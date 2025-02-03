Платформы для фрилансеров - Самые популярные приложения - Сингапур

Zoopup

zoopup.com

о нас Пришествие в Zoop Plaza – где навыки имеют значение ZoopUp – это виртуальная площадка, где можно зайти в один магазин, чтобы подать заявку на участие в проекте, назвав цену за свои услуги. Фрилансеры открывают собственный магазин, чтобы продавать свои продукты или услуги по назначенной ими цене, которую клиенты могут посещать, просматривать и покупать. Далее идет игровой зал, где проводятся конкурсы, в которых каждый может принять участие, а клиент выбирает лучший проект и вручает ему приз. Как и любой процветающий рынок, уважающий свободный рынок и торговлю, площадка ZoopUp приветствует торговцев всех профессий, обладающих навыками торговли, и клиентов, которые ищут специальные товары (то есть навыки), которые трейдер может предложить. ZoopUp был создан в ответ на растущую потребность рынка в создании рыночной структуры, основанной на прозрачности и стабильности для трудоустройства фрилансеров. Цель платформы — создать возможности для объединения талантов со значимыми и прибыльными возможностями. Мы приносим стабильность, разнообразие и возможности клиентам и фрилансерам, чтобы помочь им ориентироваться в модели независимого взаимодействия в экономике свободного заработка. На территории ZoopUp есть возможности, где фрилансеры могут предлагать курсы повышения квалификации тем, кто ищет формальное руководство. Вся система держится на бесконечной нити отношений и обязательств, которые расширят жизнеспособные перспективы для каждого. Вы растете, и мы растем вместе с вами Рынок фрилансеров создал множество возможностей для крупных транснациональных корпораций, стартапов и предприятий малого и среднего бизнеса работать с лучшими талантами на рынке и создавать продукты и услуги премиум-класса. Будь то долгосрочный проект разработки, краткосрочное задание или быстрое разовое проектирование, мы объединяем таланты и клиентов для совместной работы над объединением их видения. Платформа ZoopUp была разработана для содействия сотрудничеству – будь то посредством участия в конкурсах, создания собственной команды, просмотра портфолио и поиска подходящего состава людей для проекта, размещения обучающих программ и подписки на них или просто продажи и покупка работы. мы преодолеваем границы, созданные географическими, отраслями, знаниями и опытом, чтобы переписать правила взаимодействия, которые полностью определяются талантом и потребностями. ZoopUp — это надежная платформа для взаимодействия, которую можно постоянно исследовать в поисках новых возможностей для бизнеса и развития навыков. ZoopUp для вашей рабочей силы Независимо от того, есть ли у вас один проект, ограниченное время участия, вам нужна консультация эксперта, прежде чем выходить на новые рынки, или вам нужны временные кадровые решения, вы можете изучить резерв ZoopUp для независимых талантов и быстро и беспрепятственно выполнить свои требования. Наши заранее разработанные модели взаимодействия ускоряют процесс найма, позволяя вам преодолеть административные препятствия и сразу приступить к делу. На пути к динамичному взаимодействию Что способствует динамичному взаимодействию? Динамичное применение набора навыков в разных отраслях и предприятиях. Использование всех имеющихся у человека навыков, какими бы разнообразными они ни были. Исследование новых возможностей для развития навыков. Обмен навыками. Создание альянсов для взаимной выгоды. Быть в курсе последних разработок. ZoopUp — это платформа, на которой можно испытать динамичное взаимодействие. и воспользоваться неограниченными возможностями для достижения совершенства.