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Программное обеспечение для коммуникационных платформ для сотрудников первой линии - Самые популярные приложения - Польша
Платформы для общения с сотрудниками на переднем крае повышают эффективность, возможности взаимодействия и вовлеченность сотрудников, работающих за пределами традиционного офиса или рабочего стола. Эти платформы, разработанные для удовлетворения уникальных потребностей в общении и сотрудничестве рассредоточенных сотрудников, предназначены для специалистов в сфере розничной торговли, производства, здравоохранения, выездного обслуживания и т. д. Эти платформы позволяют предприятиям поддерживать связь со своими сотрудниками посредством прямого обмена сообщениями, объявлений и обмена документами. Следовательно, они устраняют пробелы в общении, повышают производительность и улучшают общий опыт работы для сотрудников, у которых нет постоянного доступа к традиционным офисным коммуникационным инструментам. Часто интегрируемые в комплексные платформы общения между сотрудниками, инструменты общения с работниками на переднем крае облегчают общение как сверху вниз, так и снизу вверх. Некоторые компании могут выбирать решения, специально предназначенные для рядовых и нерабочих сотрудников, обладающие функциями, отвечающими операционным потребностям конкретных отраслей.
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Zello
zello.com
Zello — это ведущее приложение для обмена голосовыми сообщениями «нажми и говори» для команд и предприятий по всему миру, которое превращает устройства iOS, Android и Windows в рации, которые также записывают сообщения, отслеживают местоположение и отправляют экстренные оповещения. Администраторы учетных записей добавляют, удаляют и группируют команды через централизованную веб-консоль управления. Каналы являются гибкими, чтобы удовлетворить потребности каждого клиента, особенно в сфере гостеприимства, производства, строительства, транспорта и розничной торговли. Zello идеально подходит для предприятий с сотрудниками, не имеющими рабочего стола, полевыми работниками, удаленными работниками и одинокими работниками. Случаи использования в этой категории включают гостиницы с разнообразным персоналом, строительные бригады на шумных рабочих площадках и розничных продавцов в торговом зале. Присоединяйтесь к миллионам пользователей Zello, которые общаются в режиме реального времени через любую беспроводную сеть или сеть передачи данных, чтобы делиться обновлениями, подключаться в чрезвычайных ситуациях и решать проблемы. Zello обслуживает тысячи предприятий и имеет более 130 миллионов пользователей по всему миру. В число текущих клиентов входят Honda, Restoration Hardware, Starwood/Marriott Hotels, Uniqlo, Waste Management (WM) и YRC Freight. Zello признан надежным коммуникационным решением такими авторитетными источниками, как Wall Street Journal, New York Times, CBS, CNBC, USA Today и TechCrunch.
WorkJam
workjam.com
WorkJam — ведущая платформа Digital Frontline Workplace. Благодаря управлению задачами, коммуникациям, обучению, самообслуживанию и эксклюзивной технологии рынка открытых смен, предназначенной для работы с вашим текущим решением WFM. WorkJam, которому доверяют такие знаковые бренды, как Shell, Ulta, Couche-Tard, TJX, AEO, Woolworths и другие, предоставляет все необходимое для выравнивания линии фронта.
Element
element.io
Element — это безопасная коммуникационная платформа, построенная на Matrix: децентрализованном протоколе со сквозным шифрованием. Объедините свои команды, повысьте производительность и удовлетворенность работой, сохраняя при этом полное право собственности на свои данные. Element является лидером в отчете Forrester Wave: Secure Communications. Легко сотрудничайте со своими партнерами, поставщиками или клиентами с помощью видеозвонков и обмена мгновенными сообщениями: как электронная почта в 21 веке. Вы даже можете подключить свои учетные записи Slack, MS Teams, WhatsApp. С другой стороны, Element можно закрыть для сред с высоким уровнем безопасности, используя безопасные пограничные и междоменные шлюзы, а также даже развертывания с воздушным зазором. В сети, построенной на базе Matrix, не существует единой точки отказа благодаря децентрализованной сетевой архитектуре, что делает ее идеальной для критически важных сред. Пожалуйста, свяжитесь с нами, чтобы узнать, какую выгоду ваш бизнес может получить от Element.
Connecteam
connecteam.com
Connecteam — это мобильное приложение для управления персоналом, включающее надежный набор инструментов, призванных помочь организациям с нерабочими командами улучшить коммуникацию, удержать персонал и повысить операционную эффективность. Connecteam позволяет менеджерам перевести свои бизнес-процессы на автопилот и сосредоточиться на росте бизнеса, а также освобождает сотрудников, чтобы они могли работать более продуктивно, профессионально и удовлетворенно. Экономьте время и повышайте производительность с помощью настраиваемых контрольных списков, форм и отчетов, ориентированных на мобильные устройства; Планируйте смены и отслеживайте рабочее время с помощью GPS-часов; Упростите общение сотрудников, повысьте профессиональные навыки, управляйте повседневными задачами и многое другое — и все это в одном приложении. Обеспечьте безопасный и простой вход в систему для системных администраторов с помощью системы единого входа в Active Directory (SSO).
goHappy
gohappyhub.com
goHappy совершает революцию в том, как работодатели общаются и взаимодействуют со своими работниками, предоставляя им самую инклюзивную и простую в использовании технологию без приложений, когда-либо созданную. В мире, где постоянное общение с работниками на переднем крае имеет важное значение, goHappy осознала, что решения на основе приложений, ежедневные собрания и сообщения на досках просто не работают. Ключом к успеху goHappy является возможность работодателям охватить 100 % своих сотрудников там, где они уже находятся, — с помощью текстовых сообщений. Автоматизированная подача из системы учета работодателя означает, что его активные сотрудники всегда находятся в нескольких секундах от получения мгновенного сообщения. Они могут охватить всех своих сотрудников или определенные группы с помощью стандартных текстов или включать видео, изображения, ссылки, опросы и многое другое — все это можно перевести на выбранный ими язык. Миссия goHappy, основанная Шоном Бойером, который также основал Snagajob — крупнейший в стране рынок почасовой работы, и командой, которая имеет более чем 100-летний опыт взаимодействия с сотрудниками, работающими на переднем крае, — помочь ВСЕМ работникам, работающим на переднем крае, почувствовать себя более ценными и связанными, чтобы они могли достичь своих целей. полный потенциал. Благодаря надежным возможностям обмена сообщениями и обратной связи, goHappy лидирует в повышении вовлеченности сотрудников на переднем крае и стремится стать лучшей компанией в мире, помогающей работодателям максимизировать эту вовлеченность.
Beekeeper
beekeeper.io
Beekeeper предоставляет передовым предприятиям и их работникам цифровые решения, необходимые им для максимально эффективной работы. Основанная в 2012 году мобильная платформа Beekeeper была спроектирована и создана для сотрудников, не работающих за рабочим столом, которые, несмотря на то, что составляют 80% мировой рабочей силы, хронически недооценены, когда дело касается технологий на рабочем месте. С помощью системы Frontline Success от Beekeeper компании могут автоматизировать бумажные процессы, общаться с сотрудниками в режиме реального времени из любой точки мира, а также повышать вовлеченность, производительность и безопасность команд, работающих на передовой.
Oneteam
oneteam.io
Знакомство с Oneteam. Возможно, вас не удивит тот факт, что общение с вашими нерабочими сотрудниками является серьезной проблемой. Они разбросаны по разным местам, не сидят за компьютером, не имеют служебного адреса электронной почты и часто работают только неполный рабочий день, и это лишь несколько причин. Методы старой школы, такие как интранет, рассылка электронной почты, бумажные руководства и доски объявлений, больше не подходят. Они создают то, что мы называем
Appspace
appspace.com
Создайте исключительные возможности для совместной работы на рабочем месте с помощью простых инструментов коммуникации и управления пространством, которые нужны вашей команде, чтобы оставаться на связи, где бы они ни находились: на работе, дома или в пути. Appspace предлагает глобальные решения и поддержку тысячам клиентов, которые доверяют нам, чтобы помочь им общаться со своими командами и модернизировать свои гибридные рабочие места. Мы гордимся тем, что помогаем нашим клиентам создать современные рабочие места, унифицировать культуру бренда и улучшить коммуникации.
Konverse
konverse.com
Konverse — это надежная коммуникационная платформа и приложение, предназначенное для объединения нерабочих команд. Благодаря функциям управления задачами и обучениям, прямому чату и корпоративным коммуникациям такие организации, как Hyatt, Realogy и Follett, доверяют Konverse объединение и расширение возможностей своих сотрудников.
Legion
legion.co
Legion Technologies предоставляет самую инновационную в отрасли платформу управления персоналом. Это позволяет предприятиям одновременно максимизировать производительность труда и вовлеченность сотрудников. Платформа Legion WFM является интеллектуальной, автоматизированной и ориентированной на сотрудников. Доказано, что он обеспечивает 13-кратную окупаемость инвестиций за счет оптимизации расписания, снижения текучести кадров, повышения производительности и операционной эффективности. Legion предлагает передовые технологии в простой в использовании платформе и мобильном приложении, которые нравятся сотрудникам. Улучшенное планирование: -Стратегическая информация -Составление бюджета на рабочую силу -Прогнозирование спроса Оптимизация исполнения: -Оптимизация труда -Автоматическое планирование -Учет рабочего времени и посещаемости. Расширение возможностей сотрудников: -Фронтовые коммуникации -Legion InstantPay -Производительность и вознаграждение сотрудников.
Workvivo
workvivo.com
WorkVivo - это платформа опыта сотрудников (EXP), которая упрощает общение и увеличивает взаимодействие за счет того, что сотрудники будут услышать и помогая всем чувствовать себя включенным, независимо от того, где они работают. Платформа объединяет коммуникации сотрудников, вовлеченность, интрасеть и измерения в одном современном приложении сотрудников, которое отражает сердцебиение организации и оживляет ее культуру. Основанная в 2017 году, WorkVivo наблюдал знаменательный рост, который привел к его приобретению Zoom в 2023 году. WorkVivo поддерживает опыт сотрудников в компаниях по всему миру во всех отраслях, включая Amazon, Motherson, White Castle, Bupa и Ryanair.
WorkStep
workstep.com
Для работодателей: программное обеспечение WorkStep помогает компаниям нанимать и удерживать своих сотрудников на всех этапах цепочки поставок. Для соискателей: Сеть вакансий для людей, которые производят, доставляют, загружают, ремонтируют и доводят дело до конца. Получите работу. Изучите новые навыки. Постройте карьеру.
Speakap
speakap.com
Speakap предоставляет фирменные коммуникационные платформы, которые позволяют компаниям вести структурированный диалог со своими сотрудниками, работающими на переднем крае, поддерживать и информировать своих сотрудников из любого места и в любое время. Решение, доступное как на мобильных устройствах, так и на настольных компьютерах, объединяет рабочую силу и позволяет сотрудникам обеспечивать оптимальное качество обслуживания клиентов. От обмена сообщениями и новостями до частных групп и мероприятий — Speakap предоставляет компаниям возможность доставлять актуальный и своевременный контент своим сотрудникам и поддерживает как рост бизнеса, так и удержание сотрудников. Основанная в 2011 году, Speakap установила партнерские отношения с более чем 400 организациями по всему миру в различных отраслях, таких как гостиничный бизнес, розничная торговля, производство и т. д., и имеет офисы в Нью-Йорке, Лондоне, Амстердаме, Барселоне, Кельне и Брюсселе. Более подробную информацию можно найти на сайте www.speakap.com.
Simpplr
simpplr.com
Simpplr — это платформа для взаимодействия с сотрудниками на базе искусственного интеллекта, в основе которой лежит наиболее полная интранет-сеть. Simpplr — единственная платформа, которая объединяет взаимодействие, возможности и услуги сотрудников, используя самые современные модели искусственного интеллекта для обеспечения бесперебойного, сплоченного и персонализированного опыта сотрудников. Наши клиенты, которым доверяют более 1000+ ведущих брендов, включая Snowflake, Moderna, Eurostar, DocuSign и AAA, добиваются измеримых улучшений в вовлеченности сотрудников, производительности и ускорении эффективности бизнеса.
MangoApps
mangoapps.com
Вовлекайте, волнуйте и объединяйте всю свою компанию! MangoApps — это унифицированная платформа для взаимодействия с сотрудниками, объединяющая интрасеть, обучение, командную работу и управление контентом в информационной панели и рабочем пространстве. Наш удобный, бесконечно настраиваемый подход вписывается в то, как ваша компания уже ведет бизнес, создавая единый цифровой центр, который устраняет разрыв между вашим рабочим столом и рядовыми сотрудниками. Сотрудники могут найти всю необходимую им информацию о компании, а также инструменты общения и совместной работы на настраиваемой информационной панели на основе виджетов, которая служит единым источником достоверной информации. Наш продукт подходит для команд любого размера в различных отраслях и обладает всеми функциями безопасности, необходимыми для развертывания в масштабе предприятия. Интерфейс MangoApps основан на современных социальных сетях с тредами, комментариями, реакциями в виде смайлов, а также группами команд и проектов. Таким образом, сотрудники наших клиентов сразу же находят его интуитивно понятным и удобным для пользователя. Кроме того, размещение всех этих инструментов и интеграция с большинством других корпоративных и корпоративных инструментов экономит время и избавляет от разочарований. Имея фирменный знак вашей компании, ваша команда может даже не осознавать, что MangoApps — это внешний инструмент: оно кажется естественной частью их дня и рабочего процесса. Сегодня слишком многие организации полагаются на устаревшие интрасети и средства связи, теряя время и информацию в «черную дыру», которой является почтовый ящик электронной почты. MangoApps дает вам уникальную возможность объединить все ваши команды, от рядовых сотрудников до корпоративных офисов, в один центральный узел, который будет держать их всех в курсе событий и быть на высоте.
LumApps
lumapps.com
LumApps — единственное комплексное решение для интрасети, которое позволяет сотрудникам чувствовать связь со своей организацией и участвовать в работе, где бы они ни находились. Предоставляя современную интеллектуальную цифровую штаб-квартиру, LumApps совершает революцию в вовлеченности сотрудников и повышении их производительности на работе. LumApps использует платформу на базе искусственного интеллекта, которая упрощает интеллектуальные целевые внутренние коммуникации и централизует важные кадровые ресурсы и бизнес-приложения на единой платформе, независимо от пакета для совместной работы: Google Workspace или Microsoft 365. Надежная интеграция с Microsoft и Google. плюс более 100 OOTB-коннекторов к критически важным бизнес-приложениям (таким как Box, Salesforce, SAP SuccessFactors, ServiceNow, Slack, Workday и т. д.) позволяют организациям извлечь выгоду из своих инвестиций в ИТ и повысить индивидуальную и командную производительность. Имея более 5 миллионов пользователей по всему миру, LumApps продолжает совместно работать над решением проблем и улучшением опыта сотрудников и будущего работы. LumApps признана лидером в отчете Gartner® Magic Quadrant™ 2023 года по пакетным решениям для интрасети.
Blink
joinblink.com
Blink — это приложение для рядовых и ключевых сотрудников, объединяющее интранет, корпоративную социальную сеть и безопасный мессенджер в одном оптимизированном пакете.