Программное обеспечение для коммуникационных платформ для сотрудников первой линии - Самые популярные приложения

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Платформы для общения с сотрудниками на переднем крае повышают эффективность, возможности взаимодействия и вовлеченность сотрудников, работающих за пределами традиционного офиса или рабочего стола. Эти платформы, разработанные для удовлетворения уникальных потребностей в общении и сотрудничестве рассредоточенных сотрудников, предназначены для специалистов в сфере розничной торговли, производства, здравоохранения, выездного обслуживания и т. д. Эти платформы позволяют предприятиям поддерживать связь со своими сотрудниками посредством прямого обмена сообщениями, объявлений и обмена документами. Следовательно, они устраняют пробелы в общении, повышают производительность и улучшают общий опыт работы для сотрудников, у которых нет постоянного доступа к традиционным офисным коммуникационным инструментам. Часто интегрируемые в комплексные платформы общения между сотрудниками, инструменты общения с работниками на переднем крае облегчают общение как сверху вниз, так и снизу вверх. Некоторые компании могут выбирать решения, специально предназначенные для рядовых и нерабочих сотрудников, обладающие функциями, отвечающими операционным потребностям конкретных отраслей.
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Connecteam
connecteam.com
Connecteam — мобильное приложение для управления сотрудниками, оптимизирующее коммуникацию, расписания, задачи и отслеживание времени для команд без офисов.
Workvivo
workvivo.com
Workvivo - платформа для улучшения внутренней коммуникации и вовлеченности сотрудников с возможностью обмена новостями и взаимодействия.
Element
element.io
Element - это безопасная платформа для общения, основанная на децентрализованном протоколе Matrix, предлагающая чат, видеозвонки и управление данными.
WorkJam
workjam.com
WorkJam - платформа для управления рабочими процессами сотрудников без рабочего места, улучшает общение, управление задачами и обучение.
Beekeeper
beekeeper.io
Пчеловод - это мобильное приложение для общения и автоматизации процессов, предназначенное для работников без рабочего места в разных отраслях.
Blink
joinblink.com
Blink – это платформа для сотрудников, улучшающая коммуникацию и взаимодействие, объединяющая ресурсы и инструменты в одном приложении.
Legion
legion.co
Приложение Legion предлагает платформу управления рабочей силой для оптимизации расписаний, повышения производительности и вовлеченности сотрудников.
Zello
zello.com
Zello - приложение для голосовых сообщений, превращающее мобильные устройства в рации, с функцией записи и отправки экстренных оповещений.
Speakap
speakap.com
Speakap - платформа для общения, обеспечивающая связь и информацию для сотрудников, позволяющая работать как на мобильных, так и на настольных устройствах.
Simpplr
simpplr.com
Simpplr это внутренняя платформа для улучшения коммуникации и вовлечения сотрудников с функциями видео, опросов и AI-анализа контента.
MangoApps
mangoapps.com
MangoApps — платформа для поддержки сотрудничества и управления процессами внутри компании с инструментами для связи, работы в командах и обмена документами.
LumApps
lumapps.com
LumApps - это платформа для внутренних коммуникаций и управления контентом, интегрированная с Google Workspace и Microsoft 365.
Oneteam
oneteam.io
Oneteam — это приложение для связи с работниками без рабочих мест. Оно включает коммуникацию, обучение и опросы, все в одном месте.
WorkStep
workstep.com
WorkStep - это ПО для вовлечения сотрудников, помогающее HR и операционным службам снизить текучесть кадров и повысить производительность.
Appspace
appspace.com
Appspace - платформа для управления рабочими местами, предлагающая инструменты для коммуникации, бронирования пространств и управления посетителями.
goHappy
gohappyhub.com
goHappy — это платформа для эффективного взаимодействия работодателей с фронтовыми работниками через SMS, обеспечивая быструю передачу информации и обратной связи.
Konverse
konverse.com
Konverse - это платформа для связи, объединяющая команды без рабочего места с функциями управления задачами, чата и корпоративной коммуникации.
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