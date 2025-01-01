Программное обеспечение для обнаружения мошенничества - Самые популярные приложения

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Программное обеспечение для обнаружения мошенничества, также известное как программное обеспечение для обнаружения онлайн-мошенничества, предназначено для выявления и предотвращения незаконных и рискованных действий в Интернете. Эти инструменты работают путем постоянного мониторинга поведения пользователей и расчета уровней риска для обнаружения потенциально мошеннических покупок, транзакций или попыток доступа. ИТ-отделы и отделы обеспечения соответствия, особенно в коммерческих и цифровых банковских компаниях, полагаются на эти инструменты для мониторинга и снижения риска мошенничества среди своих пользователей. Используя программное обеспечение для обнаружения мошенничества, компании стремятся защитить конфиденциальную информацию, предотвратить кибератаки и защититься от мошеннических транзакций и кражи личных данных. Используя машинное обучение и анализ поведения в режиме реального времени, эти инструменты могут классифицировать риски в режиме реального времени, учитывая такие факторы, как репутация устройства и IP-адреса. Хотя существует некоторое совпадение с программным обеспечением для защиты от мошенничества в электронной коммерции, решения для обнаружения мошенничества в первую очередь ориентированы на мониторинг, обнаружение и оповещение о мошеннических действиях в режиме реального времени, тогда как инструменты электронной коммерции больше связаны с соблюдением нормативных требований и анализом покупательского поведения.
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GeoComply
geocomply.com
GeoComply — это приложение для проверки геолокации и предотвращения мошенничества, используемое в играх, финансах и медиа для соответствия требованиям и защиты данных.
Castle
castle.io
Castle — это платформа для управления рисками идентификации и мошенничества. Она помогает командам безопасности выявлять и предотвращать мошеннические действия.
LexisNexis
lexisnexis.com
LexisNexis - платформа для юридических исследований и управления документами, предоставляющая доступ к данным и аналитике для юридических профессионалов.
Onfido
onfido.com
Onfido - приложение для автоматической проверки идентификации, обеспечивающее безопасность и соответствие требованиям в различных отраслях.
Fingerprint
fingerprint.com
Fingerprint — платформа для идентификации устройств, помогающая разработчикам создавать решения для обнаружения мошенничества в веб и мобильных приложениях.
Authorize.net
authorize.net
Authorize.net позволяет малым предприятиям обрабатывать платежи с помощью кредитных карт и электронных чеков онлайн, в магазинах и через мобильные устройства.
Pipl
pipl.com
Pipl — это приложение для поиска и управления информацией, агрегирующее данные из разных источников для эффективного поиска и анализа.
Sumsub
sumsub.com
Sumsub - платформа для проверки идентификации и соответствия требованиям, предлагающая инструменты KYC, AML и предотвращения мошенничества.
Proofpoint
proofpoint.com
Proofpoint - это платформа кибербезопасности, обеспечивающая защиту электронной почты, предотвращение утечек данных и соответствие нормативам.
hCaptcha
hcaptcha.com
hCaptcha — это платформа для защиты веб-сайтов от ботов и злоупотреблений, обеспечивая конфиденциальность и легкую интеграцию с различными сервисами.
iDenfy
idenfy.com
iDenfy - это платформа для проверки личности, предотвращения мошенничества и соблюдения норм, использующая ИИ и биометрические технологии.
IPQS
ipqualityscore.com
IPQS — решение для предотвращения мошенничества, предлагающее API для проверки IP-адресов, электронной почты и идентификаций устройств в реальном времени.
Stytch
stytch.com
Stytch - платформа аутентификации, предлагающая удобные методы входа без паролей и инструменты для интеграции в приложения, улучшая безопасность и опыт пользователей.
Authsignal
authsignal.com
Authsignal - платформа для аутентификации клиентов, предлагающая решения без паролей и многофакторную аутентификацию для бизнеса.
CHEQ
cheq.ai
Приложение CHEQ Essentials обеспечивает защиту от недействительного интернет-трафика, блокируя вредоносные источники и улучшая эффективность маркетинга.
Imperva
imperva.com
Imperva предлагает платформу для защиты цифровых активов от киберугроз, включая брандмауэры и защиту от DDoS-атак.
Bolt Merchant
bolt.com
Приложение для торговцев Bolt упрощает процесс оформления заказа, обеспечивая быструю и безопасную обработку платежей и интеграцию с различными платформами.
Ocrolus
ocrolus.com
Ocrolus — платформа ИИ для автоматизации обработки документов, помогающая быстро и точно принимать финансовые решения и снижать ошибки в кредитовании.
Recorded Future
recordedfuture.com
Recorded Future предоставляет платформу для мониторинга угроз и анализа данных по киберугрозам, помогая организациям управлять рисками и улучшать безопасность.
Socure
socure.com
Socure - платформа для проверки идентификации и предотвращения мошенничества, использующая ИИ и машинное обучение для автоматизированной проверки данных клиентов.
Prove
prove.com
Prove – это приложение, позволяющее компаниям проверять идентичность клиентов с помощью телефона, обеспечивая безопасность и удобство в процессе.
Forter
forter.com
Forter – платформа для предотвращения мошенничества в цифровой коммерции, обеспечивающая анализ транзакций в реальном времени и защиту от мошеннических действий.
SEON
seon.io
SEON — платформа для предотвращения мошенничества, которая помогает выявлять и предотвращать угрозы с помощью цифрового анализа и мониторинга транзакций.
Trustpair
trustpair.com
Trustpair — платформа для предотвращения мошенничества в платежах, помогающая компаниям автоматизировать процесс P2P и управлять рисками.
Sift
sift.com
Sift — платформа по борьбе с мошенничеством, использующая ИИ для защиты онлайн-бизнеса и управления идентификацией пользователей.
DataDome
datadome.co
DataDome защищает веб-сайты и приложения от бот-атак и мошенничества, анализируя трафик в реальном времени для обеспечения безопасности пользователей и предотвращения несанкционированного доступа.
Inscribe
inscribe.ai
Inscribe — приложение для автоматизации задач по онбордингу и оценке рисков с помощью ИИ, которое помогает уменьшить нагрузку на персонал и снизить мошенничество.
Chargebacks911
chargebacks911.com
Chargebacks911 — приложение для управления возвратами платежей, позволяющее предприятиям эффективно выявлять мошенничество и минимизировать финансовые потери от споров.
Fraud.net
fraud.net
Fraud.net предлагает платформу для обнаружения мошенничества, AML и KYC, помогает компаниям защититься от мошеннической активности и улучшить процессы работы с клиентами.
NoFraud
nofraud.com
NoFraud — приложение для предотвращения мошенничества в электронной коммерции, которое анализирует заказы в реальном времени и обеспечивает безопасный процесс оформления.
Verosint
verosint.com
Verosint — это решение для обнаружения и предотвращения мошенничества с аккаунтами, обеспечивающее проверку личности для онлайн-бизнеса.
Eftsure
eftsure.com
Eftsure - платформа для проверки платежей, предотвращающая мошенничество и обеспечивающая безопасность финансовых операций в бизнесе.
CertifID
certifid.com
CertifID - это приложение для проверки личностей и устройств, предотвращающее мошенничество с проводками в сделках с недвижимостью и финансами.
Netacea
netacea.com
Netacea – это приложение для защиты от ботов, которое обнаруживает и предотвращает автоматизированные угрозы к веб-сайтам и онлайн-сервисам.
Oscilar
oscilar.com
Oscilar — это платформа для защиты онлайн-транзакций от мошенничества, использующая ИИ и анализ данных в реальном времени для оценки рисков.
Trustfull
trustfull.com
Trustfull — платформа для оценки рисков в реальном времени, основанная на данных о цифровых следах, с использованием безшумных проверок различных сигналов.
FraudLabs Pro
fraudlabspro.com
FraudLabs Pro помогает магазинам защищать свои онлайн-продажи от мошенничества, анализируя заказы и снижая риск возвратных платежей.
Riskified
riskified.com
Riskified - платформа предотвращения мошенничества в электронной коммерции, определяющая законные и мошеннические заказы с помощью машинного обучения.
Eye4Fraud
eye4fraud.com
Eye4Fraud - приложение для защиты от мошенничества в онлайн-продажах, проверяющее транзакции и минимизирующее финансовые риски.
Kount
kount.com
Kount - это приложение для обнаружения мошенничества, помогающее предприятиям защищать прибыль и адаптировать стратегии предотвращения мошенничества.
Signifyd
signifyd.com
Signifyd защищает интернет-магазины от мошенничества, помогая безопасно обрабатывать заказы, предотвращать злоупотребления и автоматизировать процесс возврата.
ClearSale
br.clear.sale
ClearSale - система защиты от мошенничества для электронной коммерции, использующая машинное обучение для анализа транзакций и повышения безопасности покупок.
Ravelin
ravelin.com
Ravelin помогает онлайн-предприятиям предотвращать мошенничество и обеспечивать безопасность платежей, используя технологии машинного обучения и анализ данных в реальном времени.
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