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Программное обеспечение для управления грузовыми перевозками
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Программное обеспечение для управления грузовыми перевозками - Самые популярные приложения

Программное обеспечение для управления грузовыми перевозками помогает компаниям выбрать наиболее подходящие варианты транспортировки для их нужд. Это особенно ценно для предприятий, которые не имеют собственного автопарка и нуждаются в сотрудничестве с поставщиками грузовых услуг. Это программное обеспечение помогает компаниям собирать информацию о различных перевозчиках и их услугах, оценивать варианты и выбирать наиболее подходящий вариант для своих транспортных нужд. Он обычно используется специалистами в области логистики и цепочки поставок, которым поручено обеспечить своевременную доставку товаров клиентам. Программное обеспечение для управления грузовыми перевозками может предлагаться как отдельное решение или как часть комплексного пакета цепочек поставок или системы управления транспортировкой. Также может потребоваться интеграция с другими инструментами логистики, такими как программное обеспечение для доставки, системы управления складом и решения для планирования цепочки поставок.

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Shiprocket

Shiprocket

shiprocket.in

ShipRocket - решение для логистики и доставки, оптимизирующее выполнение заказов для интернет-магазинов с возможностью отслеживания и управления отгрузками.

Truckstop

Truckstop

truckstop.com

Truckstop - платформа для оптимизации грузовых операций, обеспечивающая безопасное взаимодействие между носителями, брокерами и грузоотправителями.

Transporeon

Transporeon

transporeon.com

Transporeon — облачная платформа для управления логистикой, обеспечивающая отслеживание контейнеров и автоматизацию процессов поставок в реальном времени.

Convoy

Convoy

convoy.com

Convoy - цифровая платформа для соединения грузоотправителей и перевозчиков, упрощая грузоперевозки и ускоряя оплату.

SeaRates

SeaRates

searates.com

SeaRates - это цифровая платформа для международной доставки грузов с возможностью сравнения тарифов и отслеживания отправлений в реальном времени.

GoComet

GoComet

gocomet.com

GoComet — облачная платформа для управления логистикой, обеспечивающая прозрачность перевозок и автоматизацию процессов от склада до конечного получателя.

WebCargo

WebCargo

webcargo.co

WebCargo — цифровая платформа для упрощения бронирования и управления воздушными грузами между перевозчиками и экспедиторами.

Forto

Forto

forto.com

Forto - цифровая платформа для оптимизации логистики и управления грузоперевозками с возможностью отслеживания и координации поставок.

uShip

uShip

uship.com

uShip — приложение для подключения отправителей с грузовыми перевозчиками для организации перевозки крупногабаритных товаров и транспортных средств.

GoRamp

GoRamp

goramp.com

GoRamp - облачная система управления транспортом, обеспечивающая отслеживание отгрузок и мониторинг производительности для оптимизации логистических операций.

FreightPath

FreightPath

freightpath.io

FreightPath — централизованная платформа для управления грузоперевозками, предлагающая инструменты отслеживания, автоматизации и совместной работы.

Rose Rocket

Rose Rocket

roserocket.com

Rose Rocket - это ERP-программное обеспечение для транспортных компаний, которое упрощает управление грузами и отслеживание поставок.

OnTruck

OnTruck

ontruck.com

Ontruck – это цифровая платформа, которая соединяет грузоотправителей и перевозчиков для оптимизации грузовых перевозок и управления поставками.

SpotGo

SpotGo

spotgo.eu

SpotGo — это AI-ориентированная система управления грузами для транспорта и логистики, упрощает управление грузами и автоматизацию заказов.

Cargofive

Cargofive

cargofive.com

Cargofive - платформа для управления тарифами, отслеживания грузов и создания запросов в реальном времени для логистики и транспортировки.

cargo.one

cargo.one

cargo.one

Cargo.one - это платформа, соединяющая экспедиторов и авиакомпании, позволяющая быстро получить тарифы и бронировать воздушные грузы онлайн.

Alvys

Alvys

alvys.com

Alvys - облачная система управления транспортом для операторов и брокеров, интегрирующая управление грузами, водителями и финансами в одну платформу.

Voyager Portal

Voyager Portal

voyagerportal.com

Voyager Portal — платформа для управления крупными грузовыми операциями, которая помогает клиентам снижать затраты и упрощать процессы в морских перевозках.

OpenTug

OpenTug

opentug.com

OpenTug — платформа, связывающая грузы с баржами и терминалами в США, упрощая процесс бронирования, планирования и управления клиентами для операторов.

Logipulse

Logipulse

logipulse.com

Logipulse - это программное решение для управления грузоперевозками, обеспечивающее отслеживание, оптимизацию и аналитику логистических процессов.

FreightHub

FreightHub

freighthub.nz

FreightHub - это платформа для управления грузовыми перевозками, позволяющая отслеживать грузы и оптимизировать логистические процессы в международной торговле.

Zencargo

Zencargo

zencargo.com

Zencargo - приложение для управления международными грузами и логистикой, предлагающее отслеживание отгрузки и централизованный контроль цепочки поставок.

Cargoson

Cargoson

cargoson.com

Cargoson - облачное ПО для управления грузами, объединяющее информацию о перевозчиках, ценах, отслеживании и документах в одном месте.

ShipHawk

ShipHawk

shiphawk.com

ShipHawk - приложение для автоматизации процессов доставки и управления выполнением, интегрируется с ERP-системами, оптимизируя логистику и улучшая операционные результаты.

Bridge LCS

Bridge LCS

lcsbridge.com

Bridge LCS - это программное обеспечение для управления логистическими процессами в странах Залива, поддерживающее экспедиторов и перевозчиков.

FreightPOP

FreightPOP

freightpop.com

FreightPOP упрощает управление грузами, интегрируется с существующими системами и позволяет контролировать все отправления из одного интерфейса.

Shipwell

Shipwell

shipwell.com

Shipwell — платформа для управления логистикой, оптимизирующая процессы доставки и обеспечивающая видимость поставок в реальном времени.

Emerge

Emerge

emergemarket.com

Emerge — это платформа для грузоперевозок, позволяющая грузоотправителям и перевозчикам взаимодействовать напрямую и упрощать процесс закупок.

Owlery

Owlery

owlery.ai

Owlery — платформа для управления цепочками поставок, позволяющая оптимизировать процессы, снижать затраты и повышать надежность поставок.

DrayNow

DrayNow

draynow.com

DrayNow - приложение для оптимизации логистических операций, особенно в грузоперевозках и интермодальных грузах, предлагающее функции отслеживания и управления документами.

Enqlare

Enqlare

enqlare.com

Enqlare — это современное облачное ПО для управления массовыми грузами, позволяющее минимизировать риски и получать аналитические данные для повышения прибыльности.

Beebolt

Beebolt

beebolt.com

Beebolt — платформа для управления цепочками поставок, предоставляющая централизованный хаб для повышения прозрачности и эффективности в глобальной торговле.

Cargobase

Cargobase

cargobase.com

Cargobase - облачная система управления транспортом, обеспечивающая оптимизацию логистических процессов и прозрачность цепочек поставок в международных операциях.

Ofload

Ofload

ofload.com.au

Приложение Ofload оптимизирует внутренние грузовые перевозки, предлагая решения для управления цепочками поставок.

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