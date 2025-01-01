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Программное обеспечение для управления грузовыми перевозками - Самые популярные приложения - Гренландия
Программное обеспечение для управления грузовыми перевозками помогает компаниям выбрать наиболее подходящие варианты транспортировки для их нужд. Это особенно ценно для предприятий, которые не имеют собственного автопарка и нуждаются в сотрудничестве с поставщиками грузовых услуг. Это программное обеспечение помогает компаниям собирать информацию о различных перевозчиках и их услугах, оценивать варианты и выбирать наиболее подходящий вариант для своих транспортных нужд. Он обычно используется специалистами в области логистики и цепочки поставок, которым поручено обеспечить своевременную доставку товаров клиентам. Программное обеспечение для управления грузовыми перевозками может предлагаться как отдельное решение или как часть комплексного пакета цепочек поставок или системы управления транспортировкой. Также может потребоваться интеграция с другими инструментами логистики, такими как программное обеспечение для доставки, системы управления складом и решения для планирования цепочки поставок.
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Shiprocket
shiprocket.in
Одно из лучших программных решений для электронной коммерции в области логистики и доставки. Более 24000+ услуг наложенным платежом и воспользуйтесь услугами нескольких курьерских партнеров в Индии, чтобы доставить вашу продукцию вовремя. Нет ограничений на доставку.
Truckstop
truckstop.com
Подключайтесь к партнерам по грузоперевозкам, которым вы можете доверять, оценивайте каждую погрузку с учетом рентабельности и выполняйте свою работу со скоростью и уверенностью, как никогда раньше. В Truckstop мы стремимся создать сеть, которой вы можете доверять, начиная с нашего погрузочного щита...
Convoy
convoy.com
Мы используем технологии, чтобы сделать грузоперевозки более эффективными, сокращая расходы грузоотправителей, увеличивая доходы перевозчиков и устраняя выбросы углекислого газа на нашей планете.
SeaRates
searates.com
SeaRates.com был запущен в 2005 году и представляет собой цифровую платформу, позволяющую клиентам перевозить грузы по всему миру за несколько простых шагов. SeaRates стала частью семьи DP World в 2020 году. Вместе мы продолжаем оцифровывать и совершенствовать процесс перемещения грузов. Мы помогаем...
GoComet
gocomet.com
GoComet — это платформа визуализации транспорта на базе искусственного интеллекта, которая автоматизирует комплексную логистику для глобального бизнеса. Благодаря широкому спектру облачных продуктов на базе искусственного интеллекта GoComet охватывает несколько видов доставки в одной доставке: от ск...
Transporeon
transporeon.com
Transporeon живет, дышит и мечтает о транспорте и логистике. Наша платформа управления транспортировкой объединяет самую опытную сеть грузоотправителей, экспедиторов, перевозчиков, розничных продавцов и получателей грузов в мире. С помощью наших Центров приложений вы можете оцифровать комплексные пр...
uShip
uship.com
uShip делает доставку мотоциклов, лодок и других крупных предметов быстрой и доступной, подключая вас к нашей сети перевозчиков, которые конкурируют за ваш груз.
FreightPath
freightpath.io
FreightPath — это единая централизованная платформа TMS вашего 3PL или грузового брокера, обеспечивающая сквозную видимость грузовых перевозок, сотрудничество и автоматизацию во всей вашей сети. 1 | Клиентский портал и грузовая сеть Предоставьте грузоотправителям возможность самостоятельного онлайн-...
GoRamp
goramp.com
Цифровые и простые программные решения по управлению цепочками поставок. Комплексные программные решения Goramp переопределяют логистику, склад и управление дворами, внедряя цифровые инновации с непревзойденной простотой. Познакомьтесь с новым стандартом эффективности логистики по всей цепочке пост...
Forto
forto.com
Транспортно-экспедиторские и цифровые логистические услуги, дополненные передовыми технологиями, которые улучшают работу вашей цепочки поставок.
OnTruck
ontruck.com
Компания Ontruck была основана с целью разработки технологий, которые сделают автомобильные грузоперевозки беспрепятственными и эффективными как для дальнобойщиков, так и для компаний, отправляющих грузы.
WebCargo
webcargo.co
WebCargo® от Freightos — ведущая мировая грузовая платформа, объединяющая перевозчиков и экспедиторов. В частности, это крупнейшая платформа электронного бронирования грузовых авиаперевозок, обеспечивающая простое и эффективное ценообразование и бронирование грузов между тысячами экспедиторов, включ...
Rose Rocket
roserocket.com
Rose Rocket — это ERP-система для автотранспортных компаний. Rose Rocket — это отмеченная наградами универсальная система управления транспортировкой (TMS) №1, которая помогает тысячам автотранспортных и логистических компаний (брокеров, перевозчиков и грузоотправителей) оптимизировать и автоматизи...
Voyager Portal
voyagerportal.com
Voyager — это комплексная платформа управления операциями по оптовым перевозкам, которая помогает фрахтователям, брокерам и производителям снизить затраты, риски и сложность. Такие клиенты, как Koch Industries, GE, Equinor, OMV, Suzano и Gyxis, а также более 180 компаний, совместно управляют своими ...
OpenTug
opentug.com
OpenTug — это цифровая сеть судоходства, созданная для соединения грузов с баржами и терминалами по всей стране. Платформа позволяет грузоотправителям экономить деньги за счет экологически безопасной доставки по водным путям США, одновременно оптимизируя продажи для операторов. OpenTug предоставляет...
Logipulse
logipulse.com
Logipulse — это программное решение для транспортно-экспедиционной отрасли. Это позволяет экспедиторам комплексно управлять своим бизнесом, обеспечивая при этом существенные бизнес-преимущества.
Zencargo
zencargo.com
Zencargo — цифровой экспедитор и поставщик логистических услуг. Наша платформа позволяет клиентам бронировать, управлять и отслеживать свои международные перевозки, а также использовать аналитику для принятия разумных решений в цепочке поставок, которые помогают их бизнесу процветать.
ShipHawk
shiphawk.com
ShipHawk фокусируется на автоматизации и улучшении мира, стоящего за кнопкой «Купить™», и предоставляет предприятиям доступ к тем же инструментам и эффективности, которые используются крупнейшими компаниями в мире. ShipHawk работает с крупными розничными, оптовыми компаниями и компаниями электронной...
cargo.one
cargo.one
Cargo.one объединяет экспедиторов с авиакомпаниями и другими экспедиторами на одной платформе, позволяя им оценивать поставки за считанные минуты, а не часы, и выигрывать больше бизнеса. С помощью Cargo.one экспедиторы могут мгновенно сравнивать тарифы на авиаперевозки более чем 100 авиакомпаний, уз...
Alvys
alvys.com
Alvys — это мощная облачная система управления транспортом, разработанная отраслевыми экспертами для революционного повышения эффективности перевозчиков, брокеров и гибридных компаний. Эта универсальная платформа оптимизирует все: от управления нагрузкой и водителями до диспетчеризации и учета. Благ...
Emerge
emergemarket.com
Emerge отличается от других технологий закупок грузов тем, что Emerge создает уникальную рыночную площадку, которая позволяет грузоотправителям и перевозчикам взаимодействовать напрямую, а прозрачность всего процесса позволяет им принимать наиболее эффективные решения в отношении спотовых и контракт...
Owlery
owlery.ai
Owlery позволяет командам цепочки поставок работать быстрее, с большей надежностью и возможностью снизить затраты на производство, сохраняя при этом высокий OTIF. Owlery, которой доверяют и любят быстро развивающиеся бренды, представляет собой полноценную платформу цепочки поставок. Благодаря беспла...
FreightHub
freighthub.nz
FreightHub совершает революцию в сфере международных грузоперевозок, оцифровывая процессы, предоставляя информацию в режиме реального времени и обеспечивая прозрачность для своих клиентов.
DrayNow
draynow.com
Грузовым перевозкам сейчас нужны перевозчики. Перевозчикам сейчас нужны грузы. Познакомьтесь с DrayNow, первой в отрасли платформой для согласования грузовых перевозок, отвечающей современному быстро развивающемуся интермодальному рынку. DrayNow — это первая торговая площадка в режиме реального врем...
Enqlare
enqlare.com
Enqlare — это современный способ управления рабочими процессами по перевозке массовых грузов. Сократите риски и получите ценную информацию с помощью нашего облачного программного обеспечения, которое превращает данные в прибыль.
Cargofive
cargofive.com
Платформа управления тарифами, которая обеспечивает полную видимость тарифов на морские фрахты, отслеживание и отслеживание грузовых контейнеров в режиме реального времени, создание котировок и многое другое.
Beebolt
beebolt.com
Beebolt — это платформа цепочки поставок, предлагающая единый централизованный центр, обеспечивающий непревзойденную прозрачность и эффективность, позволяющую предприятиям умело ориентироваться в сложностях глобальной торговли, обеспечивая как гибкость, так и точность.
Cargoson
cargoson.com
Программное обеспечение для управления грузоперевозками для грузоотправителей - SAAS. Единственный инструмент, который вам нужен, чтобы легко работать со многими операторами связи ежедневно. Не нужно гоняться за посылками с разных порталов перевозчиков или по электронной почте. Вся информация о тран...
SpotGo
spotgo.eu
SpotGo — это ведущая FMS (система управления грузовыми перевозками) на базе искусственного интеллекта, специально разработанная для сектора транспорта и логистики. Благодаря SpotGo экспедиторы и транспортные менеджеры получают доступ к надежному инструменту, предназначенному для оптимизации и ускоре...
Bridge LCS
lcsbridge.com
Комплексное решение для всех отраслей логистики в странах Персидского залива (регион Персидского залива). Помощь в управлении и контроле логистического бизнеса. Программное обеспечение Bridge LCS — это решение SAAS, разработанное, чтобы помочь экспедиторам, таможенникам и перевозчикам управлять проц...
FreightPOP
freightpop.com
FreightPOP упрощает логистику с помощью одного входа для управления всеми перевозками, включая управление входящими и исходящими грузами для посылок, LTL, TL, морских и международных авиаперевозок. FreightPOP предлагает бесшовную интеграцию с вашим текущим технологическим стеком (ERP, WMS, CRM) и ле...
Shipwell
shipwell.com
Платформа TMS Shipwell — это комплексное решение для управления транспортировкой, которое помогает предприятиям любого размера оптимизировать свои операции по доставке, сократить расходы и повысить эффективность. С помощью TMS Shipwell компании могут управлять всеми видами транспорта, включая автомо...
Cargobase
cargobase.com
Основанная в 2013 году компания Cargobase — это глобальная компания, занимающаяся разработкой программного обеспечения для логистики, миссия которой — упростить логистику для всех. Решение: «Логистическое программное обеспечение, которое работает». Cargobase предлагает TMS lite, систему управления т...
Ofload
ofload.com.au
Комплексный партнер по цепочке поставок для внутренних грузовых перевозок. Предоставление инновационных решений в области доставки