud Gaming
xbox.com
Xbox Cloud Gaming - облачная служба, позволяющая играть в игры Xbox на различных устройствах без консоли, поддерживающая потоковую передачу до 1080p.
NVIDIA GeForce NOW
play.geforcenow.com
NVIDIA GeForce NOW - это облачный игровой сервис, позволяющий играть в ПК-игры на различных устройствах без необходимости в мощном оборудовании.
Amazon Luna
luna.amazon.com
Amazon Luna — облачный игровой сервис, позволяющий играть в игры на различных устройствах без загрузок, через подписку и каналы.
Shadow PC
shadow.tech
Shadow PC - облачная служба, позволяющая удаленно использовать виртуальный ПК с Windows для игр и других приложений на любом устройстве с интернетом.
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