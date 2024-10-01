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Системы управления фрилансерами - Самые популярные приложения - Эквадор
Системы управления фрилансерами помогают предприятиям организовывать свою внештатную и контрактную рабочую силу. Эти системы обрабатывают все аспекты отношений между фрилансерами и нанимающими их компаниями, включая адаптацию, контракты, управление проектами и платежи. Используя эти системы, предприятия могут отслеживать данные о своих временных работниках и порученных им задачах, что позволяет эффективно контролировать проекты, переданные на аутсорсинг. Кроме того, системы управления фрилансерами упрощают процесс оплаты фрилансерам за выполненную работу. Компании часто используют системы управления фрилансерами в сочетании с платформами для фрилансеров, которые представляют собой рынки талантов, которые позволяют работодателям находить доступных фрилансеров. Любой бизнес, в котором работают несколько фрилансеров, может извлечь выгоду из этих систем, поскольку они заменяют ручные методы управления временными работниками. Эти решения часто интегрируются с CRM и бухгалтерским программным обеспечением.
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Upwork
upwork.com
Upwork, ранее Elance-oDesk, — это американо-американская платформа для фрилансеров, где предприятия и частные лица объединяются для ведения бизнеса. В 2015 году в результате слияния Elance-oDesk был переименован в Upwork, и теперь полное название компании — Upwork Global Inc. В настоящее время Upwor...
Deel
letsdeel.com
Deel — это универсальная HR-платформа для глобальных команд. Это означает комплексное управление персоналом для любой команды и в любом месте. Соблюдайте требования найма, адаптации и оплаты штатных сотрудников или независимых подрядчиков за считанные минуты. Впервые у вас будет централизованное пре...
Field Nation
fieldnation.com
Field Nation — это рынок труда №1 для выездных ИТ-сервисов, соединяющих компаний и квалифицированных технических специалистов, способных выполнять отличную работу по всей стране. Наша платформа позволяет командам по предоставлению услуг находить независимых профессионалов, которые заботятся о резуль...
Remote
remote.com
Remote — это комплексное решение для управления и оплаты труда штатных и контрактных работников по всему миру. Наша платформа занимается международным расчетом заработной платы, льгот, налогов, опционов на акции и соблюдением требований во многих странах. Независимо от того, где находится ваша коман...
WorkMarket
workmarket.com
WorkMarket от ADP предлагает современную технологическую платформу, которая дает вашему бизнесу возможность масштабироваться в современной конкурентной среде. Наша платформа позволяет компаниям эффективно и с соблюдением требований организовывать, управлять и оплачивать свой расширенный персонал. Ко...
Braintrust
usebraintrust.com
Компания Braintrust совершает революцию в подборе персонала с помощью Braintrust AIR, первой и единственной в мире комплексной платформы для подбора персонала с использованием искусственного интеллекта. Braintrust AIR, обученная на основе человеческих знаний и собственных данных, сокращает время най...
Maestro
maestrocr.com
MaestroCR — это инструмент управления проектами, который упрощает процесс для всех участвующих сторон. Это позволяет владельцам проектов, поставщикам решений (разработчикам программного обеспечения, копирайтерам, дизайнерам и т. д.), заинтересованным сторонам и участникам отслеживать ход проекта на ...
Contra
contra.com
Contra — это сетевая платформа, которая дает пользователям свободу и возможность работать независимо. Он предоставляет людям гибкие возможности работы через эксклюзивное сообщество и реферальную сеть, демонстрируя портфолио работ, которые позволяют фрилансерам и другим независимым специалистам зараб...
Rymotely
rymotely.co
Rymotely — это программное обеспечение для управления бизнесом, разработанное, чтобы помочь фрилансерам, самозанятым и малым предприятиям вести свой бизнес. Это универсальное решение для управления проектами, предложениями, контрактами, счетами, доходами и расходами в одном месте.
Worksome
worksome.com
Мощное управление внешним персоналом: новое определение опыта подрядчиков. Создавайте, управляйте и удерживайте внешний персонал с помощью единственного инструмента, созданного для управления независимыми подрядчиками с соблюдением строгих требований и быстрыми выплатами.
Cavalry
cavalryfreelancing.com
Cavalry объединяет торговую площадку и систему управления фрилансерами (FMS), чтобы упростить процесс поиска и совместной работы компаний и фрилансеров.
YunoJuno
yunojuno.com
YunoJuno — единственная платформа, необходимая бизнесу для поиска, найма, управления и оплаты подрядчиков. Объединив систему управления фрилансерами с элитным рынком, насчитывающим более 100 000 проверенных в отрасли подрядчиков, YunoJuno объединяет команды HR, менеджеров по найму, финансов и юристо...
Oyster
oysterhr.com
С помощью EOR от Oyster нанимайте сотрудников в соответствии с требованиями закона, не создавая юридического лица, и управляйте всеми функциями трудоустройства с единой автоматизированной платформы. Oyster лучше, чем традиционный работодатель, использует глубокие знания в области трудоустройства и к...
Xolo
xolo.io
Xolo — это бизнес-система, предназначенная для индивидуальных пользователей, которая предоставляет локальные и глобальные решения для формирования бизнеса, выставления счетов-фактур в соответствии с требованиями НДС, бухгалтерского учета, налоговой отчетности, учета деловых расходов и многого другог...
Ruul
ruul.io
Ruul предлагает комплексное решение для бизнеса, позволяющее оптимизировать свою деятельность при работе с фрилансерами и независимыми подрядчиками. Выполняя различные административные задачи, такие как выставление счетов и управление платежами субподрядчикам, Ruul позволяет предприятиям сосредоточи...
Optymize
optymize.io
Нанимайте новых технических разработчиков и масштабируйте свою команду в мгновение ока. Optimize возьмет на себя тяжелую работу по удаленному найму за вас. Нанимайте удаленных разработчиков с гарантированным безрисковым двухнедельным пробным периодом без вопросов.
Native Teams
nativeteams.com
С помощью платформы Native Teams вы можете легко нанять кого угодно и где угодно в качестве работодателя или получить статус трудоустроенного, если вы работаете фрилансером. Ознакомьтесь с нашими международными услугами EOR и PEO и начните работать удаленно с соблюдением всех требований.
Flextribe
flextribe.io
Наше программное обеспечение представляет собой облачную систему управления фрилансерами, которая позволяет предприятиям комплексно управлять своей гибкой рабочей силой с помощью единой платформы. Использование системы в полной мере позволяет предприятиям выявлять, принимать на работу, анализировать...
JobBliss
jobbliss.com
JobBliss — это платформа управления фрилансерами и подрядчиками, которая позволяет компаниям создавать, управлять и сотрудничать со своей временной рабочей силой. Проще, чем VMS, более коллективно, чем инструмент управления задачами. JobBliss позволяет вашей компании «объединиться» с подрядчиками и ...
TalentDesk
talentdesk.io
Программное обеспечение для управления и оплаты труда ваших подрядчиков и фрилансеров. Где бы они ни находились. TalentDesk.io — это комплексная система управления фрилансерами (FMS), созданная командой ведущей торговой площадки PeopleHour.com. Используя более чем 15-летний опыт работы в сфере фрила...