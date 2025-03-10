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Платформы для фрилансеров
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Платформы для фрилансеров - Самые популярные приложения - Ватикан

Платформы фрилансеров соединяют компании с независимыми профессионалами для временных должностей или специальных проектов. Эти платформы предоставляют рынок, где компании могут просматривать профили фрилансеров на основе навыков, опыта, местоположения и других критериев. Компании также могут публиковать описания проектов, чтобы получать предложения от фрилансеров. Это позволяет компаниям любого размера передавать на аутсорсинг задачи, требующие специальных навыков или дополнительной рабочей силы, позволяя штатным сотрудникам сосредоточиться на других видах деятельности. Некоторые платформы специализируются на фрилансерах с конкретными навыками, такими как письмо, дизайн или программирование, в то время как другие предлагают широкий спектр профессиональных навыков. Компании часто используют платформы для фрилансеров вместе с системами управления фрилансерами, которые помогают управлять платежами, доступностью и завершением проектов для всех фрилансеров, с которыми они работают. Компании, которым нужна дополнительная помощь в поиске фрилансеров, могут выбрать агентства по подбору или подбору персонала вместо того, чтобы напрямую взаимодействовать с кандидатами на платформах фрилансеров.

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Salesfolks

Salesfolks

salesfolks.com

Salesfolks — ведущее место для поиска и найма специалистов по продажам. Развивайте свою команду продаж уже сегодня, используя наши данные о более чем 5 миллионах специалистов по продажам. Заполните свой канал продаж, приглашайте кандидатов на продажи и рекламируйте свои открытые позиции продаж, используя современную технологию цифрового синдикации. Проще говоря, «Продавцы» — лучший способ расширить вашу команду продаж.

Anytask

Anytask

anytask.com

AnyTask.com — это глобальная платформа для фриланса, позволяющая пользователям получать услуги без банковского счета и без комиссий для продавцов.

Ithire

Ithire

ithire.com

ITHIRE - платформа для найма, соединяющая клиентов и разработчиков с инструментами для управления проектами и безопасными платежами.

Cad Crowd

Cad Crowd

cadcrowd.com

CAD Crowd - платформа для найма дизайнеров и инженеров для услуг САПР, включая 3D-моделирование и разработку продуктов.

Gun.io

Gun.io

gun.io

Gun.io — это глобальное агентство по поиску талантов в области программного обеспечения, которое предоставляет крупным компаниям доступ к эксклюзивным, проверенным талантам, которых они не найдут в стопке резюме на доске объявлений. Для нанимающих компаний команда старших разработчиков Gun.io выявляет идеальных кандидатов в своей сети проверенных талантов, организует собеседования и начинает каждое взаимодействие. Компании могут работать с разработчиками на условиях внештатной или оплачиваемой работы, а Gun.io занимается всеми выставлением счетов, платежами и контрактами, поэтому работа может начаться без проблем. Кроме того, поддержка после найма означает, что и компании, и разработчики могут получить помощь, когда она им понадобится.

Truelancer

Truelancer

truelancer.com

Truelancer - онлайн платформа для фрилансеров и работодателей, где можно искать работу, предлагать проекты и безопасно проводить платежи.

nDash

nDash

ndash.com

nDash предоставляет программное обеспечение и услуги для создания контента ведущим мировым брендам и агентствам. Посетите nDash.com сегодня, чтобы зарегистрироваться бесплатно и начать создавать свое контент-сообщество.

FreeeUp

FreeeUp

freeup.net

FreeeUp — это быстрорастущая площадка для фрилансеров, объединяющая владельцев бизнеса с предварительно проверенными фрилансерами со всего мира. FreeeUp отличается от других рынков фрилансеров тем, что проводит собеседования и проверяет всех фрилансеров, желающих присоединиться к рынку, а затем допускает на рынок только 1% лучших кандидатов. Фрилансеры устанавливают свои собственные почасовые или фиксированные ставки через платформу и в настоящее время предлагают более 85 различных наборов навыков, от электронной коммерции до цифрового маркетинга и веб-разработки. Фрилансеры в основном проживают в США и на Филиппинах, при этом 20% всех фрилансеров разбросаны по более чем 25 странам. Предприятия могут создать учетную запись бесплатно, при этом ежемесячная плата или минимальная плата не взимаются. Предприятия получают быстрый доступ к предварительно проверенной сети фрилансеров. Предприятия могут подавать запросы на фрилансеров, которые им нужны, и найти предварительно проверенного кандидата в течение 1 рабочего дня. Программное обеспечение FreeeUp позволяет владельцам бизнеса легко нанимать и управлять отслеживанием рабочего времени и выставлением счетов фрилансерам. В том редком случае, когда фрилансер увольняется, FreeeUp немедленно заменяет его и покрывает все расходы на замену. Кроме того, у FreeeUp есть выдающаяся команда поддержки клиентов, которая доступна круглосуточно, чтобы помочь в использовании платформы и решить любые проблемы, с которыми сталкиваются клиенты.

Notchup

Notchup

notchup.com

Notchup (ранее CodeMonk.ai) выходит за рамки простого соединения вас с лучшими талантами. Наше внимание к командной аналитике, точному управлению расписанием и выявлению пробелов в навыках с помощью искусственного интеллекта гарантирует, что вы не только создадите, но и поддержите высокопроизводительные и совместные команды. Мы обеспечиваем бесперебойную работу от сборки команды до завершения проекта, что делает нас идеальным выбором для компаний, стремящихся эффективно оптимизировать свои технические команды. Уникальные функции Notchup: Выявление пробелов в навыках с помощью ИИ. Наши инструменты на основе ИИ помогут вам выявить пробелы в навыках в ваших проектах, что позволит вам создавать команды, которые идеально соответствуют потребностям вашего проекта. Функция табелей учета рабочего времени. Обеспечьте точные и своевременные платежи с помощью нашей комплексной функции табелей учета рабочего времени. Тщательно проверяя расписания талантов, мы предотвращаем расхождения и вносим необходимые исправления. Уникальная функция командной аналитики. Наша расширенная функция командной аналитики, основанная на оценке DiSC, позволяет вам анализировать стили командного общения и личные качества. Оптимизируйте взаимодействие и производительность вашей команды с помощью нашего подхода, основанного на данных. Создавайте, внедряйте и оптимизируйте индивидуальные гибкие технические команды в одном месте.

Gigged AI

Gigged AI

gigged.ai

Рынок талантов, основанный на навыках, решает проблему нехватки технических навыков за счет внутренней мобильности и открытия талантов. Наша открытая площадка талантов (OTM) использует искусственный интеллект для создания технического задания (SOW) на основе результатов или времени и материалов для вашего цифрового проекта и мгновенно подбирает для вас проверенных фрилансеров из нашего глобального пула талантов. Наш внутренний рынок талантов (ITM) предоставляет аналитику навыков сотрудников и сопоставляет их с нужными проектами, сокращая потребность в дорогостоящем внешнем найме и улучшая удержание сотрудников. Наши продукты разработаны, чтобы помочь снизить затраты и численность персонала, одновременно продвигая работу по проекту. Учитывая продолжающуюся турбулентность рынка и все более эластичный подход, наши инструменты позволяют клиентам повысить эффективность за счет более гибкого и гибкого подхода к подбору ресурсов.

Rozgaar India

Rozgaar India

rozgaarindia.com

Rozgaar India – платформа для связывания фрилансеров и работодателей, обеспечивающая легкий доступ к удаленной работе и гибким возможностям трудоустройства.

hackajob

hackajob

hackajob.com

hackajob — это рынок технических талантов, который позволяет корпоративным организациям в США, Великобритании и Индии более эффективно нанимать квалифицированных специалистов. Компании подбирают целеустремленных соискателей на основе навыков и предпочтений, в то время как кандидаты изучают предложения работы в частном порядке, принимая или отклоняя запросы на собеседование — 85% отвечают в течение 48 часов. С помощью hackajob ведущие технологические работодатели реинвестируют сэкономленное время в поиске поставщиков, чтобы реализовать свою стратегию найма технических специалистов с помощью индивидуального брендинга работодателя, а также мощного разнообразия и понимания рынка. hackajob состоит из пяти основных модулей: Источник: быстрый и масштабный поиск высококачественных технических талантов на нашем частном рынке талантов. По требованию: быстрый, гибкий и соответствующий требованиям набор сотрудников по контракту. Бренд: тактический контент о бренде работодателя, который поможет повысить вашу привлекательность для более широкой технологической аудитории. DE&I: комплексное встроенное решение, которое поможет вам достичь целей DE&I. Аналитика: уникальные рыночные данные и идеи для формирования вашей стратегии подбора технических специалистов.

Twine

Twine

twine.net

Twine связывает компании с более чем 500 000 внештатными экспертами из более чем 190 стран. Мы предоставляем гибкие возможности работы для стольких талантливых людей. Twine охватывает цифровые технологии, творчество и искусственный интеллект — разработку программного обеспечения, графический дизайн, анимацию, маркетинг, видеопродукты и все, что между ними.

YouTeam

YouTeam

youteam.io

Реагируйте на рыночные волны: легко подключайте и отключайте инженеров. Две недели на перекалибровку вашей команды: с YouTeam легко наращивайте или оптимизируйте ее, получив доступ к уникальной сети, состоящей из более чем 50 000 лучших талантов из Европы и Латинской Америки.

Contra

Contra

contra.com

Contra — это платформа для независимых профессионалов, предлагающая гибкие возможности работы и управление проектами через персонализированные профили и портфели.

Designhill

Designhill

designhill.com

Designhill — это онлайн-платформа для создания и заказа индивидуальных дизайнов, включая логотипы, веб-дизайн и другой графический контент.

Popular Pays

Popular Pays

popularpays.com

Popular Pays — это универсальная платформа для маркетинга влияния и создания визуального контента для брендов любого размера. Popular Pays, созданный для того, чтобы сделать совместную работу простой и интуитивно понятной, позволяет вам масштабировать усилия по созданию контента и запускать маркетинговые кампании, которые оказывают влияние на бизнес, не манипулируя несколькими платформами или точками взаимодействия с создателями. Наша торговая площадка для авторов позволяет вам легко находить влиятельных лиц и авторов, которые соответствуют ценностям вашего бренда и аудитории. Popular Pays является официальным партнером Meta, TikTok, Amazon и Pinterest и работает с такими брендами, как Kelloggs, Kraft, Delta и Lyft.

Contentoo

Contentoo

contentoo.com

Contentoo - платформа для создания высококачественного контента с использованием фрилансеров и технологий ИИ, направленная на оптимизацию контент-маркетинга.

ClearVoice

ClearVoice

clearvoice.com

ClearVoice избавляет от хлопот при производстве контента, объединяя нашу сеть из тысяч проверенных талантов-фрилансеров, наши комплексные производственные возможности и нашу мощную контент-платформу. За последнее десятилетие мы создали сотни тысяч единиц контента для клиентов — от компаний из списка Fortune 500 до малых и средних предприятий, поэтому мы знаем отличный контент и создали платформу и рабочий процесс, чтобы доказать это. Создание контента, который приводит к результатам, требует времени и внимания, и наша команда здесь, чтобы помочь вашему бренду создавать отличный контент быстрее, последовательно и в больших масштабах, одновременно предоставляя нужные материалы, созданные правильными авторами, что позволит вам сосредоточиться на других маркетинговых потребностях. Готовы добиться результатов с помощью лучшего контента? ClearVoice доверяют следующие бренды: CARFAX Esurance McKesson Cox Intuit Cisco Intel Cabela’s

LaborX

LaborX

laborx.com

LaborX — это глобальная платформа по подбору персонала, которая предоставляет людям возможности трудоустройства и позволяет им получать оплату в криптовалюте. Смарт-контракты лежат в основе систем репутации и разрешения споров, обеспечивая соблюдение обязательств обеих сторон.

Wripple

Wripple

wripple.com

Wripple — это платформа талантов по запросу для современных маркетологов, предлагающая частный рынок проверенных талантов и программного обеспечения для управления отношениями с фрилансерами в одном месте. Рынок платформы объединяет бренды и рекламные агентства с высококвалифицированными специалистами по запросу для большей скорости, эффективности и гибкости. Клиенты могут находить и нанимать отдельных фрилансеров на более чем 45 должностей и готовые команды для более чем 25 типов проектов — от стратегии до дизайна, медиа и технологий. Wripple была основана в 2018 году руководителями цифровой компании Razorfish. Будучи ветеранами традиционных агентств и цифровых фирм, соучредители осознали, что технологический прорыв может изменить цифровые услуги навсегда, и к лучшему. Благодаря Wripple клиенты быстро и с минимальными затратами получают элитных специалистов агентств. Талантливые люди могут лучше работать в открытой и гибкой среде.

Vicoland

Vicoland

vicoland.com

Vicoland позволяет клиентам SAP Fieldglass повысить стоимость, качество и скорость профессиональных услуг по проектам SOW с помощью нового типа поставщика: виртуальных компаний, также известных как «Vicos». Vicos — это команды фрилансеров, действующие как настоящие компании, но с нулевыми накладными расходами и 100% гибкостью в подборе лучших специалистов. Это решение было разработано и/или профинансировано SAP.iO, стратегическим бизнес-подразделением SAP, которое инвестирует и ускоряет инновации в стартапах.

QwidPro

QwidPro

qwidpro.com

Получите доступ к гибкому подбору персонала и создавайте удаленные команды QwidPro — это гибкий рынок талантов, который позволяет вашему бизнесу мгновенно нанимать таланты и создавать удаленные команды для ваших краткосрочных или важных проектов, чтобы вы могли увеличивать или уменьшать свою рабочую силу по мере необходимости. Круглосуточный доступ к талантам: доступ к более чем 3000 квалифицированным специалистам в любое время. Разнообразные таланты: веб-разработчики, креативщики, маркетологи или финансовые эксперты. Быстрый и экономичный талант: находите таланты быстро и по доступной цене. Безопасные платежи: защитите свои финансовые транзакции. Мгновенные совпадения экспертов: находите экспертов за считанные минуты. Непревзойденная ценность талантов: доступ к высококлассным и экономически эффективным талантам. Снижение накладных расходов: сокращение эксплуатационных расходов. Легкое размещение вакансий: легко публикуйте вакансии. Кастомизация: создавайте команды, адаптированные к конкретным требованиям вашего проекта. Получите талант, который вам нужен, когда он вам нужен!

OpenTrain

OpenTrain

opentrain.ai

Рынок маркировки данных ИИ: находите, нанимайте и безопасно платите проверенным инструкторам по ИИ/специалистам по маркировке данных в более чем 110 странах и в любой области. Ключевые особенности глобальной сети OpenTrain AI: доступ к открытой сети №1 инструкторов по искусственному интеллекту и специалистов по маркировке данных из более чем 110 стран, обладающих разнообразным опытом в многочисленных областях, языках и дисциплинах аннотирования данных. -Комплексные решения для талантов: найдите как внештатных тренеров по искусственному интеллекту, так и внешних поставщиков маркировки данных, чтобы найти подходящее решение для проекта любого масштаба и сложности. -Безопасные глобальные платежи: используйте нашу систему поэтапных платежей для оплаты вашим тренерам по искусственному интеллекту по всему миру. Клиенты могут осуществлять платежи с помощью всех основных кредитных карт, при этом средства надежно хранятся на условном депонировании до тех пор, пока основные этапы проекта не будут успешно завершены и утверждены. -Эффективная платежная система: наша система поддерживает автоматические выплаты в более чем 110 странах, что позволяет легко нанимать разнообразные и глобальные таланты с единой платформы для любых требований по обучению искусственному интеллекту. OpenTrain AI: где создатели ИИ и инструкторы по ИИ объединяются, чтобы строить будущее

OpenTalent

OpenTalent

opentalent.co

OpenTalent - это платформа для найма, обеспечивающая управление кандидатами, автоматизацию процессов и инструменты для маркетинга работодателя.

Flexiple

Flexiple

flexiple.com

Flexiple — это сеть, состоящая из 1% лучших разработчиков-фрилансеров и дизайнеров с почасовой ставкой от 30 до 100 долларов США.

Zoopup

Zoopup

zoopup.com

Zoopup - платформа, соединяющая фрилансеров и компании для выполнения проектов. Фрилансеры могут предлагать свои услуги и участвовать в конкурсах.

Worksible

Worksible

worksible.com

Стартап, который хочет изменить традиционный способ работы и обучения. Доступ ко всем необходимым инструментам для личного и профессионального роста. Зарегистрируйтесь в Worksible и загрузите свои услуги в качестве фрилансера, чтобы клиенты или компании могли найти вас и нанять. Вы также можете общаться и общаться с другими пользователями, чтобы учиться у них, вместе выполнять проекты и т. д. Компании смогут публиковать свои проекты, на которые фрилансеры должны подать заявку и отправить предложение.

SolveCube

SolveCube

solvecube.com

Передовая площадка для поиска специалистов в области искусственного интеллекта, предназначенная для поиска экспертов компаний на неполный рабочий день, краткосрочные или постоянные должности в более чем 14 областях по всему миру.

Cinode

Cinode

cinode.com

Cinode - платформа для управления навыками, сертификатами и профессиональной сетью, оптимизирующая сотрудничество и развитие в сфере консалтинга.

Feedcoyote

Feedcoyote

feedcoyote.com

Feedcoyote — платформа для фрилансеров, позволяющая создавать команды, сотрудничать над проектами и управлять ими с помощью встроенных инструментов.

Fastwork

Fastwork

fastwork.id

Приложение Fastwork помогает находить профессиональных фрилансеров для выполнения работ или предлагать свои услуги в качестве фрилансера.

Cavalry

Cavalry

cavalryfreelancing.com

Cavalry объединяет торговую площадку и систему управления фрилансерами (FMS), чтобы упростить процесс поиска и совместной работы компаний и фрилансеров.

Alura Market

Alura Market

alura.io

Приложение Alura Market соединяет продавцов Etsy с проверенными фрилансерами для оптимизации торговых списков и повышения видимости магазинов.

Toogit

Toogit

toogit.com

Toogit - онлайн-платформа для фрилансеров и работодателей, обеспечивающая эффективный найм и сотрудничество.

Simbiosis

Simbiosis

simbiosis.team

Simbiosis — это технологическое решение для найма, оплаты труда и управления прибрежными разработчиками из Латинской Америки. Компании могут найти специалистов из нашей сети, состоящей из более чем 5000 удаленных разработчиков, свободно владеющих английским языком и работающих на условиях полной занятости. Наши клиенты обычно сокращают время и расходы на подбор персонала более чем на 60 %, одновременно пополняя свои команды талантами, которые хорошо подходят к культуре, соответствуют часовому поясу США и обладают опытом в специализированных технологиях.

Perfectlancer

Perfectlancer

perfectlancer.com

Perfectlancer — это платформа для фрилансеров, где компании могут нанимать профессиональных фрилансеров, таких как писатели, дизайнеры, разработчики, маркетологи и многие другие, и получать мили вперед. Это новый веб-сайт для фрилансеров с комиссией за транзакцию 0%, без каких-либо комиссий за обслуживание или других скрытых комиссий. Также у них есть привлекательная система возврата денег. Клиенты получат возврат 2% от любой суммы, которую они потратят на платформе. У фрилансеров также есть много преимуществ по сравнению с другими конкурирующими платформами. Perfectlancer предлагает своим фрилансерам 20 бесплатных предложений в месяц. Это в дополнение к 50 приветственным предложениям для новых фрилансеров. Кроме того, комиссия составляет всего 14%, что значительно ниже, чем у основных конкурирующих платформ.

WittyPen

WittyPen

wittypen.com

WittyPen - платформа для создания контента, связывающая компании с более чем 2000 авторов для генерации качественного контента в различных форматах.

Laksie

Laksie

laskie.com

Присоединяйтесь к тысячам компаний и соискателей работы, чтобы быстрее и эффективнее получать высококачественные совпадения. Для талантов: попросите хорошие компании обратиться к вам. Бесплатные инструменты Laskie созданы для того, чтобы сделать ваш поиск работы более быстрым, эффективным и менее напряженным. Для компаний: быстрее находите качественных кандидатов. Получите немедленный доступ к тысячам кандидатов с большим количеством данных, чем просто резюме. Чтобы начать работу, потребуется несколько минут. Зарегистрируйтесь сегодня на laskie.com!

Upwork

Upwork

upwork.com

Upwork — платформа для фриланса, соединяющая клиентов и исполнителей для выполнения проектов в разных областях.

Turing

Turing

turing.com

Turing создает и внедряет решения с генеративным ИИ для организаций, работающих с большими объемами данных.

Toptal

Toptal

toptal.com

Toptal — платформа для связи бизнеса с квалифицированными разработчиками no-code и low-code для создания приложений и интеграции API.

talent.io

talent.io

talent.io

Talent.io - платформа для поиска работы в сфере технологий, связывающая квалифицированных специалистов с работодателями в Европе.

Skyword360

Skyword360

skyword.com

Skyword360 — это платформа для контент-маркетинга, обеспечивающая создание, управление и распространение контента через разные каналы.

PeoplePerHour

PeoplePerHour

peopleperhour.com

PeoplePerHour — платформа для поиска фрилансеров и размещения вакансий, позволяющая компаниям и подрядчикам находить исполнителей услуг по всему миру.

Pangea.app

Pangea.app

about.pangea.app

Лучший способ узнать, подходит ли человек, — поработать с ним над проектом, прежде чем нанимать его на полный рабочий день. В Pangea мы делаем процесс найма простым и безболезненным — без наценок и комиссий за конвертацию, если вы нанимаете кого-то на полный рабочий день. Просмотрите список наших талантливых специалистов по должностям, опыту работы в отрасли и прошлым проектам. Наши специалисты имеют в среднем более 2–5 лет опыта работы в области проектирования, роста, эксплуатации, производства продуктов и проектирования и в основном базируются в США.

notch

notch

notch.financial

Notch — это программа для автоматизации дебиторской задолженности, позволяющая управлять счетами, платежами и сверкой на одной платформе.

Malt

Malt

malt.com

Malt — это платформа для соединения фрилансеров и компаний в Европе, позволяющая управлять проектами и обеспечивать безопасные платежи.

WorkGenius

WorkGenius

workgenius.com

WorkGenius – платформа для быстрого и эффективного поиска и найма внештатных специалистов с автоматизированным управлением проектами и оплатой.

Freelancer

Freelancer

freelancer.com

Freelancer - платформа для поиска и найма фрилансеров и веб-разработчиков, позволяющая быстро получать предложения и управлять проектами.

Fiverr

Fiverr

fiverr.com

Fiverr - это онлайн-рынок фриланс-услуг, где пользователи могут находить и нанимать фрилансеров в различных категориях для выполнения проектов.

Dribbble

Dribbble

dribbble.com

Dribbble — платформа для дизайнеров, где они могут делиться своими работами, получать обратную связь и находить вакансии в мировой креативной индустрии.

Crowdspring

Crowdspring

crowdspring.com

Crowdspring - это рынок для графического дизайна, включая создание логотипов, веб-дизайна и брендинг, с гарантией возврата денег.

Contently

Contently

contently.com

Contently — платформа для контент-маркетинга, помогающая брендам создавать, управлять и анализировать цифровой контент для достижения их маркетинговых целей.

Braintrust

Braintrust

usebraintrust.com

Braintrust — платформа для рекрутинга на основе ИИ, ускоряющая процесс найма и соединяющая работодателей с квалифицированными кандидатами.

Bark.com

Bark.com

bark.com

Приложение Bark.com оценивает местные компании и помогает найти лучших специалистов для быстрого выполнения работы.

Arc

Arc

arc.dev

Arc — это платформа для удаленной работы, которая помогает разработчикам находить вакансии и строить карьеру из любой точки мира.

YunoJuno

YunoJuno

yunojuno.com

YunoJuno – платформа для поиска, найма, управления и оплаты фрилансеров с инструментами для соблюдения норм и упрощения взаимодействия.

Quickly Hire

Quickly Hire

quicklyhire.com

Найдите проверенных фрилансеров для постоянной работы. Quickly Hire позволяет легко создать глобальную команду проверенных фрилансеров без финансовых, юридических и административных проблем.

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Платформы для фрилансеров - Самые популярные приложения - Ватикан - WebCatalog