Системы управления фрилансерами - Самые популярные приложения - Папуа — Новая Гвинея

Field Nation

fieldnation.com

Field Nation — это рынок труда для выездных ИТ-сервисов, соединяющих компаний и квалифицированных технических специалистов, которые могут выполнять отличную работу по всей стране. Наша платформа позволяет группам по предоставлению услуг находить независимых специалистов, которые заботятся о результате так же, как и они сами, и работать с ними. С помощью Field Nation компании могут создавать и использовать свою надежную рабочую силу по требованию, а технические специалисты могут выбирать работу, которая соответствует их интересам, набору навыков и графику. Создайте лучший способ работы. Создайте его с помощью Field Nation. ЗАДАЧА: Спрос на квалифицированных технических специалистов находится на рекордно высоком уровне. Работы есть, но рабочих не хватает. Компании все больше устают жертвовать контролем и подвергать риску свои отношения с клиентами из-за устаревших стратегий управления кадрами. Тем не менее, люди с навыками и страстью к ИТ-обслуживанию доступны, по-прежнему преданы своей профессии, но не там, где вы ожидаете их найти. Они хотят нового способа работы — гибкости, автономии и свободы. Field Nation помогает лидерам выездного обслуживания: УЛУЧШИТЕ РЕЗУЛЬТАТЫ >> Свяжитесь напрямую с техническими специалистами, представляющими ваш бренд, и убедитесь, что их работа выполнена в соответствии с вашими требованиями, прежде чем нажать «Утвердить». + 40% снижение количества повторных посещений сайта по сравнению с третьими лицами + 98% вероятность успеха работы, выполненной через Field Nation РЕАГИРУЙТЕ БЫСТРО >> Широкий спектр квалифицированных технических специалистов на рынке Field Nation позволит вам сказать «да» своим клиентам, зная, что вы можете быстро масштабироваться для удовлетворения спроса. + Технологии источника и диспетчеризация работают до 80% быстрее, чем у сторонних поставщиков. + Среднее время обработки первого запроса в крупных городах — 12 минут. + Заказы на поставку завершены в более чем 29 тысячах почтовых индексов по всей территории США. + 1 миллион заказов ежегодно завершается на 425 тысячах объектов + Квалифицированные специалисты с опытом работы в более чем 20 типах услуг СОКРАЩЕНИЕ ЗАТРАТ >> Устраните сторонние маржинальные выплаты и дополнительные комиссии, сохраняя при этом контроль над ставками заработной платы. + Просмотр текущих рыночных ставок по типу работы и географическому положению + Получите экономию до 20 % затрат на рабочую силу по сравнению с третьими лицами и до 30 % экономии затрат на рабочую силу по сравнению с W2