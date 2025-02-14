Системы управления фрилансерами - Самые популярные приложения - Сан-Томе и Принсипи

Найдите подходящее программное обеспечение и услуги.
Превратите веб-сайты в приложения с помощью WebCatalog Desktop и пользуйтесь множеством эксклюзивных приложений для Mac, Windows. Пространства помогают упорядочивать приложения, легко переключаться между аккаунтами и повышать продуктивность.
Системы управления фрилансерами помогают предприятиям организовывать свою внештатную и контрактную рабочую силу. Эти системы обрабатывают все аспекты отношений между фрилансерами и нанимающими их компаниями, включая адаптацию, контракты, управление проектами и платежи. Используя эти системы, предприятия могут отслеживать данные о своих временных работниках и порученных им задачах, что позволяет эффективно контролировать проекты, переданные на аутсорсинг. Кроме того, системы управления фрилансерами упрощают процесс оплаты фрилансерам за выполненную работу. Компании часто используют системы управления фрилансерами в сочетании с платформами для фрилансеров, которые представляют собой рынки талантов, которые позволяют работодателям находить доступных фрилансеров. Любой бизнес, в котором работают несколько фрилансеров, может извлечь выгоду из этих систем, поскольку они заменяют ручные методы управления временными работниками. Эти решения часто интегрируются с CRM и бухгалтерским программным обеспечением.
Отправить новое приложение
Field Nation
fieldnation.com
Field Nation — это рынок труда для выездных ИТ-сервисов, соединяющих компаний и квалифицированных технических специалистов, которые могут выполнять отличную работу по всей стране. Наша платформа позволяет группам по предоставлению услуг находить независимых специалистов, которые заботятся о результате так же, как и они сами, и работать с ними. С помощью Field Nation компании могут создавать и использовать свою надежную рабочую силу по требованию, а технические специалисты могут выбирать работу, которая соответствует их интересам, набору навыков и графику. Создайте лучший способ работы. Создайте его с помощью Field Nation. ЗАДАЧА: Спрос на квалифицированных технических специалистов находится на рекордно высоком уровне. Работы есть, но рабочих не хватает. Компании все больше устают жертвовать контролем и подвергать риску свои отношения с клиентами из-за устаревших стратегий управления кадрами. Тем не менее, люди с навыками и страстью к ИТ-обслуживанию доступны, по-прежнему преданы своей профессии, но не там, где вы ожидаете их найти. Они хотят нового способа работы — гибкости, автономии и свободы. Field Nation помогает лидерам выездного обслуживания: УЛУЧШИТЕ РЕЗУЛЬТАТЫ >> Свяжитесь напрямую с техническими специалистами, представляющими ваш бренд, и убедитесь, что их работа выполнена в соответствии с вашими требованиями, прежде чем нажать «Утвердить». + 40% снижение количества повторных посещений сайта по сравнению с третьими лицами + 98% вероятность успеха работы, выполненной через Field Nation РЕАГИРУЙТЕ БЫСТРО >> Широкий спектр квалифицированных технических специалистов на рынке Field Nation позволит вам сказать «да» своим клиентам, зная, что вы можете быстро масштабироваться для удовлетворения спроса. + Технологии источника и диспетчеризация работают до 80% быстрее, чем у сторонних поставщиков. + Среднее время обработки первого запроса в крупных городах — 12 минут. + Заказы на поставку завершены в более чем 29 тысячах почтовых индексов по всей территории США. + 1 миллион заказов ежегодно завершается на 425 тысячах объектов + Квалифицированные специалисты с опытом работы в более чем 20 типах услуг СОКРАЩЕНИЕ ЗАТРАТ >> Устраните сторонние маржинальные выплаты и дополнительные комиссии, сохраняя при этом контроль над ставками заработной платы. + Просмотр текущих рыночных ставок по типу работы и географическому положению + Получите экономию до 20 % затрат на рабочую силу по сравнению с третьими лицами и до 30 % экономии затрат на рабочую силу по сравнению с W2
Flextribe
flextribe.io
Наше программное обеспечение представляет собой облачную систему управления фрилансерами, которая позволяет предприятиям комплексно управлять своей гибкой рабочей силой с помощью единой платформы. Использование системы в полной мере позволяет предприятиям выявлять, принимать на работу, анализировать, управлять, оплачивать, оценивать и отключать свою внешнюю рабочую силу.
JobBliss
jobbliss.com
JobBliss — это платформа управления фрилансерами и подрядчиками, которая позволяет компаниям создавать, управлять и сотрудничать со своей временной рабочей силой. Проще, чем VMS, более коллективно, чем инструмент управления задачами. JobBliss позволяет вашей компании «объединиться» с подрядчиками и фрилансерами.
Cavalry
cavalryfreelancing.com
Cavalry объединяет торговую площадку и систему управления фрилансерами (FMS), чтобы упростить процесс поиска и совместной работы компаний и фрилансеров.
TalentDesk
talentdesk.io
Программное обеспечение для управления и оплаты труда ваших подрядчиков и фрилансеров. Где бы они ни находились. TalentDesk.io — это комплексная система управления фрилансерами (FMS), созданная командой ведущей торговой площадки PeopleHour.com. Используя более чем 15-летний опыт работы в сфере фриланса, мы являемся единственной платформой, специально созданной для компаний, которые в значительной степени полагаются на внешние ресурсы. Подключайте лучших специалистов-фрилансеров в соответствии с требованиями, мгновенно распределяйте работу с помощью специально созданного каталога и автоматизируйте мультивалютные платежи подрядчикам в любом месте. Нам доверяют глобальные компании электронного обучения, производства/медиа, консалтинга и быстрорастущие технологические компании по всему миру.
Native Teams
nativeteams.com
С помощью платформы Native Teams вы можете легко нанять кого угодно и где угодно в качестве работодателя или получить статус трудоустроенного, если вы работаете фрилансером. Ознакомьтесь с нашими международными услугами EOR и PEO и начните работать удаленно с соблюдением всех требований.
Contra
contra.com
Contra — это сетевая платформа, которая дает пользователям свободу и возможность работать независимо. Он предоставляет людям гибкие возможности работы через эксклюзивное сообщество и реферальную сеть, демонстрируя портфолио работ, которые позволяют фрилансерам и другим независимым специалистам зарабатывать на жизнь на своих собственных условиях.
YunoJuno
yunojuno.com
YunoJuno — единственная платформа, необходимая бизнесу для поиска, найма, управления и оплаты подрядчиков. Объединив систему управления фрилансерами с элитным рынком, насчитывающим более 100 000 проверенных в отрасли подрядчиков, YunoJuno объединяет команды HR, менеджеров по найму, финансов и юристов в одном месте. Наша платформа помогает ведущим мировым компаниям сократить расходы, сократить время найма и защититься от неправильной классификации в более чем 150 странах: от поиска талантов до проверок соответствия требованиям, документов, платежей и аналитики. Изучите платформу бесплатно или закажите демо-версию сегодня — узнайте, как PepsiCo, Depop и более 12 000 ведущих компаний мира используют YunoJuno для легкой работы с подрядчиками.
Worksome
worksome.com
Мощное управление внешним персоналом: новое определение опыта подрядчиков. Создавайте, управляйте и удерживайте внешний персонал с помощью единственного инструмента, созданного для управления независимыми подрядчиками с соблюдением строгих требований и быстрыми выплатами.
Xolo
xolo.io
Xolo — это бизнес-система, предназначенная для индивидуальных пользователей, которая предоставляет локальные и глобальные решения для формирования бизнеса, выставления счетов-фактур в соответствии с требованиями НДС, бухгалтерского учета, налоговой отчетности, учета деловых расходов и многого другого.
Braintrust
usebraintrust.com
Компания Braintrust совершает революцию в подборе персонала с помощью Braintrust AIR, первой и единственной в мире комплексной платформы для подбора персонала с использованием искусственного интеллекта. Braintrust AIR, обученная на основе человеческих знаний и собственных данных, сокращает время найма сотрудников с месяцев до дней, мгновенно подбирая для вас предварительно проверенных квалифицированных кандидатов и проводя для вас первый раунд телефонной проверки. Braintrust AIR, которому доверяют сотни предприятий из списка Fortune 1000, включая Nestlé, Porsche, Atlassian, Goldman Sachs и Nike, делает специалистов по привлечению талантов в 100 раз более эффективными и экономит компаниям сотни тысяч долларов на затратах на подбор персонала.
Oyster
oysterhr.com
С помощью EOR от Oyster нанимайте сотрудников в соответствии с требованиями закона, не создавая юридического лица, и управляйте всеми функциями трудоустройства с единой автоматизированной платформы. Oyster лучше, чем традиционный работодатель, использует глубокие знания в области трудоустройства и команду экспертов по правовым и кадровым вопросам, чтобы обеспечить соблюдение требований в более чем 180 странах.
Ruul
ruul.io
Ruul предлагает комплексное решение для бизнеса, позволяющее оптимизировать свою деятельность при работе с фрилансерами и независимыми подрядчиками. Выполняя различные административные задачи, такие как выставление счетов и управление платежами субподрядчикам, Ruul позволяет предприятиям сосредоточиться на своей основной деятельности. Руул хорошо подходит для целого ряда предприятий, особенно тех, которые работают в цифровой экономике. Он идеально подходит для: - Стартапов и малых и средних предприятий (МСП), которым нужны эффективные решения для субподряда и управления финансами. - Цифровые агентства и медиа-компании, которым требуются гибкие решения по управлению талантами и оплате. - Платформы и сообщества, которые регулярно взаимодействуют с фрилансерами и независимыми подрядчиками. Более 10 000 компаний и 70 000 фрилансеров по всему миру полагаются на Ruul для беспрепятственного и соответствующего требованиям управления своей работой и финансовыми отношениями.
WorkMarket
workmarket.com
WorkMarket от ADP предлагает современную технологическую платформу, которая дает вашему бизнесу возможность масштабироваться в современной конкурентной среде. Наша платформа позволяет компаниям эффективно и с соблюдением требований организовывать, управлять и оплачивать свой расширенный персонал. Компания WorkMarket, расположенная в Нью-Йорке, штат Нью-Йорк, была основана в 2010 году и приобретена ADP в 2018 году.
Upwork
upwork.com
Upwork, ранее Elance-oDesk, — это американо-американская платформа для фрилансеров, где предприятия и частные лица объединяются для ведения бизнеса. В 2015 году в результате слияния Elance-oDesk был переименован в Upwork, и теперь полное название компании — Upwork Global Inc. В настоящее время Upwork базируется в Санта-Кларе и Сан-Франциско, Калифорния, хотя обслуживает клиентов по всему миру. У Upwork более двенадцати миллионов зарегистрированных фрилансеров и пять миллионов зарегистрированных клиентов. Ежегодно публикуется три миллиона вакансий на сумму более 1 миллиарда долларов США, что делает Upwork крупнейшим рынком фрилансеров в мире.
Rymotely
rymotely.co
Rymotely — это программное обеспечение для управления бизнесом, разработанное, чтобы помочь фрилансерам, самозанятым и малым предприятиям вести свой бизнес. Это универсальное решение для управления проектами, предложениями, контрактами, счетами, доходами и расходами в одном месте.
Remote
remote.com
Remote — это комплексное решение для управления и оплаты труда штатных и контрактных работников по всему миру. Наша платформа занимается международным расчетом заработной платы, льгот, налогов, опционов на акции и соблюдением требований во многих странах. Независимо от того, где находится ваша команда, Remote гарантирует лучший опыт, предлагая надежные глобальные решения по трудоустройству. Наша непревзойденная защита интеллектуальной собственности и первоклассные меры безопасности обеспечат вам спокойствие в глобальном масштабе. Кроме того, Remote предлагает модель ценообразования с фиксированной ставкой без каких-либо скрытых комиссий, что помогает вам эффективно управлять своим бюджетом, одновременно сосредотачиваясь на стимулировании роста бизнеса.
Optymize
optymize.io
Нанимайте новых технических разработчиков и масштабируйте свою команду в мгновение ока. Optimize возьмет на себя тяжелую работу по удаленному найму за вас. Нанимайте удаленных разработчиков с гарантированным безрисковым двухнедельным пробным периодом без вопросов.
Maestro
maestrocr.com
MaestroCR — это инструмент управления проектами, который упрощает процесс для всех участвующих сторон. Это позволяет владельцам проектов, поставщикам решений (разработчикам программного обеспечения, копирайтерам, дизайнерам и т. д.), заинтересованным сторонам и участникам отслеживать ход проекта на общей платформе. Что отличает MaestroCR от других инструментов управления проектами, так это то, что он позволяет вам контролировать каждый этап проекта, от оценки до реализации. MaestroCR объединяет проект в предложение, смету, усилия, доставку, утверждение и счет. На каждом из этих этапов владелец проекта и поставщик решения должны согласовать ожидания. Таким образом, предотвращаются сбои связи из-за пропущенных писем, звонков или сообщений и обеспечивается прозрачность связи. Запуск нескольких проектов может привести к незамеченным срокам, пропущенным сообщениям или пропущенным запросам. MaestroCR создан, чтобы помочь вам преодолеть эти проблемы. На панели управления вы можете просмотреть задачи каждого проекта и их статус. Пока отмечаются основные этапы проекта, обсуждения и согласования возможных запросов на изменения и исправления управляются с помощью MaestroCR, чтобы обеспечить бесперебойную работу проекта. Интеграция MaestroCR с Jira, Trello, Basecamp, Microsoft Azure DevOps, Asana, Wrike, GitHub, GitLab Slack, Webhooks.io, Google Drive, Zeplin, Inc., draw.io позволяет вам делиться своей работой с вашей внутренней командой и аутсорсинг партнеров без перерыва. Таким образом предотвращаются сбои связи между электронной почтой, звонками и различными приложениями и обеспечивается прозрачность связи. https://www.itechpost.com/articles/108459/20211227/best-project-management-tools-for-startups-and-businesses.htm
Deel
letsdeel.com
Deel — это универсальная HR-платформа для глобальных команд. Это означает комплексное управление персоналом для любой команды и в любом месте. Соблюдайте требования найма, адаптации и оплаты штатных сотрудников или независимых подрядчиков за считанные минуты. Впервые у вас будет централизованное представление всей вашей рабочей силы в одном месте. Благодаря Deel компании делают возможным глобальный расчет заработной платы, используя собственный бэк-офис Deel и местные предприятия. Работники, менеджеры и руководители могут обновлять сведения о снятии средств, визуализировать структуру команды, контролировать общие расходы на заработную плату и выполнять десятки других задач через современный интерфейс самообслуживания Deel. Сегодня Deel обслуживает более 20 000 клиентов, от малого и среднего бизнеса до публичных компаний, помогая более 120 000 работникам получать зарплату из любой точки мира. Создавайте локализованные юридические контракты, отслеживайте свободное время, предоставляйте бонусы, управляйте капиталом и многое другое. Закажите демо-версию персонального руководства по платформе Deel и откройте для себя глобальную рабочую силу уже сегодня.
Desktop
Поддержка
Компания
Юридическая информация
© 2025 WebCatalog, Inc.