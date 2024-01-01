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Сервисы потоковой передачи игр - Самые популярные приложения - Ангола
Облачные игровые сервисы, также известные как платформы потоковой передачи игр, коренным образом меняют способы игры в видеоигры, перемещая вычислительную мощность, традиционно размещаемую на игровых консолях или ПК, на удаленные серверы. Эти платформы используют надежные интернет-соединения для потоковой передачи контента видеоигр непосредственно на устройства игроков, устраняя необходимость в высокопроизводительном оборудовании и обеспечивая игровой процесс на различных устройствах, включая смартфоны, планшеты, смарт-телевизоры и недорогие компьютеры. По своей сути облачные игровые сервисы работают путем рендеринга игровой графики и обработки входных данных игрока на мощных удаленных серверах, передавая результирующий аудиовизуальный вывод на устройство игрока в режиме реального времени. Такой подход значительно снижает задержку и позволяет геймерам наслаждаться высококачественным игровым процессом без необходимости дорогостоящего обновления оборудования.
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