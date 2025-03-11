Программное обеспечение для обнаружения мошенничества - Самые популярные приложения

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Программное обеспечение для обнаружения мошенничества, также известное как программное обеспечение для обнаружения онлайн-мошенничества, предназначено для выявления и предотвращения незаконных и рискованных действий в Интернете. Эти инструменты работают путем постоянного мониторинга поведения пользователей и расчета уровней риска для обнаружения потенциально мошеннических покупок, транзакций или попыток доступа. ИТ-отделы и отделы обеспечения соответствия, особенно в коммерческих и цифровых банковских компаниях, полагаются на эти инструменты для мониторинга и снижения риска мошенничества среди своих пользователей. Используя программное обеспечение для обнаружения мошенничества, компании стремятся защитить конфиденциальную информацию, предотвратить кибератаки и защититься от мошеннических транзакций и кражи личных данных. Используя машинное обучение и анализ поведения в режиме реального времени, эти инструменты могут классифицировать риски в режиме реального времени, учитывая такие факторы, как репутация устройства и IP-адреса. Хотя существует некоторое совпадение с программным обеспечением для защиты от мошенничества в электронной коммерции, решения для обнаружения мошенничества в первую очередь ориентированы на мониторинг, обнаружение и оповещение о мошеннических действиях в режиме реального времени, тогда как инструменты электронной коммерции больше связаны с соблюдением нормативных требований и анализом покупательского поведения.
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GeoComply
geocomply.com
GeoComply — это приложение для проверки геолокации и предотвращения мошенничества, используемое в играх, финансах и медиа для соответствия требованиям и защиты данных.
Castle
castle.io
Castle — это платформа для управления рисками идентификации и мошенничества. Она помогает командам безопасности выявлять и предотвращать мошеннические действия.
LexisNexis
lexisnexis.com
LexisNexis - платформа для юридических исследований и управления документами, предоставляющая доступ к данным и аналитике для юридических профессионалов.
Onfido
onfido.com
Onfido - приложение для автоматической проверки идентификации, обеспечивающее безопасность и соответствие требованиям в различных отраслях.
Fingerprint
fingerprint.com
Fingerprint — платформа для идентификации устройств, помогающая разработчикам создавать решения для обнаружения мошенничества в веб и мобильных приложениях.
Authorize.net
authorize.net
Authorize.net позволяет малым предприятиям обрабатывать платежи с помощью кредитных карт и электронных чеков онлайн, в магазинах и через мобильные устройства.
Pipl
pipl.com
Pipl — это приложение для поиска и управления информацией, агрегирующее данные из разных источников для эффективного поиска и анализа.
Sumsub
sumsub.com
Sumsub - платформа для проверки идентификации и соответствия требованиям, предлагающая инструменты KYC, AML и предотвращения мошенничества.
Proofpoint
proofpoint.com
Proofpoint - это платформа кибербезопасности, обеспечивающая защиту электронной почты, предотвращение утечек данных и соответствие нормативам.
hCaptcha
hcaptcha.com
hCaptcha — это платформа для защиты веб-сайтов от ботов и злоупотреблений, обеспечивая конфиденциальность и легкую интеграцию с различными сервисами.
iDenfy
idenfy.com
iDenfy - это платформа для проверки личности, предотвращения мошенничества и соблюдения норм, использующая ИИ и биометрические технологии.
IPQS
ipqualityscore.com
IPQS — решение для предотвращения мошенничества, предлагающее API для проверки IP-адресов, электронной почты и идентификаций устройств в реальном времени.
CHEQ
cheq.ai
Приложение CHEQ Essentials обеспечивает защиту от недействительного интернет-трафика, блокируя вредоносные источники и улучшая эффективность маркетинга.
Authsignal
authsignal.com
Authsignal - платформа для аутентификации клиентов, предлагающая решения без паролей и многофакторную аутентификацию для бизнеса.
Stytch
stytch.com
Stytch - платформа аутентификации, предлагающая удобные методы входа без паролей и инструменты для интеграции в приложения, улучшая безопасность и опыт пользователей.
Imperva
imperva.com
Imperva предлагает платформу для защиты цифровых активов от киберугроз, включая брандмауэры и защиту от DDoS-атак.
Bolt Merchant
bolt.com
Приложение для торговцев Bolt упрощает процесс оформления заказа, обеспечивая быструю и безопасную обработку платежей и интеграцию с различными платформами.
Ocrolus
ocrolus.com
Ocrolus — платформа ИИ для автоматизации обработки документов, помогающая быстро и точно принимать финансовые решения и снижать ошибки в кредитовании.
Recorded Future
recordedfuture.com
Recorded Future предоставляет платформу для мониторинга угроз и анализа данных по киберугрозам, помогая организациям управлять рисками и улучшать безопасность.
Socure
socure.com
Socure - платформа для проверки идентификации и предотвращения мошенничества, использующая ИИ и машинное обучение для автоматизированной проверки данных клиентов.
Forter
forter.com
Forter – платформа для предотвращения мошенничества в цифровой коммерции, обеспечивающая анализ транзакций в реальном времени и защиту от мошеннических действий.
Prove
prove.com
Prove – это приложение, позволяющее компаниям проверять идентичность клиентов с помощью телефона, обеспечивая безопасность и удобство в процессе.
SEON
seon.io
SEON — платформа для предотвращения мошенничества, которая помогает выявлять и предотвращать угрозы с помощью цифрового анализа и мониторинга транзакций.
Trustpair
trustpair.com
Trustpair — платформа для предотвращения мошенничества в платежах, помогающая компаниям автоматизировать процесс P2P и управлять рисками.
Sift
sift.com
Sift — платформа по борьбе с мошенничеством, использующая ИИ для защиты онлайн-бизнеса и управления идентификацией пользователей.
DataDome
datadome.co
DataDome защищает веб-сайты и приложения от бот-атак и мошенничества, анализируя трафик в реальном времени для обеспечения безопасности пользователей и предотвращения несанкционированного доступа.
Inscribe
inscribe.ai
Inscribe — приложение для автоматизации задач по онбордингу и оценке рисков с помощью ИИ, которое помогает уменьшить нагрузку на персонал и снизить мошенничество.
Chargebacks911
chargebacks911.com
Chargebacks911 — приложение для управления возвратами платежей, позволяющее предприятиям эффективно выявлять мошенничество и минимизировать финансовые потери от споров.
Fraud.net
fraud.net
Fraud.net предлагает платформу для обнаружения мошенничества, AML и KYC, помогает компаниям защититься от мошеннической активности и улучшить процессы работы с клиентами.
NoFraud
nofraud.com
NoFraud — приложение для предотвращения мошенничества в электронной коммерции, которое анализирует заказы в реальном времени и обеспечивает безопасный процесс оформления.
Verosint
verosint.com
Verosint — ведущее решение для обнаружения и предотвращения мошенничества с учетными записями, предлагающее проверку подлинности на основе сигналов для онлайн-бизнеса.
Eftsure
eftsure.com
Eftsure — лидер австралийского рынка в области предотвращения мошенничества с платежами. Наше комплексное решение, специально разработанное для бизнеса, обеспечивает безопасность платежей B2B на сумму более 120 миллиардов долларов США в год. Наша миссия — построить более безопасное деловое сообщество. Имея большую и постоянно растущую базу данных проверенных данных о поставщиках (единственную в своем роде), мы используем многофакторную проверку, чтобы предоставить компаниям больше знаний и контроля над подключением поставщиков, получением счетов и осуществлением платежей. Короче говоря, мы гарантируем, что наши клиенты никогда не платят не тем людям.
CertifID
certifid.com
CertifID — это решение для цифровой идентификации и проверки устройств, используемое титульными компаниями, юридическими фирмами, кредиторами, риэлторами, а также покупателями и продавцами жилья для предотвращения электронного мошенничества. В Соединенных Штатах мошенничество с использованием электронных средств является наиболее значительным риском, влияющим на сферу недвижимости. Проверяя учетные данные сторон транзакции и безопасно обмениваясь банковскими реквизитами, CertifID обеспечивает душевное спокойствие и прямое страховое покрытие на сумму до 1 миллиона долларов США по каждому защищаемому проводу. CertifID интегрирован с ведущими программными системами для производства титулов и позволяет занятым операторам титулов и условного депонирования исключить трудоемкие ручные процессы из своего рабочего процесса. Благодаря десяткам тысяч переводов и нулевым страховым случаям CertifID помогает ежемесячно защищать миллиарды долларов от мошенничества. CertifID, созданный владельцами титульных компаний и жертвами электронного мошенничества, представляет собой специальное решение, готовое принять на себя самый большой риск в отрасли.
Netacea
netacea.com
Защита от ботов Netacea обнаруживает и предотвращает сложные атаки ботов на интернет-бренды. Расположенное на самом краю технической инфраструктуры без использования агентов, система управления ботами Netacea сочетает в себе непревзойденную видимость всего трафика через API, приложения и веб-сайты с развитыми возможностями обнаружения, реагирования и анализа угроз. Результатом является более эффективная автоматическая защита от ботов для предприятий с высокой посещаемостью. Защита от ботов Netacea обнаруживает, смягчает и предотвращает сложные атаки ботов на крупнейшие мировые онлайн-бренды. Предотвращение атак грубой силы, таких как захват учетных записей, подмена учетных данных, злоупотребление платежами, атаки API и онлайн-мошенничество. Благодаря единому развертыванию без использования агентов с минимальным кодом Netacea позволяет брендам анализировать все источники трафика в Интернете, приложениях и API, чтобы обнаруживать и останавливать автоматизированные угрозы до того, как они смогут нанести вред вашему бизнесу или клиентам.
Oscilar
oscilar.com
Oscilar решает одну из самых больших проблем, стоящих сегодня перед бизнесом и потребителями: как защитить онлайн-транзакции от мошенничества, кражи и рисков. Наша миссия — сделать Интернет более безопасным, защищая любые онлайн-транзакции. Oscilar — это первая в своем роде платформа принятия решений о рисках на базе искусственного интеллекта, работающая в режиме реального времени, которая объединяет данные в реальном времени, искусственный интеллект и принятие решений таким образом, как никогда раньше, для создания самой совершенной платформы для обнаружения кредитов и мошенничества. Наша технология принятия решений по рискам с использованием искусственного интеллекта позволяет компаниям оперативно и точно оценивать риск каждой онлайн-транзакции за несколько миллисекунд.
Trustfull
trustfull.com
Trustfull — это платформа принятия решений о рисках в режиме реального времени, которая собирает данные на основе цифровых следов. Используя автоматическую проверку нескольких сигналов, включая номер телефона, электронную почту, IP-адрес, устройство и браузер, Trustfull помогает компаниям из разных отраслей оценивать риски и обеспечивать более безопасную работу в Интернете. Основные варианты использования включают в себя: KYC, AML, захват учетных записей, злоупотребление промо-акцией и обнаружение мошенничества с синтетическими идентификационными данными.
FraudLabs Pro
fraudlabspro.com
Fraudlabs Pro помогает торговцам защищать свои интернет -магазины от злонамеренных мошенников. Он экранирует все заказы, выполненные с использованием кредитных карт, PayPal и т. Д. Для онлайн -мошенничества. В результате он увеличивает прибыль торговца электронной коммерцией за счет снижения возврата платежей, повышения эффективности работы и увеличения доходов.
Riskified
riskified.com
Riskified — это самый умный и точный на рынке партнер по борьбе с мошенничеством в электронной коммерции с платформой машинного обучения, работающей на базе глобальной торговой сети, которая минимизирует мошенничество и максимизирует чистый доход, а также обеспечивает настоящую гарантию возврата платежей и модели партнерства премиум-класса. Имея на нашей платформе более 400 миллионов покупателей в более чем 180 странах, мы ежедневно оцениваем миллионы транзакций. Поскольку эти данные возвращаются в нашу систему, наша платформа становится умнее с каждой транзакцией. Наши продавцы получают выгоду от всех этих данных, а не только от тех, которые находятся в их собственной базе данных. Помимо нашего надежного продукта «Гарантия возврата платежей», Riskified создала комплексный портфель решений для защиты и поддержки продавцов на протяжении всего жизненного цикла клиента. Благодаря нашим решениям по защите учетных записей, защите политик и оптимизации платежей мы здесь, чтобы помочь продавцам ориентироваться и оставаться впереди в постоянно развивающемся мире мошенничества в электронной коммерции.
Eye4Fraud
eye4fraud.com
Eye4Fraud проверяет, проверяет и гарантирует ваши онлайн-заказы, чтобы вы могли с уверенностью продавать и отправлять их. Передавая свои заказы в Eye4Fraud, вы получаете доступ к самому полному пулу данных о покупках потребителей в мире.
Kount
kount.com
Kount – это технология доверия и безопасности. Компании выбирают решения, соответствующие их уникальным задачам, а мы помогаем им уверенно расти — независимо от отрасли. Мы используем решения на основе данных, передовое машинное обучение и многолетний опыт для решения проблем, с которыми обычно сталкивается современный растущий бизнес. Результатом является большая уверенность в каждом взаимодействии.
Signifyd
signifyd.com
Signifyd — поставщик средств защиты торговли, который решает проблемы мошенничества и злоупотреблений на ключевых этапах конверсии на протяжении всего пути покупателя электронной коммерции — от создания учетной записи до оформления заказа и запроса на возврат. Мы помогаем продавцам решить, когда покупателю уместно совершить определенное действие, например создать учетную запись, завершить транзакцию или запросить возврат средств. Мы можем сделать это точно, потому что ранее мы видели 98% покупателей на тысячах витрин электронной коммерции, которые мы защищаем. Значимые клиенты обычно видят рост дохода на 5–9 % за счет пропуска большего количества хороших покупателей. Мы настолько уверены в своих решениях, что подтверждаем одобрение заказов гарантией, что дает нашим продавцам уверенность в автоматизации выполнения заказов, зная, что в случае возврата платежа мы возместим им 100%.
ClearSale
br.clear.sale
ClearSale — наиболее полное решение для защиты от мошенничества в электронной торговле. Мы объединяем передовые статистические технологии с крупнейшей в мире командой специализированных аналитиков по мошенничеству для получения сбалансированного, реального подхода, не похожего ни на что другое на рынке. Мы обеспечиваем самые высокие показатели одобрения заказов и самые низкие показатели ложных отказов в отрасли.
Ravelin
ravelin.com
Ravelin предоставляет передовые технологии и специализированную поддержку, которые помогут вам предотвратить развитие угроз мошенничества и уверенно принимать платежи.
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