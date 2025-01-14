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Платформы для фрилансеров - Самые популярные приложения - Пуэрто-Рико
Платформы фрилансеров соединяют компании с независимыми профессионалами для временных должностей или специальных проектов. Эти платформы предоставляют рынок, где компании могут просматривать профили фрилансеров на основе навыков, опыта, местоположения и других критериев. Компании также могут публиковать описания проектов, чтобы получать предложения от фрилансеров. Это позволяет компаниям любого размера передавать на аутсорсинг задачи, требующие специальных навыков или дополнительной рабочей силы, позволяя штатным сотрудникам сосредоточиться на других видах деятельности. Некоторые платформы специализируются на фрилансерах с конкретными навыками, такими как письмо, дизайн или программирование, в то время как другие предлагают широкий спектр профессиональных навыков. Компании часто используют платформы для фрилансеров вместе с системами управления фрилансерами, которые помогают управлять платежами, доступностью и завершением проектов для всех фрилансеров, с которыми они работают. Компании, которым нужна дополнительная помощь в поиске фрилансеров, могут выбрать агентства по подбору или подбору персонала вместо того, чтобы напрямую взаимодействовать с кандидатами на платформах фрилансеров.
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Upwork
upwork.com
Upwork, ранее Elance-oDesk, — это американо-американская платформа для фрилансеров, где предприятия и частные лица объединяются для ведения бизнеса. В 2015 году в результате слияния Elance-oDesk был переименован в Upwork, и теперь полное название компании — Upwork Global Inc. В настоящее время Upwork базируется в Санта-Кларе и Сан-Франциско, Калифорния, хотя обслуживает клиентов по всему миру. У Upwork более двенадцати миллионов зарегистрированных фрилансеров и пять миллионов зарегистрированных клиентов. Ежегодно публикуется три миллиона вакансий на сумму более 1 миллиарда долларов США, что делает Upwork крупнейшим рынком фрилансеров в мире.
Dribbble
dribbble.com
Dribbble — это место, где дизайнеры черпают вдохновение, отзывы, сообщество и работу, а также ваш лучший ресурс для поиска дизайнеров по всему миру и общения с ними.
Fiverr
fiverr.com
Fiverr — это онлайн-торговая площадка для услуг фрилансеров. Компания предоставляет фрилансерам платформу, позволяющую предлагать услуги клиентам по всему миру. Fiverr здесь, чтобы помочь. Fiverr, являясь ведущей онлайн-площадкой для цифровых фриланс-услуг, обеспечивает мгновенный доступ к глобальной сети удаленных фрилансеров. Fiverr связывает предпринимателей с экспертами, чтобы помочь им воплотить в жизнь каждую замечательную идею. Если вам нужны разнообразные услуги для построения вашего бизнеса с нуля или один эксперт для выполнения одной идеальной работы, Fiverr предлагает мир творческих фрилансеров. Это качественная работа по требованию, прямо у вас под рукой. Добро пожаловать в самое доступное и эффективное в мире сообщество цифровых фрилансеров. Ищите, фильтруйте и выбирайте среди тысяч фрилансеров из более чем 400 различных категорий услуг: * Программирование и технологии: услуги программирования, создание веб-сайтов, разработчики мобильных приложений. * Графика и дизайн: дизайнер приложений, графический дизайнер, создатель логотипов, иллюстратор, дизайн флаеров и баннеров. * Цифровой маркетинг: маркетинг в социальных сетях, SEO, виртуальные помощники, которые ускоряют ваш бизнес. * Написание и перевод: переводы, написание блогов и статей, корректура и редактирование. * Видео и анимация: видеоролики с анимационным дизайном, 3D-анимация, видеоредактор, озвучка. * Написание музыкальных и аудио песен, создание музыкальных клипов, продюсирование. * Бизнес-операции: продвижение и планирование бизнеса, финансовые стратегии, пользовательские данные, брендинг. Что бы вам ни понадобилось – найдите на Fiverr подходящий сервис фрилансеров! Для предпринимателей и бизнеса: * Реализация ваших проектов в удобное для вас время и в рамках вашего бюджета * Мгновенно находите фрилансера и нанимайте его, когда будете готовы. * Прочтите рейтинги продавцов Fiverr и отзывы покупателей, чтобы выбрать идеальный вариант для вашего проекта. * Наслаждайтесь открытым общением на всех фронтах и в любое время. Для фрилансеров: * Получите доступ к постоянно растущему пулу предпринимателей и компаний по всему миру, жаждущих свежих талантов. * Привлеките внимание, увеличив свое присутствие на цифровом рынке. * Получайте больше заказов благодаря доступности мобильных устройств, одновременно улучшая качество обслуживания, рейтинги и частоту ответов. Функции: Найти фрилансера еще никогда не было так просто. * Выбирайте из более чем 400 категорий услуг. * Найдите тысячи дальновидных фрилансеров по всему миру. * Получайте push-уведомления и уведомления на почту, чтобы оставаться в курсе событий, пока вы в пути. * Подключайтесь к общению между покупателями и продавцами 24/7/365. * Совершайте удобные платежи с помощью нашей безопасной и эффективной системы. * Доступно на нескольких языках: итальянском, голландском, французском, немецком, испанском.
Freelancer
freelancer.com
Найдите и наймите лучших фрилансеров, веб-разработчиков и дизайнеров недорого. Крупнейший в мире рынок площадью 50 м. Получите котировки за считанные секунды. Опубликуйте свою работу онлайн прямо сейчас.
Proxify
proxify.io
Миссия Proxify — предоставить ведущим разработчикам по всему миру возможности, которых они заслуживают. С момента запуска разработчики Proxify успешно работали с более чем 1200 довольными клиентами над созданием своих продуктов и функций роста. Более 3500 талантливых разработчиков доверяют Proxify и его сети в реализации своих мечтаний и целей. Proxify формируется глобальной сетью талантливых разработчиков, заинтересованных в удаленной работе с полной занятостью.
Notchup
notchup.com
Notchup (ранее CodeMonk.ai) выходит за рамки простого соединения вас с лучшими талантами. Наше внимание к командной аналитике, точному управлению расписанием и выявлению пробелов в навыках с помощью искусственного интеллекта гарантирует, что вы не только создадите, но и поддержите высокопроизводительные и совместные команды. Мы обеспечиваем бесперебойную работу от сборки команды до завершения проекта, что делает нас идеальным выбором для компаний, стремящихся эффективно оптимизировать свои технические команды. Уникальные функции Notchup: Выявление пробелов в навыках с помощью ИИ. Наши инструменты на основе ИИ помогут вам выявить пробелы в навыках в ваших проектах, что позволит вам создавать команды, которые идеально соответствуют потребностям вашего проекта. Функция табелей учета рабочего времени. Обеспечьте точные и своевременные платежи с помощью нашей комплексной функции табелей учета рабочего времени. Тщательно проверяя расписания талантов, мы предотвращаем расхождения и вносим необходимые исправления. Уникальная функция командной аналитики. Наша расширенная функция командной аналитики, основанная на оценке DiSC, позволяет вам анализировать стили командного общения и личные качества. Оптимизируйте взаимодействие и производительность вашей команды с помощью нашего подхода, основанного на данных. Создавайте, внедряйте и оптимизируйте индивидуальные гибкие технические команды в одном месте.
Rozgaar India
rozgaarindia.com
Rozgaarindia.com совершает революцию в работе людей. Мы соединяем мир с талантливыми проверенными фрилансерами быстрее, чем когда-либо прежде, для совместной работы и выполнения работы в безопасной и надежной онлайн-среде. Наша миссия — упростить работу фрилансеров и удаленный найм, предоставляя наиболее подходящих фрилансеров на день, месяц или год, отвечающих вашим профессиональным потребностям. Наша простая в использовании платформа позволяет вам управлять талантливыми внебалансовыми работниками одним щелчком мыши с уверенностью и доверием, чтобы вы могли сэкономить время и сосредоточиться на своем успехе. Мы подбираем профессиональных фрилансеров, отвечающих самым высоким требованиям к фрилансерам, что делает удаленную работу фрилансеров более эффективной, чем когда-либо прежде. Наша цель — упростить процесс найма удаленных работников, связав работодателей с лучшими фрилансерами, которые могут работать с ними всего лишь день, месяц или год. Наша удобная платформа позволяет клиентам одним щелчком мыши управлять талантливыми людьми, не участвующими в балансе, с уверенностью и доверием, экономя их время и позволяя им сосредоточиться на своем успехе. Более того, предпринимательство — это образ жизни; вы должны работать, не считаясь со временем. Это способность и готовность идти на риск, и поскольку это не является естественным качеством ни для кого, мне нужно было научиться доверять себе и просто пойти на это.
Anytask
anytask.com
AnyTask.com — это глобальная торговая площадка для фрилансеров, которая использует платежную технологию на основе блокчейна от Electroneum Ltd., чтобы исключить необходимость для фрилансеров иметь банковский счет, а также обещает нулевую комиссию продавца, что позволяет сэкономить до 20% комиссий по сравнению с другими фрилансерами. рынки. А с точки зрения покупателя, это обычное дело. Фрилансеры со всего мира предлагают помочь вам и вашему бизнесу сэкономить время и деньги, передав вашу работу на аутсорсинг. На AnyTask.com вы можете найти все, что вам нужно, от дизайнерских и маркетинговых услуг до написания текстов и личной помощи.
Ithire
ithire.com
Кто мы? ITHIRE — это торговая площадка и платформа для найма, объединяющая клиентов и разработчиков в технологическом секторе. Наша система обмена сообщениями и видеосвязи в приложении, а также система отслеживания и мониторинга работы обеспечивают бесперебойный рабочий процесс с высококачественными результатами. Наши ключевые услуги включают в себя: Универсальную платформу для клиентов и фрилансеров; Контроль рабочего процесса с помощью интеллектуального таймтрекера IThire; Возможность быть менеджером проекта, сертифицированная и контролируемая Ithire; Безопасные платежи; Почасовая политика защиты/эскроу; Удобный интерфейс для эффективного сотрудничества. Узнайте больше на ithire.com
Cad Crowd
cadcrowd.com
Кэд Толпа | наймите дизайнера для 3D-моделирования, проектирования САПР и промышленного дизайна по запросу. Услуги: дизайн продукта, прототипы и 3D-анимация.
Gun.io
gun.io
Gun.io — это глобальное агентство по поиску талантов в области программного обеспечения, которое предоставляет крупным компаниям доступ к эксклюзивным, проверенным талантам, которых они не найдут в стопке резюме на доске объявлений. Для нанимающих компаний команда старших разработчиков Gun.io выявляет идеальных кандидатов в своей сети проверенных талантов, организует собеседования и начинает каждое взаимодействие. Компании могут работать с разработчиками на условиях внештатной или оплачиваемой работы, а Gun.io занимается всеми выставлением счетов, платежами и контрактами, поэтому работа может начаться без проблем. Кроме того, поддержка после найма означает, что и компании, и разработчики могут получить помощь, когда она им понадобится.
Truelancer
truelancer.com
В Truelancer.com мы стремимся создать глобальное сообщество доверенных фрилансеров. Truelancer.com — это онлайн-платформа, позволяющая работодателям нанимать специалистов для выполнения своей работы, а фрилансеры и специалисты могут искать работу и зарабатывать деньги, работая с реальными клиентами по всему миру. Клиенты могут найти разработчиков, дизайнеров, авторов контента, виртуальных помощников, разработчиков мобильных приложений и многих других специалистов. Проекты в различных категориях, таких как ИТ и программирование, графический дизайн, написание контента, ввод данных, финансы, продажи, маркетинг и многие другие, можно разместить и найти на Truelancer.com. Создание учетной записи, поиск работы или публикация проекта на Truelancer.com бесплатны.
nDash
ndash.com
nDash предоставляет программное обеспечение и услуги для создания контента ведущим мировым брендам и агентствам. Посетите nDash.com сегодня, чтобы зарегистрироваться бесплатно и начать создавать свое контент-сообщество.
FreeeUp
freeup.net
FreeeUp — это быстрорастущая площадка для фрилансеров, объединяющая владельцев бизнеса с предварительно проверенными фрилансерами со всего мира. FreeeUp отличается от других рынков фрилансеров тем, что проводит собеседования и проверяет всех фрилансеров, желающих присоединиться к рынку, а затем допускает на рынок только 1% лучших кандидатов. Фрилансеры устанавливают свои собственные почасовые или фиксированные ставки через платформу и в настоящее время предлагают более 85 различных наборов навыков, от электронной коммерции до цифрового маркетинга и веб-разработки. Фрилансеры в основном проживают в США и на Филиппинах, при этом 20% всех фрилансеров разбросаны по более чем 25 странам. Предприятия могут создать учетную запись бесплатно, при этом ежемесячная плата или минимальная плата не взимаются. Предприятия получают быстрый доступ к предварительно проверенной сети фрилансеров. Предприятия могут подавать запросы на фрилансеров, которые им нужны, и найти предварительно проверенного кандидата в течение 1 рабочего дня. Программное обеспечение FreeeUp позволяет владельцам бизнеса легко нанимать и управлять отслеживанием рабочего времени и выставлением счетов фрилансерам. В том редком случае, когда фрилансер увольняется, FreeeUp немедленно заменяет его и покрывает все расходы на замену. Кроме того, у FreeeUp есть выдающаяся команда поддержки клиентов, которая доступна круглосуточно, чтобы помочь в использовании платформы и решить любые проблемы, с которыми сталкиваются клиенты.
Simbiosis
simbiosis.team
Simbiosis — это технологическое решение для найма, оплаты труда и управления прибрежными разработчиками из Латинской Америки. Компании могут найти специалистов из нашей сети, состоящей из более чем 5000 удаленных разработчиков, свободно владеющих английским языком и работающих на условиях полной занятости. Наши клиенты обычно сокращают время и расходы на подбор персонала более чем на 60 %, одновременно пополняя свои команды талантами, которые хорошо подходят к культуре, соответствуют часовому поясу США и обладают опытом в специализированных технологиях.
Gigged AI
gigged.ai
Рынок талантов, основанный на навыках, решает проблему нехватки технических навыков за счет внутренней мобильности и открытия талантов. Наша открытая площадка талантов (OTM) использует искусственный интеллект для создания технического задания (SOW) на основе результатов или времени и материалов для вашего цифрового проекта и мгновенно подбирает для вас проверенных фрилансеров из нашего глобального пула талантов. Наш внутренний рынок талантов (ITM) предоставляет аналитику навыков сотрудников и сопоставляет их с нужными проектами, сокращая потребность в дорогостоящем внешнем найме и улучшая удержание сотрудников. Наши продукты разработаны, чтобы помочь снизить затраты и численность персонала, одновременно продвигая работу по проекту. Учитывая продолжающуюся турбулентность рынка и все более эластичный подход, наши инструменты позволяют клиентам повысить эффективность за счет более гибкого и гибкого подхода к подбору ресурсов.
Salesfolks
salesfolks.com
Salesfolks — ведущее место для поиска и найма специалистов по продажам. Развивайте свою команду продаж уже сегодня, используя наши данные о более чем 5 миллионах специалистов по продажам. Заполните свой канал продаж, приглашайте кандидатов на продажи и рекламируйте свои открытые позиции продаж, используя современную технологию цифрового синдикации. Проще говоря, «Продавцы» — лучший способ расширить вашу команду продаж.
hackajob
hackajob.com
hackajob — это рынок технических талантов, который позволяет корпоративным организациям в США, Великобритании и Индии более эффективно нанимать квалифицированных специалистов. Компании подбирают целеустремленных соискателей на основе навыков и предпочтений, в то время как кандидаты изучают предложения работы в частном порядке, принимая или отклоняя запросы на собеседование — 85% отвечают в течение 48 часов. С помощью hackajob ведущие технологические работодатели реинвестируют сэкономленное время в поиске поставщиков, чтобы реализовать свою стратегию найма технических специалистов с помощью индивидуального брендинга работодателя, а также мощного разнообразия и понимания рынка. hackajob состоит из пяти основных модулей: Источник: быстрый и масштабный поиск высококачественных технических талантов на нашем частном рынке талантов. По требованию: быстрый, гибкий и соответствующий требованиям набор сотрудников по контракту. Бренд: тактический контент о бренде работодателя, который поможет повысить вашу привлекательность для более широкой технологической аудитории. DE&I: комплексное встроенное решение, которое поможет вам достичь целей DE&I. Аналитика: уникальные рыночные данные и идеи для формирования вашей стратегии подбора технических специалистов.
Twine
twine.net
Twine связывает компании с более чем 500 000 внештатными экспертами из более чем 190 стран. Мы предоставляем гибкие возможности работы для стольких талантливых людей. Twine охватывает цифровые технологии, творчество и искусственный интеллект — разработку программного обеспечения, графический дизайн, анимацию, маркетинг, видеопродукты и все, что между ними.
YouTeam
youteam.io
Реагируйте на рыночные волны: легко подключайте и отключайте инженеров. Две недели на перекалибровку вашей команды: с YouTeam легко наращивайте или оптимизируйте ее, получив доступ к уникальной сети, состоящей из более чем 50 000 лучших талантов из Европы и Латинской Америки.
Contra
contra.com
Contra — это сетевая платформа, которая дает пользователям свободу и возможность работать независимо. Он предоставляет людям гибкие возможности работы через эксклюзивное сообщество и реферальную сеть, демонстрируя портфолио работ, которые позволяют фрилансерам и другим независимым специалистам зарабатывать на жизнь на своих собственных условиях.
Designhill
designhill.com
Designhill.com — это онлайн-рынок дизайна, который помогает владельцам бизнеса найти высококачественные индивидуальные проекты по доступным ценам. Компании, у которых есть особые потребности в дизайне, такие как дизайн логотипов, веб-дизайн, дизайн канцелярских товаров, дизайн упаковки (более 35+ категорий дизайна) и т. д., могут проводить конкурсы дизайна и выбирать из десятков дизайнов, представленных дизайнерами со всего мира. Веб-сайт представляет собой сочетание краудсорсингового рынка индивидуального дизайна и творческой платформы, где дизайнеры могут учиться и демонстрировать свои творческие работы.
SolveCube
solvecube.com
Передовая площадка для поиска специалистов в области искусственного интеллекта, предназначенная для поиска экспертов компаний на неполный рабочий день, краткосрочные или постоянные должности в более чем 14 областях по всему миру.
Wripple
wripple.com
Wripple — это платформа талантов по запросу для современных маркетологов, предлагающая частный рынок проверенных талантов и программного обеспечения для управления отношениями с фрилансерами в одном месте. Рынок платформы объединяет бренды и рекламные агентства с высококвалифицированными специалистами по запросу для большей скорости, эффективности и гибкости. Клиенты могут находить и нанимать отдельных фрилансеров на более чем 45 должностей и готовые команды для более чем 25 типов проектов — от стратегии до дизайна, медиа и технологий. Wripple была основана в 2018 году руководителями цифровой компании Razorfish. Будучи ветеранами традиционных агентств и цифровых фирм, соучредители осознали, что технологический прорыв может изменить цифровые услуги навсегда, и к лучшему. Благодаря Wripple клиенты быстро и с минимальными затратами получают элитных специалистов агентств. Талантливые люди могут лучше работать в открытой и гибкой среде.
Vicoland
vicoland.com
Vicoland позволяет клиентам SAP Fieldglass повысить стоимость, качество и скорость профессиональных услуг по проектам SOW с помощью нового типа поставщика: виртуальных компаний, также известных как «Vicos». Vicos — это команды фрилансеров, действующие как настоящие компании, но с нулевыми накладными расходами и 100% гибкостью в подборе лучших специалистов. Это решение было разработано и/или профинансировано SAP.iO, стратегическим бизнес-подразделением SAP, которое инвестирует и ускоряет инновации в стартапах.
QwidPro
qwidpro.com
Получите доступ к гибкому подбору персонала и создавайте удаленные команды QwidPro — это гибкий рынок талантов, который позволяет вашему бизнесу мгновенно нанимать таланты и создавать удаленные команды для ваших краткосрочных или важных проектов, чтобы вы могли увеличивать или уменьшать свою рабочую силу по мере необходимости. Круглосуточный доступ к талантам: доступ к более чем 3000 квалифицированным специалистам в любое время. Разнообразные таланты: веб-разработчики, креативщики, маркетологи или финансовые эксперты. Быстрый и экономичный талант: находите таланты быстро и по доступной цене. Безопасные платежи: защитите свои финансовые транзакции. Мгновенные совпадения экспертов: находите экспертов за считанные минуты. Непревзойденная ценность талантов: доступ к высококлассным и экономически эффективным талантам. Снижение накладных расходов: сокращение эксплуатационных расходов. Легкое размещение вакансий: легко публикуйте вакансии. Кастомизация: создавайте команды, адаптированные к конкретным требованиям вашего проекта. Получите талант, который вам нужен, когда он вам нужен!
OpenTrain
opentrain.ai
Рынок маркировки данных ИИ: находите, нанимайте и безопасно платите проверенным инструкторам по ИИ/специалистам по маркировке данных в более чем 110 странах и в любой области. Ключевые особенности глобальной сети OpenTrain AI: доступ к открытой сети №1 инструкторов по искусственному интеллекту и специалистов по маркировке данных из более чем 110 стран, обладающих разнообразным опытом в многочисленных областях, языках и дисциплинах аннотирования данных. -Комплексные решения для талантов: найдите как внештатных тренеров по искусственному интеллекту, так и внешних поставщиков маркировки данных, чтобы найти подходящее решение для проекта любого масштаба и сложности. -Безопасные глобальные платежи: используйте нашу систему поэтапных платежей для оплаты вашим тренерам по искусственному интеллекту по всему миру. Клиенты могут осуществлять платежи с помощью всех основных кредитных карт, при этом средства надежно хранятся на условном депонировании до тех пор, пока основные этапы проекта не будут успешно завершены и утверждены. -Эффективная платежная система: наша система поддерживает автоматические выплаты в более чем 110 странах, что позволяет легко нанимать разнообразные и глобальные таланты с единой платформы для любых требований по обучению искусственному интеллекту. OpenTrain AI: где создатели ИИ и инструкторы по ИИ объединяются, чтобы строить будущее
OpenTalent
opentalent.co
Вы устали от ограничений традиционных решений по объединению талантов? OpenTalent предлагает инновационный и простой в использовании способ сбора и поддержания пула потенциальных кандидатов на будущие должности.
Flexiple
flexiple.com
Flexiple — это сеть, состоящая из 1% лучших разработчиков-фрилансеров и дизайнеров с почасовой ставкой от 30 до 100 долларов США.
Zoopup
zoopup.com
о нас Пришествие в Zoop Plaza – где навыки имеют значение ZoopUp – это виртуальная площадка, где можно зайти в один магазин, чтобы подать заявку на участие в проекте, назвав цену за свои услуги. Фрилансеры открывают собственный магазин, чтобы продавать свои продукты или услуги по назначенной ими цене, которую клиенты могут посещать, просматривать и покупать. Далее идет игровой зал, где проводятся конкурсы, в которых каждый может принять участие, а клиент выбирает лучший проект и вручает ему приз. Как и любой процветающий рынок, уважающий свободный рынок и торговлю, площадка ZoopUp приветствует торговцев всех профессий, обладающих навыками торговли, и клиентов, которые ищут специальные товары (то есть навыки), которые трейдер может предложить. ZoopUp был создан в ответ на растущую потребность рынка в создании рыночной структуры, основанной на прозрачности и стабильности для трудоустройства фрилансеров. Цель платформы — создать возможности для объединения талантов со значимыми и прибыльными возможностями. Мы приносим стабильность, разнообразие и возможности клиентам и фрилансерам, чтобы помочь им ориентироваться в модели независимого взаимодействия в экономике свободного заработка. На территории ZoopUp есть возможности, где фрилансеры могут предлагать курсы повышения квалификации тем, кто ищет формальное руководство. Вся система держится на бесконечной нити отношений и обязательств, которые расширят жизнеспособные перспективы для каждого. Вы растете, и мы растем вместе с вами Рынок фрилансеров создал множество возможностей для крупных транснациональных корпораций, стартапов и предприятий малого и среднего бизнеса работать с лучшими талантами на рынке и создавать продукты и услуги премиум-класса. Будь то долгосрочный проект разработки, краткосрочное задание или быстрое разовое проектирование, мы объединяем таланты и клиентов для совместной работы над объединением их видения. Платформа ZoopUp была разработана для содействия сотрудничеству – будь то посредством участия в конкурсах, создания собственной команды, просмотра портфолио и поиска подходящего состава людей для проекта, размещения обучающих программ и подписки на них или просто продажи и покупка работы. мы преодолеваем границы, созданные географическими, отраслями, знаниями и опытом, чтобы переписать правила взаимодействия, которые полностью определяются талантом и потребностями. ZoopUp — это надежная платформа для взаимодействия, которую можно постоянно исследовать в поисках новых возможностей для бизнеса и развития навыков. ZoopUp для вашей рабочей силы Независимо от того, есть ли у вас один проект, ограниченное время участия, вам нужна консультация эксперта, прежде чем выходить на новые рынки, или вам нужны временные кадровые решения, вы можете изучить резерв ZoopUp для независимых талантов и быстро и беспрепятственно выполнить свои требования. Наши заранее разработанные модели взаимодействия ускоряют процесс найма, позволяя вам преодолеть административные препятствия и сразу приступить к делу. На пути к динамичному взаимодействию Что способствует динамичному взаимодействию? Динамичное применение набора навыков в разных отраслях и предприятиях. Использование всех имеющихся у человека навыков, какими бы разнообразными они ни были. Исследование новых возможностей для развития навыков. Обмен навыками. Создание альянсов для взаимной выгоды. Быть в курсе последних разработок. ZoopUp — это платформа, на которой можно испытать динамичное взаимодействие. и воспользоваться неограниченными возможностями для достижения совершенства.
Worksible
worksible.com
Стартап, который хочет изменить традиционный способ работы и обучения. Доступ ко всем необходимым инструментам для личного и профессионального роста. Зарегистрируйтесь в Worksible и загрузите свои услуги в качестве фрилансера, чтобы клиенты или компании могли найти вас и нанять. Вы также можете общаться и общаться с другими пользователями, чтобы учиться у них, вместе выполнять проекты и т. д. Компании смогут публиковать свои проекты, на которые фрилансеры должны подать заявку и отправить предложение.
WittyPen
wittypen.com
WittyPen — это платформа, которая помогает частным лицам, стартапам и предприятиям получать контент от заслуживающих доверия авторов в своей отрасли.
LaborX
laborx.com
LaborX — это глобальная платформа по подбору персонала, которая предоставляет людям возможности трудоустройства и позволяет им получать оплату в криптовалюте. Смарт-контракты лежат в основе систем репутации и разрешения споров, обеспечивая соблюдение обязательств обеих сторон.
Feedcoyote
feedcoyote.com
Feedcoyote — это сеть профессионального сотрудничества на базе искусственного интеллекта, которая объединяет фрилансеров для создания команд, совместной работы над сложными проектами, заключения субподрядов, совместного использования ресурсов и совместного заработка, одновременно управляя всем в одном месте с помощью встроенных инструментов управления проектами. Наша курируемая сеть фрилансеров в сочетании со встроенными инструментами управления проектами борется с экономической изоляцией и повышает производительность и потенциальный доход наших пользователей. Наша миссия — дать возможность 1,5 миллиардам фрилансеров по всему миру вместе процветать и развивать свой бизнес. Мы меняем работу фрилансеров, централизуя инструменты повышения производительности и обеспечивая беспрепятственное сотрудничество с силами сообщества.
Fastwork
fastwork.id
Привлекайте профессиональных фрилансеров для помощи в вашей работе или бизнесе или ищите подработку в Интернете на индонезийских сайтах для фрилансеров!
Cavalry
cavalryfreelancing.com
Cavalry объединяет торговую площадку и систему управления фрилансерами (FMS), чтобы упростить процесс поиска и совместной работы компаний и фрилансеров.
Alura Market
alura.io
Рынок фриланс-услуг №1 для Etsy Sellers. Мы связываем предприятия Etsy с проверенными фрилансерами, предлагающими услуги, которые помогают продавцам Etsy добиться успеха.
Toogit
toogit.com
Toogit.com — это онлайн-платформа, позволяющая фрилансерам и работодателям сотрудничать и работать разумно.
Cinode
cinode.com
Кто знает что, кто доступен, что можно продать? Мы предоставляем важную информацию о продажах, доставке и навыках, которых вам сейчас не хватает. Cinode — это универсальная платформа для ускорения роста вашей консалтинговой компании. Мы не зря являемся лучшим выбором в Скандинавии.
Perfectlancer
perfectlancer.com
Perfectlancer — это платформа для фрилансеров, где компании могут нанимать профессиональных фрилансеров, таких как писатели, дизайнеры, разработчики, маркетологи и многие другие, и получать мили вперед. Это новый веб-сайт для фрилансеров с комиссией за транзакцию 0%, без каких-либо комиссий за обслуживание или других скрытых комиссий. Также у них есть привлекательная система возврата денег. Клиенты получат возврат 2% от любой суммы, которую они потратят на платформе. У фрилансеров также есть много преимуществ по сравнению с другими конкурирующими платформами. Perfectlancer предлагает своим фрилансерам 20 бесплатных предложений в месяц. Это в дополнение к 50 приветственным предложениям для новых фрилансеров. Кроме того, комиссия составляет всего 14%, что значительно ниже, чем у основных конкурирующих платформ.
Pangea.app
about.pangea.app
Лучший способ узнать, подходит ли человек, — поработать с ним над проектом, прежде чем нанимать его на полный рабочий день. В Pangea мы делаем процесс найма простым и безболезненным — без наценок и комиссий за конвертацию, если вы нанимаете кого-то на полный рабочий день. Просмотрите список наших талантливых специалистов по должностям, опыту работы в отрасли и прошлым проектам. Наши специалисты имеют в среднем более 2–5 лет опыта работы в области проектирования, роста, эксплуатации, производства продуктов и проектирования и в основном базируются в США.
Airtasker
airtasker.com
Airtasker (ASX: ART) — это ведущий онлайн-рынок Австралии для местных услуг, объединяющий людей и предприятия, которым нужна работа, с людьми, которые хотят работать. Airtasker стремится оказать положительное влияние на будущее сферы труда, создавая по-настоящему гибкие возможности для работы и получения дохода. С момента запуска в 2012 году Airtasker предоставил возможности для работы на сумму более 2 миллиардов долларов и обслужил более 1,3 миллиона уникальных платежеспособных клиентов по всему миру.
Zerys
zerys.com
Zerys — это простая, мощная и отмеченная наградами платформа для планирования и производства контента. Он позволяет вам планировать свой контент, находить лучших писателей и создавать индивидуальные оптимизированные блоги, официальные документы и электронные книги, которые ваши читатели захотят нажать, прочитать и поделиться!
WorkGenius
workgenius.com
Быстро и эффективно находите и нанимайте исключительных специалистов. WorkGenius предлагает новаторское на рынке комплексное решение по найму и управлению фрилансерами. Мы предлагаем инновационный, основанный на технологиях подход к подбору персонала для более быстрого доступа к проверенным специалистам по лучшим в отрасли ценам, с меньшими проблемами с оплатой и соблюдением требований.
Turing
turing.com
Тьюринг создает и внедряет генеративные продукты и решения искусственного интеллекта для организаций, управляющих сложными данными. Нам доверяют глобальные коммерческие предприятия, и мы решаем их бизнес-задачи, связанные с человеческим интеллектом, и повышаем производительность.
Toptal
toptal.com
Toptal — это платформа, предназначенная для объединения предприятий с разработчиками высшего уровня без кода и с низким кодом в их профессиональной сети. Conneciton может быть изготовлен всего за 48 часов, что позволяет проверить и выпустить минимально жизнеспособный продукт (MVP) в течение нескольких недель. Разработчики проходят экспертную проверку, что делает их надежным выбором для критически важных проектов. Прежде чем приступить к сотрудничеству, компании могут провести испытание без риска и платить только в случае удовлетворения. В Toptal работают профессионалы широкого спектра специальностей, способные разрабатывать индивидуальные приложения, создавать рабочие процессы автоматизации, интегрировать сторонние API и оптимизировать производительность баз данных. Они также предлагают опыт работы на многочисленных платформах, включая Adalo, AirDev Canvas, Airtable, Appgyver, Appian, AppSheet, Backendless, Bubble, FlutterFlow, Glide и других. Платформа предлагает возможность настроить вашу команду в соответствии с потребностями конкретного проекта.
talent.io
talent.io
Talent.io — это самый простой способ для технических специалистов найти работу по душе, а для компаний — создать отличные технические команды. Наша избирательная платформа объединяет сообщество из 100 000 квалифицированных технических специалистов и 7 000 компаний в Европе. Мы поддерживаем как постоянную, так и внештатную работу, как на месте, так и удаленно, и уже помогли более чем 6000 кандидатам найти работу, которую они заслуживают.
Skyword360
skyword.com
Платформа Skyword360 ставит контент в основу всей маркетинговой деятельности. Skyword360 предназначен для обеспечения соответствия всего межканального планирования, создания и активации контента общей контентной стратегии предприятия и маркетинговым целям. Благодаря такому контентно-ориентированному подходу лидеры маркетинга получают возможность создавать уникальный и согласованный клиентский опыт, который дифференцирует их бренды и приводит к измеримым результатам. Skyword360 предоставляет инструменты для всех основных элементов работы с контентом: стратегии, планирования, создания, сбора, активации, персонализации и оптимизации. Благодаря международному сообществу фрилансеров из более чем 46 стран и способности переводить платформу на 14 языков операции с контентом могут беспрепятственно выполняться в любом масштабе.
PeoplePerHour
peopleperhour.com
Выполняйте любую работу с помощью PeoplePerHour. Разместите вакансию бесплатно, чтобы найти профессиональных фрилансеров, и найдите работу для фрилансеров за считанные минуты! PeoplePerHour — это торговая площадка, объединяющая малый бизнес, стартапы, предпринимателей, корпорации, предприятия, малый и средний бизнес и фрилансеров по всему миру в доверительной среде, где они покупают и продают услуги.
Lemon.io
lemon.io
Lemon.io — это платформа для фрилансеров, позволяющая нанимать проверенных разработчиков по требованию. Мы тестируем каждого разработчика, подающего заявку на вступление в нашу сеть. Это означает, что вместо того, чтобы просматривать десятки резюме и учетных записей GitHub, пытаясь понять, подойдут ли они вашей команде, вы сосредоточитесь на том, что действительно важно — на вашем бизнесе. Каждый из наших кандидатов должен пройти 5 этапов процесса проверки: 1. Проверка анкетных данных 2. Тест на знание английского языка 3. Оценка навыков программирования 4. Тестовое задание из реальной жизни 5. Собеседование в режиме реального времени. Вы получите возможность работать с кем-то из нас. познакомился лично. И именно поэтому мы можем предложить подходящих кандидатов быстрее, чем кто-либо другой на рынке. Мы помогли более чем 500 стартапам и цифровым агентствам разработать свои инновационные продукты, масштабировать их и справляться с растущими рабочими нагрузками. Вам нужно быстрое решение, вы хотите занять постоянную вакансию или вам нужен инженер по контролю качества? Мы вас прикроем! Запросите бесплатную расценку и заставьте разработчика работать над вашим проектом уже сегодня.
notch
notch.financial
Notch — это программное обеспечение для автоматизации дебиторской задолженности, разработанное, чтобы помочь вам быстрее получать оплату, улучшить денежный поток и повысить операционную эффективность. С Notch вы можете: 1) Управлять всеми задачами AR — счетами, платежами и сверками — на одной платформе. 2) Устраните ручную работу за счет автоматизации повторяющихся задач AR, экономя время и уменьшая количество ошибок. 3) Обеспечьте бесперебойную работу с минимальным вмешательством, чтобы ваша команда могла сосредоточиться на важных задачах. 4) Сократите затраты за счет гибких сезонных цен, устраняющих необходимость в дополнительной численности персонала. 5) Получайте информацию о статусах платежей и непогашенных счетах в режиме реального времени. Платформа Notch предлагает набор продуктов, предназначенных для оптимизации всего процесса AR, включая сбор, обработку и сверку платежей, управление счетами, портал платежей клиентов и сканирование счетов с помощью оптического распознавания символов, что упрощает процесс обработки дебиторской задолженности, чтобы они могли сосредоточиться о росте и эффективности. Узнайте больше о том, как Notch может помочь вам получать выплаты в 3 раза быстрее.
Malt
malt.com
Malt — инновационная площадка для фрилансеров в Европе. Солод зависит от страны. Мы полностью доступны в: - БЫТЬ: www.malt.be Бельгия (Нидерланды) - БЭ: fr.malt.be Belgique (французский) - DE: www.malt.de Deutschland (Deutsch) - DE: en.malt.de Германия (английский) - ES: www.malt.es España (español) - ФР: www.malt.fr Франция (français) - FR: en.malt.fr Франция (английский) - Нидерланды: www.malt.nl Нидерланды (Нидерланды)
Laksie
laskie.com
Присоединяйтесь к тысячам компаний и соискателей работы, чтобы быстрее и эффективнее получать высококачественные совпадения. Для талантов: попросите хорошие компании обратиться к вам. Бесплатные инструменты Laskie созданы для того, чтобы сделать ваш поиск работы более быстрым, эффективным и менее напряженным. Для компаний: быстрее находите качественных кандидатов. Получите немедленный доступ к тысячам кандидатов с большим количеством данных, чем просто резюме. Чтобы начать работу, потребуется несколько минут. Зарегистрируйтесь сегодня на laskie.com!
Crowdspring
crowdspring.com
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Contently
contently.com
Contently помогает брендам рассказывать замечательные истории. Наша мощная платформа корпоративного контент-маркетинга, стратегические услуги на основе данных и сеть фрилансеров мирового класса предоставляют ведущим мировым брендам все необходимое для создания контента, который радует их аудиторию и приводит к результатам. В среднем контент, который наши клиенты создают с помощью Contently, приносит их бизнесу более 13 миллионов долларов в год — это шестикратная рентабельность инвестиций. Создавать отличный контент сложно, но Contently делает это намного проще. Наша мощная технология подскажет вам, какие истории создавать, и соединит вас с командой отмеченных наградами креативщиков, которые воплотят эти истории в жизнь. Интеллектуальные рабочие процессы и рекомендации на основе искусственного интеллекта экономят время и усилия вашей команды, а наш аналитический пакет мирового класса показывает, какой контент работает лучше всего, и подсказывает, что делать дальше. Мы даже сообщаем вам, какую ценность ваш контент для вашего бренда.
Braintrust
usebraintrust.com
Компания Braintrust совершает революцию в подборе персонала с помощью Braintrust AIR, первой и единственной в мире комплексной платформы для подбора персонала с использованием искусственного интеллекта. Braintrust AIR, обученная на основе человеческих знаний и собственных данных, сокращает время найма сотрудников с месяцев до дней, мгновенно подбирая для вас предварительно проверенных квалифицированных кандидатов и проводя для вас первый раунд телефонной проверки. Braintrust AIR, которому доверяют сотни предприятий из списка Fortune 1000, включая Nestlé, Porsche, Atlassian, Goldman Sachs и Nike, делает специалистов по привлечению талантов в 100 раз более эффективными и экономит компаниям сотни тысяч долларов на затратах на подбор персонала.
Bark.com
bark.com
Bark.com просматривает местные предприятия и помогает вам найти лучших специалистов для быстрого выполнения вашей работы.
Arc
arc.dev
Arc — это платформа удаленной карьеры, помогающая разработчикам строить потрясающую карьеру где угодно. Найдите тысячи лучших вакансий для удаленных разработчиков онлайн в одном месте!
Bunny Studio
bunnystudio.com
Самые быстрые и качественные креативные услуги. Мы помогаем предприятиям масштабировать свои усилия по производству контента. Душевное спокойствие, выполнение работ в течение 24 часов, неограниченное количество изменений, уровень одобрения 99 %, полные права собственности, 100 % удовлетворение гарантировано. Объединяйтесь с лучшими креативщиками мира!