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Программное обеспечение для управления грузовыми перевозками помогает компаниям выбрать наиболее подходящие варианты транспортировки для их нужд. Это особенно ценно для предприятий, которые не имеют собственного автопарка и нуждаются в сотрудничестве с поставщиками грузовых услуг. Это программное обеспечение помогает компаниям собирать информацию о различных перевозчиках и их услугах, оценивать варианты и выбирать наиболее подходящий вариант для своих транспортных нужд. Он обычно используется специалистами в области логистики и цепочки поставок, которым поручено обеспечить своевременную доставку товаров клиентам. Программное обеспечение для управления грузовыми перевозками может предлагаться как отдельное решение или как часть комплексного пакета цепочек поставок или системы управления транспортировкой. Также может потребоваться интеграция с другими инструментами логистики, такими как программное обеспечение для доставки, системы управления складом и решения для планирования цепочки поставок.
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Shiprocket
shiprocket.in
ShipRocket - решение для логистики и доставки, оптимизирующее выполнение заказов для интернет-магазинов с возможностью отслеживания и управления отгрузками.
Truckstop
truckstop.com
Truckstop - платформа для оптимизации грузовых операций, обеспечивающая безопасное взаимодействие между носителями, брокерами и грузоотправителями.
Transporeon
transporeon.com
Transporeon — облачная платформа для управления логистикой, обеспечивающая отслеживание контейнеров и автоматизацию процессов поставок в реальном времени.
Convoy
convoy.com
Convoy - цифровая платформа для соединения грузоотправителей и перевозчиков, упрощая грузоперевозки и ускоряя оплату.
SeaRates
searates.com
SeaRates - это цифровая платформа для международной доставки грузов с возможностью сравнения тарифов и отслеживания отправлений в реальном времени.
GoComet
gocomet.com
GoComet — облачная платформа для управления логистикой, обеспечивающая прозрачность перевозок и автоматизацию процессов от склада до конечного получателя.
WebCargo
webcargo.co
WebCargo — цифровая платформа для упрощения бронирования и управления воздушными грузами между перевозчиками и экспедиторами.
Forto
forto.com
Forto - цифровая платформа для оптимизации логистики и управления грузоперевозками с возможностью отслеживания и координации поставок.
uShip
uship.com
uShip — приложение для подключения отправителей с грузовыми перевозчиками для организации перевозки крупногабаритных товаров и транспортных средств.
GoRamp
goramp.com
GoRamp - облачная система управления транспортом, обеспечивающая отслеживание отгрузок и мониторинг производительности для оптимизации логистических операций.
FreightPath
freightpath.io
FreightPath — централизованная платформа для управления грузоперевозками, предлагающая инструменты отслеживания, автоматизации и совместной работы.
Rose Rocket
roserocket.com
Rose Rocket - это ERP-программное обеспечение для транспортных компаний, которое упрощает управление грузами и отслеживание поставок.
OnTruck
ontruck.com
Ontruck – это цифровая платформа, которая соединяет грузоотправителей и перевозчиков для оптимизации грузовых перевозок и управления поставками.
SpotGo
spotgo.eu
SpotGo — это AI-ориентированная система управления грузами для транспорта и логистики, упрощает управление грузами и автоматизацию заказов.
Alvys
alvys.com
Alvys - облачная система управления транспортом для операторов и брокеров, интегрирующая управление грузами, водителями и финансами в одну платформу.
Cargofive
cargofive.com
Cargofive - платформа для управления тарифами, отслеживания грузов и создания запросов в реальном времени для логистики и транспортировки.
cargo.one
cargo.one
Cargo.one - это платформа, соединяющая экспедиторов и авиакомпании, позволяющая быстро получить тарифы и бронировать воздушные грузы онлайн.
Voyager Portal
voyagerportal.com
Voyager Portal — платформа для управления крупными грузовыми операциями, которая помогает клиентам снижать затраты и упрощать процессы в морских перевозках.
OpenTug
opentug.com
OpenTug — платформа, связывающая грузы с баржами и терминалами в США, упрощая процесс бронирования, планирования и управления клиентами для операторов.
Logipulse
logipulse.com
Logipulse - это программное решение для управления грузоперевозками, обеспечивающее отслеживание, оптимизацию и аналитику логистических процессов.
FreightHub
freighthub.nz
FreightHub - это платформа для управления грузовыми перевозками, позволяющая отслеживать грузы и оптимизировать логистические процессы в международной торговле.
Zencargo
zencargo.com
Zencargo - приложение для управления международными грузами и логистикой, предлагающее отслеживание отгрузки и централизованный контроль цепочки поставок.
Cargoson
cargoson.com
Cargoson - облачное ПО для управления грузами, объединяющее информацию о перевозчиках, ценах, отслеживании и документах в одном месте.
ShipHawk
shiphawk.com
ShipHawk - приложение для автоматизации процессов доставки и управления выполнением, интегрируется с ERP-системами, оптимизируя логистику и улучшая операционные результаты.
Bridge LCS
lcsbridge.com
Bridge LCS - это программное обеспечение для управления логистическими процессами в странах Залива, поддерживающее экспедиторов и перевозчиков.
FreightPOP
freightpop.com
FreightPOP упрощает управление грузами, интегрируется с существующими системами и позволяет контролировать все отправления из одного интерфейса.
Shipwell
shipwell.com
Shipwell — платформа для управления логистикой, оптимизирующая процессы доставки и обеспечивающая видимость поставок в реальном времени.
Emerge
emergemarket.com
Emerge — это платформа для грузоперевозок, позволяющая грузоотправителям и перевозчикам взаимодействовать напрямую и упрощать процесс закупок.
Owlery
owlery.ai
Owlery — платформа для управления цепочками поставок, позволяющая оптимизировать процессы, снижать затраты и повышать надежность поставок.
DrayNow
draynow.com
DrayNow - приложение для оптимизации логистических операций, особенно в грузоперевозках и интермодальных грузах, предлагающее функции отслеживания и управления документами.
Enqlare
enqlare.com
Enqlare — это современное облачное ПО для управления массовыми грузами, позволяющее минимизировать риски и получать аналитические данные для повышения прибыльности.
Beebolt
beebolt.com
Beebolt — платформа для управления цепочками поставок, предоставляющая централизованный хаб для повышения прозрачности и эффективности в глобальной торговле.
Cargobase
cargobase.com
Cargobase - облачная система управления транспортом, обеспечивающая оптимизацию логистических процессов и прозрачность цепочек поставок в международных операциях.
Ofload
ofload.com.au
Приложение Ofload оптимизирует внутренние грузовые перевозки, предлагая решения для управления цепочками поставок.
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