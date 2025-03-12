Системы управления фрилансерами - Самые популярные приложения

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Системы управления фрилансерами помогают предприятиям организовывать свою внештатную и контрактную рабочую силу. Эти системы обрабатывают все аспекты отношений между фрилансерами и нанимающими их компаниями, включая адаптацию, контракты, управление проектами и платежи. Используя эти системы, предприятия могут отслеживать данные о своих временных работниках и порученных им задачах, что позволяет эффективно контролировать проекты, переданные на аутсорсинг. Кроме того, системы управления фрилансерами упрощают процесс оплаты фрилансерам за выполненную работу. Компании часто используют системы управления фрилансерами в сочетании с платформами для фрилансеров, которые представляют собой рынки талантов, которые позволяют работодателям находить доступных фрилансеров. Любой бизнес, в котором работают несколько фрилансеров, может извлечь выгоду из этих систем, поскольку они заменяют ручные методы управления временными работниками. Эти решения часто интегрируются с CRM и бухгалтерским программным обеспечением.
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Upwork
upwork.com
Upwork — платформа для фриланса, соединяющая клиентов и исполнителей для выполнения проектов в разных областях.
Deel
deel.com
Deel - платформа для управления HR, позволяющая компаниям нанимать, управлять и оплачивать сотрудников по всему миру с соблюдением местных законов.
Remote
remote.com
Remote — платформа для управления зарплатой и пособиями сотрудников и подрядчиков по всему миру с фиксированной стоимостью и защитой интеллектуальной собственности.
Field Nation
fieldnation.com
Field Nation - приложение для соединения компаний с квалифицированными техниками, упрощающее управление полевыми услугами и рабочими заказами.
Contra
contra.com
Contra — это платформа для независимых профессионалов, предлагающая гибкие возможности работы и управление проектами через персонализированные профили и портфели.
Braintrust
usebraintrust.com
Braintrust — платформа для рекрутинга на основе ИИ, ускоряющая процесс найма и соединяющая работодателей с квалифицированными кандидатами.
WorkMarket
workmarket.com
WorkMarket — это платформа для управления независимыми подрядчиками и фрилансерами, включая функционал для проверки, работы и автоматизированных платежей.
Maestro
maestrocr.com
MaestroCR — инструмент управления проектами, который позволяет отслеживать прогресс, управлять этапами и обеспечивать прозрачное взаимодействие между всеми участниками.
Worksome
worksome.com
Worksome - инструмент для управления независимыми подрядчиками, оптимизирующий процессы найма, контрактов и платежей с соблюдением законов.
Cavalry
cavalryfreelancing.com
Приложение Cavalry объединяет рынок и систему управления фрилансом для упрощения взаимодействия между компаниями и фрилансерами.
YunoJuno
yunojuno.com
YunoJuno – платформа для поиска, найма, управления и оплаты фрилансеров с инструментами для соблюдения норм и упрощения взаимодействия.
Rymotely
rymotely.co
Rymotely - это программа для управления бизнесом, которая помогает фрилансерам и малым предприятиям управлять проектами, предложениями, договорами и финансами.
TalentDesk
talentdesk.io
TalentDesk - это система управления фрилансерами, позволяющая управлять контрактами, задачами и платежами для внештатных работников по всему миру.
Oyster
oysterhr.com
Oyster позволяет компаниям нанимать сотрудников без создания бизнеса, управляя всеми функциями трудоустройства через автоматизированную платформу.
Ruul
ruul.io
Ruul помогает компаниям упростить работу с фрилансерами, управляя административными задачами, такими как выставление счетов и выплаты субподрядчикам.
Optymize
optymize.io
Optymize помогает вам нанимать удалённых разработчиков новых технологий и предлагает двухнедельный пробный период без риска.
Xolo
xolo.io
Xolo - инструмент для фрилансеров и предпринимателей, предлагающий решения для управления финансами, выставления счетов и учета расходов.
Native Teams
nativeteams.com
Приложение Native Teams позволяет нанимать сотрудников в любой точке мира и получать статус работника для фрилансеров, обеспечивая полное соблюдение норм.
Flextribe
flextribe.io
Flextribe — облачная система управления фрилансерами, позволяющая компаниям управлять внешней рабочей силой через единую платформу.
JobBliss
jobbliss.com
JobBliss — платформа для управления фрилансерами и подрядчиками, позволяющая компаниям строить и сотрудничать с временными работниками.
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