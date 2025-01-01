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Платформы для фрилансеров
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Платформы для фрилансеров - Самые популярные приложения

Платформы фрилансеров соединяют компании с независимыми профессионалами для временных должностей или специальных проектов. Эти платформы предоставляют рынок, где компании могут просматривать профили фрилансеров на основе навыков, опыта, местоположения и других критериев. Компании также могут публиковать описания проектов, чтобы получать предложения от фрилансеров. Это позволяет компаниям любого размера передавать на аутсорсинг задачи, требующие специальных навыков или дополнительной рабочей силы, позволяя штатным сотрудникам сосредоточиться на других видах деятельности. Некоторые платформы специализируются на фрилансерах с конкретными навыками, такими как письмо, дизайн или программирование, в то время как другие предлагают широкий спектр профессиональных навыков. Компании часто используют платформы для фрилансеров вместе с системами управления фрилансерами, которые помогают управлять платежами, доступностью и завершением проектов для всех фрилансеров, с которыми они работают. Компании, которым нужна дополнительная помощь в поиске фрилансеров, могут выбрать агентства по подбору или подбору персонала вместо того, чтобы напрямую взаимодействовать с кандидатами на платформах фрилансеров.

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Fiverr

Fiverr

fiverr.com

Fiverr - это онлайн-рынок фриланс-услуг, где пользователи могут находить и нанимать фрилансеров в различных категориях для выполнения проектов.

Upwork

Upwork

upwork.com

Upwork — платформа для фриланса, соединяющая клиентов и исполнителей для выполнения проектов в разных областях.

Dribbble

Dribbble

dribbble.com

Dribbble — платформа для дизайнеров, где они могут делиться своими работами, получать обратную связь и находить вакансии в мировой креативной индустрии.

Freelancer

Freelancer

freelancer.com

Freelancer - платформа для поиска и найма фрилансеров и веб-разработчиков, позволяющая быстро получать предложения и управлять проектами.

PeoplePerHour

PeoplePerHour

peopleperhour.com

PeoplePerHour — платформа для поиска фрилансеров и размещения вакансий, позволяющая компаниям и подрядчикам находить исполнителей услуг по всему миру.

Airtasker

Airtasker

airtasker.com

Airtasker - это платформа для поиска местных специалистов, где пользователи могут публиковать задачи и получать предложения от исполнителей.

Malt

Malt

malt.com

Malt — это платформа для соединения фрилансеров и компаний в Европе, позволяющая управлять проектами и обеспечивать безопасные платежи.

Bark.com

Bark.com

bark.com

Приложение Bark.com оценивает местные компании и помогает найти лучших специалистов для быстрого выполнения работы.

Toptal

Toptal

toptal.com

Toptal — платформа для связи бизнеса с квалифицированными разработчиками no-code и low-code для создания приложений и интеграции API.

Braintrust

Braintrust

usebraintrust.com

Braintrust — платформа для рекрутинга на основе ИИ, ускоряющая процесс найма и соединяющая работодателей с квалифицированными кандидатами.

Contra

Contra

contra.com

Contra — это платформа для независимых профессионалов, предлагающая гибкие возможности работы и управление проектами через персонализированные профили и портфели.

notch

notch

notch.financial

Notch — это программа для автоматизации дебиторской задолженности, позволяющая управлять счетами, платежами и сверкой на одной платформе.

Alura Market

Alura Market

alura.io

Приложение Alura Market соединяет продавцов Etsy с проверенными фрилансерами для оптимизации торговых списков и повышения видимости магазинов.

Arc

Arc

arc.dev

Arc — это платформа для удаленной работы, которая помогает разработчикам находить вакансии и строить карьеру из любой точки мира.

Comeup

Comeup

comeup.com

Приложение Comeup предлагает услуги онлайн с 2013 года. Выберите нужную услугу и оформите заказ за несколько кликов.

Andela

Andela

andela.com

Andela - платформа, соединяющая бизнес с квалифицированными технологами по всему миру, предлагающая гибкий рынок талантов и управление проектами.

Anytask

Anytask

anytask.com

AnyTask.com — это глобальная платформа для фриланса, позволяющая пользователям получать услуги без банковского счета и без комиссий для продавцов.

talent.io

talent.io

talent.io

Talent.io - платформа для поиска работы в сфере технологий, связывающая квалифицированных специалистов с работодателями в Европе.

WorkGenius

WorkGenius

workgenius.com

WorkGenius – платформа для быстрого и эффективного поиска и найма внештатных специалистов с автоматизированным управлением проектами и оплатой.

Fastwork

Fastwork

fastwork.id

Приложение Fastwork помогает находить профессиональных фрилансеров для выполнения работ или предлагать свои услуги в качестве фрилансера.

Turing

Turing

turing.com

Turing создает и внедряет решения с генеративным ИИ для организаций, работающих с большими объемами данных.

WriterAccess

WriterAccess

writeraccess.com

WriterAccess - платформа для найма фрилансеров и упрощения создания качественного контента для бизнеса и агентств.

Proxify

Proxify

proxify.io

Proxify соединяет разработчиков с возможностями труда, предлагая им удаленные вакансии и позволяя сотрудничать с клиентами по всему миру.

Truelancer

Truelancer

truelancer.com

Truelancer - онлайн платформа для фрилансеров и работодателей, где можно искать работу, предлагать проекты и безопасно проводить платежи.

Codementor

Codementor

codementor.io

Codementor - платформа, соединяющая разработчиков с наставниками для улучшения навыков программирования и решения реальных задач через обсуждения и отзывы.

Feedcoyote

Feedcoyote

feedcoyote.com

Feedcoyote — платформа для фрилансеров, позволяющая создавать команды, сотрудничать над проектами и управлять ими с помощью встроенных инструментов.

Worksome

Worksome

worksome.com

Worksome - инструмент для управления независимыми подрядчиками, оптимизирующий процессы найма, контрактов и платежей с соблюдением законов.

Cad Crowd

Cad Crowd

cadcrowd.com

CAD Crowd - платформа для найма дизайнеров и инженеров для услуг САПР, включая 3D-моделирование и разработку продуктов.

OpenTalent

OpenTalent

opentalent.co

OpenTalent - это платформа для найма, обеспечивающая управление кандидатами, автоматизацию процессов и инструменты для маркетинга работодателя.

Flexiple

Flexiple

flexiple.com

Flexiple — это сеть лучших 1% фрилансеров-разработчиков и дизайнеров с почасовой ставкой от 30 до 100 долларов.

Worksible

Worksible

worksible.com

Worksible — приложение для фрилансеров и компаний. Пользователи могут загружать свои услуги, находить клиентов и сотрудничать с другими.

Codeable

Codeable

codeable.io

Codeable - платформа для соединения клиентов с экспертами WordPress, помогающая решать любые проблемы, связанные с веб-разработкой.

Cavalry

Cavalry

cavalryfreelancing.com

Приложение Cavalry объединяет рынок и систему управления фрилансом для упрощения взаимодействия между компаниями и фрилансерами.

Crowdspring

Crowdspring

crowdspring.com

Crowdspring - это рынок для графического дизайна, включая создание логотипов, веб-дизайна и брендинг, с гарантией возврата денег.

Designhill

Designhill

designhill.com

Designhill — это онлайн-платформа для создания и заказа индивидуальных дизайнов, включая логотипы, веб-дизайн и другой графический контент.

Revelo

Revelo

revelo.com

Revelo — платформа для найма удалённых разработчиков программного обеспечения из Латинской Америки для компаний в США с поддержкой выплат и соблюдением налогового законодательства.

Contently

Contently

contently.com

Contently — платформа для контент-маркетинга, помогающая брендам создавать, управлять и анализировать цифровой контент для достижения их маркетинговых целей.

Contentoo

Contentoo

contentoo.com

Contentoo - платформа для создания высококачественного контента с использованием фрилансеров и технологий ИИ, направленная на оптимизацию контент-маркетинга.

Toogit

Toogit

toogit.com

Toogit - онлайн-платформа для фрилансеров и работодателей, обеспечивающая эффективный найм и сотрудничество.

YunoJuno

YunoJuno

yunojuno.com

YunoJuno – платформа для поиска, найма, управления и оплаты фрилансеров с инструментами для соблюдения норм и упрощения взаимодействия.

Useme

Useme

useme.com

Useme – платформа для упрощения оплаты фрилансерам и выставления налоговых счетов без регистрации бизнеса. Поддерживает международное сотрудничество.

OpenTrain

OpenTrain

opentrain.ai

OpenTrain — платформа для поиска и найма проверенных тренеров по ИИ и аннотаторов данных из более 110 стран для проектов различной сложности.

Zoopup

Zoopup

zoopup.com

Zoopup - платформа, соединяющая фрилансеров и компании для выполнения проектов. Фрилансеры могут предлагать свои услуги и участвовать в конкурсах.

LaborX

LaborX

laborx.com

LaborX — глобальная платформа для поиска работы, позволяющая пользователям получать оплату в криптовалюте и использующая смарт-контракты для обеспечения обязательств.

Perfectlancer

Perfectlancer

perfectlancer.com

Perfectlancer — платформа для фрилансеров, где компании могут нанимать специалистов без комиссий и скрытых платежей, с возможностью кэшбэка для клиентов.

FreeeUp

FreeeUp

freeup.net

FreeeUp - это рынок фриланса, соединяющий владельцев бизнеса с проверенными фрилансерами из разных стран для быстрого поиска и управления трудозатратами.

Rozgaar India

Rozgaar India

rozgaarindia.com

Rozgaar India – платформа для связывания фрилансеров и работодателей, обеспечивающая легкий доступ к удаленной работе и гибким возможностям трудоустройства.

Pangea.app

Pangea.app

about.pangea.app

Pangea.app помогает находить кандидатов для работы на проектах с возможностью найма на постоянной основе без дополнительных комиссий. Таланты имеют опыт от 2 до 5 лет.

Zerys

Zerys

zerys.com

Zerys — платформа для планирования и создания контента, соединяющая предприятия с профессиональными писателями и предлагающая инструменты для анализа и оптимизации.

Cinode

Cinode

cinode.com

Cinode - платформа для управления навыками, сертификатами и профессиональной сетью, оптимизирующая сотрудничество и развитие в сфере консалтинга.

Skyword360

Skyword360

skyword.com

Skyword360 — это платформа для контент-маркетинга, обеспечивающая создание, управление и распространение контента через разные каналы.

Pepper Content

Pepper Content

peppercontent.io

Pepper Content - AI-платформа для создания, управления и распространения контента, объединяющая инструменты для эффективного контент-маркетинга.

Wripple

Wripple

wripple.com

Wripple — это платформа для найма квалифицированных фрилансеров в маркетинге, объединяющая бренды и агентства с талантами для быстрого и эффективного выполнения проектов.

Vicoland

Vicoland

vicoland.com

Vicoland помогает клиентам SAP Fieldglass улучшать проекты SOW, предлагая виртуальные компании – фриланс-команды без накладных расходов и с гибкостью в выборе экспертов.

WittyPen

WittyPen

wittypen.com

WittyPen - платформа для создания контента, связывающая компании с более чем 2000 авторов для генерации качественного контента в различных форматах.

Ithire

Ithire

ithire.com

ITHIRE - платформа для найма, соединяющая клиентов и разработчиков с инструментами для управления проектами и безопасными платежами.

Notchup

Notchup

notchup.com

Notchup помогает формировать и оптимизировать команды разработчиков с помощью аналитики, управления табелями и выявления пробелов в навыках с использованием ИИ.

Twine

Twine

twine.net

Twine соединяет компании с более чем 500 000 фриланс-экспертами из более чем 190 стран, предлагая гибкие рабочие возможности в различных областях.

YouTeam

YouTeam

youteam.io

Приложение YouTeam позволяет быстро добавлять и сокращать инженеров, предоставляя доступ к сети из более чем 50 000 специалистов из Европы и Латинской Америки.

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