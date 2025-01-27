Программное обеспечение для управления грузовыми перевозками - Самые популярные приложения - Австрия

cargo.one

cargo.one

Cargo.one объединяет экспедиторов с авиакомпаниями и другими экспедиторами на одной платформе, позволяя им оценивать поставки за считанные минуты, а не часы, и выигрывать больше бизнеса. С помощью Cargo.one экспедиторы могут мгновенно сравнивать тарифы на авиаперевозки более чем 100 авиакомпаний, узнавать стоимость отправления или назначения от доверенных агентов по всему миру для любых Инкотермс и легко создавать профессиональные котировки для своих клиентов. Как только партия будет выиграна, пользователи Cargo.one смогут забронировать ее одним щелчком мыши, сразу же обеспечив себе вместимость и тарифы. Наш набор продуктов также включает в себя цифровую витрину, которая позволяет экспедиторам предоставлять свои тарифы продаж своим партнерам и завоевывать новый бизнес, готовую аналитику, позволяющую понять, почему котировки выигрывают или проигрывают, методы интеграции TMS для оптимизации операций, и индивидуальные решения для корпоративных экспедиторов для ускорения их цифровой трансформации. Более 20 000 экспедиторов, в том числе 19 из 20 крупнейших компаний мира, а также тысячи малых и средних предприятий, выбирают Cargo.one для расчета и бронирования авиагрузов. Простота использования платформы, надежные данные о тарифах и обслуживание клиентов мирового класса за годы работы завоевали широкое доверие и множество наград. В их число входят награда «Международный поставщик ИТ-систем года» 2023 года, «Платформа года для бронирования грузов» на конкурсе Payload Asia Awards 2023 и «Информационные технологии для грузовых авиаперевозок» на конкурсе World Air Cargo Awards 2022 и 2021 года. Cargo.one — это место, где выигрывают поставки. Начните бесплатно сегодня.