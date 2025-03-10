FreeeUp

freeup.net

FreeeUp — это быстрорастущая площадка для фрилансеров, объединяющая владельцев бизнеса с предварительно проверенными фрилансерами со всего мира. FreeeUp отличается от других рынков фрилансеров тем, что проводит собеседования и проверяет всех фрилансеров, желающих присоединиться к рынку, а затем допускает на рынок только 1% лучших кандидатов. Фрилансеры устанавливают свои собственные почасовые или фиксированные ставки через платформу и в настоящее время предлагают более 85 различных наборов навыков, от электронной коммерции до цифрового маркетинга и веб-разработки. Фрилансеры в основном проживают в США и на Филиппинах, при этом 20% всех фрилансеров разбросаны по более чем 25 странам. Предприятия могут создать учетную запись бесплатно, при этом ежемесячная плата или минимальная плата не взимаются. Предприятия получают быстрый доступ к предварительно проверенной сети фрилансеров. Предприятия могут подавать запросы на фрилансеров, которые им нужны, и найти предварительно проверенного кандидата в течение 1 рабочего дня. Программное обеспечение FreeeUp позволяет владельцам бизнеса легко нанимать и управлять отслеживанием рабочего времени и выставлением счетов фрилансерам. В том редком случае, когда фрилансер увольняется, FreeeUp немедленно заменяет его и покрывает все расходы на замену. Кроме того, у FreeeUp есть выдающаяся команда поддержки клиентов, которая доступна круглосуточно, чтобы помочь в использовании платформы и решить любые проблемы, с которыми сталкиваются клиенты.