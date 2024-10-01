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Платформы для фрилансеров - Самые популярные приложения - Новая Каледония

Платформы фрилансеров соединяют компании с независимыми профессионалами для временных должностей или специальных проектов. Эти платформы предоставляют рынок, где компании могут просматривать профили фрилансеров на основе навыков, опыта, местоположения и других критериев. Компании также могут публиковать описания проектов, чтобы получать предложения от фрилансеров. Это позволяет компаниям любого размера передавать на аутсорсинг задачи, требующие специальных навыков или дополнительной рабочей силы, позволяя штатным сотрудникам сосредоточиться на других видах деятельности. Некоторые платформы специализируются на фрилансерах с конкретными навыками, такими как письмо, дизайн или программирование, в то время как другие предлагают широкий спектр профессиональных навыков. Компании часто используют платформы для фрилансеров вместе с системами управления фрилансерами, которые помогают управлять платежами, доступностью и завершением проектов для всех фрилансеров, с которыми они работают. Компании, которым нужна дополнительная помощь в поиске фрилансеров, могут выбрать агентства по подбору или подбору персонала вместо того, чтобы напрямую взаимодействовать с кандидатами на платформах фрилансеров.

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Fiverr

Fiverr

fiverr.com

Fiverr — это онлайн-торговая площадка для услуг фрилансеров. Компания предоставляет фрилансерам платформу, позволяющую предлагать услуги клиентам по всему миру.

Upwork

Upwork

upwork.com

Upwork, ранее Elance-oDesk, — это американо-американская платформа для фрилансеров, где предприятия и частные лица объединяются для ведения бизнеса. В 2015 году в результате слияния Elance-oDesk был переименован в Upwork, и теперь полное название компании — Upwork Global Inc. В настоящее время Upwor...

Dribbble

Dribbble

dribbble.com

Dribbble — это место, где дизайнеры черпают вдохновение, отзывы, сообщество и работу, а также ваш лучший ресурс для поиска дизайнеров по всему миру и общения с ними.

Freelancer

Freelancer

freelancer.com

Найдите и наймите лучших фрилансеров, веб-разработчиков и дизайнеров недорого. Крупнейший в мире рынок площадью 50 м. Получите котировки за считанные секунды. Опубликуйте свою работу онлайн прямо сейчас.

PeoplePerHour

PeoplePerHour

peopleperhour.com

Выполняйте любую работу с помощью PeoplePerHour. Разместите вакансию бесплатно, чтобы найти профессиональных фрилансеров, и найдите работу для фрилансеров за считанные минуты! PeoplePerHour — это торговая площадка, объединяющая малый бизнес, стартапы, предпринимателей, корпорации, предприятия, малый...

Airtasker

Airtasker

airtasker.com

Airtasker (ASX: ART) — это ведущий онлайн-рынок Австралии для местных услуг, объединяющий людей и предприятия, которым нужна работа, с людьми, которые хотят работать. Airtasker стремится оказать положительное влияние на будущее сферы труда, создавая по-настоящему гибкие возможности для работы и полу...

Malt

Malt

malt.com

Malt — инновационная площадка для фрилансеров в Европе. Солод зависит от страны. Мы полностью доступны в: - БЫТЬ: www.malt.be Бельгия (Нидерланды) - БЭ: fr.malt.be Belgique (французский) - DE: www.malt.de Deutschland (Deutsch) - DE: en.malt.de Германия (английский) - ES: www.malt.es España (españo...

Bark.com

Bark.com

bark.com

Bark.com просматривает местные предприятия и помогает вам найти лучших специалистов для быстрого выполнения вашей работы.

Toptal

Toptal

toptal.com

Toptal — это платформа, предназначенная для объединения предприятий с разработчиками высшего уровня без кода и с низким кодом в их профессиональной сети. Conneciton может быть изготовлен всего за 48 часов, что позволяет проверить и выпустить минимально жизнеспособный продукт (MVP) в течение нескольк...

Arc

Arc

arc.dev

Arc — это платформа удаленной карьеры, помогающая разработчикам строить потрясающую карьеру где угодно. Найдите тысячи лучших вакансий для удаленных разработчиков онлайн в одном месте!

Andela

Andela

andela.com

Наше сообщество талантов включает более 77 тысяч программного обеспечения и более 100 навыков в более чем 60 странах. Мы находим, оцениваем, подбираем и нанимаем инженеров для вас.

WorkGenius

WorkGenius

workgenius.com

Быстро и эффективно находите и нанимайте исключительных специалистов. WorkGenius предлагает новаторское на рынке комплексное решение по найму и управлению фрилансерами. Мы предлагаем инновационный, основанный на технологиях подход к подбору персонала для более быстрого доступа к проверенным специал...

notch

notch

notch.financial

Notch — это программное обеспечение для автоматизации дебиторской задолженности, разработанное, чтобы помочь вам быстрее получать оплату, улучшить денежный поток и повысить операционную эффективность. С Notch вы можете: 1) Управлять всеми задачами AR — счетами, платежами и сверками — на одной платфо...

Alura Market

Alura Market

alura.io

Рынок фриланс-услуг №1 для Etsy Sellers. Мы связываем предприятия Etsy с проверенными фрилансерами, предлагающими услуги, которые помогают продавцам Etsy добиться успеха.

talent.io

talent.io

talent.io

Talent.io — это самый простой способ для технических специалистов найти работу по душе, а для компаний — создать отличные технические команды. Наша избирательная платформа объединяет сообщество из 100 000 квалифицированных технических специалистов и 7 000 компаний в Европе. Мы поддерживаем как посто...

Turing

Turing

turing.com

Тьюринг создает и внедряет генеративные продукты и решения искусственного интеллекта для организаций, управляющих сложными данными. Нам доверяют глобальные коммерческие предприятия, и мы решаем их бизнес-задачи, связанные с человеческим интеллектом, и повышаем производительность.

Braintrust

Braintrust

usebraintrust.com

Компания Braintrust совершает революцию в подборе персонала с помощью Braintrust AIR, первой и единственной в мире комплексной платформы для подбора персонала с использованием искусственного интеллекта. Braintrust AIR, обученная на основе человеческих знаний и собственных данных, сокращает время най...

Comeup

Comeup

comeup.com

100% онлайн-платформа доставки услуг, созданная в 2013 году. Просмотрите сайт, выберите подходящую вам услугу и оформите заказ в несколько кликов.

Anytask

Anytask

anytask.com

AnyTask.com — это глобальная торговая площадка для фрилансеров, которая использует платежную технологию на основе блокчейна от Electroneum Ltd., чтобы исключить необходимость для фрилансеров иметь банковский счет, а также обещает нулевую комиссию продавца, что позволяет сэкономить до 20% комиссий по...

Codeable

Codeable

codeable.io

Codeable — единственная платформа WordPress для фрилансеров. Мы подбираем клиентов к лучшим экспертам WordPress. Мы помогаем клиентам решить любую проблему WordPress.

Codementor

Codementor

codementor.io

Совершенствуйте свои навыки программирования, работая над реальными проектами. Присоединяйтесь к нашему бесплатному сообществу, чтобы обсуждать проекты, просматривать код и учиться у коллег и наставников.

WriterAccess

WriterAccess

writeraccess.com

Нанимайте лучших фрилансеров и оптимизируйте свой рабочий процесс. Наша платформа для создания контента предоставляет вам таланты, инструменты и обучение, необходимые для масштабирования контент-маркетинга, развития вашего бизнеса или агентства, а также овладения контент-маркетингом для победы в Ин...

Proxify

Proxify

proxify.io

Миссия Proxify — предоставить ведущим разработчикам по всему миру возможности, которых они заслуживают. С момента запуска разработчики Proxify успешно работали с более чем 1200 довольными клиентами над созданием своих продуктов и функций роста. Более 3500 талантливых разработчиков доверяют Proxify и...

Fastwork

Fastwork

fastwork.id

Привлекайте профессиональных фрилансеров для помощи в вашей работе или бизнесе или ищите подработку в Интернете на индонезийских сайтах для фрилансеров!

Contra

Contra

contra.com

Contra — это сетевая платформа, которая дает пользователям свободу и возможность работать независимо. Он предоставляет людям гибкие возможности работы через эксклюзивное сообщество и реферальную сеть, демонстрируя портфолио работ, которые позволяют фрилансерам и другим независимым специалистам зараб...

Contently

Contently

contently.com

Contently помогает брендам рассказывать замечательные истории. Наша мощная платформа корпоративного контент-маркетинга, стратегические услуги на основе данных и сеть фрилансеров мирового класса предоставляют ведущим мировым брендам все необходимое для создания контента, который радует их аудиторию и...

Crowdspring

Crowdspring

crowdspring.com

Самый надежный в мире рынок графического дизайна, включая дизайн логотипов, дизайн веб-сайтов, дизайн продуктов и название вашего бизнеса. 100% гарантия возврата денег!

Worksible

Worksible

worksible.com

Стартап, который хочет изменить традиционный способ работы и обучения. Доступ ко всем необходимым инструментам для личного и профессионального роста. Зарегистрируйтесь в Worksible и загрузите свои услуги в качестве фрилансера, чтобы клиенты или компании могли найти вас и нанять. Вы также можете обща...

Flexiple

Flexiple

flexiple.com

Flexiple — это сеть, состоящая из 1% лучших разработчиков-фрилансеров и дизайнеров с почасовой ставкой от 30 до 100 долларов США.

Cad Crowd

Cad Crowd

cadcrowd.com

Кэд Толпа | наймите дизайнера для 3D-моделирования, проектирования САПР и промышленного дизайна по запросу. Услуги: дизайн продукта, прототипы и 3D-анимация.

Truelancer

Truelancer

truelancer.com

В Truelancer.com мы стремимся создать глобальное сообщество доверенных фрилансеров. Truelancer.com — это онлайн-платформа, позволяющая работодателям нанимать специалистов для выполнения своей работы, а фрилансеры и специалисты могут искать работу и зарабатывать деньги, работая с реальными клиентами ...

Worksome

Worksome

worksome.com

Мощное управление внешним персоналом: новое определение опыта подрядчиков. Создавайте, управляйте и удерживайте внешний персонал с помощью единственного инструмента, созданного для управления независимыми подрядчиками с соблюдением строгих требований и быстрыми выплатами.

Contentoo

Contentoo

contentoo.com

Создавайте высококачественный контент вместе с 10% лучших создателей контента-фрилансеров в сочетании с непревзойденными технологиями и оперативной поддержкой мирового класса. Contentoo стартовал в 2017 году как платформа, которая связывает 10% лучших создателей контента с маркетинговыми отделами (м...

Revelo

Revelo

revelo.com

За каждым успешным продуктом стоит команда разработчиков мирового уровня. Находите, нанимайте и управляйте удаленными разработчиками мирового класса в часовых поясах США, прошедшими предварительную проверку технических и социальных навыков. Revelo — крупнейшая онлайн-платформа, позволяющая американ...

YunoJuno

YunoJuno

yunojuno.com

YunoJuno — единственная платформа, необходимая бизнесу для поиска, найма, управления и оплаты подрядчиков. Объединив систему управления фрилансерами с элитным рынком, насчитывающим более 100 000 проверенных в отрасли подрядчиков, YunoJuno объединяет команды HR, менеджеров по найму, финансов и юристо...

Zerys

Zerys

zerys.com

Zerys — это простая, мощная и отмеченная наградами платформа для планирования и производства контента. Он позволяет вам планировать свой контент, находить лучших писателей и создавать индивидуальные оптимизированные блоги, официальные документы и электронные книги, которые ваши читатели захотят нажа...

OpenTrain

OpenTrain

opentrain.ai

Рынок маркировки данных ИИ: находите, нанимайте и безопасно платите проверенным инструкторам по ИИ/специалистам по маркировке данных в более чем 110 странах и в любой области. Ключевые особенности глобальной сети OpenTrain AI: доступ к открытой сети №1 инструкторов по искусственному интеллекту и спе...

Feedcoyote

Feedcoyote

feedcoyote.com

Feedcoyote — это сеть профессионального сотрудничества на базе искусственного интеллекта, которая объединяет фрилансеров для создания команд, совместной работы над сложными проектами, заключения субподрядов, совместного использования ресурсов и совместного заработка, одновременно управляя всем в одн...

Cavalry

Cavalry

cavalryfreelancing.com

Cavalry объединяет торговую площадку и систему управления фрилансерами (FMS), чтобы упростить процесс поиска и совместной работы компаний и фрилансеров.

Cinode

Cinode

cinode.com

Кто знает что, кто есть в наличии, что можно продать? Мы предоставляем важную информацию о продажах, доставке и навыках, которых вам сейчас не хватает. Cinode — это универсальная платформа для ускорения роста вашей консалтинговой компании. Мы не зря являемся лучшим выбором в Скандинавии.

Skyword360

Skyword360

skyword.com

Платформа Skyword360 ставит контент в основу всей маркетинговой деятельности. Skyword360 предназначен для обеспечения соответствия всего межканального планирования, создания и активации контента общей контентной стратегии предприятия и маркетинговым целям. Благодаря такому контентно-ориентированному...

OpenTalent

OpenTalent

opentalent.co

Вы устали от ограничений традиционных решений по объединению талантов? OpenTalent предлагает инновационный и простой в использовании способ сбора и поддержания пула потенциальных кандидатов на будущие должности.

LaborX

LaborX

laborx.com

LaborX — это глобальная платформа по подбору персонала, которая предоставляет людям возможности трудоустройства и позволяет им получать оплату в криптовалюте. Смарт-контракты лежат в основе систем репутации и разрешения споров, обеспечивая соблюдение обязательств обеих сторон.

Toogit

Toogit

toogit.com

Toogit.com — это онлайн-платформа, позволяющая фрилансерам и работодателям сотрудничать и работать разумно.

Useme

Useme

useme.com

Useme предлагает быстрое и простое решение для компаний, которые хотят платить фрилансерам, а также для фрилансеров, у которых нет собственной компании и которые хотят выставить налоговый счет. С Useme после заключения сделки со своим субподрядчиком вы получите налоговый счет независимо от того, ест...

Xolo

Xolo

xolo.io

Xolo — это бизнес-система, предназначенная для индивидуальных пользователей, которая предоставляет локальные и глобальные решения для формирования бизнеса, выставления счетов-фактур в соответствии с требованиями НДС, бухгалтерского учета, налоговой отчетности, учета деловых расходов и многого другог...

Pangea.app

Pangea.app

about.pangea.app

Лучший способ узнать, подходит ли человек, — поработать с ним над проектом, прежде чем нанимать его на полный рабочий день. В Pangea мы делаем процесс найма простым и безболезненным — без наценок и комиссий за конвертацию, если вы нанимаете кого-то на полный рабочий день. Просмотрите список наших та...

Wripple

Wripple

wripple.com

Wripple — это платформа талантов по запросу для современных маркетологов, предлагающая частный рынок проверенных талантов и программного обеспечения для управления отношениями с фрилансерами в одном месте. Рынок платформы объединяет бренды и рекламные агентства с высококвалифицированными специалиста...

Vicoland

Vicoland

vicoland.com

Vicoland позволяет клиентам SAP Fieldglass повысить стоимость, качество и скорость профессиональных услуг по проектам SOW с помощью нового типа поставщика: виртуальных компаний, также известных как «Vicos». Vicos — это команды фрилансеров, действующие как настоящие компании, но с нулевыми накладными...

Zoopup

Zoopup

zoopup.com

о нас Пришествие в Zoop Plaza – где навыки имеют значение ZoopUp – это виртуальная площадка, где можно зайти в один магазин, чтобы подать заявку на участие в проекте, назвав цену за свои услуги. Фрилансеры открывают собственный магазин, чтобы продавать свои продукты или услуги по назначенной ими цен...

WittyPen

WittyPen

wittypen.com

WittyPen — это платформа, которая помогает частным лицам, стартапам и предприятиям получать контент от заслуживающих доверия авторов в своей отрасли.

Twine

Twine

twine.net

Twine связывает компании с более чем 500 000 внештатными экспертами из более чем 190 стран. Мы предоставляем гибкие возможности работы для стольких талантливых людей. Twine охватывает цифровые технологии, творчество и искусственный интеллект — разработку программного обеспечения, графический дизайн,...

YouTeam

YouTeam

youteam.io

Реагируйте на рыночные волны: легко подключайте и отключайте инженеров. Две недели на перекалибровку вашей команды: с YouTeam легко наращивайте или оптимизируйте ее, получив доступ к уникальной сети, состоящей из более чем 50 000 лучших талантов из Европы и Латинской Америки.

Designhill

Designhill

designhill.com

Designhill.com — это онлайн-рынок дизайна, который помогает владельцам бизнеса найти высококачественные индивидуальные проекты по доступным ценам. Компании, у которых есть особые потребности в дизайне, такие как дизайн логотипов, веб-дизайн, дизайн канцелярских товаров, дизайн упаковки (более 35+ ка...

Pepper Content

Pepper Content

peppercontent.io

Pepper — это платформа контент-маркетинга на базе искусственного интеллекта с рынком талантов, возглавляемым экспертами. Используйте платформу для идей, создания, управления, распространения и измерения вашего контент-маркетинга под одной крышей.

Simbiosis

Simbiosis

simbiosis.team

Simbiosis — это технологическое решение для найма, оплаты труда и управления прибрежными разработчиками из Латинской Америки. Компании могут найти специалистов из нашей сети, состоящей из более чем 5000 удаленных разработчиков, свободно владеющих английским языком и работающих на условиях полной зан...

Perfectlancer

Perfectlancer

perfectlancer.com

Perfectlancer — это платформа для фрилансеров, где компании могут нанимать профессиональных фрилансеров, таких как писатели, дизайнеры, разработчики, маркетологи и многие другие, и получать мили вперед. Это новый веб-сайт для фрилансеров с комиссией за транзакцию 0%, без каких-либо комиссий за обслу...

Rozgaar India

Rozgaar India

rozgaarindia.com

Rozgaarindia.com совершает революцию в работе людей. Мы соединяем мир с талантливыми проверенными фрилансерами быстрее, чем когда-либо прежде, для совместной работы и выполнения работы в безопасной и надежной онлайн-среде. Наша миссия — упростить работу фрилансеров и удаленный найм, предоставляя наи...

Ithire

Ithire

ithire.com

Кто мы? ITHIRE — это торговая площадка и платформа для найма, объединяющая клиентов и разработчиков в технологическом секторе. Наша система обмена сообщениями и видеосвязи в приложении, а также система отслеживания и мониторинга работы обеспечивают бесперебойный рабочий процесс с высококачественными...

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