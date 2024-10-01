Самые популярные Недавно добавленные Программное обеспечение для обнаружения мошенничества - Самые популярные приложения - Норвегия

Программное обеспечение для обнаружения мошенничества, также известное как программное обеспечение для обнаружения онлайн-мошенничества, предназначено для выявления и предотвращения незаконных и рискованных действий в Интернете. Эти инструменты работают путем постоянного мониторинга поведения пользователей и расчета уровней риска для обнаружения потенциально мошеннических покупок, транзакций или попыток доступа. ИТ-отделы и отделы нормативно-правового соответствия, особенно в коммерческих и цифровых банковских компаниях, полагаются на эти инструменты для мониторинга и снижения риска мошенничества среди своих пользователей. Используя программное обеспечение для обнаружения мошенничества, компании стремятся защитить конфиденциальную информацию, предотвратить кибератаки и защититься от мошеннических транзакций и кражи личных данных. Используя машинное обучение и анализ поведения в реальном времени, эти инструменты могут классифицировать риски в режиме реального времени, учитывая такие факторы, как репутация устройства и IP-адреса. Хотя существует некоторое совпадение с программным обеспечением для защиты от мошенничества в электронной коммерции, решения для обнаружения мошенничества в первую очередь ориентированы на мониторинг, обнаружение и оповещение о мошеннических действиях в режиме реального времени, тогда как инструменты электронной коммерции больше связаны с соблюдением нормативных требований и анализом покупательского поведения.