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Программное обеспечение для обнаружения мошенничества
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Программное обеспечение для обнаружения мошенничества - Самые популярные приложения

Программное обеспечение для обнаружения мошенничества, также известное как программное обеспечение для обнаружения онлайн-мошенничества, предназначено для выявления и предотвращения незаконных и рискованных действий в Интернете. Эти инструменты работают путем постоянного мониторинга поведения пользователей и расчета уровней риска для обнаружения потенциально мошеннических покупок, транзакций или попыток доступа. ИТ-отделы и отделы обеспечения соответствия, особенно в коммерческих и цифровых банковских компаниях, полагаются на эти инструменты для мониторинга и снижения риска мошенничества среди своих пользователей. Используя программное обеспечение для обнаружения мошенничества, компании стремятся защитить конфиденциальную информацию, предотвратить кибератаки и защититься от мошеннических транзакций и кражи личных данных. Используя машинное обучение и анализ поведения в режиме реального времени, эти инструменты могут классифицировать риски в режиме реального времени, учитывая такие факторы, как репутация устройства и IP-адреса. Хотя существует некоторое совпадение с программным обеспечением для защиты от мошенничества в электронной коммерции, решения для обнаружения мошенничества в первую очередь ориентированы на мониторинг, обнаружение и оповещение о мошеннических действиях в режиме реального времени, тогда как инструменты электронной коммерции больше связаны с соблюдением нормативных требований и анализом покупательского поведения.

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GeoComply

GeoComply

geocomply.com

GeoComply — это приложение для проверки геолокации и предотвращения мошенничества, используемое в играх, финансах и медиа для соответствия требованиям и защиты данных.

Castle

Castle

castle.io

Castle — это платформа для управления рисками идентификации и мошенничества. Она помогает командам безопасности выявлять и предотвращать мошеннические действия.

LexisNexis

LexisNexis

lexisnexis.com

LexisNexis - платформа для юридических исследований и управления документами, предоставляющая доступ к данным и аналитике для юридических профессионалов.

Onfido

Onfido

onfido.com

Onfido - приложение для автоматической проверки идентификации, обеспечивающее безопасность и соответствие требованиям в различных отраслях.

Fingerprint

Fingerprint

fingerprint.com

Fingerprint — платформа для идентификации устройств, помогающая разработчикам создавать решения для обнаружения мошенничества в веб и мобильных приложениях.

Authorize.net

Authorize.net

authorize.net

Authorize.net позволяет малым предприятиям обрабатывать платежи с помощью кредитных карт и электронных чеков онлайн, в магазинах и через мобильные устройства.

Pipl

Pipl

pipl.com

Pipl — это приложение для поиска и управления информацией, агрегирующее данные из разных источников для эффективного поиска и анализа.

Sumsub

Sumsub

sumsub.com

Sumsub - платформа для проверки идентификации и соответствия требованиям, предлагающая инструменты KYC, AML и предотвращения мошенничества.

Proofpoint

Proofpoint

proofpoint.com

Proofpoint - это платформа кибербезопасности, обеспечивающая защиту электронной почты, предотвращение утечек данных и соответствие нормативам.

hCaptcha

hCaptcha

hcaptcha.com

hCaptcha — это платформа для защиты веб-сайтов от ботов и злоупотреблений, обеспечивая конфиденциальность и легкую интеграцию с различными сервисами.

iDenfy

iDenfy

idenfy.com

iDenfy - это платформа для проверки личности, предотвращения мошенничества и соблюдения норм, использующая ИИ и биометрические технологии.

IPQS

IPQS

ipqualityscore.com

IPQS — решение для предотвращения мошенничества, предлагающее API для проверки IP-адресов, электронной почты и идентификаций устройств в реальном времени.

Stytch

Stytch

stytch.com

Stytch - платформа аутентификации, предлагающая удобные методы входа без паролей и инструменты для интеграции в приложения, улучшая безопасность и опыт пользователей.

Authsignal

Authsignal

authsignal.com

Authsignal - платформа для аутентификации клиентов, предлагающая решения без паролей и многофакторную аутентификацию для бизнеса.

CHEQ

CHEQ

cheq.ai

Приложение CHEQ Essentials обеспечивает защиту от недействительного интернет-трафика, блокируя вредоносные источники и улучшая эффективность маркетинга.

Bolt Merchant

Bolt Merchant

bolt.com

Приложение для торговцев Bolt упрощает процесс оформления заказа, обеспечивая быструю и безопасную обработку платежей и интеграцию с различными платформами.

Imperva

Imperva

imperva.com

Imperva предлагает платформу для защиты цифровых активов от киберугроз, включая брандмауэры и защиту от DDoS-атак.

Ocrolus

Ocrolus

ocrolus.com

Ocrolus — платформа ИИ для автоматизации обработки документов, помогающая быстро и точно принимать финансовые решения и снижать ошибки в кредитовании.

Recorded Future

Recorded Future

recordedfuture.com

Recorded Future предоставляет платформу для мониторинга угроз и анализа данных по киберугрозам, помогая организациям управлять рисками и улучшать безопасность.

Socure

Socure

socure.com

Socure - платформа для проверки идентификации и предотвращения мошенничества, использующая ИИ и машинное обучение для автоматизированной проверки данных клиентов.

Prove

Prove

prove.com

Prove – это приложение, позволяющее компаниям проверять идентичность клиентов с помощью телефона, обеспечивая безопасность и удобство в процессе.

Trustpair

Trustpair

trustpair.com

Trustpair — платформа для предотвращения мошенничества в платежах, помогающая компаниям автоматизировать процесс P2P и управлять рисками.

Forter

Forter

forter.com

Forter – платформа для предотвращения мошенничества в цифровой коммерции, обеспечивающая анализ транзакций в реальном времени и защиту от мошеннических действий.

SEON

SEON

seon.io

SEON — платформа для предотвращения мошенничества, которая помогает выявлять и предотвращать угрозы с помощью цифрового анализа и мониторинга транзакций.

Sift

Sift

sift.com

Sift — платформа по борьбе с мошенничеством, использующая ИИ для защиты онлайн-бизнеса и управления идентификацией пользователей.

DataDome

DataDome

datadome.co

DataDome защищает веб-сайты и приложения от бот-атак и мошенничества, анализируя трафик в реальном времени для обеспечения безопасности пользователей и предотвращения несанкционированного доступа.

Inscribe

Inscribe

inscribe.ai

Inscribe — приложение для автоматизации задач по онбордингу и оценке рисков с помощью ИИ, которое помогает уменьшить нагрузку на персонал и снизить мошенничество.

Chargebacks911

Chargebacks911

chargebacks911.com

Chargebacks911 — приложение для управления возвратами платежей, позволяющее предприятиям эффективно выявлять мошенничество и минимизировать финансовые потери от споров.

Fraud.net

Fraud.net

fraud.net

Fraud.net предлагает платформу для обнаружения мошенничества, AML и KYC, помогает компаниям защититься от мошеннической активности и улучшить процессы работы с клиентами.

NoFraud

NoFraud

nofraud.com

NoFraud — приложение для предотвращения мошенничества в электронной коммерции, которое анализирует заказы в реальном времени и обеспечивает безопасный процесс оформления.

Verosint

Verosint

verosint.com

Verosint — это решение для обнаружения и предотвращения мошенничества с аккаунтами, обеспечивающее проверку личности для онлайн-бизнеса.

Eftsure

Eftsure

eftsure.com

Eftsure - платформа для проверки платежей, предотвращающая мошенничество и обеспечивающая безопасность финансовых операций в бизнесе.

CertifID

CertifID

certifid.com

CertifID - это приложение для проверки личностей и устройств, предотвращающее мошенничество с проводками в сделках с недвижимостью и финансами.

Netacea

Netacea

netacea.com

Netacea – это приложение для защиты от ботов, которое обнаруживает и предотвращает автоматизированные угрозы к веб-сайтам и онлайн-сервисам.

Oscilar

Oscilar

oscilar.com

Oscilar — это платформа для защиты онлайн-транзакций от мошенничества, использующая ИИ и анализ данных в реальном времени для оценки рисков.

Trustfull

Trustfull

trustfull.com

Trustfull — платформа для оценки рисков в реальном времени, основанная на данных о цифровых следах, с использованием безшумных проверок различных сигналов.

FraudLabs Pro

FraudLabs Pro

fraudlabspro.com

FraudLabs Pro помогает магазинам защищать свои онлайн-продажи от мошенничества, анализируя заказы и снижая риск возвратных платежей.

Riskified

Riskified

riskified.com

Riskified - платформа предотвращения мошенничества в электронной коммерции, определяющая законные и мошеннические заказы с помощью машинного обучения.

Eye4Fraud

Eye4Fraud

eye4fraud.com

Eye4Fraud - приложение для защиты от мошенничества в онлайн-продажах, проверяющее транзакции и минимизирующее финансовые риски.

Kount

Kount

kount.com

Kount - это приложение для обнаружения мошенничества, помогающее предприятиям защищать прибыль и адаптировать стратегии предотвращения мошенничества.

Signifyd

Signifyd

signifyd.com

Signifyd защищает интернет-магазины от мошенничества, помогая безопасно обрабатывать заказы, предотвращать злоупотребления и автоматизировать процесс возврата.

ClearSale

ClearSale

br.clear.sale

ClearSale - система защиты от мошенничества для электронной коммерции, использующая машинное обучение для анализа транзакций и повышения безопасности покупок.

Ravelin

Ravelin

ravelin.com

Ravelin помогает онлайн-предприятиям предотвращать мошенничество и обеспечивать безопасность платежей, используя технологии машинного обучения и анализ данных в реальном времени.

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