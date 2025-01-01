Магазин приложений для веб-приложений

Найдите подходящее программное обеспечение и услуги.

WebCatalog Desktop

Превратите веб-сайты в приложения с помощью WebCatalog Desktop и пользуйтесь множеством эксклюзивных приложений для Mac, Windows. Пространства помогают упорядочивать приложения, легко переключаться между аккаунтами и повышать продуктивность.

Скачать WebCatalog Desktop
Узнать больше
Все
Книги
Бизнес
Образование
Развлечения
Финансы
Еда и напитки
Графика и дизайн
Здоровье и фитнес
Стиль жизни
Медицина
Музыка и аудио
Новости
Фото и видео
Эффективная работа
Справочники
Покупки
Социальные сети
Разработка ПО
Спорт
Путешествия
Утилиты
Погода
Системы управления фрилансерами
Категории
Самые популярные
Недавно добавленные

Системы управления фрилансерами - Самые популярные приложения

Системы управления фрилансерами помогают предприятиям организовывать свою внештатную и контрактную рабочую силу. Эти системы обрабатывают все аспекты отношений между фрилансерами и нанимающими их компаниями, включая адаптацию, контракты, управление проектами и платежи. Используя эти системы, предприятия могут отслеживать данные о своих временных работниках и порученных им задачах, что позволяет эффективно контролировать проекты, переданные на аутсорсинг. Кроме того, системы управления фрилансерами упрощают процесс оплаты фрилансерам за выполненную работу. Компании часто используют системы управления фрилансерами в сочетании с платформами для фрилансеров, которые представляют собой рынки талантов, которые позволяют работодателям находить доступных фрилансеров. Любой бизнес, в котором работают несколько фрилансеров, может извлечь выгоду из этих систем, поскольку они заменяют ручные методы управления временными работниками. Эти решения часто интегрируются с CRM и бухгалтерским программным обеспечением.

Отправить новое приложение


Upwork

Upwork

upwork.com

Upwork — платформа для фриланса, соединяющая клиентов и исполнителей для выполнения проектов в разных областях.

Deel

Deel

deel.com

Deel - платформа для управления HR, позволяющая компаниям нанимать, управлять и оплачивать сотрудников по всему миру с соблюдением местных законов.

Remote

Remote

remote.com

Remote — платформа для управления зарплатой и пособиями сотрудников и подрядчиков по всему миру с фиксированной стоимостью и защитой интеллектуальной собственности.

Field Nation

Field Nation

fieldnation.com

Field Nation - приложение для соединения компаний с квалифицированными техниками, упрощающее управление полевыми услугами и рабочими заказами.

Braintrust

Braintrust

usebraintrust.com

Braintrust — платформа для рекрутинга на основе ИИ, ускоряющая процесс найма и соединяющая работодателей с квалифицированными кандидатами.

Contra

Contra

contra.com

Contra — это платформа для независимых профессионалов, предлагающая гибкие возможности работы и управление проектами через персонализированные профили и портфели.

WorkMarket

WorkMarket

workmarket.com

WorkMarket — это платформа для управления независимыми подрядчиками и фрилансерами, включая функционал для проверки, работы и автоматизированных платежей.

Maestro

Maestro

maestrocr.com

MaestroCR — инструмент управления проектами, который позволяет отслеживать прогресс, управлять этапами и обеспечивать прозрачное взаимодействие между всеми участниками.

Worksome

Worksome

worksome.com

Worksome - инструмент для управления независимыми подрядчиками, оптимизирующий процессы найма, контрактов и платежей с соблюдением законов.

Cavalry

Cavalry

cavalryfreelancing.com

Приложение Cavalry объединяет рынок и систему управления фрилансом для упрощения взаимодействия между компаниями и фрилансерами.

YunoJuno

YunoJuno

yunojuno.com

YunoJuno – платформа для поиска, найма, управления и оплаты фрилансеров с инструментами для соблюдения норм и упрощения взаимодействия.

Rymotely

Rymotely

rymotely.co

Rymotely - это программа для управления бизнесом, которая помогает фрилансерам и малым предприятиям управлять проектами, предложениями, договорами и финансами.

TalentDesk

TalentDesk

talentdesk.io

TalentDesk - это система управления фрилансерами, позволяющая управлять контрактами, задачами и платежами для внештатных работников по всему миру.

Oyster

Oyster

oysterhr.com

Oyster позволяет компаниям нанимать сотрудников без создания бизнеса, управляя всеми функциями трудоустройства через автоматизированную платформу.

Ruul

Ruul

ruul.io

Ruul помогает компаниям упростить работу с фрилансерами, управляя административными задачами, такими как выставление счетов и выплаты субподрядчикам.

Optymize

Optymize

optymize.io

Optymize помогает вам нанимать удалённых разработчиков новых технологий и предлагает двухнедельный пробный период без риска.

Xolo

Xolo

xolo.io

Xolo - инструмент для фрилансеров и предпринимателей, предлагающий решения для управления финансами, выставления счетов и учета расходов.

Native Teams

Native Teams

nativeteams.com

Приложение Native Teams позволяет нанимать сотрудников в любой точке мира и получать статус работника для фрилансеров, обеспечивая полное соблюдение норм.

Flextribe

Flextribe

flextribe.io

Flextribe — облачная система управления фрилансерами, позволяющая компаниям управлять внешней рабочей силой через единую платформу.

JobBliss

JobBliss

jobbliss.com

JobBliss — платформа для управления фрилансерами и подрядчиками, позволяющая компаниям строить и сотрудничать с временными работниками.

Обзор

Desktop

Поддержка

Компания

Юридическая информация

© 2025 WebCatalog, Inc.