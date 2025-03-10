Найдите подходящее программное обеспечение и услуги.
Превратите веб-сайты в приложения с помощью WebCatalog Desktop и пользуйтесь множеством эксклюзивных приложений для Mac, Windows. Пространства помогают упорядочивать приложения, легко переключаться между аккаунтами и повышать продуктивность.
Системы управления фрилансерами помогают предприятиям организовывать свою внештатную и контрактную рабочую силу. Эти системы обрабатывают все аспекты отношений между фрилансерами и нанимающими их компаниями, включая адаптацию, контракты, управление проектами и платежи. Используя эти системы, предприятия могут отслеживать данные о своих временных работниках и порученных им задачах, что позволяет эффективно контролировать проекты, переданные на аутсорсинг. Кроме того, системы управления фрилансерами упрощают процесс оплаты фрилансерам за выполненную работу. Компании часто используют системы управления фрилансерами в сочетании с платформами для фрилансеров, которые представляют собой рынки талантов, которые позволяют работодателям находить доступных фрилансеров. Любой бизнес, в котором работают несколько фрилансеров, может извлечь выгоду из этих систем, поскольку они заменяют ручные методы управления временными работниками. Эти решения часто интегрируются с CRM и бухгалтерским программным обеспечением.
Отправить новое приложение
Field Nation
fieldnation.com
Field Nation - приложение для соединения компаний с квалифицированными техниками, упрощающее управление полевыми услугами и рабочими заказами.
Flextribe
flextribe.io
Наше программное обеспечение представляет собой облачную систему управления фрилансерами, которая позволяет предприятиям комплексно управлять своей гибкой рабочей силой с помощью единой платформы. Использование системы в полной мере позволяет предприятиям выявлять, принимать на работу, анализировать, управлять, оплачивать, оценивать и отключать свою внешнюю рабочую силу.
JobBliss
jobbliss.com
JobBliss — это платформа управления фрилансерами и подрядчиками, которая позволяет компаниям создавать, управлять и сотрудничать со своей временной рабочей силой. Проще, чем VMS, более коллективно, чем инструмент управления задачами. JobBliss позволяет вашей компании «объединиться» с подрядчиками и фрилансерами.
Cavalry
cavalryfreelancing.com
Cavalry объединяет торговую площадку и систему управления фрилансерами (FMS), чтобы упростить процесс поиска и совместной работы компаний и фрилансеров.
TalentDesk
talentdesk.io
TalentDesk - это система управления фрилансерами, позволяющая управлять контрактами, задачами и платежами для внештатных работников по всему миру.
Native Teams
nativeteams.com
С платформой Native Teams вы можете легко нанять кого -либо, где угодно, как работодатель или получить занятый статус, если вы работаете фрилансером. Исследуйте наши международные услуги EOR и PEO и начните работать удаленно с полным соответствием.
Contra
contra.com
Contra — это платформа для независимых профессионалов, предлагающая гибкие возможности работы и управление проектами через персонализированные профили и портфели.
YunoJuno
yunojuno.com
YunoJuno – платформа для поиска, найма, управления и оплаты фрилансеров с инструментами для соблюдения норм и упрощения взаимодействия.
Worksome
worksome.com
Worksome - инструмент для управления независимыми подрядчиками, оптимизирующий процессы найма, контрактов и платежей с соблюдением законов.
Xolo
xolo.io
Xolo - инструмент для фрилансеров и предпринимателей, предлагающий решения для управления финансами, выставления счетов и учета расходов.
Braintrust
usebraintrust.com
Braintrust — платформа для рекрутинга на основе ИИ, ускоряющая процесс найма и соединяющая работодателей с квалифицированными кандидатами.
Oyster
oysterhr.com
Oyster позволяет компаниям нанимать сотрудников без создания бизнеса, управляя всеми функциями трудоустройства через автоматизированную платформу.
Ruul
ruul.io
Ruul предлагает комплексное решение для бизнеса, позволяющее оптимизировать свою деятельность при работе с фрилансерами и независимыми подрядчиками. Выполняя различные административные задачи, такие как выставление счетов и управление платежами субподрядчикам, Ruul позволяет предприятиям сосредоточиться на своей основной деятельности. Руул хорошо подходит для целого ряда предприятий, особенно тех, которые работают в цифровой экономике. Он идеально подходит для: - Стартапов и малых и средних предприятий (МСП), которым нужны эффективные решения для субподряда и управления финансами. - Цифровые агентства и медиа-компании, которым требуются гибкие решения по управлению талантами и оплате. - Платформы и сообщества, которые регулярно взаимодействуют с фрилансерами и независимыми подрядчиками. Более 10 000 компаний и 70 000 фрилансеров по всему миру полагаются на Ruul для беспрепятственного и соответствующего требованиям управления своей работой и финансовыми отношениями.
WorkMarket
workmarket.com
WorkMarket — это платформа для управления независимыми подрядчиками и фрилансерами, включая функционал для проверки, работы и автоматизированных платежей.
Upwork
upwork.com
Upwork — платформа для фриланса, соединяющая клиентов и исполнителей для выполнения проектов в разных областях.
Rymotely
rymotely.co
Rymotely — это программное обеспечение для управления бизнесом, разработанное, чтобы помочь фрилансерам, самозанятым и малым предприятиям вести свой бизнес. Это универсальное решение для управления проектами, предложениями, контрактами, счетами, доходами и расходами в одном месте.
Remote
remote.com
Remote — платформа для управления зарплатой и пособиями сотрудников и подрядчиков по всему миру с фиксированной стоимостью и защитой интеллектуальной собственности.
Optymize
optymize.io
Нанимайте новых технических разработчиков и масштабируйте свою команду в мгновение ока. Optimize возьмет на себя тяжелую работу по удаленному найму за вас. Нанимайте удаленных разработчиков с гарантированным безрисковым двухнедельным пробным периодом без вопросов.
Maestro
maestrocr.com
MaestroCR — инструмент управления проектами, который позволяет отслеживать прогресс, управлять этапами и обеспечивать прозрачное взаимодействие между всеми участниками.
Deel
deel.com
Deel - платформа для управления HR, позволяющая компаниям нанимать, управлять и оплачивать сотрудников по всему миру с соблюдением местных законов.
Desktop
Поддержка
Компания
Юридическая информация
© 2025 WebCatalog, Inc.