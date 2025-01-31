Программное обеспечение для обнаружения мошенничества - Самые популярные приложения - Судан

Найдите подходящее программное обеспечение и услуги.
Превратите веб-сайты в приложения с помощью WebCatalog Desktop и пользуйтесь множеством эксклюзивных приложений для Mac, Windows. Пространства помогают упорядочивать приложения, легко переключаться между аккаунтами и повышать продуктивность.
Программное обеспечение для обнаружения мошенничества, также известное как программное обеспечение для обнаружения онлайн-мошенничества, предназначено для выявления и предотвращения незаконных и рискованных действий в Интернете. Эти инструменты работают путем постоянного мониторинга поведения пользователей и расчета уровней риска для обнаружения потенциально мошеннических покупок, транзакций или попыток доступа. ИТ-отделы и отделы обеспечения соответствия, особенно в коммерческих и цифровых банковских компаниях, полагаются на эти инструменты для мониторинга и снижения риска мошенничества среди своих пользователей. Используя программное обеспечение для обнаружения мошенничества, компании стремятся защитить конфиденциальную информацию, предотвратить кибератаки и защититься от мошеннических транзакций и кражи личных данных. Используя машинное обучение и анализ поведения в режиме реального времени, эти инструменты могут классифицировать риски в режиме реального времени, учитывая такие факторы, как репутация устройства и IP-адреса. Хотя существует некоторое совпадение с программным обеспечением для защиты от мошенничества в электронной коммерции, решения для обнаружения мошенничества в первую очередь ориентированы на мониторинг, обнаружение и оповещение о мошеннических действиях в режиме реального времени, тогда как инструменты электронной коммерции больше связаны с соблюдением нормативных требований и анализом покупательского поведения.
Отправить новое приложение
Ocrolus
ocrolus.com
Ocrolus — это платформа искусственного интеллекта для документов, которая позволяет быстрее и точнее принимать финансовые решения. Компания анализирует документы с точностью более 99 %, независимо от формата и качества, поддерживая сотни типов документов, включая банковские выписки, квитанции о заработной плате и налоговые формы. Ocrolus предоставляет надежное решение для обнаружения мошенничества и оптимизации принятия решений для более чем 400 клиентов в ряде случаев использования, начиная от малого бизнеса, ипотечного и потребительского кредитования до подготовки налогов и получения права на участие в программе Medicaid. Такие клиенты, как Enova, PayPal, Brex, CrossCountry Mortgage, Plaid и SoFi, используют автоматизацию Ocrolus для создания восхитительного пользовательского опыта. Чтобы узнать больше, посетите Ocrolus.com.
Chargebacks911
chargebacks911.com
Истоки Chargebacks911 не были связаны с банковским делом или платежами. На самом деле они вообще не были в финансовом секторе. Компания была основана торговцами, которые потратили годы на создание онлайн-бизнеса, но увидели, что их успех был сведен на нет спорами клиентов. Этот опыт вдохновил на запуск Chargebacks911 как первой и единственной в отрасли комплексной услуги по управлению спорами. Сегодня они предоставляют масштабируемые корпоративные решения для уменьшения количества споров о платежах и возмещения доходов, потерянных в результате мошенничества с возвратными платежами. Предлагая единственную в отрасли гарантию окупаемости инвестиций, основанную на производительности, компания использует собственный набор программного обеспечения и сервисных продуктов для предоставления экономически эффективных и комплексных решений по управлению возвратом платежей. Неудивительно, что более 45 000 продавцов доверяют Chargebacks911 управление и защиту более 2 миллиардов транзакций ежегодно. Штаб-квартира компании находится в районе Тампа-Бэй, а дополнительные офисы — в Рэли, Эссекс. Компания Chargebacks911, признанная ведущим мировым поставщиком услуг, была удостоена множества наград, в том числе «Лучшая программа управления возвратными платежами», «Лучшее программное обеспечение B2B», «Лучшее отраслевое решение» и других.
FraudLabs Pro
fraudlabspro.com
FraudLabs Pro помогает продавцам защитить свои интернет-магазины от злоумышленников-мошенников. Он проверяет все заказы, оформленные с использованием кредитных карт, PayPal и т. д., на предмет онлайн-мошенничества. В результате это увеличивает прибыль продавцов электронной коммерции за счет сокращения возвратных платежей, повышения эффективности работы и увеличения доходов.
Trustfull
trustfull.com
Trustfull — это платформа принятия решений о рисках в режиме реального времени, которая собирает данные на основе цифровых следов. Используя автоматическую проверку нескольких сигналов, включая номер телефона, электронную почту, IP-адрес, устройство и браузер, Trustfull помогает компаниям из разных отраслей оценивать риски и обеспечивать более безопасную работу в Интернете. Основные варианты использования включают в себя: KYC, AML, захват учетных записей, злоупотребление промо-акцией и обнаружение мошенничества с синтетическими идентификационными данными.
Sumsub
sumsub.com
Sumsub — это единая платформа проверки, обеспечивающая безопасность всего пути пользователя. Благодаря настраиваемым решениям Sumsub для KYC/AML, KYB, мониторинга транзакций и предотвращения мошенничества вы можете организовать процесс проверки, приветствовать больше клиентов по всему миру, соблюдать требования соответствия, сократить расходы и защитить свой бизнес. У Sumsub более 2000 клиентов в сфере финансовых технологий, криптовалют, транспорта, торговли и игр, включая Mercuryo, Bybit, Huobi, Unlimint, DiDi, Poppy и TransferGo.
Bolt Merchant
bolt.com
Привлекайте на 50 % больше клиентов и увеличивайте продажи с помощью оформления заказа Bolt One Click. Усовершенствуйте процесс оформления заказа с помощью оформления заказа в один клик, 100% гарантии возврата средств при мошенничестве, доступа к десяткам миллионов покупателей в сети Bolt и многого другого. Bolt гибок и очень прост в реализации. Легко подключайтесь к платформам электронной коммерции, таким как BigCommerce, Magento и PrestaShop. Включите его за считанные минуты, и покупатели смогут оформить заказ за считанные секунды. Bolt демократизирует торговлю, делая онлайн-покупки простыми, надежными и последовательными для миллионов счастливых покупателей.
Trustpair
trustpair.com
Trustpair — ведущая платформа по предотвращению мошенничества с платежами для крупных компаний по всему миру. С 2017 года Trustpair помогает финансовым командам обеспечить безопасность всего P2P-процесса благодаря автоматизации. Решение предлагает интуитивно понятное управление рисками и напрямую интегрируется с существующими инструментами для повышения эффективности. В октябре 2022 года Trustpair собрала 20 миллионов евро, чтобы сосредоточиться на своем расширении в США и исследованиях и разработках, оставаясь на переднем крае технологий предотвращения мошенничества. Благодаря Trustpair более 200 компаний по всему миру избежали мошенничества благодаря: - Самая надежная в мире проверка владения учетной записью, использующая непревзойденную технологию проверки и миллионы точек данных из внутренних и внешних источников данных. - Интуитивно понятные информационные панели, безопасные рабочие процессы и предупреждения в режиме реального времени упрощают выявление рисков и управление ими. - Собственная интеграция с существующим программным обеспечением (Закупки, ERP, TMS). Проверка владения учетной записью систематически осуществляется непосредственно внутри этой экосистемы.
Inscribe
inscribe.ai
Inscribe AI предоставляет самые современные решения на основе искусственного интеллекта, которые помогают группам управления рисками автоматизировать ручные задачи по адаптации и андеррайтингу — без увеличения численности персонала или бюджета. Используя предварительно обученных AI-агентов рисков Inscribe или собственные модели рисков, клиенты Inscribe могут делать больше с меньшим количеством сотрудников, устранять утомительные задачи проверки и сокращать предотвратимые потери от мошенничества.
Castle
castle.io
Castle — это платформа для управления рисками идентификации и мошенничества. Мы помогаем командам по безопасности и борьбе с мошенничеством обнаруживать, расследовать, сообщать и в конечном итоге пресекать мошенничество при регистрации, входе в систему и во время транзакций. Наши SDK интегрируются с кодом вашего приложения, после чего аналитики по безопасности и мошенничеству используют наш веб-сайт для мониторинга и управления атаками и мошенничеством.
iDenfy
idenfy.com
iDenfy — это глобальная универсальная платформа для проверки личности, предотвращения мошенничества и обеспечения соответствия требованиям, наиболее известная благодаря своей сквозной службе проверки личности. Объединив искусственный интеллект, биометрические технологии и собственную команду экспертов KYC, iDenfy помогает предотвратить мошенничество и соблюдать требования, обеспечивая при этом удобный процесс регистрации клиентов. Недавно iDenfy представила собственную версию KYB — полностью настраиваемое решение для проверки бизнеса.
Pipl
pipl.com
Pipl — компания, занимающаяся идентификацией личности. Мы используем многомерные ссылки для установления глубоких связей между более чем 28 миллиардами уникальных идентификаторов — электронной почтой, мобильным телефоном, социальными сетями и другими данными, охватывающими весь земной шар. Наши решения позволяют организациям обеспечить бесперебойное обслуживание клиентов и установить доверие на протяжении всего жизненного цикла потребителей.
Fraud.net
fraud.net
Fraud.net управляет первой полнофункциональной платформой для борьбы с мошенничеством, AML и KYC, созданной для цифровых предприятий и финтех-компаний по всему миру. Отмеченная наградами облачная платформа помогает организациям любого размера использовать аналитику рисков на основе искусственного интеллекта для обнаружения мошенничества, оптимизировать рабочие процессы регистрации клиентов и мониторинга транзакций, а также использовать полезную информацию в режиме реального времени, чтобы сделать ее более безопасной, умной и прибыльной. решения. Fraud.net является почетным членом партнерской сети AWS. Инфраструктура AWS + уровень аналитики Fraud.net = полноценная облачная платформа для борьбы с мошенничеством. Fraud.net использует более 20 сервисов AWS для создания платформы управления рисками корпоративного уровня и увеличения доходов. Fraud.net ежемесячно обрабатывает и анализирует миллиарды транзакций, приложений и событий от имени компаний, предоставляющих финансовые услуги и цифровую коммерцию, по всему миру. Отмеченное наградами решение TransactionAI от Fraud.net доступно на AWS Marketplace: https://aws.amazon.com/marketplace/pp/prodview-ojxruzi5mf7yi. В компании Fraud.net со штаб-квартирой в Нью-Йорке работают преданные своему делу профессионалы с глубоким опытом в электронной коммерции, финансовые услуги, наука о данных и передовые технологии. Он был основан в 2016 году Уитни Андерсон и Кэти Росс. Они осознали необходимость предоставления таким бизнес-лидерам, как они сами, передовых инструментов предотвращения мошенничества, потратив более двух десятилетий на работу с финансовыми учреждениями и интернет-магазинами. Fraud.net часто называют быстрорастущей и инновационной компанией, получившей признание со стороны Accenture, Amazon Web Services, Gartner, Red Herring и ряда других организаций. Свяжитесь с нами сегодня, чтобы организовать бесплатную консультацию.
Oscilar
oscilar.com
Oscilar решает одну из самых больших проблем, стоящих сегодня перед бизнесом и потребителями: как защитить онлайн-транзакции от мошенничества, кражи и рисков. Наша миссия — сделать Интернет более безопасным, защищая любые онлайн-транзакции. Oscilar — это первая в своем роде платформа принятия решений о рисках на базе искусственного интеллекта, работающая в режиме реального времени, которая объединяет данные в реальном времени, искусственный интеллект и принятие решений таким образом, как никогда раньше, для создания самой совершенной платформы для обнаружения кредитов и мошенничества. Наша технология принятия решений по рискам с использованием искусственного интеллекта позволяет компаниям оперативно и точно оценивать риск каждой онлайн-транзакции за несколько миллисекунд.
Recorded Future
recordedfuture.com
Recorded Future — крупнейшая в мире компания по анализу угроз. Intelligence Cloud от Recorded Future обеспечивает сквозную информацию о противниках, инфраструктуре и целях. Индексируя Интернет через открытую сеть, темную сеть и технические источники, Recorded Future обеспечивает видимость в режиме реального времени расширяющейся поверхности атак и ландшафта угроз, давая клиентам возможность действовать быстро и уверенно, чтобы снизить риски и безопасно продвигать бизнес. Компания Recorded Future со штаб-квартирой в Бостоне, офисами и сотрудниками по всему миру работает с более чем 1800 предприятиями и государственными организациями в более чем 75 странах, предоставляя объективную и действенную информацию в режиме реального времени. Узнайте больше на сайте Recordfuture.com.
DataDome
datadome.co
Защита ботов и онлайн-мошенничества DataDome останавливает атаки с беспрецедентной точностью и нулевым компромиссом. Наша платформа, основанная на многоуровневом машинном обучении, ежедневно анализирует 5 триллионов сигналов, адаптируется и сканирует каждый запрос в режиме реального времени. В 2023 году DataDome заблокировала более 316 миллиардов мошеннических атак. Ведущие мировые компании, в том числе Tripadvisor и Foot Locker, доверяют DataDome защиту своих веб-сайтов, мобильных приложений и API от мошенничества с учетными записями, мошенничества с платежами, подброса учетных данных, DDoS-атак, мошенничества с рекламой и многого другого. Благодаря рекордно быстрому окупаемости, DataDome предлагает прозрачную аналитику, круглосуточную экспертную оценку SOC, простоту развертывания и более 50 интеграций. Решение не увеличивает задержку для защищенных конечных точек, отвечая на каждый запрос менее чем за 2 миллисекунды благодаря более чем 26 региональным точкам присутствия и технологии автоматического масштабирования. DataDome удобен для потребителей, обеспечивая при этом оптимальную защиту и предлагает единственную безопасную, удобную для пользователя и отвечающую требованиям конфиденциальности систему CAPTCHA и проверку устройств — первую невидимую альтернативу. DataDome предлагает дополнительные решения, специализирующиеся на борьбе с мошенничеством с учетными записями и рекламой. DataDome Ad Protect обнаруживает мошенничество с рекламой, позволяя маркетологам оптимизировать свои кампании. Решение DataDome Account Protect предлагает комплексную защиту от мошенничества с учетными записями, совершаемого людьми и ботами, путем анализа намерений пользователей.
Netacea
netacea.com
Защита от ботов Netacea обнаруживает и предотвращает сложные атаки ботов на интернет-бренды. Расположенное на самом краю технической инфраструктуры без использования агентов, система управления ботами Netacea сочетает в себе непревзойденную видимость всего трафика через API, приложения и веб-сайты с развитыми возможностями обнаружения, реагирования и анализа угроз. Результатом является более эффективная автоматическая защита от ботов для предприятий с высокой посещаемостью. Защита от ботов Netacea обнаруживает, смягчает и предотвращает сложные атаки ботов на крупнейшие мировые онлайн-бренды. Предотвращение атак грубой силы, таких как захват учетных записей, подмена учетных данных, злоупотребление платежами, атаки API и онлайн-мошенничество. Благодаря единому развертыванию без использования агентов с минимальным кодом Netacea позволяет брендам анализировать все источники трафика в Интернете, приложениях и API, чтобы обнаруживать и останавливать автоматизированные угрозы до того, как они смогут нанести вред вашему бизнесу или клиентам.
SEON
seon.io
SEON меняет методы борьбы с мошенничеством ведущих команд по борьбе с мошенничеством и рисками. Наша платформа по борьбе с мошенничеством и борьбой с отмыванием денег позволяет предприятиям обнаруживать и предотвращать потенциальные угрозы до того, как они произойдут. Подход, ориентированный на API, позволяет легко привлекать клиентов, одновременно активно отслеживая их действия и поездки. Наше цифровое профилирование использует уникальные цифровые и социальные следы в рамках прозрачной модели машинного обучения. Благодаря молниеносному анализу в режиме реального времени и комплексному механизму принятия решений ваши команды по борьбе с мошенничеством могут эффективно масштабировать операции, не полагаясь на модели машинного обучения «черный ящик», известные своей способностью выдавать ложные срабатывания и бесконтекстные корреляции. Результатом являются точные решения по предотвращению мошенничества и борьбе с отмыванием денег (AML), которые дадут вашему бизнесу преимущество в глобальном масштабе.
CertifID
certifid.com
CertifID — это решение для цифровой идентификации и проверки устройств, используемое титульными компаниями, юридическими фирмами, кредиторами, риэлторами, а также покупателями и продавцами жилья для предотвращения электронного мошенничества. В Соединенных Штатах мошенничество с использованием электронных средств является наиболее значительным риском, влияющим на сферу недвижимости. Проверяя учетные данные сторон транзакции и безопасно обмениваясь банковскими реквизитами, CertifID обеспечивает душевное спокойствие и прямое страховое покрытие на сумму до 1 миллиона долларов США по каждому защищаемому проводу. CertifID интегрирован с ведущими программными системами для производства титулов и позволяет занятым операторам титулов и условного депонирования исключить трудоемкие ручные процессы из своего рабочего процесса. Благодаря десяткам тысяч переводов и нулевым страховым случаям CertifID помогает ежемесячно защищать миллиарды долларов от мошенничества. CertifID, созданный владельцами титульных компаний и жертвами электронного мошенничества, представляет собой специальное решение, готовое принять на себя самый большой риск в отрасли.
Prove
prove.com
Prove — это современный способ для предприятий предоставить своим клиентам возможность подтвердить свою личность с помощью всего лишь телефона. Prove предлагает решения, ориентированные на телефон, которые позволяют своим клиентам привлекать новых потребителей и взаимодействовать с существующими потребителями, устраняя разногласия, одновременно повышая безопасность и улучшая конфиденциальность и потребительский выбор. Решения Prove используются более чем 1000 предприятиями в различных отраслях, включая банки, финансовые услуги, здравоохранение, страхование и электронную коммерцию. У Prove есть два основных решения + MFA: • Prove Pre-Fill™ для адаптации и цифрового сбора данных, которое помогает компаниям увеличить количество регистраций и снизить риск мошенничества при открытии счетов за счет аутентификации личности потребителей и автоматического заполнения проверенных данных в любом канале. • Fonebook™ для цифрового обслуживания, который помогает компаниям: - Доступ к единой платформе аутентификации личности, которая снижает сложность и общую стоимость владения и позволяет создать целостное представление о ваших клиентах по всем каналам. - Управляйте, добавляйте и обновляйте номера телефонов клиентов, чтобы гарантировать у вас всегда есть правильный номер для вашего клиента. Многофакторная аутентификация: - Стандартные SMS и голосовые OTP - Instant Link™ (аутентификация через SMS-ссылку без необходимости OTP) - Mobile Auth™ (аутентификация через сотовые сети; пассивный метод) для входа без пароля) - Голосовая биометрия – сопоставление с голосом потребителя для аутентификации - Push-аутентификация – метод подтверждения владения на основе приложения, также может использовать поведенческую биометрию, данные устройства (PKI) и окружающей среды (Wi-Fi, Bluetooth, сеть) сигналы — безопасные транзакции в различных сценариях использования цифрового обслуживания, включая вход в систему, транзакции с высоким риском, колл-центр и вход без пароля.
Eftsure
eftsure.com
Eftsure — лидер австралийского рынка в области предотвращения мошенничества с платежами. Наше комплексное решение, специально разработанное для бизнеса, обеспечивает безопасность платежей B2B на сумму более 120 миллиардов долларов США в год. Наша миссия — построить более безопасное деловое сообщество. Имея большую и постоянно растущую базу данных проверенных данных о поставщиках (единственную в своем роде), мы используем многофакторную проверку, чтобы предоставить компаниям больше знаний и контроля над подключением поставщиков, получением счетов и осуществлением платежей. Короче говоря, мы гарантируем, что наши клиенты никогда не платят не тем людям.
Authsignal
authsignal.com
Authsignal — это встроенная платформа аутентификации, предоставляющая ключи доступа и другие современные факторы аутентификации. Основное внимание уделяется предоставлению предприятиям и предприятиям среднего бизнеса возможности беспрепятственной аутентификации личности клиентов, предотвращения мошенничества и защиты данных клиентов. Сотрудничая с современными предприятиями, ориентированными на потребителя, Authsignal обеспечивает гибкий и контекстуальный подход к аутентификации. Опираясь на мощный механизм, не требующий кодирования, команды по продуктам и борьбе с мошенничеством используют Authsignal для защиты потоков клиентов, уменьшения трений со стороны клиентов и снижения рисков и мошенничества. Готовые к использованию в любом стеке удостоверений готовые интеграции через OpenID Connect (OIDC), Microsoft Azure b2c, ForgeRock и Ping Identity обеспечивают быстрое развертывание и значительную экономию средств. Отделы обслуживания клиентов и борьбы с мошенничеством получают полную возможность наблюдения за действиями своих клиентов благодаря единому представлению о действиях клиентов и информационным панелям с отчетами по аудиту. Поток идентификации Authsignal обеспечивает представление действий и поведения в режиме реального времени. Authsignal позволяет использовать ключи доступа, аутентификацию без пароля, eKYC, биометрическую аутентификацию, оркестрацию взаимодействия с клиентом, обнаружение и смягчение последствий мошенничества на основе механизма правил мошенничества без кода для быстрого развертывания политики.
Verosint
verosint.com
Verosint — ведущее решение для обнаружения и предотвращения мошенничества с учетными записями, предлагающее проверку подлинности на основе сигналов для онлайн-бизнеса.
ClearSale
br.clear.sale
ClearSale — наиболее полное решение для защиты от мошенничества в электронной торговле. Мы объединяем передовые статистические технологии с крупнейшей в мире командой специализированных аналитиков по мошенничеству для получения сбалансированного, реального подхода, не похожего ни на что другое на рынке. Мы обеспечиваем самые высокие показатели одобрения заказов и самые низкие показатели ложных отказов в отрасли.
Fingerprint
fingerprint.com
Fingerprint — это ведущая платформа анализа устройств для крупномасштабных веб- и мобильных приложений, которая помогает разработчикам создавать лучшие в своем классе решения для обнаружения мошенничества. Точность отпечатков пальцев составляет 99,5%, стабильные идентификаторы посетителей, которые сохраняются месяцами, а не днями, быстрые благодаря простому вызову API для принятия решений в режиме реального времени и действенные благодаря аналитике устройств, позволяющей пользователям принимать более разумные решения.
Forter
forter.com
Цифровая коммерция построена на доверии. Без доверия предприятия теряют миллионы долларов. В Forter мы знаем, что укрепление доверия (и вашей прибыли) означает нечто большее, чем просто блокирование мошенничества. Это означает защиту всего пути клиента — от создания учетной записи до оформления заказа и возврата. Forter принимает наиболее точные решения в режиме реального времени по каждому цифровому взаимодействию, опираясь на крупнейшую сеть интернет-магазинов. Наша трастовая платформа ежегодно принимает решения по транзакциям на сумму более 300 миллиардов долларов США для некоторых мировых лидеров цифровой коммерции, таких как Priceline, Nordstrom, eBay, HelloFresh и других.
hCaptcha
hcaptcha.com
hCaptcha — это платформа №1 для защиты от ботов, ориентированная на конфиденциальность. hCaptcha Enterprise предлагает беспрецедентную точность обнаружения и предотвращения случаев мошенничества и злоупотреблений, а также комплексные решения для защиты онлайн-ресурсов как от автоматических, так и от полуавтоматических атак. Решения hCaptcha защищают лидеров категорий во всех отраслях, включая многие крупнейшие предприятия и правительства. Мощная и простая платформа для решения сложных задач в сочетании с современным машинным обучением обеспечивает лучшую в своем классе точность, масштабируемость и повышенную безопасность для защиты организаций. Уникальная архитектура hCaptcha, ориентированная на периферию, сохраняет все данные эфемерными и обрабатывает запросы из более чем 250 мест, гарантируя, что данные и обработка происходят очень близко к пользователю. Платформа также предлагает расширенные функции, готовые к использованию на предприятии, такие как частное обучение, режимы Zero PII, нулевое трение и пассивный режим.
Imperva
imperva.com
Imperva Incapsula предоставляет брандмауэр веб-приложений корпоративного уровня для защиты вашего сайта от новейших угроз, интеллектуальные и мгновенно эффективные 360-градусные анти-DDoS-решения (уровни 3-4 и 7), глобальную CDN для ускорения скорости загрузки вашего сайта. и минимизировать использование полосы пропускания, а также воспользоваться набором услуг мониторинга производительности и анализа, позволяющих получить представление о безопасности и производительности вашего веб-сайта.
Proofpoint
proofpoint.com
Proofpoint, Inc. — американская компания по обеспечению корпоративной безопасности, базирующаяся в Саннивейле, Калифорния, которая предоставляет программное обеспечение как услугу и продукты для безопасности входящей электронной почты, предотвращения потери исходящих данных, социальных сетей, мобильных устройств, цифровых рисков, шифрования электронной почты, электронного обнаружения и электронной почты. архивирование.
Sift
sift.com
Sift — это платформа для мошенничества на базе искусственного интеллекта, обеспечивающая цифровое доверие ведущих мировых компаний. Наши глубокие инвестиции в машинное обучение и идентификацию пользователей, сеть передачи данных, регистрирующую 1 триллион событий в год, а также стремление к долгосрочному успеху клиентов позволяют более чем 700 клиентам бесстрашно расти. Такие бренды, как DoorDash, Yelp и Poshmark, полагаются на Sift, чтобы обеспечить рост и обеспечить бесперебойный потребительский опыт. Посетите нас на sift.com.
Stytch
stytch.com
Stytch — самая мощная платформа идентификации, созданная для разработчиков. Благодаря расширенным функциям, таким как снятие отпечатков пальцев устройств и аутентификация, устойчивая к взлому учетной записи, Stytch предоставляет инфраструктуру, позволяющую сделать управление идентификацией и доступом вашей компании безопасным, надежным и масштабируемым. Stytch предлагает решения CIAM для B2C и B2B, включая устойчивые к взлому пароли, потоки аутентификации без пароля, MFA, SSO с SAML и OIDC, а также защиту от мошенничества и рисков.
Ravelin
ravelin.com
Ravelin предоставляет передовые технологии и специализированную поддержку, которые помогут вам предотвратить развитие угроз мошенничества и уверенно принимать платежи.
Socure
socure.com
Запатентованная платформа машинного обучения Socure обеспечивает повышенный стандарт обеспечения полного соответствия требованиям CIP/KYC, обнаружения мошенничества, проверки документов, удостоверяющих личность, и проверки владения банковским счетом с помощью специально созданного комплексного пакета решений, обеспечивающего надежную и лучшую в отрасли точность. чтобы раскрыть доверие к личности для цифрового взаимодействия и взаимодействия при регистрации и на протяжении всего пути клиента.
Onfido
onfido.com
Onfido, компания Entrust, помогает предприятиям создавать автоматизированную проверку личности с учетом их уникальных потребностей с помощью комплексного решения для проверки личности на базе искусственного интеллекта. Мы помогаем более чем 1200 компаниям поддерживать открытые, безопасные и инклюзивные отношения со своими клиентами. Наша платформа Real Identity помогает предприятиям беспрепятственно привлекать клиентов в любом масштабе, одновременно предотвращая мошенничество и соблюдая KYC, AML и другие нормативные требования.
Authorize.net
authorize.net
Authorize.net поддерживает обработку платежей, помогая малым предприятиям принимать платежи по кредитным картам и eCheck онлайн, лично, через мобильные устройства и т. д.
CHEQ
cheq.ai
Лидер в области безопасности на рынке.aНедавние исследования показывают, что более 27% интернет-трафика является недействительным, что приводит к потере 42 миллиардов долларов в год. И становится только хуже. В современном цифровом мире любой, у кого есть доступ в Интернет, может нанести значительный ущерб любому веб-сайту в любое время из любой точки мира, независимо от конкретной отрасли или страны. CHEQ Essentials использует передовые алгоритмы и возможности мониторинга в реальном времени для обнаружения и блокировки этих вредоносных источников от нанесения огромного ущерба. Каждое посещение проходит более 2000 поведенческих тестов, и если оно обнаруживается как недействительное, мы блокируем его. После внедрения CHEQ Essentials весь ваш маркетинговый цикл станет чистым и чистым. Это означает, что вы сделаете то же самое, что и вчера, но не будете платить за эти расточительные и вредные посещения и мошеннические клики. Защитите свои данные и аналитику, конверсию на сайте и платный маркетинг от ботов, фальшивого трафика и злонамеренных пользователей с помощью ведущей платформы безопасности выхода на рынок.
LexisNexis
lexisnexis.com
LexisNexis Legal & Professional — ведущий мировой поставщик юридической, нормативной и деловой информации и аналитики, которые помогают клиентам повысить производительность, улучшить процесс принятия решений и результаты, а также продвигать верховенство закона во всем мире. LexisNexis помогает юристам выигрывать дела, более эффективно управлять своей работой, лучше обслуживать клиентов и развивать свою практику. LexisNexis помогает корпорациям лучше понимать свои рынки, отслеживать свои бренды и конкуренцию, а также снижать бизнес-риски. LexisNexiss сотрудничает с университетами для обучения студентов, а LexisNexis поддерживает государственное строительство совместно с правительствами и судами, делая законы доступными и укрепляя правовую инфраструктуру. LexisNexis сотрудничает с ведущими мировыми ассоциациями и клиентами для сбора доказательств против военных преступников и предоставления инструментов для борьбы с торговлей людьми. LexisNexis Legal & Professional, обслуживающая клиентов в более чем 130 странах и насчитывающая 10 000 сотрудников по всему миру, является частью RELX Group, глобального поставщика информации и аналитики для профессиональных и деловых клиентов в разных отраслях.
GeoComply
geocomply.com
Компания GeoComply, основанная в 2011 году, предоставляет решения для предотвращения мошенничества и кибербезопасности, которые обнаруживают мошенничество с местоположением и помогают подтвердить истинную цифровую личность пользователя. Решения компании по борьбе с мошенничеством и соблюдением требований, которым доверяют ведущие бренды и регулирующие органы на протяжении последних десяти лет, одобрены десятками регулирующих органов, установлены на более чем 400 миллионах устройств и анализируют более 10 миллиардов транзакций в год. Решения GeoComply включают в себя анализ местоположения, устройства и идентификации, а также расширенное машинное обучение для обнаружения и оповещения о мошеннической деятельности. Интегрируя решения GeoComply в свои процессы и системы управления рисками, организации могут выявлять мошенничество на более раннем этапе взаимодействия с пользователем, лучше устанавливать его истинную цифровую идентичность и укреплять цифровое доверие. Отмеченные наградами продукты GeoComply основаны на технологиях, разработанных для строго регулируемого и сложного рынка онлайн-игр и ставок на спорт в США. Помимо iGaming, GeoComply предоставляет решения для обнаружения мошенничества с использованием геолокации для потоковых видеовещателей, а также для онлайн-банкинга, платежей и криптовалют, формируя впечатляющий список клиентов, включая Akamai, Amazon Prime Video, BBC, BetMGM, DraftKings и FanDuel.
NoFraud
nofraud.com
В NoFraud мы знаем, что предотвращение мошенничества – это не только избежание потерь, но и улучшение качества обслуживания клиентов. NoFraud — это решение для предотвращения мошенничества и оформления заказов в электронной коммерции, которое защищает предприятия от мошенников, устраняет потери, связанные с возвратными платежами, а также обеспечивает более плавный и удобный процесс оформления заказов для доверенных покупателей. NoFraud интегрируется непосредственно с вашей платформой электронной коммерции, чтобы сканировать каждый заказ на наличие признаков мошенничества в режиме реального времени. Мы используем комбинацию мощных алгоритмов и упреждающего человеческого анализа, чтобы обеспечить простое решение о прохождении или отказе для каждой транзакции, поэтому вам никогда не придется вручную проверять заказы или отслеживать показатели мошенничества. Мы настолько уверены в своих решениях, что предоставляем 100% финансовую гарантию, поэтому, если вы получите возвратный платеж за мошенничество, мы вернем вам деньги. С помощью NoFraud Checkout вы можете повысить конверсию благодаря красиво оформленному процессу оформления заказа, созданному для того, чтобы ускорить процесс покупки заслуживающими доверия покупателями. Любой покупатель, зарегистрированный в сети NoFraud, может автоматически заполнить свою информацию одним щелчком мыши — утомительная регистрация учетной записи не требуется. Для всех остальных NoFraud Checkout динамически адаптирует количество полей ввода в зависимости от факторов риска клиента. Более заслуживающие доверия покупатели проходят быстрее, в то время как более рискованные покупатели должны предоставить больше информации.
Signifyd
signifyd.com
Signifyd — поставщик средств защиты торговли, который решает проблемы мошенничества и злоупотреблений на ключевых этапах конверсии на протяжении всего пути покупателя электронной коммерции — от создания учетной записи до оформления заказа и запроса на возврат. Мы помогаем продавцам решить, когда покупателю уместно совершить определенное действие, например создать учетную запись, завершить транзакцию или запросить возврат средств. Мы можем сделать это точно, потому что ранее мы видели 98% покупателей на тысячах витрин электронной коммерции, которые мы защищаем. Значимые клиенты обычно видят рост дохода на 5–9 % за счет пропуска большего количества хороших покупателей. Мы настолько уверены в своих решениях, что подтверждаем одобрение заказов гарантией, что дает нашим продавцам уверенность в автоматизации выполнения заказов, зная, что в случае возврата платежа мы возместим им 100%.
Kount
kount.com
Kount – это технология доверия и безопасности. Компании выбирают решения, соответствующие их уникальным задачам, а мы помогаем им уверенно расти — независимо от отрасли. Мы используем решения на основе данных, передовое машинное обучение и многолетний опыт для решения проблем, с которыми обычно сталкивается современный растущий бизнес. Результатом является большая уверенность в каждом взаимодействии.
IPQS
ipqualityscore.com
IPQS предлагает универсальный пакет API для предотвращения мошенничества, который эффективно обнаруживает и предотвращает сложные мошеннические действия, такие как человекоподобные боты, резидентные прокси, поддельные электронные письма и украденные пользовательские данные. Нашим инструментам проверки в режиме реального времени доверяют крупные финансовые учреждения, такие как Bank of America и Coinbase, а также другие компании, включая Microsoft, Uber и Amazon, для снижения рискованного поведения. Наши данные о рисках всегда актуальны и эффективны против даже самых изощренных форм мошенничества.
Eye4Fraud
eye4fraud.com
Eye4Fraud проверяет, проверяет и гарантирует ваши онлайн-заказы, чтобы вы могли с уверенностью продавать и отправлять их. Передавая свои заказы в Eye4Fraud, вы получаете доступ к самому полному пулу данных о покупках потребителей в мире.
Riskified
riskified.com
Riskified — это самый умный и точный на рынке партнер по борьбе с мошенничеством в электронной коммерции с платформой машинного обучения, работающей на базе глобальной торговой сети, которая минимизирует мошенничество и максимизирует чистый доход, а также обеспечивает настоящую гарантию возврата платежей и модели партнерства премиум-класса. Имея на нашей платформе более 400 миллионов покупателей в более чем 180 странах, мы ежедневно оцениваем миллионы транзакций. Поскольку эти данные возвращаются в нашу систему, наша платформа становится умнее с каждой транзакцией. Наши продавцы получают выгоду от всех этих данных, а не только от тех, которые находятся в их собственной базе данных. Помимо нашего надежного продукта «Гарантия возврата платежей», Riskified создала комплексный портфель решений для защиты и поддержки продавцов на протяжении всего жизненного цикла клиента. Благодаря нашим решениям по защите учетных записей, защите политик и оптимизации платежей мы здесь, чтобы помочь продавцам ориентироваться и оставаться впереди в постоянно развивающемся мире мошенничества в электронной коммерции.
Desktop
Поддержка
Компания
Юридическая информация
© 2025 WebCatalog, Inc.