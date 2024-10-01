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Платформы для фрилансеров - Самые популярные приложения - Монтсеррат
Платформы фрилансеров соединяют компании с независимыми профессионалами для временных должностей или специальных проектов. Эти платформы предоставляют рынок, где компании могут просматривать профили фрилансеров на основе навыков, опыта, местоположения и других критериев. Компании также могут публиковать описания проектов, чтобы получать предложения от фрилансеров. Это позволяет компаниям любого размера передавать на аутсорсинг задачи, требующие специальных навыков или дополнительной рабочей силы, позволяя штатным сотрудникам сосредоточиться на других видах деятельности. Некоторые платформы специализируются на фрилансерах с конкретными навыками, такими как письмо, дизайн или программирование, в то время как другие предлагают широкий спектр профессиональных навыков. Компании часто используют платформы для фрилансеров вместе с системами управления фрилансерами, которые помогают управлять платежами, доступностью и завершением проектов для всех фрилансеров, с которыми они работают. Компании, которым нужна дополнительная помощь в поиске фрилансеров, могут выбрать агентства по подбору или подбору персонала вместо того, чтобы напрямую взаимодействовать с кандидатами на платформах фрилансеров.
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Fiverr
fiverr.com
Fiverr — это онлайн-торговая площадка для услуг фрилансеров. Компания предоставляет фрилансерам платформу, позволяющую предлагать услуги клиентам по всему миру.
Upwork
upwork.com
Upwork, ранее Elance-oDesk, — это американо-американская платформа для фрилансеров, где предприятия и частные лица объединяются для ведения бизнеса. В 2015 году в результате слияния Elance-oDesk был переименован в Upwork, и теперь полное название компании — Upwork Global Inc. В настоящее время Upwor...
Dribbble
dribbble.com
Dribbble — это место, где дизайнеры черпают вдохновение, отзывы, сообщество и работу, а также ваш лучший ресурс для поиска дизайнеров по всему миру и общения с ними.
Freelancer
freelancer.com
Найдите и наймите лучших фрилансеров, веб-разработчиков и дизайнеров недорого. Крупнейший в мире рынок площадью 50 м. Получите котировки за считанные секунды. Опубликуйте свою работу онлайн прямо сейчас.
PeoplePerHour
peopleperhour.com
Выполняйте любую работу с помощью PeoplePerHour. Разместите вакансию бесплатно, чтобы найти профессиональных фрилансеров, и найдите работу для фрилансеров за считанные минуты! PeoplePerHour — это торговая площадка, объединяющая малый бизнес, стартапы, предпринимателей, корпорации, предприятия, малый...
Airtasker
airtasker.com
Airtasker (ASX: ART) — это ведущий онлайн-рынок Австралии для местных услуг, объединяющий людей и предприятия, которым нужна работа, с людьми, которые хотят работать. Airtasker стремится оказать положительное влияние на будущее сферы труда, создавая по-настоящему гибкие возможности для работы и полу...
Malt
malt.com
Malt — инновационная площадка для фрилансеров в Европе. Солод зависит от страны. Мы полностью доступны в: - БЫТЬ: www.malt.be Бельгия (Нидерланды) - БЭ: fr.malt.be Belgique (французский) - DE: www.malt.de Deutschland (Deutsch) - DE: en.malt.de Германия (английский) - ES: www.malt.es España (españo...
Bark.com
bark.com
Bark.com просматривает местные предприятия и помогает вам найти лучших специалистов для быстрого выполнения вашей работы.
Toptal
toptal.com
Toptal — это платформа, предназначенная для объединения предприятий с разработчиками высшего уровня без кода и с низким кодом в их профессиональной сети. Conneciton может быть изготовлен всего за 48 часов, что позволяет проверить и выпустить минимально жизнеспособный продукт (MVP) в течение нескольк...
Arc
arc.dev
Arc — это платформа удаленной карьеры, помогающая разработчикам строить потрясающую карьеру где угодно. Найдите тысячи лучших вакансий для удаленных разработчиков онлайн в одном месте!
Andela
andela.com
Наше сообщество талантов включает более 77 тысяч программного обеспечения и более 100 навыков в более чем 60 странах. Мы находим, оцениваем, подбираем и нанимаем инженеров для вас.
WorkGenius
workgenius.com
Быстро и эффективно находите и нанимайте исключительных специалистов. WorkGenius предлагает новаторское на рынке комплексное решение по найму и управлению фрилансерами. Мы предлагаем инновационный, основанный на технологиях подход к подбору персонала для более быстрого доступа к проверенным специал...
notch
notch.financial
Notch — это программное обеспечение для автоматизации дебиторской задолженности, разработанное, чтобы помочь вам быстрее получать оплату, улучшить денежный поток и повысить операционную эффективность. С Notch вы можете: 1) Управлять всеми задачами AR — счетами, платежами и сверками — на одной платфо...
Alura Market
alura.io
Рынок фриланс-услуг №1 для Etsy Sellers. Мы связываем предприятия Etsy с проверенными фрилансерами, предлагающими услуги, которые помогают продавцам Etsy добиться успеха.
talent.io
talent.io
Talent.io — это самый простой способ для технических специалистов найти работу по душе, а для компаний — создать отличные технические команды. Наша избирательная платформа объединяет сообщество из 100 000 квалифицированных технических специалистов и 7 000 компаний в Европе. Мы поддерживаем как посто...
Turing
turing.com
Тьюринг создает и внедряет генеративные продукты и решения искусственного интеллекта для организаций, управляющих сложными данными. Нам доверяют глобальные коммерческие предприятия, и мы решаем их бизнес-задачи, связанные с человеческим интеллектом, и повышаем производительность.
Braintrust
usebraintrust.com
Компания Braintrust совершает революцию в подборе персонала с помощью Braintrust AIR, первой и единственной в мире комплексной платформы для подбора персонала с использованием искусственного интеллекта. Braintrust AIR, обученная на основе человеческих знаний и собственных данных, сокращает время най...
Comeup
comeup.com
100% онлайн-платформа доставки услуг, созданная в 2013 году. Просмотрите сайт, выберите подходящую вам услугу и оформите заказ в несколько кликов.
Codeable
codeable.io
Codeable — единственная платформа WordPress для фрилансеров. Мы подбираем клиентов к лучшим экспертам WordPress. Мы помогаем клиентам решить любую проблему WordPress.
Codementor
codementor.io
Совершенствуйте свои навыки программирования, работая над реальными проектами. Присоединяйтесь к нашему бесплатному сообществу, чтобы обсуждать проекты, просматривать код и учиться у коллег и наставников.
WriterAccess
writeraccess.com
Нанимайте лучших фрилансеров и оптимизируйте свой рабочий процесс. Наша платформа для создания контента предоставляет вам таланты, инструменты и обучение, необходимые для масштабирования контент-маркетинга, развития вашего бизнеса или агентства, а также овладения контент-маркетингом для победы в Ин...
Proxify
proxify.io
Миссия Proxify — предоставить ведущим разработчикам по всему миру возможности, которых они заслуживают. С момента запуска разработчики Proxify успешно работали с более чем 1200 довольными клиентами над созданием своих продуктов и функций роста. Более 3500 талантливых разработчиков доверяют Proxify и...
Fastwork
fastwork.id
Привлекайте профессиональных фрилансеров для помощи в вашей работе или бизнесе или ищите подработку в Интернете на индонезийских сайтах для фрилансеров!
Anytask
anytask.com
AnyTask.com — это глобальная торговая площадка для фрилансеров, которая использует платежную технологию на основе блокчейна от Electroneum Ltd., чтобы исключить необходимость для фрилансеров иметь банковский счет, а также обещает нулевую комиссию продавца, что позволяет сэкономить до 20% комиссий по...
Contently
contently.com
Contently помогает брендам рассказывать замечательные истории. Наша мощная платформа корпоративного контент-маркетинга, стратегические услуги на основе данных и сеть фрилансеров мирового класса предоставляют ведущим мировым брендам все необходимое для создания контента, который радует их аудиторию и...
Crowdspring
crowdspring.com
Самый надежный в мире рынок графического дизайна, включая дизайн логотипов, дизайн веб-сайтов, дизайн продуктов и название вашего бизнеса. 100% гарантия возврата денег!
Contra
contra.com
Contra — это сетевая платформа, которая дает пользователям свободу и возможность работать независимо. Он предоставляет людям гибкие возможности работы через эксклюзивное сообщество и реферальную сеть, демонстрируя портфолио работ, которые позволяют фрилансерам и другим независимым специалистам зараб...
Worksible
worksible.com
Стартап, который хочет изменить традиционный способ работы и обучения. Доступ ко всем необходимым инструментам для личного и профессионального роста. Зарегистрируйтесь в Worksible и загрузите свои услуги в качестве фрилансера, чтобы клиенты или компании могли найти вас и нанять. Вы также можете обща...
Flexiple
flexiple.com
Flexiple — это сеть, состоящая из 1% лучших разработчиков-фрилансеров и дизайнеров с почасовой ставкой от 30 до 100 долларов США.
Cad Crowd
cadcrowd.com
Кэд Толпа | наймите дизайнера для 3D-моделирования, проектирования САПР и промышленного дизайна по запросу. Услуги: дизайн продукта, прототипы и 3D-анимация.
Contentoo
contentoo.com
Создавайте высококачественный контент вместе с 10% лучших создателей контента-фрилансеров в сочетании с непревзойденными технологиями и оперативной поддержкой мирового класса. Contentoo стартовал в 2017 году как платформа, которая связывает 10% лучших создателей контента с маркетинговыми отделами (м...
Revelo
revelo.com
За каждым успешным продуктом стоит команда разработчиков мирового уровня. Находите, нанимайте и управляйте удаленными разработчиками мирового класса в часовых поясах США, прошедшими предварительную проверку технических и социальных навыков. Revelo — крупнейшая онлайн-платформа, позволяющая американ...
Worksome
worksome.com
Мощное управление внешним персоналом: новое определение опыта подрядчиков. Создавайте, управляйте и удерживайте внешний персонал с помощью единственного инструмента, созданного для управления независимыми подрядчиками с соблюдением строгих требований и быстрыми выплатами.
Zerys
zerys.com
Zerys — это простая, мощная и отмеченная наградами платформа для планирования и производства контента. Он позволяет вам планировать свой контент, находить лучших писателей и создавать индивидуальные оптимизированные блоги, официальные документы и электронные книги, которые ваши читатели захотят нажа...
OpenTrain
opentrain.ai
Рынок маркировки данных ИИ: находите, нанимайте и безопасно платите проверенным инструкторам по ИИ/специалистам по маркировке данных в более чем 110 странах и в любой области. Ключевые особенности глобальной сети OpenTrain AI: доступ к открытой сети №1 инструкторов по искусственному интеллекту и спе...
Feedcoyote
feedcoyote.com
Feedcoyote — это сеть профессионального сотрудничества на базе искусственного интеллекта, которая объединяет фрилансеров для создания команд, совместной работы над сложными проектами, заключения субподрядов, совместного использования ресурсов и совместного заработка, одновременно управляя всем в одн...
Cavalry
cavalryfreelancing.com
Cavalry объединяет торговую площадку и систему управления фрилансерами (FMS), чтобы упростить процесс поиска и совместной работы компаний и фрилансеров.
Truelancer
truelancer.com
В Truelancer.com мы стремимся создать глобальное сообщество доверенных фрилансеров. Truelancer.com — это онлайн-платформа, позволяющая работодателям нанимать специалистов для выполнения своей работы, а фрилансеры и специалисты могут искать работу и зарабатывать деньги, работая с реальными клиентами ...
Cinode
cinode.com
Кто знает что, кто есть в наличии, что можно продать? Мы предоставляем важную информацию о продажах, доставке и навыках, которых вам сейчас не хватает. Cinode — это универсальная платформа для ускорения роста вашей консалтинговой компании. Мы не зря являемся лучшим выбором в Скандинавии.
YunoJuno
yunojuno.com
YunoJuno — единственная платформа, необходимая бизнесу для поиска, найма, управления и оплаты подрядчиков. Объединив систему управления фрилансерами с элитным рынком, насчитывающим более 100 000 проверенных в отрасли подрядчиков, YunoJuno объединяет команды HR, менеджеров по найму, финансов и юристо...
Skyword360
skyword.com
Платформа Skyword360 ставит контент в основу всей маркетинговой деятельности. Skyword360 предназначен для обеспечения соответствия всего межканального планирования, создания и активации контента общей контентной стратегии предприятия и маркетинговым целям. Благодаря такому контентно-ориентированному...
OpenTalent
opentalent.co
Вы устали от ограничений традиционных решений по объединению талантов? OpenTalent предлагает инновационный и простой в использовании способ сбора и поддержания пула потенциальных кандидатов на будущие должности.
LaborX
laborx.com
LaborX — это глобальная платформа по подбору персонала, которая предоставляет людям возможности трудоустройства и позволяет им получать оплату в криптовалюте. Смарт-контракты лежат в основе систем репутации и разрешения споров, обеспечивая соблюдение обязательств обеих сторон.
Toogit
toogit.com
Toogit.com — это онлайн-платформа, позволяющая фрилансерам и работодателям сотрудничать и работать разумно.
Pangea.app
about.pangea.app
Лучший способ узнать, подходит ли человек, — поработать с ним над проектом, прежде чем нанимать его на полный рабочий день. В Pangea мы делаем процесс найма простым и безболезненным — без наценок и комиссий за конвертацию, если вы нанимаете кого-то на полный рабочий день. Просмотрите список наших та...
Wripple
wripple.com
Wripple — это платформа талантов по запросу для современных маркетологов, предлагающая частный рынок проверенных талантов и программного обеспечения для управления отношениями с фрилансерами в одном месте. Рынок платформы объединяет бренды и рекламные агентства с высококвалифицированными специалиста...
Vicoland
vicoland.com
Vicoland позволяет клиентам SAP Fieldglass повысить стоимость, качество и скорость профессиональных услуг по проектам SOW с помощью нового типа поставщика: виртуальных компаний, также известных как «Vicos». Vicos — это команды фрилансеров, действующие как настоящие компании, но с нулевыми накладными...
Zoopup
zoopup.com
о нас Пришествие в Zoop Plaza – где навыки имеют значение ZoopUp – это виртуальная площадка, где можно зайти в один магазин, чтобы подать заявку на участие в проекте, назвав цену за свои услуги. Фрилансеры открывают собственный магазин, чтобы продавать свои продукты или услуги по назначенной ими цен...
WittyPen
wittypen.com
WittyPen — это платформа, которая помогает частным лицам, стартапам и предприятиям получать контент от заслуживающих доверия авторов в своей отрасли.
YouTeam
youteam.io
Реагируйте на рыночные волны: легко подключайте и отключайте инженеров. Две недели на перекалибровку вашей команды: с YouTeam легко наращивайте или оптимизируйте ее, получив доступ к уникальной сети, состоящей из более чем 50 000 лучших талантов из Европы и Латинской Америки.
Useme
useme.com
Useme предлагает быстрое и простое решение для компаний, которые хотят платить фрилансерам, а также для фрилансеров, у которых нет собственной компании и которые хотят выставить налоговый счет. С Useme после заключения сделки со своим субподрядчиком вы получите налоговый счет независимо от того, ест...
Pepper Content
peppercontent.io
Pepper — это платформа контент-маркетинга на базе искусственного интеллекта с рынком талантов, возглавляемым экспертами. Используйте платформу для идей, создания, управления, распространения и измерения вашего контент-маркетинга под одной крышей.
Xolo
xolo.io
Xolo — это бизнес-система, предназначенная для индивидуальных пользователей, которая предоставляет локальные и глобальные решения для формирования бизнеса, выставления счетов-фактур в соответствии с требованиями НДС, бухгалтерского учета, налоговой отчетности, учета деловых расходов и многого другог...
Simbiosis
simbiosis.team
Simbiosis — это технологическое решение для найма, оплаты труда и управления прибрежными разработчиками из Латинской Америки. Компании могут найти специалистов из нашей сети, состоящей из более чем 5000 удаленных разработчиков, свободно владеющих английским языком и работающих на условиях полной зан...
Perfectlancer
perfectlancer.com
Perfectlancer — это платформа для фрилансеров, где компании могут нанимать профессиональных фрилансеров, таких как писатели, дизайнеры, разработчики, маркетологи и многие другие, и получать мили вперед. Это новый веб-сайт для фрилансеров с комиссией за транзакцию 0%, без каких-либо комиссий за обслу...
Rozgaar India
rozgaarindia.com
Rozgaarindia.com совершает революцию в работе людей. Мы соединяем мир с талантливыми проверенными фрилансерами быстрее, чем когда-либо прежде, для совместной работы и выполнения работы в безопасной и надежной онлайн-среде. Наша миссия — упростить работу фрилансеров и удаленный найм, предоставляя наи...
Ithire
ithire.com
Кто мы? ITHIRE — это торговая площадка и платформа для найма, объединяющая клиентов и разработчиков в технологическом секторе. Наша система обмена сообщениями и видеосвязи в приложении, а также система отслеживания и мониторинга работы обеспечивают бесперебойный рабочий процесс с высококачественными...
Gun.io
gun.io
Gun.io — это глобальное агентство по поиску талантов в области программного обеспечения, которое предоставляет крупным компаниям доступ к эксклюзивным, проверенным талантам, которых они не найдут в стопке резюме на доске объявлений. Для нанимающих компаний команда старших разработчиков Gun.io выявля...
nDash
ndash.com
nDash предоставляет программное обеспечение и услуги для создания контента ведущим мировым брендам и агентствам. Посетите nDash.com сегодня, чтобы зарегистрироваться бесплатно и начать создавать свое контент-сообщество.