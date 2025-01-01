Платформы для фрилансеров - Самые популярные приложения

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Платформы фрилансеров соединяют компании с независимыми профессионалами для временных должностей или специальных проектов. Эти платформы предоставляют рынок, где компании могут просматривать профили фрилансеров на основе навыков, опыта, местоположения и других критериев. Компании также могут публиковать описания проектов, чтобы получать предложения от фрилансеров. Это позволяет компаниям любого размера передавать на аутсорсинг задачи, требующие специальных навыков или дополнительной рабочей силы, позволяя штатным сотрудникам сосредоточиться на других видах деятельности. Некоторые платформы специализируются на фрилансерах с конкретными навыками, такими как письмо, дизайн или программирование, в то время как другие предлагают широкий спектр профессиональных навыков. Компании часто используют платформы для фрилансеров вместе с системами управления фрилансерами, которые помогают управлять платежами, доступностью и завершением проектов для всех фрилансеров, с которыми они работают. Компании, которым нужна дополнительная помощь в поиске фрилансеров, могут выбрать агентства по подбору или подбору персонала вместо того, чтобы напрямую взаимодействовать с кандидатами на платформах фрилансеров.
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Fiverr
fiverr.com
Fiverr - это онлайн-рынок фриланс-услуг, где пользователи могут находить и нанимать фрилансеров в различных категориях для выполнения проектов.
Upwork
upwork.com
Upwork — платформа для фриланса, соединяющая клиентов и исполнителей для выполнения проектов в разных областях.
Dribbble
dribbble.com
Dribbble — платформа для дизайнеров, где они могут делиться своими работами, получать обратную связь и находить вакансии в мировой креативной индустрии.
Freelancer
freelancer.com
Freelancer - платформа для поиска и найма фрилансеров и веб-разработчиков, позволяющая быстро получать предложения и управлять проектами.
PeoplePerHour
peopleperhour.com
PeoplePerHour — платформа для поиска фрилансеров и размещения вакансий, позволяющая компаниям и подрядчикам находить исполнителей услуг по всему миру.
Airtasker
airtasker.com
Airtasker - это платформа для поиска местных специалистов, где пользователи могут публиковать задачи и получать предложения от исполнителей.
Malt
malt.com
Malt — это платформа для соединения фрилансеров и компаний в Европе, позволяющая управлять проектами и обеспечивать безопасные платежи.
Bark.com
bark.com
Приложение Bark.com оценивает местные компании и помогает найти лучших специалистов для быстрого выполнения работы.
Toptal
toptal.com
Toptal — платформа для связи бизнеса с квалифицированными разработчиками no-code и low-code для создания приложений и интеграции API.
Contra
contra.com
Contra — это платформа для независимых профессионалов, предлагающая гибкие возможности работы и управление проектами через персонализированные профили и портфели.
Braintrust
usebraintrust.com
Braintrust — платформа для рекрутинга на основе ИИ, ускоряющая процесс найма и соединяющая работодателей с квалифицированными кандидатами.
notch
notch.financial
Notch — это программа для автоматизации дебиторской задолженности, позволяющая управлять счетами, платежами и сверкой на одной платформе.
Alura Market
alura.io
Приложение Alura Market соединяет продавцов Etsy с проверенными фрилансерами для оптимизации торговых списков и повышения видимости магазинов.
Comeup
comeup.com
Приложение Comeup предлагает услуги онлайн с 2013 года. Выберите нужную услугу и оформите заказ за несколько кликов.
Anytask
anytask.com
AnyTask.com — это глобальная платформа для фриланса, позволяющая пользователям получать услуги без банковского счета и без комиссий для продавцов.
Arc
arc.dev
Arc — это платформа для удаленной работы, которая помогает разработчикам находить вакансии и строить карьеру из любой точки мира.
Andela
andela.com
Andela - платформа, соединяющая бизнес с квалифицированными технологами по всему миру, предлагающая гибкий рынок талантов и управление проектами.
WorkGenius
workgenius.com
WorkGenius – платформа для быстрого и эффективного поиска и найма внештатных специалистов с автоматизированным управлением проектами и оплатой.
talent.io
talent.io
Talent.io - платформа для поиска работы в сфере технологий, связывающая квалифицированных специалистов с работодателями в Европе.
Fastwork
fastwork.id
Приложение Fastwork помогает находить профессиональных фрилансеров для выполнения работ или предлагать свои услуги в качестве фрилансера.
Turing
turing.com
Turing создает и внедряет решения с генеративным ИИ для организаций, работающих с большими объемами данных.
WriterAccess
writeraccess.com
WriterAccess - платформа для найма фрилансеров и упрощения создания качественного контента для бизнеса и агентств.
Proxify
proxify.io
Proxify соединяет разработчиков с возможностями труда, предлагая им удаленные вакансии и позволяя сотрудничать с клиентами по всему миру.
Truelancer
truelancer.com
Truelancer - онлайн платформа для фрилансеров и работодателей, где можно искать работу, предлагать проекты и безопасно проводить платежи.
Codementor
codementor.io
Codementor - платформа, соединяющая разработчиков с наставниками для улучшения навыков программирования и решения реальных задач через обсуждения и отзывы.
Feedcoyote
feedcoyote.com
Feedcoyote — платформа для фрилансеров, позволяющая создавать команды, сотрудничать над проектами и управлять ими с помощью встроенных инструментов.
Worksome
worksome.com
Worksome - инструмент для управления независимыми подрядчиками, оптимизирующий процессы найма, контрактов и платежей с соблюдением законов.
Cad Crowd
cadcrowd.com
CAD Crowd - платформа для найма дизайнеров и инженеров для услуг САПР, включая 3D-моделирование и разработку продуктов.
OpenTalent
opentalent.co
OpenTalent - это платформа для найма, обеспечивающая управление кандидатами, автоматизацию процессов и инструменты для маркетинга работодателя.
Flexiple
flexiple.com
Flexiple — это сеть лучших 1% фрилансеров-разработчиков и дизайнеров с почасовой ставкой от 30 до 100 долларов.
Worksible
worksible.com
Worksible — приложение для фрилансеров и компаний. Пользователи могут загружать свои услуги, находить клиентов и сотрудничать с другими.
Codeable
codeable.io
Codeable - платформа для соединения клиентов с экспертами WordPress, помогающая решать любые проблемы, связанные с веб-разработкой.
Cavalry
cavalryfreelancing.com
Приложение Cavalry объединяет рынок и систему управления фрилансом для упрощения взаимодействия между компаниями и фрилансерами.
Designhill
designhill.com
Designhill — это онлайн-платформа для создания и заказа индивидуальных дизайнов, включая логотипы, веб-дизайн и другой графический контент.
Revelo
revelo.com
Revelo — платформа для найма удалённых разработчиков программного обеспечения из Латинской Америки для компаний в США с поддержкой выплат и соблюдением налогового законодательства.
Crowdspring
crowdspring.com
Crowdspring - это рынок для графического дизайна, включая создание логотипов, веб-дизайна и брендинг, с гарантией возврата денег.
Contently
contently.com
Contently — платформа для контент-маркетинга, помогающая брендам создавать, управлять и анализировать цифровой контент для достижения их маркетинговых целей.
Contentoo
contentoo.com
Contentoo - платформа для создания высококачественного контента с использованием фрилансеров и технологий ИИ, направленная на оптимизацию контент-маркетинга.
Toogit
toogit.com
Toogit - онлайн-платформа для фрилансеров и работодателей, обеспечивающая эффективный найм и сотрудничество.
YunoJuno
yunojuno.com
YunoJuno – платформа для поиска, найма, управления и оплаты фрилансеров с инструментами для соблюдения норм и упрощения взаимодействия.
Useme
useme.com
Useme – платформа для упрощения оплаты фрилансерам и выставления налоговых счетов без регистрации бизнеса. Поддерживает международное сотрудничество.
OpenTrain
opentrain.ai
OpenTrain — платформа для поиска и найма проверенных тренеров по ИИ и аннотаторов данных из более 110 стран для проектов различной сложности.
Zoopup
zoopup.com
Zoopup - платформа, соединяющая фрилансеров и компании для выполнения проектов. Фрилансеры могут предлагать свои услуги и участвовать в конкурсах.
LaborX
laborx.com
LaborX — глобальная платформа для поиска работы, позволяющая пользователям получать оплату в криптовалюте и использующая смарт-контракты для обеспечения обязательств.
Perfectlancer
perfectlancer.com
Perfectlancer — платформа для фрилансеров, где компании могут нанимать специалистов без комиссий и скрытых платежей, с возможностью кэшбэка для клиентов.
FreeeUp
freeup.net
FreeeUp - это рынок фриланса, соединяющий владельцев бизнеса с проверенными фрилансерами из разных стран для быстрого поиска и управления трудозатратами.
Skyword360
skyword.com
Skyword360 — это платформа для контент-маркетинга, обеспечивающая создание, управление и распространение контента через разные каналы.
Rozgaar India
rozgaarindia.com
Rozgaar India – платформа для связывания фрилансеров и работодателей, обеспечивающая легкий доступ к удаленной работе и гибким возможностям трудоустройства.
Pangea.app
about.pangea.app
Pangea.app помогает находить кандидатов для работы на проектах с возможностью найма на постоянной основе без дополнительных комиссий. Таланты имеют опыт от 2 до 5 лет.
Zerys
zerys.com
Zerys — платформа для планирования и создания контента, соединяющая предприятия с профессиональными писателями и предлагающая инструменты для анализа и оптимизации.
Cinode
cinode.com
Cinode - платформа для управления навыками, сертификатами и профессиональной сетью, оптимизирующая сотрудничество и развитие в сфере консалтинга.
Pepper Content
peppercontent.io
Pepper Content - AI-платформа для создания, управления и распространения контента, объединяющая инструменты для эффективного контент-маркетинга.
Wripple
wripple.com
Wripple — это платформа для найма квалифицированных фрилансеров в маркетинге, объединяющая бренды и агентства с талантами для быстрого и эффективного выполнения проектов.
Vicoland
vicoland.com
Vicoland помогает клиентам SAP Fieldglass улучшать проекты SOW, предлагая виртуальные компании – фриланс-команды без накладных расходов и с гибкостью в выборе экспертов.
WittyPen
wittypen.com
WittyPen - платформа для создания контента, связывающая компании с более чем 2000 авторов для генерации качественного контента в различных форматах.
Ithire
ithire.com
ITHIRE - платформа для найма, соединяющая клиентов и разработчиков с инструментами для управления проектами и безопасными платежами.
Notchup
notchup.com
Notchup помогает формировать и оптимизировать команды разработчиков с помощью аналитики, управления табелями и выявления пробелов в навыках с использованием ИИ.
Twine
twine.net
Twine соединяет компании с более чем 500 000 фриланс-экспертами из более чем 190 стран, предлагая гибкие рабочие возможности в различных областях.
YouTeam
youteam.io
Приложение YouTeam позволяет быстро добавлять и сокращать инженеров, предоставляя доступ к сети из более чем 50 000 специалистов из Европы и Латинской Америки.
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