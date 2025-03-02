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Платформы для общения с сотрудниками на переднем крае повышают эффективность, возможности взаимодействия и вовлеченность сотрудников, работающих за пределами традиционного офиса или рабочего стола. Эти платформы, разработанные для удовлетворения уникальных потребностей в общении и сотрудничестве рассредоточенных сотрудников, предназначены для специалистов в сфере розничной торговли, производства, здравоохранения, выездного обслуживания и т. д. Эти платформы позволяют предприятиям поддерживать связь со своими сотрудниками посредством прямого обмена сообщениями, объявлений и обмена документами. Следовательно, они устраняют пробелы в общении, повышают производительность и улучшают общий опыт работы для сотрудников, у которых нет постоянного доступа к традиционным офисным коммуникационным инструментам. Часто интегрируемые в комплексные платформы общения между сотрудниками, инструменты общения с работниками на переднем крае облегчают общение как сверху вниз, так и снизу вверх. Некоторые компании могут выбирать решения, специально предназначенные для рядовых и нерабочих сотрудников, обладающие функциями, отвечающими операционным потребностям конкретных отраслей.
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WorkJam
workjam.com
WorkJam - это единое решение для цифровых рабочих мест, предназначенное для подключения и расширения возможностей без рабочих сотрудников через одну комплексную платформу. Этот инновационный инструмент предназначен специально для передовых команд в различных отраслях, включая розничную торговлю, гостеприимство, производство, логистику и здравоохранение. Упрощая операции и улучшая общение, WorkJam повышает производительность и эффективность за счет плавной интеграции с существующими системами управления рабочей силой (WFM). Платформа служит разнообразной целевой аудитории, сосредоточившись на организациях со значительным количеством работников без стола, которым требуются эффективные инструменты для управления своими ежедневными задачами. WorkJam решает уникальные проблемы, с которыми сталкиваются эти сотрудники, такие как ограниченный доступ к информации и ресурсам, предоставляя централизованный центр для всех их оперативных потребностей. Это особенно полезно в быстро меняющихся средах, где своевременное общение и управление задачами имеют решающее значение для успеха. WorkJam охватывает ряд функций, которые удовлетворяют конкретные потребности передовых работников. Платформа включает в себя управление задачами для организации ежедневных обязанностей, инструментов связи для обновлений и сотрудничества в реальном времени, а также ресурсов обучения и развития для облегчения постоянного обучения. Кроме того, функции самообслуживания позволяют сотрудникам самостоятельно управлять своими графиками и задачами, в то время как уникальный рынок открытых сменов обеспечивает гибкое обмена и охват гибкого смены. Эти функции в совокупности улучшают опыт сотрудников, способствуя чувству собственности и участия в рабочей силе. Согласившись с передовыми командами с организационными целями, WorkJam оптимизирует ежедневные операции и повышает общее участие. Платформа не только облегчает улучшение коммуникации и управления задачами, но и способствует культуре непрерывного обучения и развития. Этот целостный подход к управлению рабочей силой позволяет организациям развивать более счастливую, более продуктивную передовую рабочую силу, в конечном итоге способствуя успеху в бизнесе и повышая лояльность клиентов. Дополняемый мировыми брендами, такими как Shell, Starbucks, Ulta, Couche-Tard, TJX, AEO и Woolworths, WorkJam выделяется в своей категории, предлагая интегрированное решение, которое удовлетворяет конкретные потребности безлетных сотрудников. Его способность создавать подключенный опыт для передовых работников является ключевым отличием, что делает его бесценным инструментом для организаций, стремящихся оптимизировать свою деятельность и расширить возможности их рабочей силы.
goHappy
gohappyhub.com
Gohappy революционизирует, как работодатели общаются и взаимодействуют со своими передовыми работниками, предоставляя им наиболее инклюзивную и простую в использовании приложения, когда-либо создавая технологии. В мире, где постоянное общение с передовыми работниками имеет важное значение, Гохаппи понял, что решения на основе приложений, ежедневные толчки и сообщения на пин-досках просто не работают. Ключом к успеху Gohappy является позволяет работодателям охватить 100% своих передовых сотрудников, где они уже находятся в своих текстовых сообщениях. Автоматизированный канал от системы записи работодателя означает, что их активные сотрудники всегда находятся в секундах от получения мгновенного общения. Они способны охватить всех своих сотрудников или конкретных групп, со стандартными текстами или включать видео, изображения, ссылки, опросы и многое другое - все переводятся на их язык. Основанный Шоном Бойером, который также основал Snagajob - крупнейший в стране рынок для почасовой работы - и команда, которая обеспечивает более 100 лет объединенного опыта вовлечения сотрудников, миссия Gohappy - помочь всем передовым работникам чувствовать себя более ценными и связанными, чтобы они могли полностью раскрыть свой потенциал. Благодаря надежным возможностям обмена сообщениями и сбором обратной связи, GoHappy возглавляет развитие вовлечения работников передовой и стремится стать лучшей компанией в мире, помогая работодателям максимизировать это вовлечение.
Oneteam
oneteam.io
Вас может не удивить, что подключение с вашей рабочей силой без стола является серьезной проблемой. Они распределены по нескольким местам, не сидят за компьютером, не имеют бизнес-адреса электронной почты и часто работают только неполный рабочий день, чтобы назвать несколько причин. Методы старой школы, такие как интранеты, взрывы по электронной почте, бумажные гиды и доски объявлений, просто больше не обрезают. Они создают то, что мы называем «разрыв без стола». А угадай что? Этот пробел может истощать взаимодействие, лояльность и успех вашей команды, выталкивая ваши лучшие таланты за дверь и негативно повлиять на рост вашего бизнеса. В OneTeam мы создали Ultimate App, чтобы преодолеть этот разрыв. Думайте об этом как о вашем режиссере «все в одном: бесшовном общении», плавном борьбе, интерактивном электронном обучении, проницательных опросах и удобных контрольных списках: все, что вам нужно, все в OneTeam. Сегодня OneTeam стремится раскрыть весь потенциал безлеточных работников по всему миру и уже добился успеха в преодолении разрыва без стола для таких организаций, как H & M, Toolstation, Ibis, Westcord Hotels и DPD. Hub OneTeam, удобный для пользователя, позволяет всем легко получить доступ к необходимым обновлениям и информации на Go. Преимущества OneTeam: • Встроенные функции приложения для общения, обучения и взаимодействия • Полностью настраиваемый для потребностей вашей организации • Легко внедрять и управлять
Appspace
appspace.com
Создайте исключительные возможности для совместной работы на рабочем месте с помощью простых инструментов коммуникации и управления пространством, которые нужны вашей команде, чтобы оставаться на связи, где бы они ни находились: на работе, дома или в пути. Appspace предлагает глобальные решения и поддержку тысячам клиентов, которые доверяют нам, чтобы помочь им общаться со своими командами и модернизировать свои гибридные рабочие места. Мы гордимся тем, что помогаем нашим клиентам создать современные рабочие места, унифицировать культуру бренда и улучшить коммуникации.
Konverse
konverse.com
Konverse — это надежная коммуникационная платформа и приложение, предназначенное для объединения нерабочих команд. Благодаря функциям управления задачами и обучениям, прямому чату и корпоративным коммуникациям такие организации, как Hyatt, Realogy и Follett, доверяют Konverse объединение и расширение возможностей своих сотрудников.
Zello
zello.com
Zello — это ведущее приложение для обмена голосовыми сообщениями «нажми и говори» для команд и предприятий по всему миру, которое превращает устройства iOS, Android и Windows в рации, которые также записывают сообщения, отслеживают местоположение и отправляют экстренные оповещения. Администраторы учетных записей добавляют, удаляют и группируют команды через централизованную веб-консоль управления. Каналы являются гибкими, чтобы удовлетворить потребности каждого клиента, особенно в сфере гостеприимства, производства, строительства, транспорта и розничной торговли. Zello идеально подходит для предприятий с сотрудниками, не имеющими рабочего стола, полевыми работниками, удаленными работниками и одинокими работниками. Случаи использования в этой категории включают гостиницы с разнообразным персоналом, строительные бригады на шумных рабочих площадках и розничных продавцов в торговом зале. Присоединяйтесь к миллионам пользователей Zello, которые общаются в режиме реального времени через любую беспроводную сеть или сеть передачи данных, чтобы делиться обновлениями, подключаться в чрезвычайных ситуациях и решать проблемы. Zello обслуживает тысячи предприятий и имеет более 130 миллионов пользователей по всему миру. В число текущих клиентов входят Honda, Restoration Hardware, Starwood/Marriott Hotels, Uniqlo, Waste Management (WM) и YRC Freight. Zello признан надежным коммуникационным решением такими авторитетными источниками, как Wall Street Journal, New York Times, CBS, CNBC, USA Today и TechCrunch.
Legion
legion.co
Legion Technologies обеспечивает самую инновационную платформу управления рабочей силой отрасли. Это позволяет предприятиям максимизировать эффективность труда и вовлечение сотрудников одновременно. Платформа Legion WFM является интеллектуальной, автоматизированной и ориентированной на сотрудников. Доказано, что он обеспечивает 13 -кратный ROI за счет оптимизации графика, снижением истощения, повышении производительности и повышении операционной эффективности. Легион обеспечивает передовые технологии в простой в использовании платформе и мобильном приложении, которое любят сотрудники. Поддерживается Norwest Venture Partners, Stripes, First Capital Capital, XYZ Ventures, Webb Investment Network, Workday Ventures и NTT Docomo Ventures, Легион признан одной из самых быстрорастущих частных компаний в Америке, согласно 2022 году. Deloitte 500 рейтинги. <> Улучшенное планирование: -Стратегическое понимание -Лабор бюджетирование -Дюнд. Прогнозирование <> Оптимизация выполнения: -Лабора Оптимизация -Вовтомированное планирование -время и посещаемость <> Расширение прав и возможностей сотрудников: -Frontline Communications -Лигион Instantpay -Коподают производительность и награды
Workvivo
workvivo.com
WorkVivo - это платформа опыта сотрудников (EXP), которая упрощает общение и увеличивает взаимодействие за счет того, что сотрудники услышали и помогая всем чувствовать себя включенным, независимо от того, где они работают. Платформа объединяет коммуникации сотрудников, вовлеченность, интрасеть и измерения в одном современном приложении сотрудников, которое отражает сердцебиение организации и оживляет ее культуру. Благодаря его простому дизайну сотрудники могут легко использовать Workvivo, чтобы оставаться в курсе, вовлеченных и подключенных. В результате руководители компании получают лучший надзор и прямой, нефильтрованный канал, чтобы связаться и взаимодействовать с людьми и по -настоящему чувствовать пульс и энергию компании. С помощью годового роста более 200% в годовом исчислении 3 миллионов+ пользователей в более чем 93 странах и клиентов, начиная от компаний из списка Fortune 500 до технических стартапов, WorkVivo выполняет миссию-для повышения опыта сотрудников каждого.
WorkStep
workstep.com
Workstep является ведущим программным решением для взаимодействия с сотрудниками, разработанным для того, чтобы помочь HR и операциям сократить текучесть кадров, повысить производительность и повышение взаимодействия с почасовой рабочей силой. Workstep предоставляет программное обеспечение для вовлечения сотрудников с AI, разработанное специально для фронтальных команд. Расширяя возможности HR и лидеров операций с пониманием в реальном времени, Workstep помогает выявлять и решать риски, прежде чем они станут дорогостоящими проблемами, и продолжает работать без гладких. Решение рабочего опыта работников предоставляет всеобъемлющее прослушивание сотрудников, вовлечение, голос сотрудника и функциональность коммуникации, включая: *Отзывы сотрудников: Workstep собирает информацию от сотрудников в режиме реального времени через Milestone Pulse, Всегда включенные, ежегодные обследования и каналы обратной связи с двукратными направлениями. *Отчеты сотрудников: отчетность предоставляет лидерам HR и OPS данные о поведении сотрудников, которые могут быть сегментированы по различным фильтрам, включая тип роли, местоположение, демографию и срок владения, для определения тенденций и моделей, которые могут повлиять на удержание *Прогнозирующая аналитика: Workstep использует машинное обучение для определения основных областей улучшения, на уровне объекта или уровня роли, а также предлагает высокие действия по сокращению текучести кадров сотрудников. *Анализ воздействия: работодатели могут измерить успех любой инициативы, реализованной путем отслеживания изменений в настроениях и удержании работников по всему пострадавшему населению *Коммуникация: Лидеры могут отвечать на неотложные комментарии и оповещения, сохраняя при этом анонимность сотрудников или широко общаться с сегментами рабочей силы, чтобы привлечь внимание к новым программам, делиться критическими обновлениями, праздновать команды или запросить отзывы. Объединяя данные в реальном времени с аналитикой AI и встроенными инструментами связи, Workstep помогает лидерам EHR и операций выявлять и напрямую устранение возможностей в своих передовых операциях. Это приводит к повышению уровня удержания, повышению производительности и снижению затрат.
Beekeeper
beekeeper.io
Пчеловод расширяет возможности передового бизнеса и их работников цифровыми решениями, которые им необходимы для выполнения своей наилучшей возможной работы. Основанная в 2012 году, платформа Beekeeper's Mobile-Prirst была разработана и построена для работников без столов, которые, несмотря на 80% глобальной рабочей силы, были хронически недостаточно обслуживались, когда дело доходит до технологии рабочего места. Благодаря системе успеха пчеловода, компании могут автоматизировать бумажные процессы, общаться с сотрудниками в режиме реального времени из любого места и улучшать взаимодействие, производительность и безопасность фронт-команд.
Speakap
speakap.com
SpeckAP предоставляет фирменные коммуникационные платформы, которые позволяют компаниям структурировать диалог со своим передним персоналом, поддержать и информировать своих работников без рабочих мест в любом месте в любое время. Решение, доступное как на мобильных, так и на рабочем столе, соединяет рабочую силу и дает сотрудникам предоставлять оптимальные впечатления от клиентов. От обмена сообщениями и новостей до частных групп и мероприятий Disceap предоставляет предприятиям возможность предоставить соответствующий и своевременный контент для их рабочей силы и поддерживает как рост бизнеса, так и удержание сотрудников. Основанная в 2011 году, DisceAP сотрудничает с более чем 400 организациями по всему миру в различных отраслях, такими как гостеприимство, розничная торговля, производство и многое другое - и имеет места в Нью -Йорке, Лондоне, Амстердаме, Барселоне, Кельне и Брюсселе.
Simpplr
simpplr.com
Simpplr - это современная интранет, которая трансформирует опыт работы для всех сотрудников - где бы они ни работали. Simpplr-единственная платформа, которая объединяет вовлечение сотрудников, поддержку и услуги, используя современные модели искусственного интеллекта для обеспечения бесшовного, сплоченного и персонализированного опыта сотрудников. Клиенты SIMPPLR достигают значительного улучшения в производительности, удержании и общей удовлетворенности своих сотрудников, заслуживают доверия 700+ глобальных брендов, в том числе Moderna, Snowflake, Splunk, Penske, Eurostar и AAA.
MangoApps
mangoapps.com
Вовлекайте, волнуйте и объединяйте всю свою компанию! MangoApps — это унифицированная платформа для взаимодействия с сотрудниками, объединяющая интрасеть, обучение, командную работу и управление контентом в информационной панели и рабочем пространстве. Наш удобный, бесконечно настраиваемый подход вписывается в то, как ваша компания уже ведет бизнес, создавая единый цифровой центр, который устраняет разрыв между вашим рабочим столом и рядовыми сотрудниками. Сотрудники могут найти всю необходимую им информацию о компании, а также инструменты общения и совместной работы на настраиваемой информационной панели на основе виджетов, которая служит единым источником достоверной информации. Наш продукт подходит для команд любого размера в различных отраслях и обладает всеми функциями безопасности, необходимыми для развертывания в масштабе предприятия. Интерфейс MangoApps основан на современных социальных сетях с тредами, комментариями, реакциями в виде смайлов, а также группами команд и проектов. Таким образом, сотрудники наших клиентов сразу же находят его интуитивно понятным и удобным для пользователя. Кроме того, размещение всех этих инструментов и интеграция с большинством других корпоративных и корпоративных инструментов экономит время и избавляет от разочарований. Имея фирменный знак вашей компании, ваша команда может даже не осознавать, что MangoApps — это внешний инструмент: оно кажется естественной частью их дня и рабочего процесса. Сегодня слишком многие организации полагаются на устаревшие интрасети и средства связи, теряя время и информацию в «черную дыру», которой является почтовый ящик электронной почты. MangoApps дает вам уникальную возможность объединить все ваши команды, от рядовых сотрудников до корпоративных офисов, в один центральный узел, который будет держать их всех в курсе событий и быть на высоте.
LumApps
lumapps.com
LumApps — единственное комплексное решение для интрасети, которое позволяет сотрудникам чувствовать связь со своей организацией и участвовать в работе, где бы они ни находились. Предоставляя современную интеллектуальную цифровую штаб-квартиру, LumApps совершает революцию в вовлеченности сотрудников и повышении их производительности на работе. LumApps использует платформу на базе искусственного интеллекта, которая упрощает интеллектуальные целевые внутренние коммуникации и централизует важные кадровые ресурсы и бизнес-приложения на единой платформе, независимо от пакета для совместной работы: Google Workspace или Microsoft 365. Надежная интеграция с Microsoft и Google. плюс более 100 OOTB-коннекторов к критически важным бизнес-приложениям (таким как Box, Salesforce, SAP SuccessFactors, ServiceNow, Slack, Workday и т. д.) позволяют организациям извлечь выгоду из своих инвестиций в ИТ и повысить индивидуальную и командную производительность. Имея более 5 миллионов пользователей по всему миру, LumApps продолжает совместно работать над решением проблем и улучшением опыта сотрудников и будущего работы. LumApps признана лидером в отчете Gartner® Magic Quadrant™ 2023 года по пакетным решениям для интрасети.
Element
element.io
Element — это безопасная коммуникационная платформа, построенная на Matrix: децентрализованном протоколе со сквозным шифрованием. Объедините свои команды, повысьте производительность и удовлетворенность работой, сохраняя при этом полное право собственности на свои данные. Element является лидером в отчете Forrester Wave: Secure Communications. Легко сотрудничайте со своими партнерами, поставщиками или клиентами с помощью видеозвонков и обмена мгновенными сообщениями: как электронная почта в 21 веке. Вы даже можете подключить свои учетные записи Slack, MS Teams, WhatsApp. С другой стороны, Element можно закрыть для сред с высоким уровнем безопасности, используя безопасные пограничные и междоменные шлюзы, а также даже развертывания с воздушным зазором. В сети, построенной на базе Matrix, не существует единой точки отказа благодаря децентрализованной сетевой архитектуре, что делает ее идеальной для критически важных сред. Пожалуйста, свяжитесь с нами, чтобы узнать, какую выгоду ваш бизнес может получить от Element.
Connecteam
connecteam.com
Connecteam-это приложение для управления рабочей силой мобильной связи, в котором есть надежный набор инструментов, предназначенных для того, чтобы помочь организациям с командами без стола улучшить общение, удерживать персонал и повысить эффективность работы. Connecteam позволяет менеджерам размещать свои бизнес -процессы на автопилот и сосредоточиться на росте бизнеса, а также освобождать сотрудников, чтобы они были более продуктивными, профессиональными и удовлетворенными. Сэкономьте время и повышайте производительность с помощью мобильных пользовательских контрольных списков, форм и отчетов; Расписание сдвигов и отслеживание рабочих часов с часами GPS; Упростить общение сотрудников, улучшить профессиональные навыки, управлять ежедневными задачами и многое другое, все в одном приложении. Убедитесь, что безопасный и простой вход для системных администраторов с помощью единого входа Active Directory (SSO).
Blink
joinblink.com
Blink-это платформа опыта работы в первом мобильном телефоне, которая соединяет ваших людей, системы и культуры в одном супер-приложении. Он соединяет цифровой разрыв между работниками без рабочих и работников настольных и настольных работников, перегружая общение и взаимодействие сотрудников в ведущих отрасли компаниях, таких как McDonald's, Nokia, Domino's, JD Sports, RATP Dev и Stagecoach.
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