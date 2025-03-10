Программное обеспечение для коммуникационных платформ для сотрудников первой линии - Самые популярные приложения - Ватикан

Oneteam

oneteam.io

Вас может не удивить, что подключение с вашей рабочей силой без стола является серьезной проблемой. Они распределены по нескольким местам, не сидят за компьютером, не имеют бизнес-адреса электронной почты и часто работают только неполный рабочий день, чтобы назвать несколько причин. Методы старой школы, такие как интранеты, взрывы по электронной почте, бумажные гиды и доски объявлений, просто больше не обрезают. Они создают то, что мы называем «разрыв без стола». А угадай что? Этот пробел может истощать взаимодействие, лояльность и успех вашей команды, выталкивая ваши лучшие таланты за дверь и негативно повлиять на рост вашего бизнеса. В OneTeam мы создали Ultimate App, чтобы преодолеть этот разрыв. Думайте об этом как о вашем режиссере «все в одном: бесшовном общении», плавном борьбе, интерактивном электронном обучении, проницательных опросах и удобных контрольных списках: все, что вам нужно, все в OneTeam. Сегодня OneTeam стремится раскрыть весь потенциал безлеточных работников по всему миру и уже добился успеха в преодолении разрыва без стола для таких организаций, как H & M, Toolstation, Ibis, Westcord Hotels и DPD. Hub OneTeam, удобный для пользователя, позволяет всем легко получить доступ к необходимым обновлениям и информации на Go. Преимущества OneTeam: • Встроенные функции приложения для общения, обучения и взаимодействия • Полностью настраиваемый для потребностей вашей организации • Легко внедрять и управлять