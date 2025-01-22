Программное обеспечение для коммуникационных платформ для сотрудников первой линии - Самые популярные приложения - Россия

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Платформы для общения с сотрудниками на переднем крае повышают эффективность, возможности взаимодействия и вовлеченность сотрудников, работающих за пределами традиционного офиса или рабочего стола. Эти платформы, разработанные для удовлетворения уникальных потребностей в общении и сотрудничестве рассредоточенных сотрудников, предназначены для специалистов в сфере розничной торговли, производства, здравоохранения, выездного обслуживания и т. д. Эти платформы позволяют предприятиям поддерживать связь со своими сотрудниками посредством прямого обмена сообщениями, объявлений и обмена документами. Следовательно, они устраняют пробелы в общении, повышают производительность и улучшают общий опыт работы для сотрудников, у которых нет постоянного доступа к традиционным офисным коммуникационным инструментам. Часто интегрируемые в комплексные платформы общения между сотрудниками, инструменты общения с работниками на переднем крае облегчают общение как сверху вниз, так и снизу вверх. Некоторые компании могут выбирать решения, специально предназначенные для рядовых и нерабочих сотрудников, обладающие функциями, отвечающими операционным потребностям конкретных отраслей.
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Element
element.io
Element — это безопасная коммуникационная платформа, построенная на Matrix: децентрализованном протоколе со сквозным шифрованием. Объедините свои команды, повысьте производительность и удовлетворенность работой, сохраняя при этом полное право собственности на свои данные. Element является лидером в отчете Forrester Wave: Secure Communications. Легко сотрудничайте со своими партнерами, поставщиками или клиентами с помощью видеозвонков и обмена мгновенными сообщениями: как электронная почта в 21 веке. Вы даже можете подключить свои учетные записи Slack, MS Teams, WhatsApp. С другой стороны, Element можно закрыть для сред с высоким уровнем безопасности, используя безопасные пограничные и междоменные шлюзы, а также даже развертывания с воздушным зазором. В сети, построенной на базе Matrix, не существует единой точки отказа благодаря децентрализованной сетевой архитектуре, что делает ее идеальной для критически важных сред. Пожалуйста, свяжитесь с нами, чтобы узнать, какую выгоду ваш бизнес может получить от Element.
Blink
joinblink.com
Blink — это приложение для рядовых и ключевых сотрудников, объединяющее интранет, корпоративную социальную сеть и безопасный мессенджер в одном оптимизированном пакете.
Zello
zello.com
Zello — это ведущее приложение для обмена голосовыми сообщениями «нажми и говори» для команд и предприятий по всему миру, которое превращает устройства iOS, Android и Windows в рации, которые также записывают сообщения, отслеживают местоположение и отправляют экстренные оповещения. Администраторы учетных записей добавляют, удаляют и группируют команды через централизованную веб-консоль управления. Каналы являются гибкими, чтобы удовлетворить потребности каждого клиента, особенно в сфере гостеприимства, производства, строительства, транспорта и розничной торговли. Zello идеально подходит для предприятий с сотрудниками, не имеющими рабочего стола, полевыми работниками, удаленными работниками и одинокими работниками. Случаи использования в этой категории включают гостиницы с разнообразным персоналом, строительные бригады на шумных рабочих площадках и розничных продавцов в торговом зале. Присоединяйтесь к миллионам пользователей Zello, которые общаются в режиме реального времени через любую беспроводную сеть или сеть передачи данных, чтобы делиться обновлениями, подключаться в чрезвычайных ситуациях и решать проблемы. Zello обслуживает тысячи предприятий и имеет более 130 миллионов пользователей по всему миру. В число текущих клиентов входят Honda, Restoration Hardware, Starwood/Marriott Hotels, Uniqlo, Waste Management (WM) и YRC Freight. Zello признан надежным коммуникационным решением такими авторитетными источниками, как Wall Street Journal, New York Times, CBS, CNBC, USA Today и TechCrunch.
Connecteam
connecteam.com
Connecteam — это мобильное приложение для управления персоналом, включающее надежный набор инструментов, призванных помочь организациям с нерабочими командами улучшить коммуникацию, удержать персонал и повысить операционную эффективность. Connecteam позволяет менеджерам перевести свои бизнес-процессы на автопилот и сосредоточиться на росте бизнеса, а также освобождает сотрудников, чтобы они могли работать более продуктивно, профессионально и удовлетворенно. Экономьте время и повышайте производительность с помощью настраиваемых контрольных списков, форм и отчетов, ориентированных на мобильные устройства; Планируйте смены и отслеживайте рабочее время с помощью GPS-часов; Упростите общение сотрудников, повысьте профессиональные навыки, управляйте повседневными задачами и многое другое — и все это в одном приложении. Обеспечьте безопасный и простой вход в систему для системных администраторов с помощью системы единого входа в Active Directory (SSO).
MangoApps
mangoapps.com
Вовлекайте, волнуйте и объединяйте всю свою компанию! MangoApps — это унифицированная платформа для взаимодействия с сотрудниками, объединяющая интрасеть, обучение, командную работу и управление контентом в информационной панели и рабочем пространстве. Наш удобный, бесконечно настраиваемый подход вписывается в то, как ваша компания уже ведет бизнес, создавая единый цифровой центр, который устраняет разрыв между вашим рабочим столом и рядовыми сотрудниками. Сотрудники могут найти всю необходимую им информацию о компании, а также инструменты общения и совместной работы на настраиваемой информационной панели на основе виджетов, которая служит единым источником достоверной информации. Наш продукт подходит для команд любого размера в различных отраслях и обладает всеми функциями безопасности, необходимыми для развертывания в масштабе предприятия. Интерфейс MangoApps основан на современных социальных сетях с тредами, комментариями, реакциями в виде смайлов, а также группами команд и проектов. Таким образом, сотрудники наших клиентов сразу же находят его интуитивно понятным и удобным для пользователя. Кроме того, размещение всех этих инструментов и интеграция с большинством других корпоративных и корпоративных инструментов экономит время и избавляет от разочарований. Имея фирменный знак вашей компании, ваша команда может даже не осознавать, что MangoApps — это внешний инструмент: оно кажется естественной частью их дня и рабочего процесса. Сегодня слишком многие организации полагаются на устаревшие интрасети и средства связи, теряя время и информацию в «черную дыру», которой является почтовый ящик электронной почты. MangoApps дает вам уникальную возможность объединить все ваши команды, от рядовых сотрудников до корпоративных офисов, в один центральный узел, который будет держать их всех в курсе событий и быть на высоте.
goHappy
gohappyhub.com
goHappy совершает революцию в том, как работодатели общаются и взаимодействуют со своими работниками, предоставляя им самую инклюзивную и простую в использовании технологию без приложений, когда-либо созданную. В мире, где постоянное общение с работниками на переднем крае имеет важное значение, goHappy осознала, что решения на основе приложений, ежедневные собрания и сообщения на досках просто не работают. Ключом к успеху goHappy является возможность работодателям охватить 100 % своих сотрудников там, где они уже находятся, — с помощью текстовых сообщений. Автоматизированная подача из системы учета работодателя означает, что его активные сотрудники всегда находятся в нескольких секундах от получения мгновенного сообщения. Они могут охватить всех своих сотрудников или определенные группы с помощью стандартных текстов или включать видео, изображения, ссылки, опросы и многое другое — все это можно перевести на выбранный ими язык. Миссия goHappy, основанная Шоном Бойером, который также основал Snagajob — крупнейший в стране рынок почасовой работы, и командой, которая имеет более чем 100-летний опыт взаимодействия с сотрудниками, работающими на переднем крае, — помочь ВСЕМ работникам, работающим на переднем крае, почувствовать себя более ценными и связанными, чтобы они могли достичь своих целей. полный потенциал. Благодаря надежным возможностям обмена сообщениями и обратной связи, goHappy лидирует в повышении вовлеченности сотрудников на переднем крае и стремится стать лучшей компанией в мире, помогающей работодателям максимизировать эту вовлеченность.
Beekeeper
beekeeper.io
Beekeeper предоставляет передовым предприятиям и их работникам цифровые решения, необходимые им для максимально эффективной работы. Основанная в 2012 году мобильная платформа Beekeeper была спроектирована и создана для сотрудников, не работающих за рабочим столом, которые, несмотря на то, что составляют 80% мировой рабочей силы, хронически недооценены, когда дело касается технологий на рабочем месте. С помощью системы Frontline Success от Beekeeper компании могут автоматизировать бумажные процессы, общаться с сотрудниками в режиме реального времени из любой точки мира, а также повышать вовлеченность, производительность и безопасность команд, работающих на передовой.
Oneteam
oneteam.io
Знакомство с Oneteam. Возможно, вас не удивит тот факт, что общение с вашими нерабочими сотрудниками является серьезной проблемой. Они разбросаны по разным местам, не сидят за компьютером, не имеют служебного адреса электронной почты и часто работают только неполный рабочий день, и это лишь несколько причин. Методы старой школы, такие как интранет, рассылка электронной почты, бумажные руководства и доски объявлений, больше не подходят. Они создают то, что мы называем
Appspace
appspace.com
Создайте исключительные возможности для совместной работы на рабочем месте с помощью простых инструментов коммуникации и управления пространством, которые нужны вашей команде, чтобы оставаться на связи, где бы они ни находились: на работе, дома или в пути. Appspace предлагает глобальные решения и поддержку тысячам клиентов, которые доверяют нам, чтобы помочь им общаться со своими командами и модернизировать свои гибридные рабочие места. Мы гордимся тем, что помогаем нашим клиентам создать современные рабочие места, унифицировать культуру бренда и улучшить коммуникации.
Konverse
konverse.com
Konverse — это надежная коммуникационная платформа и приложение, предназначенное для объединения нерабочих команд. Благодаря функциям управления задачами и обучениям, прямому чату и корпоративным коммуникациям такие организации, как Hyatt, Realogy и Follett, доверяют Konverse объединение и расширение возможностей своих сотрудников.
Legion
legion.co
Legion Technologies предоставляет самую инновационную в отрасли платформу управления персоналом. Это позволяет предприятиям одновременно максимизировать производительность труда и вовлеченность сотрудников. Платформа Legion WFM является интеллектуальной, автоматизированной и ориентированной на сотрудников. Доказано, что он обеспечивает 13-кратную окупаемость инвестиций за счет оптимизации расписания, снижения текучести кадров, повышения производительности и операционной эффективности. Legion предлагает передовые технологии в простой в использовании платформе и мобильном приложении, которые нравятся сотрудникам. Улучшенное планирование: -Стратегическая информация -Составление бюджета на рабочую силу -Прогнозирование спроса Оптимизация исполнения: -Оптимизация труда -Автоматическое планирование -Учет рабочего времени и посещаемости. Расширение возможностей сотрудников: -Фронтовые коммуникации -Legion InstantPay -Производительность и вознаграждение сотрудников.
Workvivo
workvivo.com
WorkVivo - это платформа опыта сотрудников (EXP), которая упрощает общение и увеличивает взаимодействие за счет того, что сотрудники будут услышать и помогая всем чувствовать себя включенным, независимо от того, где они работают. Платформа объединяет коммуникации сотрудников, вовлеченность, интрасеть и измерения в одном современном приложении сотрудников, которое отражает сердцебиение организации и оживляет ее культуру. Основанная в 2017 году, WorkVivo наблюдал знаменательный рост, который привел к его приобретению Zoom в 2023 году. WorkVivo поддерживает опыт сотрудников в компаниях по всему миру во всех отраслях, включая Amazon, Motherson, White Castle, Bupa и Ryanair.
WorkStep
workstep.com
Для работодателей: программное обеспечение WorkStep помогает компаниям нанимать и удерживать своих сотрудников на всех этапах цепочки поставок. Для соискателей: Сеть вакансий для людей, которые производят, доставляют, загружают, ремонтируют и доводят дело до конца. Получите работу. Изучите новые навыки. Постройте карьеру.
WorkJam
workjam.com
WorkJam — ведущая платформа Digital Frontline Workplace. Благодаря управлению задачами, коммуникациям, обучению, самообслуживанию и эксклюзивной технологии рынка открытых смен, предназначенной для работы с вашим текущим решением WFM. WorkJam, которому доверяют такие знаковые бренды, как Shell, Ulta, Couche-Tard, TJX, AEO, Woolworths и другие, предоставляет все необходимое для выравнивания линии фронта.
Speakap
speakap.com
Speakap предоставляет фирменные коммуникационные платформы, которые позволяют компаниям вести структурированный диалог со своими сотрудниками, работающими на переднем крае, поддерживать и информировать своих сотрудников из любого места и в любое время. Решение, доступное как на мобильных устройствах, так и на настольных компьютерах, объединяет рабочую силу и позволяет сотрудникам обеспечивать оптимальное качество обслуживания клиентов. От обмена сообщениями и новостями до частных групп и мероприятий — Speakap предоставляет компаниям возможность доставлять актуальный и своевременный контент своим сотрудникам и поддерживает как рост бизнеса, так и удержание сотрудников. Основанная в 2011 году, Speakap установила партнерские отношения с более чем 400 организациями по всему миру в различных отраслях, таких как гостиничный бизнес, розничная торговля, производство и т. д., и имеет офисы в Нью-Йорке, Лондоне, Амстердаме, Барселоне, Кельне и Брюсселе. Более подробную информацию можно найти на сайте www.speakap.com.
Simpplr
simpplr.com
Simpplr — это платформа для взаимодействия с сотрудниками на базе искусственного интеллекта, в основе которой лежит наиболее полная интранет-сеть. Simpplr — единственная платформа, которая объединяет взаимодействие, возможности и услуги сотрудников, используя самые современные модели искусственного интеллекта для обеспечения бесперебойного, сплоченного и персонализированного опыта сотрудников. Наши клиенты, которым доверяют более 1000+ ведущих брендов, включая Snowflake, Moderna, Eurostar, DocuSign и AAA, добиваются измеримых улучшений в вовлеченности сотрудников, производительности и ускорении эффективности бизнеса.
LumApps
lumapps.com
LumApps — единственное комплексное решение для интрасети, которое позволяет сотрудникам чувствовать связь со своей организацией и участвовать в работе, где бы они ни находились. Предоставляя современную интеллектуальную цифровую штаб-квартиру, LumApps совершает революцию в вовлеченности сотрудников и повышении их производительности на работе. LumApps использует платформу на базе искусственного интеллекта, которая упрощает интеллектуальные целевые внутренние коммуникации и централизует важные кадровые ресурсы и бизнес-приложения на единой платформе, независимо от пакета для совместной работы: Google Workspace или Microsoft 365. Надежная интеграция с Microsoft и Google. плюс более 100 OOTB-коннекторов к критически важным бизнес-приложениям (таким как Box, Salesforce, SAP SuccessFactors, ServiceNow, Slack, Workday и т. д.) позволяют организациям извлечь выгоду из своих инвестиций в ИТ и повысить индивидуальную и командную производительность. Имея более 5 миллионов пользователей по всему миру, LumApps продолжает совместно работать над решением проблем и улучшением опыта сотрудников и будущего работы. LumApps признана лидером в отчете Gartner® Magic Quadrant™ 2023 года по пакетным решениям для интрасети.
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