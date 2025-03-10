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Программное обеспечение для коммуникационных платформ для сотрудников первой линии
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Программное обеспечение для коммуникационных платформ для сотрудников первой линии - Самые популярные приложения - Ватикан

Платформы для общения с сотрудниками на переднем крае повышают эффективность, возможности взаимодействия и вовлеченность сотрудников, работающих за пределами традиционного офиса или рабочего стола. Эти платформы, разработанные для удовлетворения уникальных потребностей в общении и сотрудничестве рассредоточенных сотрудников, предназначены для специалистов в сфере розничной торговли, производства, здравоохранения, выездного обслуживания и т. д. Эти платформы позволяют предприятиям поддерживать связь со своими сотрудниками посредством прямого обмена сообщениями, объявлений и обмена документами. Следовательно, они устраняют пробелы в общении, повышают производительность и улучшают общий опыт работы для сотрудников, у которых нет постоянного доступа к традиционным офисным коммуникационным инструментам. Часто интегрируемые в комплексные платформы общения между сотрудниками, инструменты общения с работниками на переднем крае облегчают общение как сверху вниз, так и снизу вверх. Некоторые компании могут выбирать решения, специально предназначенные для рядовых и нерабочих сотрудников, обладающие функциями, отвечающими операционным потребностям конкретных отраслей.

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WorkJam

WorkJam

workjam.com

WorkJam - платформа для управления рабочими процессами сотрудников без рабочего места, улучшает общение, управление задачами и обучение.

goHappy

goHappy

gohappyhub.com

Gohappy революционизирует, как работодатели общаются и взаимодействуют со своими передовыми работниками, предоставляя им наиболее инклюзивную и простую в использовании приложения, когда-либо создавая технологии. В мире, где постоянное общение с передовыми работниками имеет важное значение, Гохаппи понял, что решения на основе приложений, ежедневные толчки и сообщения на пин-досках просто не работают. Ключом к успеху Gohappy является позволяет работодателям охватить 100% своих передовых сотрудников, где они уже находятся в своих текстовых сообщениях. Автоматизированный канал от системы записи работодателя означает, что их активные сотрудники всегда находятся в секундах от получения мгновенного общения. Они способны охватить всех своих сотрудников или конкретных групп, со стандартными текстами или включать видео, изображения, ссылки, опросы и многое другое - все переводятся на их язык. Основанный Шоном Бойером, который также основал Snagajob - крупнейший в стране рынок для почасовой работы - и команда, которая обеспечивает более 100 лет объединенного опыта вовлечения сотрудников, миссия Gohappy - помочь всем передовым работникам чувствовать себя более ценными и связанными, чтобы они могли полностью раскрыть свой потенциал. Благодаря надежным возможностям обмена сообщениями и сбором обратной связи, GoHappy возглавляет развитие вовлечения работников передовой и стремится стать лучшей компанией в мире, помогая работодателям максимизировать это вовлечение.

Oneteam

Oneteam

oneteam.io

Вас может не удивить, что подключение с вашей рабочей силой без стола является серьезной проблемой. Они распределены по нескольким местам, не сидят за компьютером, не имеют бизнес-адреса электронной почты и часто работают только неполный рабочий день, чтобы назвать несколько причин. Методы старой школы, такие как интранеты, взрывы по электронной почте, бумажные гиды и доски объявлений, просто больше не обрезают. Они создают то, что мы называем «разрыв без стола». А угадай что? Этот пробел может истощать взаимодействие, лояльность и успех вашей команды, выталкивая ваши лучшие таланты за дверь и негативно повлиять на рост вашего бизнеса. В OneTeam мы создали Ultimate App, чтобы преодолеть этот разрыв. Думайте об этом как о вашем режиссере «все в одном: бесшовном общении», плавном борьбе, интерактивном электронном обучении, проницательных опросах и удобных контрольных списках: все, что вам нужно, все в OneTeam. Сегодня OneTeam стремится раскрыть весь потенциал безлеточных работников по всему миру и уже добился успеха в преодолении разрыва без стола для таких организаций, как H & M, Toolstation, Ibis, Westcord Hotels и DPD. Hub OneTeam, удобный для пользователя, позволяет всем легко получить доступ к необходимым обновлениям и информации на Go. Преимущества OneTeam: • Встроенные функции приложения для общения, обучения и взаимодействия • Полностью настраиваемый для потребностей вашей организации • Легко внедрять и управлять

Appspace

Appspace

appspace.com

Создайте исключительный, совместный опыт работы на рабочем месте с простыми инструментами общения и управления пространством, необходимой для вашей команды, чтобы оставаться на связи, будь то на работе, дома или в пути. Appspace предлагает глобальные решения и поддержку тысячам клиентов, которые доверяют нам, чтобы помочь им общаться со своими командами и модернизировать свой гибридный опыт работы на рабочем месте. Мы гордимся тем, что помогаем нашим клиентам обеспечить современный опыт работы на рабочем месте, объединить культуру брендов и улучшать коммуникации.

Konverse

Konverse

konverse.com

Konverse — это надежная коммуникационная платформа и приложение, предназначенное для объединения нерабочих команд. Благодаря функциям управления задачами и обучениям, прямому чату и корпоративным коммуникациям такие организации, как Hyatt, Realogy и Follett, доверяют Konverse объединение и расширение возможностей своих сотрудников.

Zello

Zello

zello.com

Zello - приложение для голосовых сообщений, превращающее мобильные устройства в рации, с функцией записи и отправки экстренных оповещений.

Legion

Legion

legion.co

Приложение Legion предлагает платформу управления рабочей силой для оптимизации расписаний, повышения производительности и вовлеченности сотрудников.

Workvivo

Workvivo

workvivo.com

Workvivo - платформа для улучшения внутренней коммуникации и вовлеченности сотрудников с возможностью обмена новостями и взаимодействия.

WorkStep

WorkStep

workstep.com

Workstep является ведущим программным решением для взаимодействия с сотрудниками, разработанным для того, чтобы помочь HR и операциям сократить текучесть кадров, повысить производительность и повышение взаимодействия с почасовой рабочей силой. Workstep предоставляет программное обеспечение для вовлечения сотрудников с AI, разработанное специально для фронтальных команд. Расширяя возможности HR и лидеров операций с пониманием в реальном времени, Workstep помогает выявлять и решать риски, прежде чем они станут дорогостоящими проблемами, и продолжает работать без гладких. Решение рабочего опыта работников предоставляет всеобъемлющее прослушивание сотрудников, вовлечение, голос сотрудника и функциональность коммуникации, включая: *Отзывы сотрудников: Workstep собирает информацию от сотрудников в режиме реального времени через Milestone Pulse, Всегда включенные, ежегодные обследования и каналы обратной связи с двукратными направлениями. *Отчеты сотрудников: отчетность предоставляет лидерам HR и OPS данные о поведении сотрудников, которые могут быть сегментированы по различным фильтрам, включая тип роли, местоположение, демографию и срок владения, для определения тенденций и моделей, которые могут повлиять на удержание *Прогнозирующая аналитика: Workstep использует машинное обучение для определения основных областей улучшения, на уровне объекта или уровня роли, а также предлагает высокие действия по сокращению текучести кадров сотрудников. *Анализ воздействия: работодатели могут измерить успех любой инициативы, реализованной путем отслеживания изменений в настроениях и удержании работников по всему пострадавшему населению *Коммуникация: Лидеры могут отвечать на неотложные комментарии и оповещения, сохраняя при этом анонимность сотрудников или широко общаться с сегментами рабочей силы, чтобы привлечь внимание к новым программам, делиться критическими обновлениями, праздновать команды или запросить отзывы. Объединяя данные в реальном времени с аналитикой AI и встроенными инструментами связи, Workstep помогает лидерам EHR и операций выявлять и напрямую устранение возможностей в своих передовых операциях. Это приводит к повышению уровня удержания, повышению производительности и снижению затрат.

Beekeeper

Beekeeper

beekeeper.io

Пчеловод - это мобильное приложение для общения и автоматизации процессов, предназначенное для работников без рабочего места в разных отраслях.

Speakap

Speakap

speakap.com

Speakap - платформа для общения, обеспечивающая связь и информацию для сотрудников, позволяющая работать как на мобильных, так и на настольных устройствах.

Simpplr

Simpplr

simpplr.com

Simpplr это внутренняя платформа для улучшения коммуникации и вовлечения сотрудников с функциями видео, опросов и AI-анализа контента.

MangoApps

MangoApps

mangoapps.com

MangoApps — платформа для поддержки сотрудничества и управления процессами внутри компании с инструментами для связи, работы в командах и обмена документами.

LumApps

LumApps

lumapps.com

LumApps - это платформа для внутренних коммуникаций и управления контентом, интегрированная с Google Workspace и Microsoft 365.

Element

Element

element.io

Element - это безопасная платформа для общения, основанная на децентрализованном протоколе Matrix, предлагающая чат, видеозвонки и управление данными.

Connecteam

Connecteam

connecteam.com

Connecteam — мобильное приложение для управления сотрудниками, оптимизирующее коммуникацию, расписания, задачи и отслеживание времени для команд без офисов.

Blink

Blink

joinblink.com

Blink – это платформа для сотрудников, улучшающая коммуникацию и взаимодействие, объединяющая ресурсы и инструменты в одном приложении.

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