Программное обеспечение для управления грузовыми перевозками - Самые популярные приложения - Антарктида

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Программное обеспечение для управления грузовыми перевозками помогает компаниям выбрать наиболее подходящие варианты транспортировки для их нужд. Это особенно ценно для предприятий, которые не имеют собственного автопарка и нуждаются в сотрудничестве с поставщиками грузовых услуг. Это программное обеспечение помогает компаниям собирать информацию о различных перевозчиках и их услугах, оценивать варианты и выбирать наиболее подходящий вариант для своих транспортных нужд. Он обычно используется специалистами в области логистики и цепочки поставок, которым поручено обеспечить своевременную доставку товаров клиентам. Программное обеспечение для управления грузовыми перевозками может предлагаться как отдельное решение или как часть комплексного пакета цепочек поставок или системы управления транспортировкой. Также может потребоваться интеграция с другими инструментами логистики, такими как программное обеспечение для доставки, системы управления складом и решения для планирования цепочки поставок.
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Zencargo
zencargo.com
Zencargo — цифровой экспедитор и поставщик логистических услуг. Наша платформа позволяет клиентам бронировать, управлять и отслеживать свои международные перевозки, а также использовать аналитику для принятия разумных решений в цепочке поставок, которые помогают их бизнесу процветать.
SpotGo
spotgo.eu
SpotGo — это ведущая FMS (система управления грузовыми перевозками) на базе искусственного интеллекта, специально разработанная для сектора транспорта и логистики. Благодаря SpotGo экспедиторы и транспортные менеджеры получают доступ к надежному инструменту, предназначенному для оптимизации и ускорения публикации грузовых перевозок на различных грузовых биржах или автоматических заказов, поступающих в их собственную систему TMS. Благодаря использованию решений на основе искусственного интеллекта пользователи значительно повышают эффективность, что позволяет им работать на 30–35 % быстрее и эффективнее, чем традиционные методы. SpotGo фокусируется на этих трех проблемах: 1. На самом деле, более 90% грузов на грузовых биржах управляются вручную. 2. Отсутствие простых и специализированных решений для сбора и распределения запросов на грузовые перевозки внутри компании. 3. Более 90% заказов на грузовые перевозки SPOT на рынке вводятся в системы управления вручную.
SeaRates
searates.com
SeaRates.com был запущен в 2005 году и представляет собой цифровую платформу, позволяющую клиентам перевозить грузы по всему миру за несколько простых шагов. SeaRates стала частью семьи DP World в 2020 году. Вместе мы продолжаем оцифровывать и совершенствовать процесс перемещения грузов. Мы помогаем нашим клиентам стать более эффективными, одновременно повышая прозрачность и предсказуемость цепочек поставок. Мы обеспечиваем более разумную торговлю с помощью цифровых технологий. SeaRates.com предлагает широкий выбор вариантов доставки – от контейнерных перевозок и консолидации грузов до крупных судовых партий. Мы предлагаем тарифы на фрахт от ведущих мировых поставщиков логистических услуг, судоходных линий и других поставщиков в пункты назначения по всему миру.
Cargoson
cargoson.com
Программное обеспечение для управления грузоперевозками для грузоотправителей - SAAS. Единственный инструмент, который вам нужен, чтобы легко работать со многими операторами связи ежедневно. Не нужно гоняться за посылками с разных порталов перевозчиков или по электронной почте. Вся информация о транспорте, прайс-листы, время доставки для сравнения цен, расчет выбросов CO2, отслеживание, соответствующие документы, статистика и уведомления в одном интеллектуальном облачном программном обеспечении (веб- и мобильное приложение). Интеграция операторов Plug&Play. Вы можете использовать всех текущих операторов связи, с которыми хотите работать, и добавлять новых в зависимости от ваших будущих потребностей.
Beebolt
beebolt.com
Beebolt — это платформа цепочки поставок, предлагающая единый централизованный центр, обеспечивающий непревзойденную прозрачность и эффективность, позволяющую предприятиям умело ориентироваться в сложностях глобальной торговли, обеспечивая как гибкость, так и точность.
Cargofive
cargofive.com
Платформа управления тарифами, которая обеспечивает полную видимость тарифов на морские фрахты, отслеживание и отслеживание грузовых контейнеров в режиме реального времени, создание котировок и многое другое.
Enqlare
enqlare.com
Enqlare — это современный способ управления рабочими процессами по перевозке массовых грузов. Сократите риски и получите ценную информацию с помощью нашего облачного программного обеспечения, которое превращает данные в прибыль.
FreightPath
freightpath.io
FreightPath — это единая централизованная платформа TMS вашего 3PL или грузового брокера, обеспечивающая сквозную видимость грузовых перевозок, сотрудничество и автоматизацию во всей вашей сети. 1 | Клиентский портал и грузовая сеть Предоставьте грузоотправителям возможность самостоятельного онлайн-бронирования, отслеживания и отслеживания в реальном времени, а перевозчикам — возможность автоматической регистрации перевозчиков и мощное мобильное приложение для водителей для отслеживания и захвата PoD. 2 | Отслеживание и отслеживание в режиме реального времени. Обеспечьте своим клиентам возможность круглосуточного самообслуживания за их грузами с помощью мощного решения FreightPath для отслеживания и отслеживания. Испытайте поистине неограниченное обслуживание без каких-либо скрытых комиссий или затрат на доставку. 3 | Отправка менее чем за 2 минуты Диспетчерское программное обеспечение FreightPath упрощает сложные задачи, позволяя вашей команде быстрее бронировать и отправлять сложные перевозки с несколькими остановками благодаря автоматизации и интеграции. 4 | Автоматизация цифрового документооборота Ваша 3PL-компания или грузовая брокерская компания могут воспользоваться преимуществами цифровых коносаментов FreightPath и подтверждений тарифов, автоматического выставления счетов и считывания PoD с помощью сканирования, загрузки или электронной подписи, чтобы сэкономить сотни часов каждую неделю.
WebCargo
webcargo.co
WebCargo® от Freightos — ведущая мировая грузовая платформа, объединяющая перевозчиков и экспедиторов. В частности, это крупнейшая платформа электронного бронирования грузовых авиаперевозок, обеспечивающая простое и эффективное ценообразование и бронирование грузов между тысячами экспедиторов, включая двадцатку крупнейших мировых экспедиторов, а также сотнями авиакомпаний, океанских лайнеров и автотранспортных перевозчиков. Авиакомпании на платформе представляют более трети мировых грузовых авиаперевозок. WebCargo также предлагает экспедиторам программное обеспечение как услугу, упрощающее цифровое управление ставками фрахта, котирование и онлайн-продажи.
ShipHawk
shiphawk.com
ShipHawk фокусируется на автоматизации и улучшении мира, стоящего за кнопкой «Купить™», и предоставляет предприятиям доступ к тем же инструментам и эффективности, которые используются крупнейшими компаниями в мире. ShipHawk работает с крупными розничными, оптовыми компаниями и компаниями электронной коммерции, использующими ERP. ShipHawk предлагает гораздо больше, чем просто складские решения и решения для выполнения заказов. Мы предоставляем квалифицированную отраслевую экспертизу для значительного улучшения вашей деятельности и результатов. Мы делаем это, понимая ваш бизнес и предлагая практическую автоматизацию и эффективность, которые могут сэкономить время, снизить затраты и упростить рабочую силу.
DrayNow
draynow.com
Грузовым перевозкам сейчас нужны перевозчики. Перевозчикам сейчас нужны грузы. Познакомьтесь с DrayNow, первой в отрасли платформой для согласования грузовых перевозок, отвечающей современному быстро развивающемуся интермодальному рынку. DrayNow — это первая торговая площадка в режиме реального времени, обеспечивающая беспрепятственное соединение интермодальных грузов и перевозчиков. DrayNow предоставляет возможности.
FreightHub
freighthub.nz
FreightHub совершает революцию в сфере международных грузоперевозок, оцифровывая процессы, предоставляя информацию в режиме реального времени и обеспечивая прозрачность для своих клиентов.
Logipulse
logipulse.com
Logipulse — это программное решение для транспортно-экспедиционной отрасли. Это позволяет экспедиторам комплексно управлять своим бизнесом, обеспечивая при этом существенные бизнес-преимущества.
OnTruck
ontruck.com
Компания Ontruck была основана с целью разработки технологий, которые сделают автомобильные грузоперевозки беспрепятственными и эффективными как для дальнобойщиков, так и для компаний, отправляющих грузы.
OpenTug
opentug.com
OpenTug — это цифровая сеть судоходства, созданная для соединения грузов с баржами и терминалами по всей стране. Платформа позволяет грузоотправителям экономить деньги за счет экологически безопасной доставки по водным путям США, одновременно оптимизируя продажи для операторов. OpenTug предоставляет фирменный пакет, позволяющий операторам барж, морских судов и терминалов осуществлять бронирование, планирование и управление клиентами.
Owlery
owlery.ai
Owlery позволяет командам цепочки поставок работать быстрее, с большей надежностью и возможностью снизить затраты на производство, сохраняя при этом высокий OTIF. Owlery, которой доверяют и любят быстро развивающиеся бренды, представляет собой полноценную платформу цепочки поставок. Благодаря бесплатной интеграции с поставщиками и простым настройкам всего, от заказа до получения, вы получаете индивидуальный подход к своей цепочке поставок, который не обойдется вам дорого.
Voyager Portal
voyagerportal.com
Voyager — это комплексная платформа управления операциями по оптовым перевозкам, которая помогает фрахтователям, брокерам и производителям снизить затраты, риски и сложность. Такие клиенты, как Koch Industries, GE, Equinor, OMV, Suzano и Gyxis, а также более 180 компаний, совместно управляют своими операциями с внутренними и внешними заинтересованными сторонами в единой среде. Voyager оптимизирует морские операции и потоки данных между организациями, автоматизирует ручные процессы и обеспечивает реальные результаты. -временная информация.
Ofload
ofload.com.au
Комплексный партнер по цепочке поставок для внутренних грузовых перевозок. Предоставление инновационных решений в области доставки
Truckstop
truckstop.com
Подключайтесь к партнерам по грузоперевозкам, которым вы можете доверять, оценивайте каждую погрузку с учетом рентабельности и выполняйте свою работу со скоростью и уверенностью, как никогда раньше. В Truckstop мы стремимся создать сеть, которой вы можете доверять, начиная с нашего погрузочного щита и заканчивая предложением инновационных решений, которые помогут вам вести, развивать и защищать прибыльный грузовой бизнес. Когда дело доходит до вашей безопасности, мы делаем все возможное, инвестируя в инструменты с расширенными функциями, которые помогают предотвратить мошенничество в вашем бизнесе. Мы стремимся на каждом этапе оставаться на шаг впереди злоумышленников и их все более изощренных тактик, чтобы вы были лучше защищены на протяжении всего жизненного цикла груза. Ознакомьтесь с нашими вариантами загрузочных досок, чтобы выбрать план, который соответствует вашим потребностям, независимо от того, новичок вы или опытный профессионал. Наши простые в использовании решения помогут вам упростить каждый аспект вашего бизнеса, включая организацию бэк-офиса и бухгалтерского учета, снижение рисков и многое другое, и все это призвано сэкономить ваше время и деньги.
Shiprocket
shiprocket.in
Одно из лучших программных решений для электронной коммерции в области логистики и доставки. Более 24000+ услуг наложенным платежом и воспользуйтесь услугами нескольких курьерских партнеров в Индии, чтобы доставить вашу продукцию вовремя. Нет ограничений на доставку.
Forto
forto.com
Транспортно-экспедиторские и цифровые логистические услуги, дополненные передовыми технологиями, которые улучшают работу вашей цепочки поставок.
Emerge
emergemarket.com
Emerge отличается от других технологий закупок грузов тем, что Emerge создает уникальную рыночную площадку, которая позволяет грузоотправителям и перевозчикам взаимодействовать напрямую, а прозрачность всего процесса позволяет им принимать наиболее эффективные решения в отношении спотовых и контрактных грузовых перевозок. Платформа Emerge способствует построению и развитию долгосрочных и значимых отношений между сторонами, одновременно предоставляя лучшие инструменты для упрощения процесса закупок.
uShip
uship.com
uShip делает доставку мотоциклов, лодок и других крупных предметов быстрой и доступной, подключая вас к нашей сети перевозчиков, которые конкурируют за ваш груз.
GoRamp
goramp.com
Цифровые и простые программные решения по управлению цепочками поставок. Комплексные программные решения Goramp переопределяют логистику, склад и управление дворами, внедряя цифровые инновации с непревзойденной простотой. Познакомьтесь с новым стандартом эффективности логистики по всей цепочке поставок.
Transporeon
transporeon.com
Transporeon живет, дышит и мечтает о транспорте и логистике. Наша платформа управления транспортировкой объединяет самую опытную сеть грузоотправителей, экспедиторов, перевозчиков, розничных продавцов и получателей грузов в мире. С помощью наших Центров приложений вы можете оцифровать комплексные процессы управления транспортировкой — от закупок до расчетов — и все, что между ними. Присоединяйтесь к самой обширной логистической сети, включающей более 1300 подключенных грузоотправителей, более 145 000 перевозчиков и более 100 розничных продавцов.
Rose Rocket
roserocket.com
Rose Rocket — это ERP-система для автотранспортных компаний. Rose Rocket — это отмеченная наградами универсальная система управления транспортировкой (TMS) №1, которая помогает тысячам автотранспортных и логистических компаний (брокеров, перевозчиков и грузоотправителей) оптимизировать и автоматизировать свой бизнес. Rose Rocket — это программное обеспечение для управления транспортировкой (TMS), которое выбирают Unigroup, United Van Lines, Gulf Relay, Canada Cartage, Mayflower и тысячи других, чтобы максимизировать доходы и эффективность заказов, предлагать своим клиентам лучшие тарифы, бесперебойную отправку, максимизировать отслеживание ELD. и прозрачность отслеживания, минимизируйте время получения денежных средств и безопасную интеграцию с существующими интеграциями рабочих процессов.
Convoy
convoy.com
Мы используем технологии, чтобы сделать грузоперевозки более эффективными, сокращая расходы грузоотправителей, увеличивая доходы перевозчиков и устраняя выбросы углекислого газа на нашей планете.
Cargobase
cargobase.com
Основанная в 2013 году компания Cargobase — это глобальная компания, занимающаяся разработкой программного обеспечения для логистики, миссия которой — упростить логистику для всех. Решение: «Логистическое программное обеспечение, которое работает». Cargobase предлагает TMS lite, систему управления транспортировкой (TMS), которая соответствует сути того, чего хотят профессионалы в области логистики: универсальность для сквозного управления различными потоками цепочки поставок в сочетании с прозрачностью для принятия более эффективных решений с первого дня. TMS lite используется в 50 странах зарегистрированными на бирже компаниями и ведущими поставщиками услуг в автомобильной, электронной, полупроводниковой, модной, нефтегазовой, авиационной и сельскохозяйственной отраслях.
Shipwell
shipwell.com
Платформа TMS Shipwell — это комплексное решение для управления транспортировкой, которое помогает предприятиям любого размера оптимизировать свои операции по доставке, сократить расходы и повысить эффективность. С помощью TMS Shipwell компании могут управлять всеми видами транспорта, включая автомобильные, железнодорожные, воздушные и морские, на единой платформе, обеспечивая единое представление о своей цепочке поставок. Платформа TMS Shipwell предлагает широкий спектр функций, в том числе: Управление операторами связи: легко управлять и выбирать операторов связи из обширной сети операторов связи на основе их тарифов, пропускной способности и уровня обслуживания. Оптимизация маршрута. Оптимизируйте маршруты доставки на основе различных критериев, таких как стоимость, время доставки и требования к доставке. Видимость отправлений: получайте информацию о своих отправлениях в режиме реального времени, от получения до доставки, и отслеживайте поставки всеми видами транспорта. Аудит и оплата грузовых перевозок: автоматизируйте проверку счетов за грузовые перевозки и процесс их оплаты, гарантируя точное выставление счетов и снижая риск завышения стоимости. Отчетность и аналитика. Получите доступ к комплексной отчетности и аналитике для мониторинга расходов на транспортировку, эффективности работы перевозчиков и других ключевых показателей. Платформа TMS Shipwell также обладает широкими возможностями настройки, что позволяет предприятиям адаптировать ее к своим конкретным потребностям и интегрировать с существующими системами, такими как WMS и ERP. С помощью платформы TMS Shipwell компании могут: Повысить эффективность: автоматизировать ручные процессы, уменьшить количество ошибок и оптимизировать маршруты, что приводит к более быстрым и эффективным операциям доставки. Сократите расходы. Оптимизируйте выбор перевозчика, уменьшите количество ошибок при доставке, а также автоматизируйте проверку и оплату грузов, что приведет к снижению транспортных расходов. Повышение прозрачности: получите видимость в режиме реального времени обо всех поставках по всем видам транспорта, обеспечивая больший контроль и прозрачность цепочки поставок.
FreightPOP
freightpop.com
FreightPOP упрощает логистику с помощью одного входа для управления всеми перевозками, включая управление входящими и исходящими грузами для посылок, LTL, TL, морских и международных авиаперевозок. FreightPOP предлагает бесшовную интеграцию с вашим текущим технологическим стеком (ERP, WMS, CRM) и легко настраивается в соответствии с ВАШИМИ существующими рабочими процессами и процессами без многомесячной адаптации. Благодаря подключению к более чем 300 перевозчикам, ERP, WMS и рынкам тарифов можно легко получить лучшие тарифы и оптимизировать процессы доставки. Лучшая в своем классе поддержка клиентов — доступна через чат, электронную почту и телефон. Ему доверяют такие пользователи, как Forever21, NewEgg, Toshiba и крупнейшие мировые автопроизводители.
Alvys
alvys.com
Alvys — это мощная облачная система управления транспортом, разработанная отраслевыми экспертами для революционного повышения эффективности перевозчиков, брокеров и гибридных компаний. Эта универсальная платформа оптимизирует все: от управления нагрузкой и водителями до диспетчеризации и учета. Благодаря более чем 100 бесшовным интеграциям (включенным в каждую подписку) Alvys объединяет все ваши системы в один интуитивно понятный рабочий процесс, устраняя фрагментацию, ошибки и необходимость постоянного переключения приложений. Ключевые особенности: - Бесшовное подключение EDI - Учет в один клик с автоматическими электронными проверками - Автоматическое создание нагрузки - Расширенные инструменты защиты от мошенничества и безопасности - Комплексная аналитика и отчетность - Гибкие контракты и бесплатная адаптация Проверенные результаты от реальных пользователей: - Увеличение среднего объема нагрузки на 22 % в течение 4 месяцев - Время создания нагрузки сокращается на 12+ минут на каждую загрузку - Ежегодная экономия более 120 тысяч долларов США за счет снижения накладных расходов - Новые сотрудники принимаются на работу всего за 1 неделю Сочетая передовые облачные технологии, легкую интеграцию EDI и десятилетия отраслевого опыта, Alvys расширяет возможности автотранспортным компаниям унифицированное экономичное решение для оптимизации операций и ускорения роста. Почувствуйте будущее управления транспортом. Запросите бесплатную демо-версию Alvys сегодня на Alvys.com!
GoComet
gocomet.com
GoComet — это платформа визуализации транспорта на базе искусственного интеллекта, которая автоматизирует комплексную логистику для глобального бизнеса. Благодаря широкому спектру облачных продуктов на базе искусственного интеллекта GoComet охватывает несколько видов доставки в одной доставке: от склада до порога конечного получателя. GoComet решает четыре основные проблемы логистики: отсутствие прозрачности в закупках ставок на фрахт, отсутствие сквозной прозрачности движения грузов, фрагментированная коммуникация и переплаты из-за неточностей в счетах. Клиентами GoComet, которым доверяют более 230 мировых брендов в 35 странах, являются ведущие международные компании, такие как Sun Pharma, Sapmer, Glenmark и Unilever. Его приложения для взаимодействия с открытым исходным кодом, такие как Port Congestion Tool и Smart Schedule Tool, доступны бесплатно и предоставляют информацию о загруженности портов в реальном времени, ориентировочные ставки фрахта и производительность перевозчиков. Имея штаб-квартиру в Ньюарке, штат Нью-Джерси, мы присутствуем в большинстве стран Юго-Восточной Азии, США и Европы. GoComet быстро выросла с момента своего основания в 2016 году: более 200 сотрудников работают в разных местах по всему миру.
cargo.one
cargo.one
Cargo.one объединяет экспедиторов с авиакомпаниями и другими экспедиторами на одной платформе, позволяя им оценивать поставки за считанные минуты, а не часы, и выигрывать больше бизнеса. С помощью Cargo.one экспедиторы могут мгновенно сравнивать тарифы на авиаперевозки более чем 100 авиакомпаний, узнавать стоимость отправления или назначения от доверенных агентов по всему миру для любых Инкотермс и легко создавать профессиональные котировки для своих клиентов. Как только партия будет выиграна, пользователи Cargo.one смогут забронировать ее одним щелчком мыши, сразу же обеспечив себе вместимость и тарифы. Наш набор продуктов также включает в себя цифровую витрину, которая позволяет экспедиторам предоставлять свои тарифы продаж своим партнерам и завоевывать новый бизнес, готовую аналитику, позволяющую понять, почему котировки выигрывают или проигрывают, методы интеграции TMS для оптимизации операций, и индивидуальные решения для корпоративных экспедиторов для ускорения их цифровой трансформации. Более 20 000 экспедиторов, в том числе 19 из 20 крупнейших компаний мира, а также тысячи малых и средних предприятий, выбирают Cargo.one для расчета и бронирования авиагрузов. Простота использования платформы, надежные данные о тарифах и обслуживание клиентов мирового класса за годы работы завоевали широкое доверие и множество наград. В их число входят награда «Международный поставщик ИТ-систем года» 2023 года, «Платформа года для бронирования грузов» на конкурсе Payload Asia Awards 2023 и «Информационные технологии для грузовых авиаперевозок» на конкурсе World Air Cargo Awards 2022 и 2021 года. Cargo.one — это место, где выигрывают поставки. Начните бесплатно сегодня.
Bridge LCS
lcsbridge.com
Комплексное решение для всех отраслей логистики в странах Персидского залива (регион Персидского залива). Помощь в управлении и контроле логистического бизнеса. Программное обеспечение Bridge LCS — это решение SAAS, разработанное, чтобы помочь экспедиторам, таможенникам и перевозчикам управлять процессом логистики грузов.
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